Oggi non serve spendere troppo per avere un’offerta di telefonia mobile con tanti Giga inclusi da non dover preoccuparsi di rimanere senza prima della scadenza del piano.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte con tanti Giga più convenienti con il comparatore di SOStariffe.it e trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online in pochi clic.

Offerte mobile con tanti Giga a meno di 10 euro al mese: le migliori da attivare a novembre 2025

Offerte con tanti Giga Costi Minuti, SMS e Gigabyte ho. 8,95 di ho. Mobile

8,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps ho. Il Turbo con 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Flash 5G 260 di 1Mobile

4,99 € per un mese , poi 8,99 €/mese

, poi 8,99 €/mese Attivazione gratis con portabilità minuti illimitati e 60 SMS + 260 GB in 5G fino a 2 Gbps 9,99 350GB 5G di Kena Mobile 9,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 350 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Very 9,99 di Very Mobile 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 440 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps TOP 250 Plus di Iliad 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G TIM Power Special 5G 9,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps

Sul comparatore di SOStariffe.it potete attivare online offerte mobile con tanti Giga che al costo di meno di 10 euro al mese includono minuti illimitati e fino a 440 GB in 5G anche con attivazione gratis.

Chi deve cambiare operatore può mantenere il numero di telefono facendo richiesta al nuovo gestore di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che la eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Ecco quindi una descrizione dettagliata delle migliori offerte mobile con tanti Giga attualmente disponibili:

Flash 5G 260 di 1Mobile

minuti illimitati e 60 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

L’offerta di 1Mobile costa 4,99 euro per il primo mese, poi a partire dal secondo si rinnova a 8,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis con portabilità da qualsiasi operatore così come la SIM e spedizione. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al .

Attiva Flash 5G 260 di 1Mobile »

ho. 8,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 11,3 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 8,95 euro al mese più una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e poi decidere se continuare con la promozione oppure richiedere direttamente online il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute dirante il mese

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro una tantum con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica.

La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete acquistare un’eSIM al costo di 1,99 euro.

Attiva ho. 8,95 »

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potete attivare la connettività in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, è disponibile la connettività in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore low cost al costo di 1,99 euro al mese.

Very 9,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

440 GB in 5G Full Speed fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 12,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 9,99 euro al mese per sempre acquistandola entro il 13/11/25, salvo ulteriori proroghe. Il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent, invece di 9,99 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

La promozione è disponibile solo con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri.

Attiva Very 5G 9,99 »

TOP 250 Plus di Iliad

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G

25 GB per navigare in roaming in Ue e UK

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre la SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro una tantum.

La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 13/11/25.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

La copertura in 5G fino a circa 400 Mbps in download è disponibile in oltre 7.000 Comuni.

Attivando TOP 250 Plus con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avete uno sconto sulla fibra per acquistare IliadBox al prezzo di 21,99 euro al mese per sempre, invece di 25,99 euro al mese. Avrete inclusi una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON, chiamate illimitate e modem Wi-Fi 7. Il contributo per l’attivazione della linea è di 39,99 euro una tantum.

Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere TOP 250 Plus dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta fisso più mobile è quindi di 31,98 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Kena 9,99 350GB 5G

minuti illimitati e 200 SMS

350 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica) 13 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. Potete altrimenti acquistare un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Attiva Kena 9,99 350GB 5G »

La velocità in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM.

TIM Power Special 5G

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps e accesso prioritario alla rete (200 GB con addebito su credito residuo)

fino a 2 Gbps e accesso prioritario alla rete (200 GB con addebito su credito residuo) 11 GB per navigare il roaming in Ue

L’offerta di TIM costa 9,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite TIM Ricarica Automatica ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti acquistandola online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. In alternativa si può acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche con SPID.

La promozione è disponibile solo con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri.

Confronta le offerte TIM »

TIM vi regala poi un abbonamento di un anno gratis a Perplexity Pro senza rinnovo automatico, che vi permette di risparmiare 229 euro sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

I clienti di TIM per la rete fissa e il mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) insieme ad altri vantaggi come sconti sui migliori smartphone e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi alla rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM entro il 29/11/25.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

