Le migliori carte di credito di novembre 2025

Carte di Credito
di Davide Raia

Per chi è alla ricerca di una nuova carta di credito, in questo momento, sono disponibili diverse offerte molto interessanti. Di seguito andremo ad analizzare alcune delle proposte più vantaggiose su cui puntare a novembre 2025.

In 30 sec.
Le migliori carte di credito di novembre 2025:
  • Carta di Credito Mastercard Gold di ING con canone azzerabile e interessi al 4% per 6 mesi con il conto abbinato
  • Carta di Credito BBVA con canone azzerabile e interessi al 3% per 6 mesi con il conto abbinato
  • carte di credito American Express: fino a 500 euro di sconto sugli acquisti per i nuovi clienti
Le migliori carte di credito di novembre 2025

La carta di credito è uno strumento di pagamento molto utile ma scegliere la migliore non è sempre facile. Le opzioni disponibili sul mercato sono tante e trovare il giusto equilibrio tra costi, plafond mensile e bonus inclusi non è mai semplice.

Per orientarsi meglio tra le tante opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per carte di pagamento, accessibile tramite il box qui di sotto, e verificare le offerte disponibili oggi tra le proposte delle banche partner.

Scopri qui le migliori carte »

Di seguito, invece, andremo a illustrarvi alcune delle migliori offerte di novembre 2025 per richiedere una carta di credito, minimizzando (fino ad azzerare) i costi e ottenendo bonus vantaggiosi e un ampio margine di utilizzo.

Le migliori carte di credito di novembre 2025

Ecco le promo da tenere d’occhio a novembre 2025 per una nuova carta di credito:

Carta di Credito ING

mastercard gold ing

Una delle opzioni più interessanti è la Carta di Credito Mastercard Gold di ING. Ecco quali sono le caratteristiche:

  • è richiedibile in abbinamento al Conto Corrente Arancio a canone zero
  • ha un canone di 2 euro al mese che viene azzerato raggiungendo quota 500 euro di spese o attivando un piano di rateizzazione Pagoflex
  • è inclusa senza costi extra aprendo il Conto Corrente Arancio Più, con canone di 5 euro al mese che può essere azzerato con l’accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per almeno 1.000 euro
  • ha un plafond di 1.500 euro, con possibilità di incremento
  • include l’accesso al programma Mastercard Travel Reward e al Mastercard Reserved Fast Track (per il fast track gratuito in molti aeroporti italiani)
  • è utilizzabile con Google Pay e Apple Pay
  • permette di rateizzare le spese con Pagoflex (fino a 12 mesi e fino a 3.000 euro) con una commissione mensile pari al 0,50% dell’importo rateizzato

Per richiedere la carta è sufficiente aprire il Conto Corrente Arancio (o la versione Più del conto). Per tutti i nuovi clienti, in questo momento, il conto di ING include interessi al 4% e anche il cashback al 4% per le spese con carta di debito, per i primi 6 mesi. L’apertura del conto e la successiva richiesta della carta possono essere effettuate tramite il link qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di ING »

Carta di Credito BBVA

carta di credito BBVA

La Carta di Credito BBVA è disponibile per chi richiede il Conto BBVA, un conto a zero spese che garantisce una remunerazione del 3% e anche il cashback del 3% (per i primi 280 euro di acquisti con carta di debito) per i primi 6 mesi.

Per quanto riguarda la Carta di Credito BBVA, invece, queste sono le caratteristiche:

  • canone zero per il primo anno, poi 36 euro/anno con possibilità di dimezzamento spendendo almeno 3.000 euro/anno oppure di azzeramento spendendo almeno 6.000 euro/anno
  • 20% di cashback, fino a 100 euro, per il primo mese dall’emissione
  • possibilità di rateizzare le spese
  • non ci sono commissioni per il cambio valuta

Per ottenere la carta è sufficiente aprire il conto gratuito di BBVA tramite il link qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di BBVA »

Carte di credito di American Express

cartaoro-americanexpress

Per chi è alla ricerca di una nuova carta di credito è possibile valutare la gamma di carte di American Express, vero e proprio punto di riferimento del settore. Queste carte non richiedono l’apertura di un nuovo conto corrente (le spese vengono addebitate sul conto corrente del cliente).

Le opzioni sono diverse. Per novembre 2025, in particolare, ne segnaliamo tre:

  • Carta PAYBACK a canone zero; permette di accumulare punti PAYBACK (1 punto per ogni 2 euro di spesa)
  • Carta Oro con canone zero per un anno (poi 20 euro al mese); permette di accumulare punti Membership Rewards da utilizzare per ottenere bonus di vario tipo (miglia aeree, buoni sconto etc.); spendendo almeno 2.500 euro nei primi 3 mesi è possibile ottenere un bonus di 30.000 punti che possono essere convertiti in uno sconto di 120 euro sull’estratto conto (oppure in miglia aeree, buoni sconto etc.); la carta include anche voucher annuali per viaggi, eventi e altri bonus
  • Carta Platino con canone di 70 euro al mese; permette di accumulare punti Membership Rewards da utilizzare per ottenere bonus di vario tipo (miglia aeree, buoni sconto etc.); spendendo almeno 6.000 euro nei primi 3 mesi è possibile ottenere un bonus di 125.000 punti che possono essere convertiti in uno sconto di 500  euro sull’estratto conto (oppure in miglia aeree, buoni sconto etc.); la carta dà diritto a tantissimi bonus annuali, con sconti su viaggi, eventi, noleggio e molto altro ancora

Per scegliere e richiedere la carta American Express desiderata basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui alle offerte Amex »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
