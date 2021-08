Offerte Fastweb casa per già clienti e abbonati: le promozioni di agosto 2021

Esistono delle offerte per i già clienti Fastweb ? Per attivarle è necessario contattare il servizio clienti ? Vediamo di seguito quali sono le possibilità per i vecchi clienti , che potrebbero, per esempio desiderare di connettersi con il nuovo modem NeXXt Fastweb o trovare una nuova offerta per il cellulare .

L’operatore Fastweb si caratterizza da sempre per la velocità con la quale le sue offerte (per fisso e mobile) siano in grado di adattarsi perfettamente ai tempi che cambiano e alle nuove esigenze della modernità.

Per questo motivo, i già clienti Fastweb, che hanno attivato una promozione Internet casa o per la telefonia mobile qualche anno fa, potrebbe richiedere l’attivazione di una delle offerte disponibili sul mercato attuale, che saranno sicuramente più performanti rispetto a quelle in proprio possesso.

Per esempio, l’attivazione di una nuova offerta Internet casa comporterebbe la ricezione, in comodato d’uso gratuito, del modem di ultima generazione NeXXt, in grado di ottimizzare la connessione in tutto l’ambiente domestico.

Per dare un’occhiata alle migliori proposte di Fastweb nel mondo della telefonia fissa, clicca sul link in basso.

Nel caso in cui un già cliente Fastweb fosse intenzionato ad attivare i vantaggi di una nuova offerta casa o mobile potrebbe chiamare l’assistenza clienti al numero 146 o procedere con la sottoscrizione online. Vediamo di seguito quali sono le offerte più interessanti del momento.

Offerte Fastweb casa per clienti già abbonati 2021

Le proposte Internet casa di Fastweb partono da un prezzo di partenza di 27,95 euro al mese e permettono di connettersi a Internet alla velocità massima di 2,5 Giga in download e di 300 Mega in upload.

Si tratta di una delle velocità di connessione maggiori tra quelle disponibili oggi in Italia, che purtroppo non è ancora presente su tutto il territorio nazionale. I clienti che non riusciranno ad attivare, per indisponibilità della rete, la fibra FTTH, potranno comunque attivare la stessa promozione:

con la fibra di tipo FTTC;

con la rete di tipo ADSL.

Sulla base di quanto detto, prima di attivare una delle offerte Fastweb si consiglia di effettuare la verifica della copertura disponibile nel luogo in cui si abita. Scopri come farla.

Passiamo adesso, invece, all’analisi delle offerte Internet casa disponibili.

Fastweb NeXXt Casa Light

Si tratta di una promozione che ha un costo di 27,95 euro al mese: la si potrà attivare direttamente online entro il 17 agosto 2021.

Nel piano, sono inclusi:

Internet fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate a consumo;

l’attivazione della nuova linea;

l’Internet Box NeXXt;

3 mesi di Discovery+.

L’Internet Box NeXXt è un modem di ultima generazione, il quale potrà essere gestito con l’app MyFastweb, oppure anche tramite Alexa, che grazie al Wi-Fi 6 garantisce una rete stabile e potente.

Fastweb NeXXt Casa

Al costo di 30,95 euro al mese sarà invece disponibile la promozione Fastweb NeXXt casa, nella quale sono inclusi i seguenti servizi:

Internet fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate illimitate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’attivazione della nuova linea;

l’Internet Box NeXXt;

l’amplificatore Wi-Fi Booster;

3 mesi di Discovery+.

Clicca sul link nel caso in cui fossi un cliente Fastweb e fossi interessato a migliorare la tua offerta commerciale con un upgrade.

Offerte Fastweb mobile per clienti già abbonati

Oltre alle offerte dedicate alla linea fissa, Fastweb propone anche delle offerte mobile per i già clienti: in particolare, si avrà la possibilità di attivarle singolarmente, oppure procedere alla sottoscrizione di un pacchetto fisso + mobile (che è uno dei trend più diffusi tra gli operatori di telefonia per il 2021).

Quali sono le offerte mobile disponibili? Quanto costano? Quali sono i vantaggi inclusi rispetto alle tante altre offerte proposte dai vari gestori operanti in Italia? Partiamo dalla promozione a prezzo più basso, ovvero Fastweb NeXXt Mobile.

Si tratta di un’offerta disponibile al costo fisso mensile di 7,95 euro e nella quale sono inclusi:

90 Giga di traffico, anche in 5G;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

100 SMS;

la spedizione della SIM e il suo costo;

3 mesi di Discovery+.

La seconda offerta mobile disponibile è Fastweb NeXXt Mobile Maxi, la quale ha un costo di 10,95 euro al mese e comprende:

150 Giga di traffico, anche in 5G;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

100 SMS;

la spedizione della SIM e il suo costo;

3 mesi di Discovery+.

Su entrambe le promozioni citate sono inoltre disponibili le chiamate verso 60 destinazioni internazionali, gratuite, e il roaming incluso non solo nei Paesi nell’Unione europea, ma anche nel Regno Unito e in Svizzera. Si avrà inoltra la possibilità di aggiungere il cloud illimitato WOW Space al costo di 9,95 euro all’anno.

Clicca sul link in basso per saperne di più.

Ricapitolando, le promozioni che si potranno sottoscrivere con Fastweb sono:

NeXXt Casa Light;

NeXXt Casa;

NeXXt Mobile;

NeXXt Mobile Maxi.

Sarà poi possibile combinare tali soluzioni, per esempio scegliendo il pacchetto:

Fastweb NeXXt Casa Light + Mobile Maxi, disponibile al costo di 35,90 euro al mese;

Fastweb NeXXt Casa + Mobile Maxi, disponibile al costo di 38,90 euro al mese.

Per saperne di più, clicca sul link disponibile in basso.

Fastweb bonus PC: come richiederlo

Un’altra possibilità alla quale potranno accedere i già clienti Fastweb con l’intenzione di attivare una connessione Internet casa migliore è il bonus PC e Internet messo a disposizione dal Governo.

Si tratta di uno sconto da 500 euro, dei quali:

240 euro sarebbero applicati sotto forma di sconto sulla promozione Fastweb Casa;

260 euro servirebbero, invece, per comprare un tablet o un PC tra i modelli messi a disposizione dall’operatore.

Per esempio, se si volesse attivare la promozione NeXXt Casa Light, si potrebbe pagarla soltanto 7,95 euro al mese per 12 mesi, che diventerebbero 27,95 euro al mese a partire dal tredicesimo mese. Si potrebbe poi acquistare il tablet Huawei Matepad 10.4” praticamente a costo zero: il dispositivo è dotato di Wi-Fi e include 64 Giga di memoria.

Per poter ricevere questa agevolazione dovranno essere rispettate determinate condizioni. La prima consiste nel fatto che si dovrà avere un ISEE non superiore ai 20.000 euro. La seconda, invece, è rappresentata dall’obiettivo della misura, che sarebbe quello di diffondere la banda ultra larga nelle zone del Paese che sono ancora scoperte.

Ragion per cui, per attivarla si dovrà attivare una nuova offerta Internet casa che permetta di navigare alla velocità minima di 30 Mega in download, quindi con la quale connettersi con almeno la velocità della fibra misto-rame, ovvero la fibra di tipo FTTC.

Per capire qual è la velocità di rete della propria connessione attuale e quella che si potrebbe raggiungere per accedere al bonus PC e tablet si consiglia, ancora una volta, di effettuare una verifica della propria copertura di rete.

In linea generale, cambiare offerta è sempre un ottimo modo per risparmiare e per disporre di una tecnologia più avanzata, quindi nei casi in cui si avesse una tariffa Internet casa attiva da tanti anni dare un’occhiata a quelle disponibili oggi, tramite la comparazione online, è un’ottima idea.

Clicca sul link per usufruire dei vantaggi del comparatore di offerte Internet casa di SOStariffe.it.

