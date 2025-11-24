- Aumenti fino a 2 €/mese per tutti i piani Netflix in Belgio e Paesi Bassi
- L'app potrebbe applicare aumenti anche in Italia
- Per evitare i rincari potete attivare le offerte di Sky e TIMVISION con il comparatore di SOStariffe.it
A breve ci saranno nuovi aumenti dei prezzi Netflix. In rincari non riguarderanno l’Italia, ma permettono di farsi un’idea su come cambierà, forse a breve, l’offerta per lo streaming per gli utenti nel nostro Paese. Scopri i piani dell'app
È in arrivo un nuovo aumento dei prezzi Netflix. I rincari, almeno per ora, non riguarderanno comunque gli utenti italiani. La piattaforma di streaming al momento ha scelto infatti di aumentare i prezzi del suo servizio in Belgio e Paesi Bassi. Nei mesi scorsi era stato Disney+ a rivedere il proprio listino di abbonamenti con aumenti fino a 2 euro al mese.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori offerte TV tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online l’offerta che preferite.
|Paesi
|Costi Netflix
|Paesi Bassi
|
|Belgio
|
|Italia
|
Nei Paesi Bassi il piano Base, che in Italia è stato sostituito da quello Standard con pubblicità, aumenterà di 1 euro al mese e quindi costerà 9,99 euro al mese. I prezzi per il piano Standard e Premium diventeranno invece rispettivamente di 15,99 euro al mese e 20,99 euro al mese (+2 euro al mese per entrambi). L’utente extra continuerà a costare 4,99 euro al mese.
In Belgio l’aumento dei prezzi Netflix sarà ancora più cospicuo. Il piano Base costerà 10,99 euro al mese mentre quelli Standard e Premium arriveranno rispettivamente a 16,99 euro al mese e 21,99 euro al mese.
Al momento non ci sono conferme che arriveranno aumenti dei prezzi Netflix anche in Italia. L’offerta della piattaforma di streaming oggi è la seguente:
Detto questo, è molto probabile che anche in Italia arriveranno aumenti nell’ordine di 1-2 euro al mese come è già avvenuto poco più di un anno fa.
|Sky & Netflix
|Dettagli
|Costi
|
|Cosa vedere
|
Per anticipare l’aumento dei prezzi Netflix, una delle migliori soluzioni oggi disponibili è quella di attivare l’offerta di Sky con incluso un abbonamento all’app di streaming.
Sky TV & Netflix per il Black Friday costa 14,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,99 euro al mese, in esclusiva online entro l’1/12/25. Avete incluso un piano Netflix Standard con pubblicità. Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.
Con l’app Sky Go potete vedere tutti i contenuti della pay TV sul vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet, etc.) anche fuori casa.
Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.
Con Sky TV potete vedere i migliori show come Bruno Barbieri – 4 Hotel, X Factor e Masterchef (dall’11/12/25) oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come Task, All her fault, Accused – Sotto processo e It: Welcome to Derry insieme a produzioni originali come M – Il figlio del secolo, The Iris Affair – Missione ad alto rischio e Call My Agent 3.
Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:
|Le offerte TIMVISION con Netflix
|Costi
|Servizi inclusi
|
TIMVISION Family S/M/L
|
|
|TIMVISION Gold/Plus
|
|
Un’altra soluzione conveniente per evitare l’aumento dei prezzi Netflix è quella di attivare oggi una delle offerte di TIMVISION con incluso il servizio di streaming. I pacchetti per l’intrattenimento di TIM sono disponibili per i clienti dell’operatore per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti potete utilizzare una carta di credito. Se avete già incluso un piano per lo streaming tra quelli inclusi nell’abbonamento potrete continuare a utilizzarlo tranquillamente.
Di seguito avete una descrizione dettagliata delle offerte TIMVISION con Netflix incluso disponibili, salvo proroghe, fino al 29/11/25:
I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’81% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi sono i seguenti:
Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.
Il TIMVISION Box è incluso vi verrà spedito gratuitamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Anche TIMVISION Box Atmosphere è incluso in comodato d’uso gratuito ma solo fino al 29/11/25.
Con TIMVISION potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e nell’abbonamento e offre la visione di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come The Surfer o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.
DAZN Goal include:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
DAZN Full e DAZN Family includono:
DAZN Family rispetto a DAZN Full prevede la visione su due dispositivi in contemporanea anche se connessi a reti diverse.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. In questi giorni è comunque possibile attivare un abbonamentodi prova di 7 giorni a 49 cent. Con TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Se non siete soddisfatti del vostro piano per lo streaming e volete passare a un’offerta di categoria superiore potete farlo ai seguenti prezzi: