Conto corrente Findomestic: canone zero e Buono Amazon da 150€

di Davide Raia

La scelta giusta per un nuovo conto corrente da aprire oggi è rappresentata da Findomestic. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Conto Smile, infatti, c'è la possibilità di sfruttare un conto a canone zero andando anche a ottenere un Buono Amazon da 150 euro. Andiamo a scoprire i dettagli dell'offerta.

  • il conto corrente proposto da Findomestic ha canone zero, senza requisiti da rispettare
  • l'imposta di bollo è a carico della banca fino a fine 2026
  • per i nuovi clienti ci sono 150 euro in regalo su Amazon
Conto Smile di Findomestic rappresenta una delle opzioni più interessanti per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Si tratta di un conto che elimina i costi di mantenimento e che, nello stesso tempo, offre diversi vantaggi. I nuovi clienti, inoltre, possono ottenere facilmente un Buono Amazon da 150 euro. Il bonus è disponibile con l’accredito di stipendio/pensione oppure effettuando un versamento di almeno 500 euro al mese (anche in più soluzioni) per almeno 3 mesi, entro il 14 maggio 2026.

Per aprire il conto basta raggiungere il sito ufficiale di Findomestic tramite il link qui di sotto e seguire la procedura guidata. La promo termina il 18 gennaio 2026.

Apri qui il Conto Smile di Findomestic »

Il conto proposto da Findomestic non è l’unica opzione da considerare in questo momento. Sul mercato, infatti, sono disponibili svariate offerte da tenere d’occhio.

Per un quadro generale sulle offerte più interessanti disponibili oggi basta visitare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto.

Il conto più interessante potrà poi essere aperto direttamente online, seguendo una veloce procedura di apertura online.

Scegli qui il nuovo conto corrente »

Conto Corrente Smile di Findomestic: le caratteristiche

3 MOTIVI PER APRIRE IL CONTO CORRENTE FINDOMESTIC
1. Il conto ha canone zero
2. E’ possibile accedere anche alla carta di credito e al conto deposito
3. Per i nuovi clienti ci sono 150 euro in regalo su Amazon

Scegliendo il Conto Corrente Smile è possibile accedere a un prodotto ricco di vantaggi. Il conto proposto da Findomestic, infatti, si caratterizza per:

  • canone zero
  • carta di debito inclusa a canone zero
  • prelievi gratis con carta di debito presso tutti gli ATM BNL; i prelievi presso altre banche prevedono una commissione di 1,5 euro, indipendentemente dall’importo
  • bonifici ordinari e istantanei disponibili con una commissione di 0,5 euro
  • imposta di bollo a carico della banca fino al 31 dicembre 2026

I clienti Findomestic possono accedere anche ai seguenti prodotti aggiuntivi:

  • la Carta di Credito Findomestic a canone zero e con un massimale di 3.000 euro; la carta permette anche di rateizzare le spese
  • il Conto Deposito con un tasso indicizzato che viene calcolato sulla base dell’indice di riferimento Euribor 6 mesi; attualmente, il tasso è del 3%

Per tutti i nuovi clienti che scelgono il Conto Smile è possibile ottenere un Buono Amazon da 150 euro in regalo. Per ottenere il bonus è sufficiente aprire il conto e poi accreditare lo stipendio o la pensione sul conto. In alternativa, basta effettuare versamenti da almeno 500 euro al mese (anche in più soluzioni) per almeno 3 mesi entro il prossimo 14 maggio 2026.

La proposta di Findomestic è, quindi, una soluzione completa e vantaggiosa che consente di ridurre il costo del conto e di ottenere diversi vantaggi, con la promo che include il Buono Amazon che rappresenta un plus non da poco. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire poi la procedura di attivazione.

Apri qui il Conto Smile di Findomestic »

