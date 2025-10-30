È il momento giusto per puntare su Conto Corrente Arancio di ING . La banca, infatti, propone ora una nuova promo davvero interessante con la possibilità di accesso a un conto a zero spese a cui si sommano interessi al 4% e cashback del 4% per i primi 6 mesi dall'apertura. Andiamo a scoprire i dettagli completi sulla promozione.

Con Conto Corrente Arancio di ING è possibile oggi accedere a un’offerta completa e ricca di vantaggi. Il conto corrente è a canone zero e può diventare a zero spese (con prelievi e bonifici gratis e carta di credito inclusa) scegliendo la versione Più e rispettando le condizioni fissate dalla banca (accredito di stipendio/pensione oppure entrate per almeno 1.000 euro al mese).

Per i nuovi clienti che aprono il conto utilizzando il codice ING2025, inoltre, è possibile accedere al Conto Arancio (un conto deposito non vincolato) con interessi al 4% per 6 mesi, fino a 50.000 euro. In aggiunta, ING propone il cashback del 4% per le spese con carta di debito, fino a 20 euro di rimborso mensile, anche in questo caso per i primi 6 mesi.

Conto Corrente Arancio: i dettagli della promo

Con Conto Corrente Arancio è possibile accedere a un conto con le seguenti caratteristiche:

canone zero, senza dover rispettare requisiti specifici per l’azzeramento del costo

carta di debito a canone zero

bonifici ordinari e istantanei gratuiti

Con la versione Più, inoltre, è possibile aggiungere:

prelievi gratis in tutta l’area euro

la carta di credito Mastercard Gold senza costi extra e con possibilità di rateizzare le spese

La versione Più ha un canone di 5 euro al mese che viene azzerato con accredito di stipendio/pensione oppure con entrate per 1.000 euro al mese o ancora per chi ha meno di 30 anni.

La promozione in corso, accessibile con il codice ING2025, ha un doppio vantaggio:

cashback del 4% per le spese sostenute con carta di debito, fino a 20 euro di rimborso ogni mese per i primi 6 mesi

per le spese sostenute con carta di debito, per i primi interessi al 4% (tasso annuo lordo) per i primi 6 mesi, fino a 50.000 euro, con il Conto Arancio, un conto deposito non vincolato

