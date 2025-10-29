Fibra Sky WiFi: prezzo scontato e buono Amazon da 100 € per i clienti Sky TV

Internet Casa
di Matteo Testa

La fibra Sky WiFi per i già clienti Sky TV è disponibile in esclusiva online a prezzo scontato e attivazione gratis. Non solo, avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro. Scopri come attivarla

In 30 sec.
Sky WiFi in promozione per i clienti Skt TV a ottobre 2025
  1. Sono inclusi una connessione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate e buono Amazon da 100
  2. Il prezzo è scontato a 20,90 €/mese per 12 mesi e l'attivazione gratis
Fibra Sky WiFi: prezzo scontato e buono Amazon da 100 € per i clienti Sky TV

La fibra Sky WiFi è disponibile a prezzo scontato per chi è già cliente di Sky per la pay TV. Non solo, insieme alla connessione Internet ad alte prestazioni in fibra FTTH (Fiber to the Home) è incluso un buono Amazon da spendere per i propri acquisti online e il contributo per l’attivazione diventa gratuito. Bisogna però affrettarsi perché la promozione di Sky Wi-Fi è disponibile solo online e ancora per poco tempo.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte per la rete fissa con il comparatore di SOStariffe.it e trovare la soluzione più conveniente per le vostre esigenze di connettività e di intrattenimento televisivo. Potrete poi attivarla comodamente online in pochi passi.

Scopri le offerte fibra »

Fibra Sky WiFi: la promo per i già clienti Sky TV di ottobre 2025

Sky Wi-Fi per i già clienti Sky TV Dettagli
Costi
  • 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV
  • Attivazione gratis
Servizi inclusi
  • navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky Smart
  • buono Amazon da 100 entro il 29/10/25
Chi può attivarla
  • solo già clienti Sky TV che attivano l’offerta online in autonomia entro il 29/10/25

L’offerta per la fibra Sky WiFi per i già clienti Sky TV è disponibile solo online entro il 29/10/25, salvo eventuali proroghe. Il prezzo è di 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro. Avete inclusi:

  • navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

In più, acquistandola online senza il supporto di un operatore avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro.

La fibra Sky WiFi per chi non ha attivo un abbonamento alla pay TV è invece di 25,90 euro al mese per 12 mesi in esclusiva online e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro.

Attiva Sky Wi-Fi »

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere anche il servizio Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Wi-Fi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni angolo della casa. L’attivazione è gratis, invece di 50 euro.

Infine, la fibra Sky WiFi costa 20,90 euro al mese per 18 mesi con attivazione gratis abbinando in fase di acquisto online il pacchetto Sky TV + Sky Sport + Sky Ultra al prezzo di 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese con vincolo di permanenza minimo di 18 mesi. In questo caso il canone per l’offerta convergente (fibra più TV) diventa di 35,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro una tantum, invece di 99 euro, per l’attivazione del decoder Sky Smart.

Attiva Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport»

Con Sky TV potete vedere migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, Bruno Barbieri – 4 Hotel e la nuova edizione di X Factor oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The Pitt, vincitrice di 5 premi Emmy, Task o It: Welcome to Derry insieme a produzioni originali come Call My Agent Italia (14 novembre), M – Il figlio del secolo e Gangs of Milano – Le nuove storie dal blocco.

Sky Sport include invece tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

Verifica la tua copertura
Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL
Abbiamo preso in carico la tua richiesta!
Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Altre offerte fibra in promozione interessanti a ottobre 2025

Offerte fibra in promozione Costi Servizi inclusi
Casa Start di Vodafone
  • 27,90 €/mese
  • 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • Attivazione gratis
  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem con Wi-Fi ottimizzato
  • buono Amazon da 100 entro il 30/10/25
TIM WiFi Casa
  • 24,90 €/mese per 12 mesi, poi 29,90 €/mese entro il 30/10/25
  • 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • a partire da 27,90 €/mese con offerta TV
  • Attivazione a 39,90
  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro
  • bonus da 100 (5 €/mese per 20 mesi) entro il 30/10/25

TIM fino al 30/10/25, salvo proroghe, grazie alla Promo Web vi propone TIM WiFi Casa al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese, con domiciliazione e conto online. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro. L’operatore poi vi regala anche un anno di abbonamento di Perplexity Pro senza rinnovo automatico, che vi permette di risparmiare 229 euro per utilizzare l’intelligenza artificiale.

TIM WiFi Casa include:

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi)
  • bonus di 100 euro (5 euro al mese per 20 mesi) entro il 30/10/25

Il prezzo scende a 24,90 euro al mese senza vincoli di tempo per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile o attivando contestualmente un’offerta con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, per navigare fino a 2 Gbps in download in con accesso prioritario alla rete di TIM in tutte le principali città al costo di 9,99 euro al mese con addebito in fattura. II prezzo dell’offerta convergente diventa quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa). Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 29/11/25.

A partire da 27,90 euro al mese (per i già clienti mobile), invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere alla fibra nche un abbonamento aTIMVISION. Con il pacchetto Family M avete inclusi film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, Eurosport oltre a un abbonamento a Netflix, Disney+ e DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e tanto altro sport. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 29/11/25.

Scopri le offerte TIM fibra »

Vodafone invece regala un buono Amazon da 100 euro per chi attiva la sua offerta fibra entro il 30/10/25. Ad avvenuta attivazione della linea fissa riceverete il link per accedere allo “Stato Avanzamento Pratica” dove trovare il codice da utilizzare poi su Amazon.it. Casa Start include:

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem con WiFi ottimizzato

Il prezzo è di 27,95 euro al mese mentre il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Attivando Casa Start con Telepass avrete inclusi anche 2 mesi di canone per la fibra in regalo, 3 mesi di abbonamento a Telepass Sempre e 6 mesi di Assistenza stradale europea oltre a fino a 100 euro di cashback sul pedaggio in Italia.

La fibra per i già clienti mobile di Vodafone costa invece 23,95 euro al mese. Grazie all’opzione Infinito Insieme potete avere anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Il prezzo è sempre di 23,95 euro al mese abbinando alla fibra una SIM voce e dati con inclusi minuti e Giga illimitati in 5G più 200 SMS a 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
