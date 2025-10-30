Nuova tariffa mobile: le migliori da attivare con le promo di Halloween

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Scopri le migliori tariffe mobile degli operatori per questo Halloween. Potete avere minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G con meno di 10 euro al mese. Attenzione però, saranno disponibili ancora per poco

In 30 sec.
Offerte di Halloween: le migliori di ottobre 2025
  1. La più economica è Super Mobile 150 Limited Edition con minuti illimitati e 150 GB a 4,95 €/mese
  2. L'offerta 5G al prezzo più basso è Very 5,99 con minuti illimitati e 150 GB in 5G a 5,99 €/mese
Nuova tariffa mobile: le migliori da attivare con le promo di Halloween

Diversi operatori di telefonia mobile in occasione di Halloween e delle festività di Ognissanti e il ponte dei morti hanno reso disponibili offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Dato però che la scadenza è ormai prossima, conviene affrettarsi per non perdere l’occasione di avere tutti i Giga di cui avete bisogno senza spendere troppo.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le migliori tariffe mobile dei principali operatori gratuitamente per trovare la soluzione al prezzo più basso in base alle vostre abitudini di consumo e attivarla poi comodamente online.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Tariffe mobile: le migliori promozioni di Halloween 2025

Offerte per Halloween Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Super Mobile 150 Limited Edition di Optima Mobile
  • 4,95 €/mese
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese ma primo mese gratis
ho. 5,95 di ho. Mobile
  • 5,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99 €
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps
  • opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
Very 5,99 di Very Mobile
  • 5,99 €/mese per sempre
  • un mese in omaggio
  • Attivazione a 99 cent
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps
  • opzione Full Speed 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese e primo mese gratis
5,99 Special 2 Mesi Gratis di Kena Mobile
  • primi 2 mesi gratis, poi 5,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica
TOP 250 Plus di Iliad
  • 9,99 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,99 €
  • minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G

Con le tariffe mobile attualmente disponibili potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G a meno di 10 euro al mese. Per alcune offerte sono previsti anche vantaggi come mesi di canone in regalo da parte dell’operatore o attivazione gratis.

Chi deve cambiare operatore ma vuole mantenere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability) al nuovo gestore, che la eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Di seguito avere una panoramica completa e dettagliata delle migliori tariffe mobile di prossima scadenza oggi disponibili sul comparatore di SOStariffe.it:

Super Mobile 150 Limited Edition

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  •  1 GB per navigare in roaming in Ue
  • 5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima Mobile

Per l’offerta di Optima Mobile il prezzo è di 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. La promozione è disponbile in esclusiva online per i nuovi clienti entro il 2/11/25.

Attivando l’opzione 5G potete navigare in 5G fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,95 euro al mese ma con primo mese gratis.

ho. 5,95 di ho. Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  • 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di ho. Mobile il prezzo è di 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 3/11/25.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica.

Attiva ho. 5,95 »

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e poi scegliere se continuare con il piano oppure richiedere direttamente online il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

La SIM e spedizione sono gratis ma potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum. L’operatore consente poi di effettuare la verifica dell’identità anche con SPID.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload sulla rete di Vodafone in tutte le principali città italiane al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura verrete collegati alla rete in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese.

Very 5,99 di Very Mobile

  • minuti e SMS illimitati
  • 150 GB in 5G fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre
  • 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di Very Mobile il prezzo è di 5,99 euro al mese fisso per sempre acquistandola entro il 30/10/25, salvo ulteriori proroghe. La promozione include anche un mese in omaggio.

Il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent una tantum, invece di 9,99 euro. La SIM e spedizione sono invece gratis. Altrimenti potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità anche SPID.

L’offerta è disponibile con richiesta di portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva Very 5,99 per sempre »

Attivando l’opzione Very Full Speed 5G potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload sulla rete di WindTre al costo di 99 cent al mese ma con primo mese gratis. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sempre. Il prezzo, acquistandola entro il 3/12/25, è di 99 cent al mese ma con primo mese gratis.

5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G di Kena Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica)
  • 8 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di Kena Mobile il prezzo è di 5,99 euro al mese ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM anche online. L’operatore consente poi di effettuare la verifica dell’identità anche con SPID.

L’offerta è disponibile con richiesta di portabilità del numero da Iliad, CoopVoce e Digimobile.

La navigazione in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM ed è inclusa acquistando l’offerta entro il 29/10/25, salvo ulteriori proroghe. In seguito potete attivare l’apposita opzione 5G al costo di 99 cent al mese.

Attiva Kena 5,99 Special 5G »

TOP 250 Plus di Iliad

  • minuti e SMS illimitati
  • 250 GB in 5G
  • 25 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Per l’offerta di Iliad il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro una tantum.

La copertura in 5G fino a circa 400 Mbps in download è disponibile in oltre 7.000 Comuni.

La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 13/11/25.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

Attivando questa offerta con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete attivare la linea fissa con IliadBox al prezzo scontato di 21,99 euro al mese per sempre, invece di 25,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della linea è di 39,99 euro una tantum. L’offerta fibra include una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON, chiamate illimitate e modem Wi-Fi 7.

Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere TOP 250 Plus dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta fisso più mobile è quindi di 31,98 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

IliadBox Super rispetto all’offerta base include anche 2 Wi-Fi Extender, saponetta Wi-Fi con SIM dati da 350 GB in 4G disponibili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi di Le Chat Pro di Mistral (poi si rinnova in automatico, salvo disdetta, a 18,29 euro al mese o al diverso costo previsto da Mistral AI). Con attiva TOP 250 Plus il prezzo di IliadBox Super è di 29,99 euro al mese per sempre, invece di 34,99 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente è di 39,98 euro al mese.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Nuova tariffa mobile: le migliori da attivare con le promo di Halloween
Telefonia Mobile
angle-right
Conto Corrente Arancio: interessi al 4% e cashback al 4% per i primi 6 mesi
Conti Correnti
angle-right
Fibra Sky WiFi: prezzo scontato e buono Amazon da 100 € per i clienti Sky TV
Internet Casa
angle-right
Passa a Optima Mobile con 150 GB a meno di 5 euro al mese: ecco l'offerta
Telefonia Mobile
angle-right
Passa a ho. Mobile a 5,95 euro al mese: come attivare la promo flash
ho.
angle-right
DAZN MyClubPass in offerta a 9,99 euro al mese: come accedere alla promo
DAZN
angle-right
Conto Deposito: le migliori offerte del momento dopo il BTP Valore
Conti Correnti
angle-right
Le migliori offerte ho mobile di ottobre 2025
ho.
angle-right
Netflix con TIMVISION: arrivano gli utenti extra
Tim
angle-right
iPhone 17 a rate: tutte le offerte con gli operatori mobile di ottobre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a ottobre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a ottobre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di ottobre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.