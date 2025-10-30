PS5 + FC SPORT 26 a rate con TIM: come funziona l'offerta e quanto si risparmia

di Matteo Testa

Scopri come acquistare PS5 con TIM in bundle con EA SPORT FC 26 pagandola a rate senza anticipo a prezzo scontato tramite un finanziamento TIMFin a tasso zero e spedizione gratuita

Le offerte per PS5 + FC 26 a rate di TIM ad ottobre 2025
  • Potete acquistare la console in bundle con il gioco a rate senza anticipo con finanziamento TIMFin a tasso zero
  • Il prezzo è scontato a partire da 15 €/mese per 30 rate
PS5 + FC SPORT 26 a rate con TIM: come funziona l'offerta e quanto si risparmia

TIM vi offre l’opportunità di acquistare PlayStation 5 in bundle con EA SPORT FC 26, il titolo calcistico più atteso dai videogiocatori, a un prezzo imperdibile. PS5 con TIM è infatti disponibile a rate scontate e senza anticipo e per il pagamento potete accendere un finanziamento a tasso zero.

Confronta le offerte TIM »

PS5 con TIM: le offerte a rate di ottobre 2025

Console disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino
Bundle Console PlayStation 5 – 1 TB + EA SPORTS FC 26
  • 18 €/mese per 30 rate, invece di 19 €/mese
  • 540 € in totale
  • 549,99 €
Bundle Console PlayStation 5 – 852 GB edizione digitale + EA SPORTS FC 26
  • 15 €/mese per 30 rate, invece di 16 €/mese
  • 450 € in totale
  • 499,99 €
PlayStation 5 – 1 TB
  • 16 €/mese per 30 rate
  • 549,99 €
PlayStation 5 Pro
  • 27 €/mese per 30 rate
  • 799,99 €
PlayStation 5 (model group – slim) GT7 pack
  • 23 €/mese per 30 rate
  • 549,99 € per la console
  • 79,99 € per il gioco
PlayStation 5 (model group – slim)
  • 18 €/mese per 30 rate
  • 549,99 €
Bundle PlayStation 5 edizione digitale ASTRO BOT (model group – slim)
  • 13 €/mese per 30 rate
  • 399,99 €

Acquistando PS5 con TIM a rate in bundle con EA SPORT FC 26 potete risparmiare fino a circa 130 euro rispetto alla spesa per console e gioco se comprati separatamente. PlayStation 5 nella versione Disc da sola costa 549,99 euro mentre EA SPORT FC 26 ha un prezzo di 79,99 euro. Il totale è quindi di quasi 630 euro. Il bundle PS5 + FC 26 è poi in promozione fino al 12/11/25, salvo eventuali proroghe e fino a esaurimento scorte.

Le offerte per PS5 con TIM sono riservate ai clienti dell’operatore per la rete fissa o chi mantiene attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Per procedere all’acquisto basta collegarsi al sito di TIM e cliccare su Prodotti > TV e Console. Dopo aver premuto su “Scopri” in corrispondenza del box dedicato, verrete re-indirizzati verso una nuova pagina dove poter scegliere il metodo di pagamento e la durata del finanziamento (da 24 a 30 mesi). Per concludere l’acquisto dovrete quindi cliccare su “Acquista” e poi inserire le credenziali per accedere a MyTIM.

Se non siete ancora clienti di TIM, cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte dell’operatore con quelle degli altri principali gestori tramite il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni che vi servono per trovare la soluzione al prezzo più basso per acquistare la vostra nuova console e attivarla poi comodamente online.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

EA SPORTS FC 26 è disponibile in bundle con PlayStation 5 nelle versioni Disc da 1 TB o Digital da 852 GB. La console è dotata di supporto al 4K e della tecnologia Ray tracing di base che crea ombre e riflessi ancora più realistici grazie a raggi di luce simulati singolarmente. PS5 poi è compatibile con oltre 400 giochi di PS4.

Per migliorare l’esperienza di gioco sono poi disponibili alcuni accessori come:

  • Unità disco per PlayStation 5 a 4 euro al mese per 30 rate
  • PlayStation Portal Remote Player a 8 euro al mese per 30 rate
  • Controller wireless DualSense e EA SPORTS FC 24 a 3 euro al mese per 30 rate, invece di 4 euro al mese

Scegliendo la modalità TIM Next Evolution, potete acquistare PS5 con TIM pagandola a rate senza anticipo tramite un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito e debito (solo con importo inferiore a 330 euro) o su conto corrente. Non sono invece accettate carte prepagate o emesse all’estero. I clienti di TIM per la rete fissa possono scegliere di addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratis. Riceverete la vostra nuova console in garanzia per 24 mesi direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi.

Vi ricordiamo poi che acquistando un prodotto con finanziamento TIMFin potete accedere ai vantaggi e promozioni su servizi e prodotti con TIM Club, che potete visualizzare nell’app MyTIM in “Offerte per te”.

In caso di recesso o cambio di operatore prima della fine del finanziamento, dovrete comunque corrispondere a TIM tutte le rate residue più quella finale. Potete farlo continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento o anche in un’unica soluzione, facendone richiesta in qualsiasi momento nell’area MyTIM. Entro 14 giorni dalla consegna della console si può invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnarla senza costi aggiuntivi insieme agli accessori contenuti nella confezione.

Le migliori offerte mobile e fisso di TIM di ottobre 2025

Offerte mobile e fisso di TIM Costi Cosa include
TIM Power Supreme Easy
  • primo mese gratis, poi 7,99 €/mese
  • attivazione gratis solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + 250 in 5G fino a 250 Mbps
TIM Power Special
  • primo mese gratis, poi 9,99 €/mese
  • attivazione gratis solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + 300 in 5G Ultra fino a 2 Gbps
TIM WiFi Casa
  • 24,90 €/mese per 20 mesi, poi 29,90 €/mese entro il 30/10/25
  • 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • 29,90 €/mese con offerta TV
  • Attivazione a 39,90
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro
  • bonus di 100 fino al 30/10/25

Se volete acquistare a rate PS5 con TIM potete associare la console a una delle offerte 5G dell’operatore. Quelle targate con “5G Ultra” prevedono una velocità di navigazione fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload e accesso prioritario alla rete in tutte le principali città e località turistiche in Italia.

Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il numero di telefono può fare richiesta a TIM di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Al costo di 10 euro potete acquistare un’eSIM anche online. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID per una maggiore comodità.

TIM ai nuovi clienti per mobile e rete fissa regala poi un anno gratis a Perplexity Pro senza rinnovo automatico, permettendovi di risparmiare 229 euro sull’abbonamento all’intelligenza artificiale.

Potete quindi scegliere tra le seguenti offerte mobile:

TIM Power Supreme Easy

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 250 GB in 5G fino a 250 Mbps (100 GB con credito residuo)
  • 8 GB per navigare il roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 7,99 euro al mese con pagamento tramite TIM Ricarica Automatica e addebito automatico su conto corrente o carta di credito. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

TIM Power Special

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps (200 GB con credito residuo)
  • 11 GB per navigare il roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con pagamento tramite TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Entrambe le offerte sono riservate a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Le offerte di TIM per la fibra ottica

TIM a chi invece è interessato alla rete fissa propone un’offerta fibra ottica attualmente in promozione con inclusa una connessione illimitata in fibra FTTH (Fiber to the Home) per navigare alla massima velocità in oltre 1.500 Comuni.

TIM WiFi Casa

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)
  • bonus di 100 euro (5 euro al mese per 20 mesi) fino al 30/10/25

Il prezzo grazie alla Promo Web è di 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese, acquistandola online entro il 30/10/25. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

La fibra costa invece 24,90 euro al mese senza vincoli di tempo per i già clienti mobile o abbinando un piano mobile con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) insieme ad altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 29/11/25.

Al prezzo di 29,90 euro al mese, invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere alla fibra anche un abbonamento aTIMVISION. Il pacchetto Family M include film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, Eurosport e un piano Standard con pubblicità di Netflix e Disney+ oltre a DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e tanto altro sport. Avete incluso anche il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 29/11/25.

Scopri le offerte TIM fibra »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

