Optima Mobile ha lanciato una nuova promozione di telefonia mobile della categoria Flash, ovvero con una scadenza determinata, dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Oggi chi passa a Optima Mobile può infatti avere minuti illimitati e 150 GB con meno di 5 euro al mese. In più il contributo per l’attivazione è scontato. Aggiungendo poi poco meno di 2 euro al mese avrete inclusa anche la connettività in 5G.

Offerte mobile 5 euro: le migliori tra cui scegliere a ottobre 2025

Super Mobile 150 Limited Edition Dettagli Costi 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese ma primo mese gratis Chi può attivarla nuovi clienti solo online entro il 2/11/25

Super Mobile 150 Limited Edition è disponibile solo online per chi passa a Optima Mobile da qualsiasi operatore entro il 2/11/25 e include minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download sulla rete di Vodafone. Il prezzo è di 4.95 euro al mese mentre il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis.

Optima Mobile in deroga all’applicazione del Roaming Like At Home (RLAH) ai sensi della delibera AGCOM n. 182/25/CONS è autorizzata ad applicare un sovrapprezzo per la navigazione nei Paesi Ue una volta consumato 1 GB di traffico dati dedicato per l’estero.

Chi passa a Optima Mobile per mantenere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Attivando l’opzione 5G già in fase di acquisto online potete aumentare la velocità fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,95 euro al mese ma con primo mese gratis.

Con Porta un amico si riceve una ricarica da 5 euro per voi e per ogni amico che passa a Optima Mobile.

Chi passa a Optima Mobile può poi aggiungere i seguenti servizi:

SafeCall per una videochiamata con un operatore sempre disponibile per la vostra sicurezza a 95 cent al mese

per una videochiamata con un operatore sempre disponibile per la vostra sicurezza a Total Security per la protezione di tutti i dispositivi connessi a 1,95 euro al mese ma il primo mese gratis

Altre offerta a basso prezzo sul comparatore di SOStariffe.it ad ottobre 2025

Offerte convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte CoopVoce EVO 10 4,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS + 10 GB in 4G fino a 150 Mbps ho. 5,95 di ho. Mobile 5,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Spusu 150 XL 5,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 4G fino a 300 Mbps + 300 GB di riserva Very 5,99 di Very Mobile 5,99 €/mese per sempre

un mese in omaggio

Attivazione a 99 cent minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps opzione Full Speed 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese e primo mese gratis 5,99 Special 2 Mesi Gratis di Kena Mobile primi 2 mesi gratis , poi 5,99 €/mese

, poi Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica

Con una spesa inferiore ai 6 euro al mese potete attivare anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB con attivazione gratis. Di seguito avete una descrizione dettagliata delle promozioni al prezzo più basso sul comparatore di SOStariffe.it:

CoopVoce EVO 10

minuti illimitati e 1000 SMS

10 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in Ue

fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in Ue 8 GB per il roaming in Ue entro 30 giorni

L’offerta di CoopVoce costa 4,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione, che comprende anche SIM e spedizione, è di 10 euro. Altrimenti potete ritirare la SIM personalmente presso uno dei 900 punti vendita di Coop oppure richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Potete poi effettuare la verifica dell’identità con SPID.

I nuovi clienti di CoopVoce possono utilizzare fin da subito tutti i Giga inclusi nell’offerta per navigare in roaming in Ue durante i primi 30 giorni di permanenza all’estero. Dopo un mese si hanno a disposizione 8 GB. Superata questa soglia è possibile continuare a navigare in Europa a 16 cent/MB fino al successivo rinnovo del piano.

Il servizio Autoricarica con la spesa converte in automatico in ricariche telefoniche tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa al supermercato.

Attiva EVO 10 di CoopVoce »

Spusu 150 XL

minuti illimitati e 500 SMS in Italia

1000 minuti in Ue e Uk

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 300 Mbps sulla rete di WindTre 300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 7,54 GB per navigare in roaming in Ue e UK

L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM anche online e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dall’offerta.

Scopri le offerte di Spusu »

ho. 5,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 3/11/25.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’operatore low cost oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Attiva ho. 5,95 »

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica.

La SIM e spedizione sono gratis ma in alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

Acquistando l’opzione ho. Il Turbo al costo di 1,29 euro al mese potete navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città italiane e in assenza di adeguata copertura in 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese.

Very 5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre acquistandola entro il 30/10/25, salvo ulteriori proroghe. Nella promozione è incluso anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è scontato a 99 cent, invece di 9,99 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi ed effettuare la verifica dell’identità con SPID.

Possono attivarla coloro che richiedono la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attivando l’opzione Very Full Speed 5G potete aumentare la velocità in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 99 cent al mese ma con primo mese gratis. La stessa funzione è già inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi, sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro il 3/12/25, ma con primo mese gratis.

Attiva Very 5,99 per sempre »

5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica)

fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica) 8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Possono attivarla coloro che richiedono la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.

Le prestazioni in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sono le stesse previste dalle offerte 5G “di base” di TIM.

Attiva Kena 5,99 Special 5G »

