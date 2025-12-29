- il conto corrente proposto da Findomestic ha canone zero, senza requisiti da rispettare
La scelta giusta per un nuovo conto corrente da aprire oggi è rappresentata da Findomestic. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Conto Smile, infatti, c'è la possibilità di sfruttare un conto a canone zero andando anche a ottenere un Buono Amazon da 150 euro. Andiamo a scoprire i dettagli dell'offerta.
Conto Smile di Findomestic rappresenta una delle opzioni più interessanti per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Si tratta di un conto che elimina i costi di mantenimento e che, nello stesso tempo, offre diversi vantaggi. I nuovi clienti, inoltre, possono ottenere facilmente un Buono Amazon da 150 euro. Il bonus è disponibile con l’accredito di stipendio/pensione oppure effettuando un versamento di almeno 500 euro al mese (anche in più soluzioni) per almeno 3 mesi, entro il 14 maggio 2026.
Per aprire il conto basta raggiungere il sito ufficiale di Findomestic tramite il link qui di sotto e seguire la procedura guidata. La promo termina il 18 gennaio 2026.
Il conto proposto da Findomestic non è l’unica opzione da considerare in questo momento. Sul mercato, infatti, sono disponibili svariate offerte da tenere d’occhio.
Per un quadro generale sulle offerte più interessanti disponibili oggi basta visitare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto.
Il conto più interessante potrà poi essere aperto direttamente online, seguendo una veloce procedura di apertura online.
Scegliendo il Conto Corrente Smile è possibile accedere a un prodotto ricco di vantaggi. Il conto proposto da Findomestic, infatti, si caratterizza per:
I clienti Findomestic possono accedere anche ai seguenti prodotti aggiuntivi:
Per tutti i nuovi clienti che scelgono il Conto Smile è possibile ottenere un Buono Amazon da 150 euro in regalo. Per ottenere il bonus è sufficiente aprire il conto e poi accreditare lo stipendio o la pensione sul conto. In alternativa, basta effettuare versamenti da almeno 500 euro al mese (anche in più soluzioni) per almeno 3 mesi entro il prossimo 14 maggio 2026.
La proposta di Findomestic è, quindi, una soluzione completa e vantaggiosa che consente di ridurre il costo del conto e di ottenere diversi vantaggi, con la promo che include il Buono Amazon che rappresenta un plus non da poco. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire poi la procedura di attivazione.
