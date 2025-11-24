È in arrivo un nuovo aumento dei prezzi Netflix. I rincari, almeno per ora, non riguarderanno comunque gli utenti italiani. La piattaforma di streaming al momento ha scelto infatti di aumentare i prezzi del suo servizio in Belgio e Paesi Bassi. Nei mesi scorsi era stato Disney+ a rivedere il proprio listino di abbonamenti con aumenti fino a 2 euro al mese.

Prezzi Netflix, aumenti in Belgio e Paesi Bassi: cosa cambia a novembre 2025

Paesi Costi Netflix Paesi Bassi piano Base a 9,99 €/mese (+1 €/mese)

a (+1 €/mese) piano Standard a 15,99 €/mese (+2 €/mese)

a (+2 €/mese) piano Premium a 20,99 €/mese (+2 €/mese) Belgio piano Base a 10,99 €/mese

a piano Standard a 16,99 €/mese

a piano Premium a 21,99 €/mese Italia piano Standard con pubblicità a 6,99 €/mese

a piano Standard a 13,99 €/mese

a piano Premium a 19,99 €/mese

Nei Paesi Bassi il piano Base, che in Italia è stato sostituito da quello Standard con pubblicità, aumenterà di 1 euro al mese e quindi costerà 9,99 euro al mese. I prezzi per il piano Standard e Premium diventeranno invece rispettivamente di 15,99 euro al mese e 20,99 euro al mese (+2 euro al mese per entrambi). L’utente extra continuerà a costare 4,99 euro al mese.

In Belgio l’aumento dei prezzi Netflix sarà ancora più cospicuo. Il piano Base costerà 10,99 euro al mese mentre quelli Standard e Premium arriveranno rispettivamente a 16,99 euro al mese e 21,99 euro al mese.

Al momento non ci sono conferme che arriveranno aumenti dei prezzi Netflix anche in Italia. L’offerta della piattaforma di streaming oggi è la seguente:

piano Standard con pubblicità con visione in Full HD (1080p) su 2 dispositivi in contemporanea (fino a 5 profili disponibili) e download incluso a 6,99 euro al mese

con visione in Full HD (1080p) su 2 dispositivi in contemporanea (fino a 5 profili disponibili) e download incluso a piano Standard con visione in Full HD (1080p) su 2 dispositivi in contemporanea (fino a 5 profili disponibili) e download incluso a 13,99 euro al mese

con visione in Full HD (1080p) su 2 dispositivi in contemporanea (fino a 5 profili disponibili) e download incluso a piano Premium con visione in 4K (Ultra HD) + HDR su 4 dispositivi in contemporanea (fino a 5 profili disponibili) e download incluso a 19,99 euro al mese

Detto questo, è molto probabile che anche in Italia arriveranno aumenti nell’ordine di 1-2 euro al mese come è già avvenuto poco più di un anno fa.

L’offerta Sky & Netflix di novembre 2025

Sky & Netflix Dettagli Costi 14,99 €/mese per 18 mesi

Sky Smart a a 19 € Cosa vedere Sky TV

Netflix Standard con pubblicità

Per anticipare l’aumento dei prezzi Netflix, una delle migliori soluzioni oggi disponibili è quella di attivare l’offerta di Sky con incluso un abbonamento all’app di streaming.

Sky TV & Netflix per il Black Friday costa 14,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,99 euro al mese, in esclusiva online entro l’1/12/25. Avete incluso un piano Netflix Standard con pubblicità. Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.

Con l’app Sky Go potete vedere tutti i contenuti della pay TV sul vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet, etc.) anche fuori casa.

Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Bruno Barbieri – 4 Hotel, X Factor e Masterchef (dall’11/12/25) oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Task, All her fault, Accused – Sotto processo e It: Welcome to Derry insieme a produzioni originali come M – Il figlio del secolo, The Iris Affair – Missione ad alto rischio e Call My Agent 3.

Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:

Sky Cinema e Paramount+ incluso per 6 mesi , poi si rinnova 10 euro al mese per 12 mesi

, poi si rinnova 10 euro al mese per 12 mesi Sky Sport a 22,90 euro al mese , invece di 26,90 euro al mese, per vedere tutta la Formula 1 e MotoGP , Champions League, Europa League, Conference League, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour , basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline

a , invece di 26,90 euro al mese, per vedere , il grande tennis con tutti i tornei e , italiano e internazionale, con la e molte altre discipline Sky Calcio a 8 euro al mese per vedere 3 partite di Serie A per giornata con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), tutta la Serie C fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di Premier League , Ligue 1 e Bundesliga

a per vedere con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di , e Sky Kids a 5 euro al mese

a Sky Ultra HD a 5 euro al mese

Le offerte TIMVISION con Netflix incluso di novembre 2025

Le offerte TIMVISION con Netflix Costi Servizi inclusi TIMVISION Family S/M/L

a partire da 7 €/mese per 12 mesi , poi 14,99 €/mese

, poi a partire da 20,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole

con possibilità di disdire quando si vuole fino all’81% di risparmio per i primi 6 mesi TIMVISION

DAZN Goal

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità TIMVISION Gold/Plus 39,99 €/mese per 6 mesi , poi 44,99 €/mese con DAZN Full

, poi con DAZN Full 59,99 €/mese per 6 mesi , poi 69,99 €/mese con DAZN Family

, poi con DAZN Family 56,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole

con possibilità di disdire quando si vuole fino al 43% di risparmio per i primi 6 mesi TIMVISION

DAZN Full o Family

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

Un’altra soluzione conveniente per evitare l’aumento dei prezzi Netflix è quella di attivare oggi una delle offerte di TIMVISION con incluso il servizio di streaming. I pacchetti per l’intrattenimento di TIM sono disponibili per i clienti dell’operatore per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti potete utilizzare una carta di credito. Se avete già incluso un piano per lo streaming tra quelli inclusi nell’abbonamento potrete continuare a utilizzarlo tranquillamente.

Di seguito avete una descrizione dettagliata delle offerte TIMVISION con Netflix incluso disponibili, salvo proroghe, fino al 29/11/25:

TIMVISION Family S/M/L

TIMVISION

DAZN Goal

Infinity+ (fino al 30/11/25)

(fino al 30/11/25) Disney+ Standard con pubblicità (solo Family M e L)

(solo Family M e L) Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità (solo Family L)

I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:

7 euro al mese per 6 mesi , poi 14,99 euro al mese pari a 131,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 179,88 euro

, poi pari a 131,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 179,88 euro 20,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:

10 euro al mese per 6 mesi , poi 17,99 euro al mese pari a 167,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro

, poi pari a 167,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro 23,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:

12 euro al mese per 6 mesi , poi 19,99 euro al mese pari a 191,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro

, poi pari a 191,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro 25,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’81% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION Gold/Gold Plus

TIMVISION

DAZN Full/Family

Infinity+ (fino al 30/11/25)

(fino al 30/11/25) Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i seguenti:

39,99 euro al mese per 6 mesi , poi 44,99 euro al mese, con DAZN Full , pari a 509,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro

, poi 44,99 euro al mese, con , pari a 509,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro 59,99 euro al mese per 6 mesi , poi 69,99 euro al mese, con DAZN Family , pari a 779,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro

, poi 69,99 euro al mese, con , pari a 779,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro 56,99 euro al mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.

Il TIMVISION Box è incluso vi verrà spedito gratuitamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Anche TIMVISION Box Atmosphere è incluso in comodato d’uso gratuito ma solo fino al 29/11/25.

Con TIMVISION potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e nell’abbonamento e offre la visione di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.

DAZN Goal include:

3 partite di Serie A per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

(le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione tutta la Serie BTK , compresi playoff e playout

, compresi playoff e playout tutti gli Highlights di Serie A

La Liga

il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League

con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.

DAZN Full e DAZN Family includono:

tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)

(10 partite su 10 per giornate) tutta la Serie BTK

Europa League

i migliori incontri della Conference League

La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

e una selezione di partite della FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

e calcio femminile

una selezione di partite di NFL

basket italiano ed europeo (Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League)

(Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League) boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing

grazie alla partnership con Matchroom Boxing freccette

i canali tematici di Juventus, Inter, Roma, Lazio e Milan

e Eurosport

Serie A Elite di rugby

Redbull TV

programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

DAZN Family rispetto a DAZN Full prevede la visione su due dispositivi in contemporanea anche se connessi a reti diverse.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. In questi giorni è comunque possibile attivare un abbonamentodi prova di 7 giorni a 49 cent. Con TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Se non siete soddisfatti del vostro piano per lo streaming e volete passare a un’offerta di categoria superiore potete farlo ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard aggiungendo 7,5 euro al mese

aggiungendo Netflix Premium aggiungendo 12,5 euro al mese

aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi, poi 9,99 euro al mese

