Conto Corrente Arancio: interessi al 4% e cashback al 4% per i primi 6 mesi

di Davide Raia

È il momento giusto per puntare su Conto Corrente Arancio di ING. La banca, infatti, propone ora una nuova promo davvero interessante con la possibilità di accesso a un conto a zero spese a cui si sommano interessi al 4% e cashback del 4% per i primi 6 mesi dall'apertura. Andiamo a scoprire i dettagli completi sulla promozione.

Cosa prevede la nuova promo di ING:
  • con Conto Corrente Arancio è possibile accedere a un conto completo e senza costi
  • per i nuovi clienti c'è il cashback al 4% delle spese con carta per 6 mesi
  • è possibile anche ottenere interessi al 4% per 6 mesi con il conto deposito non vincolato abbinato
Con Conto Corrente Arancio di ING è possibile oggi accedere a un’offerta completa e ricca di vantaggi. Il conto corrente è a canone zero e può diventare a zero spese (con prelievi e bonifici gratis e carta di credito inclusa) scegliendo la versione Più e rispettando le condizioni fissate dalla banca (accredito di stipendio/pensione oppure entrate per almeno 1.000 euro al mese).

Per i nuovi clienti che aprono il conto utilizzando il codice ING2025, inoltre, è possibile accedere al Conto Arancio (un conto deposito non vincolato) con interessi al 4% per 6 mesi, fino a 50.000 euro. In aggiunta, ING propone il cashback del 4% per le spese con carta di debito, fino a 20 euro di rimborso mensile, anche in questo caso per i primi 6 mesi.

Per scoprire i dettagli della promozione e per richiedere l’apertura del conto basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui alla promo di ING »

La promozione di ING non è l’unica disponibile per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. Le opzioni da tenere d’occhio sono tante e ogni risparmiatore può individuare quella giusta, in base alle proprie necessità. Per scegliere un nuovo conto corrente conveniente è sufficiente visitare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile qui di sotto. Il tool di ricerca permette di impostare i filtri desiderati per individuare il conto più adatto alle proprie necessità. In alternativa, i risparmiatori alla ricerca di un buon rendimento per la propria liquidità hanno la possibilità di accedere alla pagina dedicata al conto deposito.

Scegli qui il nuovo conto corrente »

Conto Corrente Arancio: i dettagli della promo

Con Conto Corrente Arancio è possibile accedere a un conto con le seguenti caratteristiche:

  • canone zero, senza dover rispettare requisiti specifici per l’azzeramento del costo
  • carta di debito a canone zero
  • bonifici ordinari e istantanei gratuiti

Con la versione Più, inoltre, è possibile aggiungere:

  • prelievi gratis in tutta l’area euro
  • la carta di credito Mastercard Gold senza costi extra e con possibilità di rateizzare le spese

La versione Più ha un canone di 5 euro al mese che viene azzerato con accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per 1.000 euro al mese o ancora per chi ha meno di 30 anni.

La promozione in corso, accessibile con il codice ING2025, ha un doppio vantaggio:

  • cashback del 4% per le spese sostenute con carta di debito, fino a 20 euro di rimborso ogni mese per i primi 6 mesi
  • interessi al 4% (tasso annuo lordo) per i primi 6 mesi, fino a 50.000 euro, con il Conto Arancio, un conto deposito non vincolato

Per sfruttare subito la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Accedi qui alla promo di ING »

