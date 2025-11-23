Per scegliere il conto corrente business migliore è necessario avviare un confronto delle opzioni disponibili. Liberi professionisti e PMI hanno oggi la possibilità di accedere a diverse offerte particolarmente vantaggiose. Ecco quali sono le opzioni più interessanti su cui puntare nel corso del mese di novembre 2025.

Un conto corrente business deve poter garantire tutti gli strumenti giusti per la gestione della propria attività, con la possibilità di organizzare la contabilità e la fatturazione, poter sfruttare carte di pagamento e anche accedere a bonus aggiuntivi, in grado di fare la differenza.

Il mercato offre una lunga serie di opzioni per chi è alla ricerca di un conto corrente business. Molti istituti bancari attivi in Italia, infatti, si sono specializzati in prodotti di questo tipo, che si rivolgono principalmente a liberi professionisti e a PMI.

Per scoprire alcune delle migliori promozioni di novembre 2025 è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it per conti correnti che consente a chi è interessato a un conto di questo tipo di poter mettere a confronto le proposte delle banche partner.

Scegli qui il nuovo conto business »

Di seguito andremo ad analizzare i 3 migliori conti business disponibili in questo momento su SOStariffe.it:

I migliori conti correnti business di novembre 2025

Ecco le migliori offerte:

Conto Vivid

Il Conto Vivid è un conto corrente aziendale con IBAN italiano, disponibile con vari piani di abbonamento (c’è anche un piano a canone zero). Il conto offre interessi al 4% per i primi 4 mesi e poi fino al 2,7%, in base al piano scelto.

Al conto sono abbinate le carte di pagamento che consentono di ottenere fino al 10% di cashback per acquisti di prodotti e servizi di categorie e marchi selezionati. C’è anche un cashback illimitato, per tutte le altre spese, che può arrivare fino all’1%.

Il conto proposto da Vivid offre anche diversi altri vantaggi, dai bonifici SEPA gratuiti alla possibilità di accesso a una piattaforma online per la gestione contabile della propria attività, con tanti strumenti necessari per chi sceglie un conto business.

Per accedere all’offerta di Vivid basta seguire il link qui di sotto. Con l’offerta in corso è possibile ottenere 2 mesi di prova gratuita per tutti i piani a pagamento (disponibile in sconto scegliendo la versione annuale al termine del periodo di prova gratuita).

Apri qui il Conto Vivid »

Conto Finom

Un altro conto business molto interessante è Conto Finom. Anche in questo caso si tratta di un conto disponibile con più piani in abbonamento, per consentire a tutti i clienti di poter scegliere la versione desiderata. Da segnalare anche la presenza della fatturazione elettronica integrata.

Il conto include le carte di pagamento, con possibilità di accesso al cashback fino al 3% (con rimborso massimo di 30 euro al mese) oppure fino all’1% (a partire dalle spese eccedenti i 1.000 euro al mese e senza alcun limite).

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Finom c’è la possibilità di accedere a una prova gratuita di 3 mesi che rappresenta la soluzione giusta per testare tutte le funzionalità del servizio, valutando nel dettaglio i vantaggi dell’offerta commerciale dell’istituto.

Apri qui il Conto Finom »

Conto Blank

Una delle migliori soluzioni per un conto corrente business è rappresentata da Blank, società del Gruppo Crédit Agricole che mette a disposizione un conto completo, con IBAN francese (ma è in arrivo l’IBAN italiano) e carta Visa Business abbinata.

Il conto include varie coperture assicurative (viaggio, malattia e incidenti, mantenimento del reddito e altro ancora) e la possibilità di scegliere tra tre diversi piani la versione più adatta alle proprie necessità.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Blank ci sono 6 mesi gratis, su tutti i piani a pagamento disponibili. Per scoprire i dettagli dell’offerta e aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui il Conto Blank »

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

« notizia precedente Le migliori carte di credito di novembre 2025 notizia successiva »