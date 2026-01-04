Bollette luce e gas: le previsioni per il 2026 e come risparmiare subito

Energia
di Davide Raia

Il 2026 è iniziato da pochi giorni ed è già tempo di analizzare le previsioni per le bollette di luce e gas. Per le famiglie c'è la possibilità concreta di risparmiare da subito. Andiamo a scoprire come.

In 30 sec.
  • il 2025 si è chiuso con prezzi stabili per luce e gas all'ingrosso
  • nel corso dell'inverno 2026, però, resta il rischio di nuovi rincari
  • per risparmiare subito è possibile attivare le migliori offerte a prezzo fisso del Mercato Libero
Bollette luce e gas: le previsioni per il 2026 e come risparmiare subito

Il 2025 si è chiuso con prezzi stabili per luce e gas all’ingrosso. All’orizzonte, però, ci potrebbero essere nuovi rincari, come avvenuto nel corso dell’inverno del 2025 (il mese di febbraio 2025 è stato quello che ha fatto registrare un picco dei costi dell’energia all’ingrosso). La situazione andrà monitorata settimana dopo settimana.

Nel frattempo, però, con le migliori offerte del Mercato Libero è possibile bloccare il prezzo (per almeno 12 mesi) e accedere, quindi, a condizioni molto vantaggiose per le forniture, con un taglio delle bollette per tutto il 2026. Per scoprire le offerte più interessanti del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile qui di sotto.

In alternativa, è possibile chiamare al numero 02 5005 111 per richiedere il supporto di un consulente esperto (servizio completamente gratuito e senza impegno) che potrà aiutare l’utente nella scelta della nuova tariffa, avvisandolo nel caso in cui non ci sia necessità di cambiare offerta in quanto la tariffa attiva già è conveniente.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Come è cambiato il prezzo all’ingrosso dell’energia

Nel corso del mese di dicembre 2025, il prezzo all’ingrosso dell’energia è stato pari a:

  • 0,115 €/kWh per la luce, con riferimento al PUN
  • 0,296 €/Smc per il gas, con riferimento al PSV

Ricordiamo, però, che, come avvenuto lo scorso anno, durante l’inverno c’è il rischio di nuovi aumenti. A febbraio 2025, infatti, il PUN è arrivato a 0,15 €/kWh mentre il PSV a ben 0,512 €/Smc.  Questi valori, ricordiamo, impattano in modo diretto gli utenti con tariffe indicizzate oppure chi si trova in un regime tutelato.

Le previsioni su luce e gas, per il momento, non sono ancora chiare. Eventi geopolitici e climatici potrebbero cambiare il mercato all’ingrosso nel corso dei prossimi mesi. La situazione andrà monitorata con attenzione, in modo da capire se le quotazioni dell’energia sono destinate a tornare sui livelli (molto alti) di febbraio 2025.

Un buon momento per bloccare il prezzo dell’energia?

Una soluzione da non sottovalutare per evitare rincari e, nello stesso tempo, ridurre le bollette è rappresentata dalle offerte a prezzo fisso (per almeno 12 mesi, ma ci sono anche promozioni con prezzi fissi per un periodo di tempo più lungo).

Con le offerte di inizio gennaio 2026 è possibile ridurre il costo dell’energia fino a:

  • 0,1 €/kWh per la luce
  • 0,35 €/Smc per il gas

Nello stesso tempo, queste soluzioni garantiscono un prezzo bloccato per tutto l’anno (e anche oltre scegliendo un’offerta a prezzo fisso per 24 mesi o per un periodo di tempo maggiore). Per scoprire le offerte giuste basta raggiungere il comparatore di SOStariffe.it, qui di sotto.

Ricordiamo che per attivare una nuova offerta basta avere l’ultima bolletta inviata dal proprio fornitore da cui è possibile recuperare i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
