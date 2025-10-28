- tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore a 9,99 €/mese per 12 o 5 mesi
DAZN in questi giorni ha riproposto la promozione lanciata in agosto che permette ad alcuni utenti che hanno attivato un account ma non hanno acquistato un abbonamento di avere DAZN MyClubPass al prezzo scontato di 9,99 euro al mese, invece di 29,99 euro al mese. Questa volta, però, è disponibile anche per alcuni utenti selezionati una promozione molto simile che prevede lo stesso canone mensile e scadenza.
DAZN MyClub Pass vi permette di vedere tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore, gli highlight di tutti gli incontri del massimo campionato più approfondimenti e live show esclusivi. La visione è prevista su due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete Internet. Il prezzo proposto via email a chi ha attivo un accont ma non un abbonamento è di 9,99 euro al mese per 12 mesi con vincolo di permanenza minima di un anno.
Ad altri utenti selezionati, invece, il prezzo proposto per DAZN MyClubPass è di 9,99 euro al mese per 5 mesi, sempre con vincolo di permanenza minima di un anno.
Entrambe le promozioni sono disponibili, salvo proroghe o ulteriori iniziative commerciali, fino alle 23:59 del 3 novembre 2025.
Per attivare la promozione dovrete cliccare sul tasto “Attiva l’offerta” presente nell’email e poi accedere a DAZN con le vostre credenziali DAZN. Il login avviene solo tramite browser, quindi non dall’app. Dopo questo passaggio vi verrà mostrato un messaggio con l’offerta da riscattare. A questo punto potrete selezionare quale squadra di Serie A volete seguire e inserire un metodo di pagamento valido tra carta di credito, carta di debito o PayPal. .
In base al club selezionato, l’abbonamento assume un nome personalizzato tra:
Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento annuale a DAZN MyClubPass si rinnova automaticamente alle condizioni in vigore in quel momento, salvo disdetta da parte del cliente. Attualmente il prezzo è di 29,99 euro al mese per 12 mesi o 329 euro l’anno. Durante la validità del contratto non sarà possibile modificare il club selezionato.
Vi ricordiamo che attivando l’abbonamento a DAZN annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione è previsto un contratto della durata di un anno dalla data di attivazione del servizio, che si intende venga tacitamente rinnovato di anno in anno salvo eventuale recesso anticipato o disdetta alla scadenza da parte dell’utente. Per annullare il rinnovo automatico vi basta accedere all’area “Il mio account” e cliccare su “Non voglio rinnovare“. Chi ha scelto Google Play come modalità di pagamento, invece, può effettuare la disdetta da Google Play Store.
La richiesta di recesso può essere inviata in qualsiasi momento prima della scadenza dell’abbonamento.
DAZN MyClubPass per i nuovi clienti che non sono stati selezionati dall’app di streaming costa 29,99 euro al mese per 12 mesi o 329 euro all’anno (pari a circa 28 euro al mese). In alternativa potete scegliere uno dei seguenti piani:
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.
DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 44,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.
DAZN Goal include:
Con DAZN Full e DAZN Family sono invece inclusi i seguenti contenuti:
I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali dell’app di streaming sui canali DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente sui canali 214 e 215. Potete attivare DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al costo di 10 euro al mese.
La nuova offerta TIMVISION e DAZN con incluso Prime Video è disponibile entro il 25/10/25, salvo proroghe, per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Se avete già attivo un account per DAZN o Prime Video potete continuare a utilizzarlo senza problemi.
DAZN MyClubPass è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION con il vantaggio di avere in un solo abbonamento anche l’accesso ai contenuti di altri servizi di streaming molto popolari come Netflix, Disney+ e Prime Video. Se poi avete già attivo un account per queste piattaforme potrete comunque continuarlo a utilizzarlo tranquillamente.
Le offerte di TIMVISION sono disponibili per tutti i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. In alternativa potete utilizzare una carta di credito.
Una delle offerte più convenienti oggi disponibili è TIMVISION con DAZN e Prime che vi permette di risparmiare il 55% per tutto il campionato di Serie A rispetto all’acquisto dei singoli pacchetti per lo streaming. L’abbonamento include:
Il prezzi sono i seguenti:
Le offerte, salvo proroghe, sono disponibili fino al 3/11/25.
Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online, invece di 19,99 euro. Avete poi incluso il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. Anche la spedizione è gratis e riceverete il decoder direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa è disponibile TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos con rate azzerate per 6 mesi, che poi diventano da 5 euro al mese.
Con TIMVISION potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e nell’abbonamento e offre la visione di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come 97 minuti o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.
Vi ricordiamo poi che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. In questi giorni è comunque possibile attivare un abbonamentodi prova di 7 giorni a 49 cent. Con TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.