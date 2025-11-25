- Potete acquistare la console a rate senza anticipo con finanziamento TIMFin a tasso zero
- Il prezzo per PlayStation 5 è scontato a partire da 15 €/mese per 30 rate
- Il prezzo per Nintendo Switch 2 è scontato a partire da 12 €/mese per 30 rate
Con le nuove offerte TIM Black Friday potete acquistare PlayStation 5 o Nintendo Switch 2 con pagamento a rate senza anticipo e finanziamento TIMFin a tasso zero. I prezzi sono scontati e si può ulteriormente abbassare la spesa restituendo una vecchia console
TIM in occasione del Black Friday ha lanciato una serie di promozioni imperdibili per chi vuole mettere sotto l’albero di Natale una nuova console. Le offerte TIM Black Friday infatti vi permettono di acquistare PlayStation 5 o Nintendo Switch 2, anche in bundle con alcuni dei titoli più richiesti, a un prezzo ancora più favorevole rispetto al passato con pagamento a rate senza anticipo e finanziamento TIMFin a tasso zero.
|Console disponibili
|Prezzo a rate con TIM
|Prezzo di listino
|Nintendo Switch 2
|
|
|
Nintendo Switch 2 + Mario Kart World
|
|
|Bundle Console PlayStation 5 – 852 GB edizione digitale + EA SPORTS FC 26
|
|
|PlayStation 5 – 1 TB
|
|
|PlayStation 5 Pro
|
|
|PlayStation 5 (model group – slim)
|
|
|Bundle Console PlayStation 5 – 852 GB edizione digitale + Fortnite Flowering Chaos
|
|
Le offerte TIM Black Friday sono disponibili fino al 9/12/25, salvo esaurimento scorte, per i clienti dell’operatore per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Per effettuare l’acquisto vi basta collegarvi al sito di TIM e cliccare su Prodotti > TV e Console. Dopo aver premuto su “Scopri” in corrispondenza del box dedicato alla console che desiderate, verrete re-indirizzati verso una nuova pagina dove poter scegliere il metodo di pagamento, la durata del finanziamento (da 24 a 30 mesi) e se desiderate dare in permuta un vecchio dispositivo per risparmiare fino a 500 euro. Per concludere l’acquisto dovrete quindi cliccare su “Acquista” e poi inserire le credenziali per accedere a MyTIM.
Chi non è ancora cliente di TIM può confrontare le migliori offerte mobile dell’operatore gratuitamente tramite il comparatore di SOStariffe.it e trovare così la soluzione più economica per le proprie esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online con pochi clic.
I prezzi per PS5 sono i seguenti:
Vi ricordiamo che PS5 è compatibile con oltre 400 giochi di PS4.
I prezzi per Nintendo Switch 2 sono i seguenti:
Restituendo Nintendo Switch OLED potete ottenere una valutazione fino a 111 euro.
Per migliorare l’esperienza di gioco potete acquistare anche accessori come:
Con TIM Next Evolution potete acquistare la console a rate senza anticipo tramite un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito e debito (solo con importo inferiore a 330 euro) o su conto corrente. TIM invece non accetta carte prepagate o emesse all’estero. Se avete la rete fissa con l’operatore potete scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis ma per Switch 2 è previsto il ritiro anche in oltre 200 negozi. Le console sono in garanzia per 24 mesi.
Acquistando un prodotto con finanziamento TIMFin avete automaticamente accesso a vantaggi e promozioni su servizi e prodotti con TIM Club, che potete visualizzare nell’app MyTIM in “Offerte per te”.
In caso di recesso o cambio di operatore prima della fine del finanziamento, dovrete comunque corrispondere a TIM tutte le rate residue più quella finale continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento o anche in un’unica soluzione. Nel secondo caso potete fare richiesta per il cambio di metodo di pagamento in qualsiasi momento nell’area MyTIM. Altrimenti entro 14 giorni dal ritiro della console potete esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnarla senza costi aggiuntivi insieme agli accessori contenuti nella confezione.
|Offerte mobile e fisso di TIM
|Costi
|Cosa include
|TIM Power Supreme Easy
|
|
|
TIM Power Special
|
|
|TIM WiFi Casa
|
|
Per accedere alle offerte TIM Black Friday potete associare la vostra console a rate a una delle offerte 5G dell’operatore, che permettono di navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete in tutte le principali città italiane e località turistiche (5G Ultra).
Chi passa a TIM da un altro operatore ma vuole mantenere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Con TIM potete poi acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro ed effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID per una maggiore comodità.
Non solo, TIM ai suoi nuovi clienti per il mobile e la rete fissa regala un anno gratis a Perplexity Pro senza rinnovo automatico, permettendovi di risparmiare 229 euro sull’abbonamento all’intelligenza artificiale.
Ecco quindi alcune delle migliori offerte di TIM per il mobile:
TIM Power Supreme Easy
Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 7,99 euro al mese con pagamento tramite TIM Ricarica Automatica e addebito automatico su conto corrente o carta di credito. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.
TIM Power Special
Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con pagamento tramite TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.
Entrambe le offerte sono riservate a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.
Se invece preferite la rete fissa, TIM vi propone un’offerta fibra ottica attualmente in promozione per il Black Friday con inclusa una connessione illimitata in fibra FTTH (Fiber to the Home) per navigare alla massima velocità in oltre 1.500 Comuni.
TIM WiFi Casa
Il prezzo grazie alla Promo Black Friday è di 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese, acquistandola online entro il 29/11/25. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.
Il prezzo della fibra è sempre di 24,90 euro al mese ma senza vincoli di tempo per i già clienti mobile o abbinando un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.
I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) insieme ad altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 29/11/25.
Al prezzo di 29,90 euro al mese, invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere alla fibra anche un abbonamento a TIMVISIONcon incluso il pacchetto Family M, che vi permette di vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport. Avete inclusi anche un piano Standard con pubblicità di Netflix e Disney+ oltre a DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e tanto altro sport. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/11/25.