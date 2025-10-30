Scopri le migliori tariffe mobile degli operatori per questo Halloween . Potete avere minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G con meno di 10 euro al mese . Attenzione però, saranno disponibili ancora per poco

Diversi operatori di telefonia mobile in occasione di Halloween e delle festività di Ognissanti e il ponte dei morti hanno reso disponibili offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Dato però che la scadenza è ormai prossima, conviene affrettarsi per non perdere l’occasione di avere tutti i Giga di cui avete bisogno senza spendere troppo.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le migliori tariffe mobile dei principali operatori gratuitamente per trovare la soluzione al prezzo più basso in base alle vostre abitudini di consumo e attivarla poi comodamente online.

Tariffe mobile: le migliori promozioni di Halloween 2025

Offerte per Halloween Costi Minuti, SMS e Gigabyte Super Mobile 150 Limited Edition di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese ma primo mese gratis ho. 5,95 di ho. Mobile 5,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Very 5,99 di Very Mobile 5,99 €/mese per sempre

un mese in omaggio

Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione Full Speed 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese e primo mese gratis 5,99 Special 2 Mesi Gratis di Kena Mobile primi 2 mesi gratis , poi 5,99 €/mese

, poi Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica TOP 250 Plus di Iliad 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G

Con le tariffe mobile attualmente disponibili potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G a meno di 10 euro al mese. Per alcune offerte sono previsti anche vantaggi come mesi di canone in regalo da parte dell’operatore o attivazione gratis.

Chi deve cambiare operatore ma vuole mantenere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability) al nuovo gestore, che la eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Di seguito avere una panoramica completa e dettagliata delle migliori tariffe mobile di prossima scadenza oggi disponibili sul comparatore di SOStariffe.it:

Super Mobile 150 Limited Edition

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima Mobile

Per l’offerta di Optima Mobile il prezzo è di 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. La promozione è disponbile in esclusiva online per i nuovi clienti entro il 2/11/25.

Attivando l’opzione 5G potete navigare in 5G fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,95 euro al mese ma con primo mese gratis.

ho. 5,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di ho. Mobile il prezzo è di 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 3/11/25.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica.

Attiva ho. 5,95 »

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e poi scegliere se continuare con il piano oppure richiedere direttamente online il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

La SIM e spedizione sono gratis ma potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum. L’operatore consente poi di effettuare la verifica dell’identità anche con SPID.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload sulla rete di Vodafone in tutte le principali città italiane al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura verrete collegati alla rete in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese.

Very 5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di Very Mobile il prezzo è di 5,99 euro al mese fisso per sempre acquistandola entro il 30/10/25, salvo ulteriori proroghe. La promozione include anche un mese in omaggio.

Il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent una tantum, invece di 9,99 euro. La SIM e spedizione sono invece gratis. Altrimenti potete richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità anche SPID.

L’offerta è disponibile con richiesta di portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva Very 5,99 per sempre »

Attivando l’opzione Very Full Speed 5G potete navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload sulla rete di WindTre al costo di 99 cent al mese ma con primo mese gratis. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sempre. Il prezzo, acquistandola entro il 3/12/25, è di 99 cent al mese ma con primo mese gratis.

5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica) 8 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di Kena Mobile il prezzo è di 5,99 euro al mese ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM anche online. L’operatore consente poi di effettuare la verifica dell’identità anche con SPID.

L’offerta è disponibile con richiesta di portabilità del numero da Iliad, CoopVoce e Digimobile.

La navigazione in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM ed è inclusa acquistando l’offerta entro il 29/10/25, salvo ulteriori proroghe. In seguito potete attivare l’apposita opzione 5G al costo di 99 cent al mese.

Attiva Kena 5,99 Special 5G »

TOP 250 Plus di Iliad

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G

25 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Per l’offerta di Iliad il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro una tantum.

La copertura in 5G fino a circa 400 Mbps in download è disponibile in oltre 7.000 Comuni.

La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 13/11/25.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

Attivando questa offerta con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete attivare la linea fissa con IliadBox al prezzo scontato di 21,99 euro al mese per sempre, invece di 25,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della linea è di 39,99 euro una tantum. L’offerta fibra include una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON, chiamate illimitate e modem Wi-Fi 7.

Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere TOP 250 Plus dall’Area Personale Fibra. Il costo totale per l’offerta fisso più mobile è quindi di 31,98 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

IliadBox Super rispetto all’offerta base include anche 2 Wi-Fi Extender, saponetta Wi-Fi con SIM dati da 350 GB in 4G disponibili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi di Le Chat Pro di Mistral (poi si rinnova in automatico, salvo disdetta, a 18,29 euro al mese o al diverso costo previsto da Mistral AI). Con attiva TOP 250 Plus il prezzo di IliadBox Super è di 29,99 euro al mese per sempre, invece di 34,99 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente è di 39,98 euro al mese.

