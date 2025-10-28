Passa a ho Mobile per avere inclusi minuti illimitati e 100 GB a 5,95 euro al mese senza vincoli né costi nascosti. Scopri come attivare la nuova promozione

Siete ancora in tempo per attivare la nuova promo flash di ho. Mobile che scadrà tra pochi giorni, salvo eventuali proroghe. Chi oggi passa a ho Mobile può avere minuti illimitati e 100 GB a meno di 6 euro al mese. Aggiungendo poco più di un euro al mese avrete inclusa anche la connettività in 5G per navigare alla massima velocità sulla rete di Vodafone.

Passa a ho Mobile: la nuova offerta Flash di ottobre 2025

ho. 5,95 di ho. Mobile Dettagli Costi 5,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

opzione 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Chi può attivarla solo online entro il 3/11/25, salvo proroghe

Chi passa a ho Mobile può scegliere solo tra offerte senza vincoli né costi nascosti. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare la nuova promo flash per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’operatore low cost oppure richiedere direttamente online il recesso senza costi aggiuntivi o penali con un clic. Avrete anche il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

La promo flash di ho. Mobile è disponibile online fino al 3/11/25 e include minuti illimitati e 200 SMS più 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e upload sulla rete di Vodafone con una copertura superiore al 99% del territorio italiano. Per navigare in roaming in Ue sono invece inclusi 7,6 GB. Il prezzo è di 5,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verràs scalato il primo rinnovo.

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potete attivare la connettività in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, verrete collegati in automatico alla rete 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore low cost al costo di 1,99 euro al mese.

Chi passa a ho Mobile e vuole mantenere il numero di telefono può richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita entro un massimo di tre giorni lavorativi.

L’operatore low cost vi permette di acquistare un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro una tantum. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE potete poi chiamare con audio di altissima qualità anche utilizzando le app e navigando su Internet in contemporanea.

Per chi passa a ho Mobile con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri, il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro una tantum. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica.

La SIM è gratuita e la riceverete direttamente a casa senza costi aggiuntivi tramite posta ordinaria entro pochi giorni lavorativi. Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard, PostePay, PayPal, Apple Pay e Google Pay. Altrimenti potete attivare il servizio di autoricarica, che ogni mese vi accrediterà solamente l’esatto importo necessario per il rinnovo della promozione.

Chi passa a ho Mobile può scegliere di ritirare la SIM anche presso una delle edicole convenzionate con l’operatore e pagare anche in contanti. Per il ritiro dovrete presentare un documento d’identità valido e il QR Code presente nell’email di conferma dell’ordine.

Chi passa a ho Mobile per gestire la sua offerta può scaricare gratuitamente l’app ho., che vi permette di effettuare operazioni come verificare il credito residuo e i consumi, acquistare una ricarica oline o attivare/disattivare le opzioni sulla SIM/eSIM.

Passa a ho Mobile: le altre offerte dell’operatore di ottobre 2025

Offerte Costi Minuti, SMS e Gigabyte Internet ho. Things 2,99 €/mese

Attivazione a 9 € 50 minuti e 500 SMS + 500 MB in 4G fino a 60 Mbps ho. 4,99 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 1 GB in 4G fino a 60 Mbps ho. 6,95 6,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps ho. 8,95 8,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 4G fino a 60 Mbps ho. 9,95 9,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. 11,95 11,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. Un’offerta per la casa

15,99 €/mese

13,99 €/mese per i già clienti

per i già clienti Attivazione a 3,99 € minuti e SMS a consumo + 30 0 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps sconto su un router 4G

Chi passa a ho Mobile può scegliere tra molte altre offerte interessanti come:

ho. 6,95 con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 4G fino a 60 Mbps a 6,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Per navigare in roaming in Ue sono invece inclusi 8,8 GB. Il contributo per l’attivazione è a partire da 2,99 euro una tantum.

ho. 8,95 con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 250 GB in 4G fino a 60 Mbps a 8,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Per navigare in roaming in Ue sono invece inclusi 11,3 GB. Il contributo per l’attivazione è a partire da 2,99 euro una tantum.

ho. 9,95 con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Per navigare in roaming in Ue sono invece inclusi 12,6 GB. Con questa offerta potete richiedere assistenza h24 via WhatsApp. Il contributo per l’attivazione è a partire da 2,99 euro una tantum.

ho. 11,95 con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 250 GB in 5G fino a 2 Gbps a 11,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Per navigare in roaming in Ue sono invece inclusi 15,2 GB. Con questa offerta potete richiedere assistenza h24 via WhatsApp. Il contributo per l’attivazione è a partire da 2,99 euro una tantum.

Passa a ho Mobile: tutte i servizi aggiuntivi e le iniziative dell’operatore low cost

Chi passa a ho Mobile può accedere gratuitamente a servizi di base molto richiesti come Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata, SMS ho. chiamato e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e navigare anche in contemporanea.

Nel caso in cui abbiate esaurito il traffico dati incluso nelle offerte dell’operatore low cost, la connessione viene bloccata in automatico per evitare spese superflue. Potete però riprendere a navigare quando volete attivando il servizio “Riparti“, permettondovi così di aprire un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre. L’apposito tasto compare nell’app ho. o nell’Area Personale sul sito quando si stanno per esaurire i Giga e resta a disposizione fino a poche ore l’effettivo rinnovo del piano. Utilizzando “Riparti“, però, potreste modificare la scadenza, che potete comunque verificare quando volete dall’app ho.

Chi passa a ho Mobile attivando una SIM/eSIM con un nuovo numero grazie al servizio ho. Il numero che voglio può personalizzarlo al costo di 4,99 euro. Potete scegliere se inserire una data, cambiare da due a quattro cifre libere oppure seguire i suggerimenti dell’operatore low cost. Per attivare il servizio vi basta accedere all’apposita sezione dopo aver cliccato su “La mia offerta” nel menu dell’app ho.

Chi passa a ho Mobile può inoltre ottenere premi o vantaggi tramite le tante iniziative dell’operatore low cost. Con ho. Stickers, ad esempio, riceverete una ricarica bonus da 5 euro ogni trenta adesivi raccolti rispondendo ad alcuni quiz sul gestore o attivando servizi come “Riparti” o “Autoricarica”. Porta tutti in ho., invece, vi permette di ottenere fino a 150 euro di ricariche bonus per ogni amico che passa a ho Mobile attivando online l’offerta e utilizzando il vostro codice in fase di acquisto. Superata la soglia di dieci amici si ottiene un super bonus di 50 euro. Con il profilo “Ambassador” oltre ai premi già descritti avrete in regalo anche un buono Amazon da 50 euro.

Chi passa a ho Mobile e ha bisogno di assistenza per l’attivazione dell’offerta può chiamare gratuitamente il Servizio Clienti al 192121. Sul sito è invece presente la sezione “Supporto” con all’interno guide e FAQ per aiutarvi a risolvere qualsiasi problema dal lato tecnico o amministrativo. Accedendo alla community della ho.fficina potete invece ricevere suggerimenti dagli esperti di ho. Mobile e confrontare la vostra esperienza con quella di altri clienti.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

