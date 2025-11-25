Roaming Ue: WindTre anticipa l'adeguamento alle regole del 2026

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

In anticipo rispetto a quanto previsto dalla normativa europea, sono aumentati i Giga per il roaming WindTre in Ue e diminuiti i costi extrasoglia. Scopri cosa è cambiato per i clienti di WindTre quando navigano su Internet all’estero

In 30 sec.
Le nuove regole sul roaming di WindTre a novembre 2025
  1. L'operatore ha anticipato al 17/11/25 la rimodulazione delle offerte per il roaming in Ue prevista per il primo gennaio 2026
  2. I clienti hanno più Giga per navigare in Ue e si è abbassata la tariffa extrasoglia
Roaming Ue: WindTre anticipa l'adeguamento alle regole del 2026

Dall’inizio della scorsa settimana i clienti di WindTre per la telefonia mobile hanno avuto un aumento del traffico dati utilizzabile in Unione Europea, in anticipo rispetto di circa un mese e mezzo rispetto all’adeguamento previsto per le regole sul roaming Ue che verrà applicato per tutti dal primo gennaio 2026. Le nuove direttive, esattamente come l’anno scorso, riguardano anche i clienti di Very Mobile.

Insieme all’aumento dei Giga per navigare in Ue, che ricordiamo non comporta alcun costo aggiuntivo per l’utente, è stato abbassato anche il costo extrasoglia previsto per continuare a navigare quando si esaurisce il traffico dati dedicato al roaming WindTre.

Cliccando sul tasto dei seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile con il comparatore di SOStariffe.it e trovare in pochi secondi la soluzione più economica per le vostre esigenze ed abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Roaming WindTre: cosa è cambiato a novembre 2025

Roaming Ue per i clienti WindTre Tutti i dettagli
Cosa è cambiato dal 17/11/25?
  • WindTre anticipa le modifiche per il roaming in Ue previste dal primo gennaio 2026
Quanti Giga ho per il roaming in Ue?
  • I Giga disponibili in Ue in base alla propria offerta ora si calcolano come segue: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,10] x 2.
Cosa succede quando finisco i Giga in roaming?
  • La nuova tariffa extrasoglia, che si attiva quando si esauriscono i Giga per il roaming in Ue, è di 0,134 cent per MB (IVA inclusa)

Secondo la normativa europea per il Roaming Like at Home (RLAH) si può usufruire della propria offerta all’interno dell’Ue alle stesse condizioni che vengono applicate a livello nazionale. In sostanza si possono utilizzare tutti i minuti e SMS e una parte del traffico dati per navigare su Internet in roaming che viene calcolata in base al costo mensile della promozione.

Le regole del RLAH per quanto riguarda WindTre e Very Mobile si applicano quindi ai seguenti Paesi:

  • Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Guyana francese, Martinica, La Reunion, Mayotte), Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

A partire dal primo gennaio 2026 tutti gli operatori dovranno estendere le regole del RLAH anche a Moldavia e Ucraina a seguito della decisione della Commissione e del Consiglio Ue di includere questi Paesi nello spazio per il roaming europeo.

Parlando di roaming WindTre, vi ricordiamo che dallo scorso giugno le regole per il Roaming Like at Home non vengono più applicate da WindTre e Very Mobile a Regno Unito e Gibilterra. Il primo paese è incluso nella Zona tariffaria 2 mentre il secondo nella Zona 3.

A causa della graduale riduzione dei prezzi all’ingrosso dai dati, però, gli operatori sono tenuti ad adeguare le condizioni delle offerte ogni anno, aumentando il limite massimo dei Giga a disposizione per il roaming e diminuendo contestualmente i costi extrasoglia in caso di superamento della soglia prevista.

Il primo luglio 2022 con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo 2022/612, che ha esteso per altri 10 anni lo schema del RLAH, l’adeguamento delle offerte per gli operatori è stato applicato anche nella seconda metà dell’anno. Dal primo gennaio 2023, invece, i valori per il traffico dati per il roaming in Ue sono tornati ad aggiornarsi solo ogni primo giorno dell’anno e sono previsti ulteriori adeguamenti annuali fino al 2027, per poi stabilizzarsi fino al 2032, salvo eventuali cambiamenti.

Il roaming WindTre nel 2024 è stato aggiornato in anticipo di circa un mese rispetto alla scadenza del primo gennaio 2025. Quest’anno, invece, l’operatore ha scelto di applicare l’adeguamento per il 2026 già dal 17 novembre 2025.

Fino a tale data la formula per il calcolo dei Giga disponibili in roaming WindTre era la seguente: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,30] x 2.

Oggi, invece, i valori si calcolano con la seguente formula: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,10] x 2. Per facilitarvi il compito, WindTre permette di effettuare il calcolo sul proprio sito alla pagina www.windtre.it/offerte-all-estero/roaming-europa inserendo semplicemente il prezzo mensile della propria offerta. I costi sono IVA inclusa.

Ad esempio, se la vostra offerta di WindTre ha un canone di 7,99 euro al mese, dal 17 novembre 2025 avrete inclusi quasi 11,90 GB al mese per navigare in roaming in Ue fino alla fine del 2026 contro i circa 10,10 GB calcolati con la vecchia formula. Vi ricordiamo poi che se il volume di traffico dati è superiore a quello incluso nell’offerta, potrete utilizzare in Ue l’intero pacchetto di Giga previsto per l’Italia.

Per aumentare la quantità di traffico per il roaming WindTre, potete poi attivare l’opzione Travel Europa con inclusi 5 GB per 30 giorni a 4,99 euro.

Non solo, oltre all’aumento dei Giga per il roaming in Ue, si è abbassata anche la tariffa extrasoglia che entra in vigore per continuare a navigare all’estero quando si è superato il quantitativo di dati previsto con il RLAH.

In precedenza la tariffa era di 0,1549 cent al MB (IVA inclusa). Per i clienti di WindTre a partire dal 17 novembre 2025 e per tutto il 2026 è invece di 0,134 cent al MB (IVA inclusa).

WindTre sul proprio sito sottolinea le novità del nuovo regolamento sul Roaming Ue, tra cui l’informativa sull’accesso gratuito ai numeri di emergenza in Unione Europea (in particolare il 112) e sui costi aggiuntivi per i servizi VAS (value-added service), ovvero quelli aggiuntivi rispetto a quelli già inclusi nel piano mobile.

WindTre ricorda anche le prestazioni effettive dei servizi dati e voce all’estero dipendono dalla qualità e caratteristiche tecniche della rete a cui ci si collega. Lo stesso vale per la disponibilità del VoLTE (Voice over LTE), che permette di chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea.

L’utilizzo della propria offerta nazionale senza alcun sovrapprezzo è consentito solamente nell’ambito di viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di uso corretto definite ai sensi del Regolamento Europeo.

Se siete già clienti di WindTre per il mobile potete accedere a uno sconto sulla sua offerta fibra ottica. Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete quindi attivare Super Fibra al prezzo scontato di 22,99 euro al mese, invece di 30 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis. Avrete inclusi i seguenti servizi:

  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)
  • Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia
  • 12 mesi di Amazon Prime
  • possibilità di abbinare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Attiva Super Fibra di WindTre »

I consigli per chi viaggia in un Paese extra Ue

Le regole del Roaming Like at Home si applicano nei Paesi Ue e dello Spazio Economico Europeo (SEE) come Islanda, Lichtenstein e Novergia. A breve si aggiungeranno anche Moldavia e Ucraina. Alcuni operatori come Iliad e Fastweb + Vodafone hanno poi scelto di continuare a fornire il roaming gratuito anche nel Regno Unito.

Come comportarsi, però, quando si viaggia fuori dall’Europa? Innanzitutto la maggior parte degli operatori permette di attivare offerte dedicate all’estero con cui aggirare le tariffe per il roaming internazionale previste nel Paese di destinazione e risparmiare anche cifre importanti per navigare su Internet. Oggi poi è diventato molto popolare la scelta di acquistare un’eSIM estero. Nel dettaglio si tratta semplicemente di attivare prima di partire una SIM digitale associata a un’offerta mobile di un operatore locale.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Luce e gas per partite IVA, negozi e microimprese: come trovare le migliori offerte a novembre 2025
Energia
angle-right
Roaming Ue: WindTre anticipa l'adeguamento alle regole del 2026
Telefonia Mobile
angle-right
Nintendo Switch 2 e PS5 in sconto con la promo Black Friday di TIM
Telefonia Mobile
angle-right
Netflix aumenterà ancora i prezzi: cosa cambia e come risparmiare
TV
angle-right
Conti correnti business a confronto: le offerte di novembre 2025
Conti Correnti
angle-right
Le migliori carte di credito di novembre 2025
Carte di Credito
angle-right
Fibra Iliad a 21,99 euro al mese: l'offerta ora ha una data di scadenza
Iliad
angle-right
Sky WiFi: attivazione gratuita e prezzo scontato per il Black Friday
Internet Casa
angle-right
Nuova offerta PosteMobile a meno di 5 euro al mese: un'ottima scelta low cost
Postemobile
angle-right
Bollette poco chiare? Il nuovo formato voluto da ARERA non ha risolto il problema
Energia
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a novembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a novembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di novembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.