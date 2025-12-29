Passa a ho Mobile per avere minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G alla massima velocità a partire da meno 6 di euro al mese . Scopri come avere un mese in omaggio

ho. Mobile vi accompagna verso il nuovo anno con regalando ai nuovi clienti un mese in omaggio per tutte le sue offerte di telefonia mobile. Oggi chi passa a ho Mobile può attivare un piano con inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G alla massima velocità a partire da meno di 6 euro al mese. L’attivazione è scontata con richiesta di portabilità da specifici operatori.

Passa a ho Mobile: le offerte disponibili a fine dicembre 2025

Offerte ho. Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte ho. 5,95 5,95 €/mese

un mese in omaggio entro il 7/1/26

entro il 7/1/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 6,95 6,95 €/mese

un mese in omaggio entro il 7/1/26

entro il 7/1/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 8,95 8,95 €/mese

un mese in omaggio entro il 7/1/26

entro il 7/1/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 4G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 9,95 9,95 €/mese

un mese in omaggio entro il 7/1/26

entro il 7/1/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. 11,95 11,95 €/mese

un mese in omaggio entro il 7/1/26

entro il 7/1/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. Un’offerta per la casa

15,99 €/mese

13,99 €/mese per i già clienti

per i già clienti Attivazione a 3,99 € minuti e SMS a consumo + 30 0 GB in 4G fino a 60 Mbps

sconto su un router 4G

Chi passa a ho Mobile può scegliere tra offerte senza vincoli né costi nascosti e può provarle per 30 giorni grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati. Dopo un mese dovrete decidere se continuare con l’operatore low cost oppure richiedere con un clic direttamente online il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Con tutte le offerte, attivandole entro il 7/1/26, avete incluso un mese in omaggio.

Chi passa a ho Mobile ma non vuole perdere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Potete poi acquistare un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum ed effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID per una maggiore comodità.

Ecco quindi tutte le offerte per chi passa a ho Mobile entro i primi giorni del nuovo anno:

ho. 5,95

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

un mese in omaggio entro il 7/1/26

Il prezzo è di 5,95 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo entro il 7/1/26.

ho. 6,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 8,8 GB per navigare in roaming in Ue

un mese in omaggio entro il 7/1/26

Il prezzo è di 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

ho. 8,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 11,3 GB per navigare in roaming in Ue

un mese in omaggio entro il 7/1/26

Il prezzo è di 8,95 euro al mese più una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

ho. 9,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 12,6 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

un mese in omaggio entro il 7/1/26

Il prezzo è di 9,95 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Un mese in omaggio con portabilità entro l’1/12/25.

ho. 11,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 15,2 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

un mese in omaggio entro il 7/1/26

Il prezzo è di 11,95 euro al mese più una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Per tutte le offerte, salvo diversa indicazione, il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Per i clienti di TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro.

La SIM e spedizione sono gratis. La riceverete tramite posta ordinaria direttamente nella cassetta delle lettere entro pochi giorni lavorativi. Altrimenti potete scegliere di ritirarla presso una delle edicole convenzionate con ho Mobile ed effettuare anche il pagamento in contanti. Per il ritiro dovrete mostrare un documento d’identità valido e il QR Code presente nell’email di conferma dell’ordine.

Chi passa a ho Mobile può pagare con carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard, PostePay, PayPal, Apple Pay e Google Pay. Altrimenti è disponibile il servizio di autoricarica, che ogni mese vi addebita in automatico l’esatto importo necessario per il rinnovo del piano.

ho Mobile si appoggia alla rete di Vodafone permettendovi di navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e upload con una copertura del 99% del territorio italiano. Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE potete poi chiamare con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate le app in contemporanea.

Chi passa a ho Mobile può invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane. In assenza di adeguata copertura, verrete collegati in automatico alla rete in 4G fino a 300 Mbps in download. Chi ha attivato un’offerta 4G ma vuole passare al 5G può attivare in qualsiasi momento l’opzione ho. Il Turbo al costo di 1,29 euro al mese. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore low cost al costo di 1,99 euro al mese.

L’app ho. vi permette di accedere a funzioni utili con pochi tap sullo schermo dello smartphone come verificare il credito residuo e consumi, acquistare una ricarica online, gestire il piano, etc.

Passa a ho Mobile: i servizi aggiuntivi e le iniziative dell’operatore a dicembre 2025

In tutte le offerte per chi passa a ho Mobile sono inclusi servizi utili come Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata, SMS ho. chiamato e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e navigare anche in contemporanea.

ho. Mobile una volta che avete consumato tutto il traffico dati incluso nel vostro piano bloccherà in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese non richieste. Potete però tornare a navigare quanto volete attivando il servizio “Riparti“, che consente di aprire un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre.

L’apposito tasto compare nell’app ho. o nell’Area Personale sul sito quando stanno per finire i Gigabyte e resta disponibile fino a poche ore dall’effettivo rinnovo del piano. Potete comunque verificare la scadenza in qualsiasi momento dall’app ho. Utilizzare “Riparti” potrebbe però modificare la data del rinnovo della promozione.

Chi passa a ho Mobile attivando un nuovo numero di telefono può personalizzarlo a piacimento al costo di 4,99 euro una tantum con il servizio ho. Il numero che voglio. Potete scegliere se inserire una data, cambiare da due a quattro cifre libere oppure seguire i suggerimenti dell’operatore low cost. Il servizio è disponibile nell’apposita sezione dell’app ho dopo aver cliccato su “La mia offerta” nel menu.

ho. Mobile propone poi ai suoi clienti una serie di interessanti iniziative per ottenere premi o vantaggi. Con ho. Stickers potete ricevere 5 euro di ricarica bonus ogni trenta adesivi raccolti rispondendo a quiz o attivando alcuni servizi come “Riparti” e Autoricarica”.

Con Porta tutti in ho., invece, potete ricevere fino a 150 euro di ricariche bonus per ogni amico che passa a ho Mobile utilizzando in fase di acquisto online il vostro codice personalizzato. Superata la soglia di dieci amici otterrete un super bonus di 50 euro. Con il profilo “Ambassador“, oltre ai premi già descritti, riceverete anche un buono Amazon da 50 euro.

Chi passa a ho Mobile e necessita di assistenza può chiamare gratuitamente il Servizio Clienti al 192121. All’interno della sezione “Supporto” sul sito sono invece disponibili guide e FAQ con le soluzioni ai problemi più comuni degli utenti sia dal lato amministrativo che da quello tecnico. Accedendo alla community della ho.fficina, invece, potete chiedere suggerimenti dagli esperti dell’operatore low cost e confrontare la vostra esperienza con quella di altri clienti.

