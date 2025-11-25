Nintendo Switch 2 e PS5 in sconto con la promo Black Friday di TIM

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Con le nuove offerte TIM Black Friday potete acquistare PlayStation 5 o Nintendo Switch 2 con pagamento a rate senza anticipo e finanziamento TIMFin a tasso zero. I prezzi sono scontati e si può ulteriormente abbassare la spesa restituendo una vecchia console

In 30 sec.
Le offerte per le console a rate di TIM a novembre 2025
  • Potete acquistare la console a rate senza anticipo con finanziamento TIMFin a tasso zero
  • Il prezzo per PlayStation 5 è scontato a partire da 15 €/mese per 30 rate
  • Il prezzo per Nintendo Switch 2 è scontato a partire da 12 €/mese per 30 rate
Nintendo Switch 2 e PS5 in sconto con la promo Black Friday di TIM

TIM in occasione del Black Friday ha lanciato una serie di promozioni imperdibili per chi vuole mettere sotto l’albero di Natale una nuova console. Le offerte TIM Black Friday infatti vi permettono di acquistare PlayStation 5 o Nintendo Switch 2, anche in bundle con alcuni dei titoli più richiesti, a un prezzo ancora più favorevole rispetto al passato con pagamento a rate senza anticipo e finanziamento TIMFin a tasso zero.

Confronta le offerte TIM »

PS5 con TIM: le offerte a rate di ottobre 2025

Console disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino
Nintendo Switch 2
  • a partire da 12 €/mese per 30 rate
  • 469,99 €
Nintendo Switch 2 + Mario Kart World
  • a partire da 13 €/mese per 30 rate
  • 509,99 €
Bundle Console PlayStation 5 – 852 GB edizione digitale + EA SPORTS FC 26
  • 15 €/mese per 30 rate, invece di 16 €/mese
  • 499,99 €
PlayStation 5 – 1 TB
  • 16 €/mese per 30 rate
  • 549,99 €
PlayStation 5 Pro
  • 25 €/mese per 30 rate, invece di 27 €/mese
  • 799,99 €
PlayStation 5 (model group – slim)
  • 16 €/mese per 30 rate, invece di 18 €/mese
  • 549,99 €
Bundle Console PlayStation 5 – 852 GB edizione digitale + Fortnite Flowering Chaos
  • 15 €/mese per 30 rate, invece di 16 €/mese
  • 349,99 €

Le offerte TIM Black Friday sono disponibili fino al 9/12/25, salvo esaurimento scorte, per i clienti dell’operatore per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Per effettuare l’acquisto vi basta collegarvi al sito di TIM e cliccare su Prodotti > TV e Console. Dopo aver premuto su “Scopri” in corrispondenza del box dedicato alla console che desiderate, verrete re-indirizzati verso una nuova pagina dove poter scegliere il metodo di pagamento, la durata del finanziamento (da 24 a 30 mesi) e se desiderate dare in permuta un vecchio dispositivo per risparmiare fino a 500 euro. Per concludere l’acquisto dovrete quindi cliccare su “Acquista” e poi inserire le credenziali per accedere a MyTIM.

Chi non è ancora cliente di TIM può confrontare le migliori offerte mobile dell’operatore gratuitamente tramite il comparatore di SOStariffe.it e trovare così la soluzione più economica per le proprie esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online con pochi clic.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

I prezzi per PS5 sono i seguenti:

  • Bundle Console PlayStation 5 – 1 TB + EA SPORTS FC 26 a 18 euro al mese per 30 rate, invece di 19 euro al mese
  • Bundle Console PlayStation 5 – 852 GB edizione digitale + EA SPORTS FC 26 a 15 euro al mese per 30 rate, invece di 16 euro al mese
  • PlayStation 5 – 1 TB a 16 euro al mese per 30 rate, invece di 18 euro al mese
  • PlayStation 5 Pro a 25 euro al mese per 30 rate, invece di 27 euro al mese
  • PlayStation 5 (model group – slim) GT7 pack a 17 euro al mese per 30 rate, invece di 23 euro al mese
  • PlayStation 5 (model group – slim) a 16 euro al mese, invece di 18 euro al mese
  • Bundle Console PlayStation 5 – 852 GB edizione digitale + Fortnite Flowering Chaos a 15 euro al mese per 30 rate, invece di 16 euro al mese
  • Bundle Console PlayStation 5 – 1 TB + Fortnite Flowering Chaos a 18 euro al mese per 30 rate, invece di 19 euro al mese
  • PlayStation 5 Pro – 2 TB a 26 euro al mese per 30 rate, invece di 27 euro al mese

Vi ricordiamo che PS5 è compatibile con oltre 400 giochi di PS4.

I prezzi per Nintendo Switch 2 sono i seguenti:

  • Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 15 euro al mese per 30 rate, invece di 17 euro al mese, o 12 euro al mese per 30 rate con TIM Rivaluta
  • Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 16 euro al mese per 30 rate, invece di 18 euro al mese, o 13 euro al mese per 30 rate con TIM Rivaluta

Restituendo Nintendo Switch OLED potete ottenere una valutazione fino a 111 euro.

Per migliorare l’esperienza di gioco potete acquistare anche accessori come:

  • Unità disco per PlayStation 5 a 4 euro al mese per 30 rate
  • PlayStation Portal Remote Player a 8 euro al mese per 30 rate
  • Controller wireless DualSense e EA SPORTS FC 24 a 3 euro al mese per 30 rate, invece di 4 euro al mese

Con TIM Next Evolution potete acquistare la console a rate senza anticipo tramite un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito e debito (solo con importo inferiore a 330 euro) o su conto corrente. TIM invece non accetta carte prepagate o emesse all’estero. Se avete la rete fissa con l’operatore potete scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis ma per Switch 2 è previsto il ritiro anche in oltre 200 negozi. Le console sono in garanzia per 24 mesi.

Acquistando un prodotto con finanziamento TIMFin avete automaticamente accesso a vantaggi e promozioni su servizi e prodotti con TIM Club, che potete visualizzare nell’app MyTIM in “Offerte per te”.

In caso di recesso o cambio di operatore prima della fine del finanziamento, dovrete comunque corrispondere a TIM tutte le rate residue più quella finale continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento o anche in un’unica soluzione. Nel secondo caso potete fare richiesta per il cambio di metodo di pagamento in qualsiasi momento nell’area MyTIM. Altrimenti entro 14 giorni dal ritiro della console potete esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnarla senza costi aggiuntivi insieme agli accessori contenuti nella confezione.

Le migliori offerte mobile e fisso di TIM di novembre 2025

Offerte mobile e fisso di TIM Costi Cosa include
TIM Power Supreme Easy
  • primo mese gratis, poi 7,99 €/mese
  • attivazione gratis solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + 250 in 5G fino a 250 Mbps
TIM Power Special
  • primo mese gratis, poi 9,99 €/mese
  • attivazione gratis solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + 300 in 5G Ultra fino a 2 Gbps
TIM WiFi Casa
  • 24,90 €/mese per 20 mesi, poi 29,90 €/mese entro il 29/11/25
  • 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • 29,90 €/mese con offerta TV
  • Attivazione a 39,90
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro
  • bonus di 100 fino al 29/11/25

Per accedere alle offerte TIM Black Friday potete associare la vostra console a rate a una delle offerte 5G dell’operatore, che permettono di navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete in tutte le principali città italiane e località turistiche (5G Ultra).

Confronta le offerte TIM »

Chi passa a TIM da un altro operatore ma vuole mantenere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Con TIM potete poi acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro ed effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID per una maggiore comodità.

Non solo, TIM ai suoi nuovi clienti per il mobile e la rete fissa regala un anno gratis a Perplexity Pro senza rinnovo automatico, permettendovi di risparmiare 229 euro sull’abbonamento all’intelligenza artificiale.

Ecco quindi alcune delle migliori offerte di TIM per il mobile:

TIM Power Supreme Easy

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 250 GB in 5G fino a 250 Mbps (100 GB con credito residuo)
  • 8 GB per navigare il roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 7,99 euro al mese con pagamento tramite TIM Ricarica Automatica e addebito automatico su conto corrente o carta di credito. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

TIM Power Special

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps (200 GB con credito residuo)
  • 11 GB per navigare il roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con pagamento tramite TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Entrambe le offerte sono riservate a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Le offerte di TIM per la fibra ottica

Se invece preferite la rete fissa, TIM vi propone un’offerta fibra ottica attualmente in promozione per il Black Friday con inclusa una connessione illimitata in fibra FTTH (Fiber to the Home) per navigare alla massima velocità in oltre 1.500 Comuni.

TIM WiFi Casa

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)
  • bonus di 100 euro (5 euro al mese per 20 mesi) fino al 29/11/25

Il prezzo grazie alla Promo Black Friday è di 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese, acquistandola online entro il 29/11/25. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Il prezzo della fibra è sempre di 24,90 euro al mese ma senza vincoli di tempo per i già clienti mobile o abbinando un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) insieme ad altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 29/11/25.

Al prezzo di 29,90 euro al mese, invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere alla fibra anche un abbonamento a TIMVISIONcon incluso il pacchetto Family M, che vi permette di vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport. Avete inclusi anche un piano Standard con pubblicità di Netflix e Disney+ oltre a DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e tanto altro sport. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/11/25.

Scopri le offerte TIM fibra »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Luce e gas per partite IVA, negozi e microimprese: come trovare le migliori offerte a novembre 2025
Energia
angle-right
Roaming Ue: WindTre anticipa l'adeguamento alle regole del 2026
Telefonia Mobile
angle-right
Nintendo Switch 2 e PS5 in sconto con la promo Black Friday di TIM
Telefonia Mobile
angle-right
Netflix aumenterà ancora i prezzi: cosa cambia e come risparmiare
TV
angle-right
Conti correnti business a confronto: le offerte di novembre 2025
Conti Correnti
angle-right
Le migliori carte di credito di novembre 2025
Carte di Credito
angle-right
Fibra Iliad a 21,99 euro al mese: l'offerta ora ha una data di scadenza
Iliad
angle-right
Sky WiFi: attivazione gratuita e prezzo scontato per il Black Friday
Internet Casa
angle-right
Nuova offerta PosteMobile a meno di 5 euro al mese: un'ottima scelta low cost
Postemobile
angle-right
Bollette poco chiare? Il nuovo formato voluto da ARERA non ha risolto il problema
Energia
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a novembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a novembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di novembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.