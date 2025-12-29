Conto Smile di Findomestic rappresenta una delle opzioni più interessanti per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Si tratta di un conto che elimina i costi di mantenimento e che, nello stesso tempo, offre diversi vantaggi. I nuovi clienti, inoltre, possono ottenere facilmente un Buono Amazon da 150 euro. Il bonus è disponibile con l’accredito di stipendio/pensione oppure effettuando un versamento di almeno 500 euro al mese (anche in più soluzioni) per almeno 3 mesi, entro il 14 maggio 2026.

Per aprire il conto basta raggiungere il sito ufficiale di Findomestic tramite il link qui di sotto e seguire la procedura guidata. La promo termina il 18 gennaio 2026.

Il conto proposto da Findomestic non è l’unica opzione da considerare in questo momento. Sul mercato, infatti, sono disponibili svariate offerte da tenere d’occhio.

Conto Corrente Smile di Findomestic: le caratteristiche

3 MOTIVI PER APRIRE IL CONTO CORRENTE FINDOMESTIC 1. Il conto ha canone zero 2. E’ possibile accedere anche alla carta di credito e al conto deposito 3. Per i nuovi clienti ci sono 150 euro in regalo su Amazon

Scegliendo il Conto Corrente Smile è possibile accedere a un prodotto ricco di vantaggi. Il conto proposto da Findomestic, infatti, si caratterizza per:

canone zero

carta di debito inclusa a canone zero

prelievi gratis con carta di debito presso tutti gli ATM BNL; i prelievi presso altre banche prevedono una commissione di 1,5 euro, indipendentemente dall’importo

con carta di debito presso tutti gli ATM BNL; i prelievi presso altre banche prevedono una commissione di 1,5 euro, indipendentemente dall’importo bonifici ordinari e istantanei disponibili con una commissione di 0,5 euro

imposta di bollo a carico della banca fino al 31 dicembre 2026

I clienti Findomestic possono accedere anche ai seguenti prodotti aggiuntivi:

la Carta di Credito Findomestic a canone zero e con un massimale di 3.000 euro; la carta permette anche di rateizzare le spese

a canone zero e con un massimale di 3.000 euro; la carta permette anche di rateizzare le spese il Conto Deposito con un tasso indicizzato che viene calcolato sulla base dell’indice di riferimento Euribor 6 mesi; attualmente, il tasso è del 3%

Per tutti i nuovi clienti che scelgono il Conto Smile è possibile ottenere un Buono Amazon da 150 euro in regalo. Per ottenere il bonus è sufficiente aprire il conto e poi accreditare lo stipendio o la pensione sul conto. In alternativa, basta effettuare versamenti da almeno 500 euro al mese (anche in più soluzioni) per almeno 3 mesi entro il prossimo 14 maggio 2026.

La proposta di Findomestic è, quindi, una soluzione completa e vantaggiosa che consente di ridurre il costo del conto e di ottenere diversi vantaggi, con la promo che include il Buono Amazon che rappresenta un plus non da poco. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire poi la procedura di attivazione.

