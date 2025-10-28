DAZN MyClubPass in offerta a 9,99 euro al mese: come accedere alla promo

di Matteo Testa

Torna la promozione per avere DAZN MyClubPass al prezzo scontato di 9,99 euro al mese. Questa volta, però, l'offerta è disponibile anche per alcuni utenti selezionati. Scopri come attivarla

La promozione per DAZN MyClubPass di ottobre 2025
  1. tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore a 9,99 €/mese per 12 o 5 mesi
  2. l'offerta è riservata ad alcuni utenti selezionati che hanno attivato un account
DAZN MyClubPass in offerta a 9,99 euro al mese: come accedere alla promo

DAZN in questi giorni ha riproposto la promozione lanciata in agosto che permette ad alcuni utenti che hanno attivato un account ma non hanno acquistato un abbonamento di avere DAZN MyClubPass al prezzo scontato di 9,99 euro al mese, invece di 29,99 euro al mese. Questa volta, però, è disponibile anche per alcuni utenti selezionati una promozione molto simile che prevede lo stesso canone mensile e scadenza.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV tramite il comparatore di SOStariffe.it per trovare la soluzione perfetta per il vostro intrattenimento in base ai vostri gusti e attivarla poi comodamente online.

DAZN MyClubPass: come attivare la promozione a ottobre 2025

DAZN MyClub Pass in promozione I dettagli
Costi
  • 9,99 €/mese per 12 mesi
  • 9,99 €/mese per 5 mesi per alcuni clienti selezionati
Cosa vedere
  • tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore
  • highlights di tutte le partite di Serie A
  • approfondimenti e live show esclusivi
Come attivarla
  • cliccare su “Attiva l’offerta” nell’email inviata da DAZN
  • inserire le nome utente e password di DAZN su browser (non su app)
  • selezionare quale squadra di Serie A seguire e inserire un metodo di pagamento valido

DAZN MyClub Pass vi permette di vedere tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore, gli highlight di tutti gli incontri del massimo campionato più approfondimenti e live show esclusivi. La visione è prevista su due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete Internet. Il prezzo proposto via email a chi ha attivo un accont ma non un abbonamento è di 9,99 euro al mese per 12 mesi con vincolo di permanenza minima di un anno.

Ad altri utenti selezionati, invece, il prezzo proposto per DAZN MyClubPass è di 9,99 euro al mese per 5 mesi, sempre con vincolo di permanenza minima di un anno.

Entrambe le promozioni sono disponibili, salvo proroghe o ulteriori iniziative commerciali, fino alle 23:59 del 3 novembre 2025.

Per attivare la promozione dovrete cliccare sul tasto “Attiva l’offerta” presente nell’email e poi accedere a DAZN con le vostre credenziali DAZN. Il login avviene solo tramite browser, quindi non dall’app. Dopo questo passaggio vi verrà mostrato un messaggio con l’offerta da riscattare. A questo punto potrete selezionare quale squadra di Serie A volete seguire e inserire un metodo di pagamento valido tra carta di credito, carta di debito o PayPal. .

In base al club selezionato, l’abbonamento assume un nome personalizzato tra:

  • MyAtalantaPass, MyBolognaPass, MyCagliariPass, MyComoPass, MyCremonesePass, MyFiorentinaPass, MyGenoaPass, MyInterPass, MyJuventusPass, MyLazioPass, MyLeccePass, MyMilanPass, MyNapoliPass, MyParmaPass, MyPisaPass, MyRomaPass, MySassuoloPass, MyTorinoPass, MyUdinesePass e MyHellasVeronaPass

Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento annuale a DAZN MyClubPass si rinnova automaticamente alle condizioni in vigore in quel momento, salvo disdetta da parte del cliente. Attualmente il prezzo è di 29,99 euro al mese per 12 mesi o 329 euro l’anno. Durante la validità del contratto non sarà possibile modificare il club selezionato.

Vi ricordiamo che attivando l’abbonamento a DAZN annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione è previsto un contratto della durata di un anno dalla data di attivazione del servizio, che si intende venga tacitamente rinnovato di anno in anno salvo eventuale recesso anticipato o disdetta alla scadenza da parte dell’utente. Per annullare il rinnovo automatico vi basta accedere all’area “Il mio account” e cliccare su “Non voglio rinnovare“. Chi ha scelto Google Play come modalità di pagamento, invece, può effettuare la disdetta da Google Play Store.

La richiesta di recesso può essere inviata in qualsiasi momento prima della scadenza dell’abbonamento.

Le offerte di DAZN per nuovi clienti di ottobre 2025

Le offerte di DAZN Costi Servizi inclusi
DAZN Goal
  • 13,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 19,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 129 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • 3 partite di Serie A per giornata e gli highlights di tutti gli incontri, tutta la Serie BTK, calcio femminile
DAZN MyClubPass
  • 29,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 329 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore, gli highlights di tutte le partite di Serie A e gli approfondimenti
DAZN Full
  • 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 44,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 359 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete
  • tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport
DAZN Family
  • 59,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 69,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni
  • 599 €/anno
  • visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse
  • tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport

DAZN MyClubPass per i nuovi clienti che non sono stati selezionati dall’app di streaming costa 29,99 euro al mese per 12 mesi o 329 euro all’anno (pari a circa 28 euro al mese). In alternativa potete scegliere uno dei seguenti piani:

DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.

DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 44,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.

DAZN Goal include:

  • 3 partite di Serie A per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione
  • tutta la Serie BTK, compresi playoff e playout
  • tutti gli Highlights di Serie A
  • La Liga
  • il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League
  • una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

Con DAZN Full e DAZN Family sono invece inclusi i seguenti contenuti:

  • tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)
  • tutta la Serie BTK
  • Europa League
  • i migliori incontri della Conference League
  • La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic
  • FA CUP, Carabao Cup e Community Shield
  • calcio femminile
  • una selezione di partite di NFL
  • basket italiano ed europeo (Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League)
  • boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing
  • freccette
  • i canali tematici di Juventus, Inter, Roma, Lazio e Milan
  • Eurosport
  • Serie A Elite di rugby
  • Redbull TV
  • programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali dell’app di streaming sui canali DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente sui canali 214 e 215. Potete attivare DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al costo di 10 euro al mese.

Le offerte TIMVISION con DAZN incluso di ottobre 2025

TIMVISION con DAZN e Prime Dettagli
Costi
  • 24,99 €/mese per 8 mesi, poi 34,99 €/mese con DAZN Full
  • 49,99 €/mese per 12 mesi, poi 59,99 €/mese con DAZN Family
  • 44,99 €/mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole
  • 29,99 €/mese con MyClubPass
  • Attivazione gratis solo online
  • oltre il 50% di risparmio per tutto il campionato
Servizi inclusi
  • TIMVISION
  • DAZN Full/Family/MyClubPass
  • Infinity+
  • Amazon Prime con pubblicità
Chi può attivarla
  • disponibile entro il 3/11/25 per i nuovi clienti TIMVISION con attiva la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi

La nuova offerta TIMVISION e DAZN con incluso Prime Video è disponibile entro il 25/10/25, salvo proroghe, per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Se avete già attivo un account per DAZN o Prime Video potete continuare a utilizzarlo senza problemi.

DAZN MyClubPass è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION con il vantaggio di avere in un solo abbonamento anche l’accesso ai contenuti di altri servizi di streaming molto popolari come Netflix, Disney+ e Prime Video. Se poi avete già attivo un account per queste piattaforme potrete comunque continuarlo a utilizzarlo tranquillamente.

Le offerte di TIMVISION sono disponibili per tutti i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. In alternativa potete utilizzare una carta di credito.

Una delle offerte più convenienti oggi disponibili è TIMVISION con DAZN e Prime che vi permette di risparmiare il 55% per tutto il campionato di Serie A rispetto all’acquisto dei singoli pacchetti per lo streaming. L’abbonamento include:

  • TIMVISION
  • DAZN (MyClub Pass, Full o Family)
  • Infinity+ (fino al 30/11/25)
  • Amazon Prime con pubblicità

Il prezzi sono i seguenti:

  • 24,99 euro al mese per 8 mesi, poi 34,99 euro al mese, con DAZN Full, pari a 339,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro. Si risparmia il 55% per tutto il campionato rispetto all’acquisto dei singoli pacchetti per lo streaming.
  • 29,99 euro al mese con DAZN MyClub Pass. Si risparmia il 41% rispetto all’acquisto dei singoli pacchetti per lo streaming.
  • 49,99 euro al mese per 8 mesi, poi 59,99 euro al mese, con DAZN Family, pari a 639,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro. Si risparmia il 38% rispetto all’acquisto dei singoli pacchetti per lo streaming.
  • 44,99 euro al mese con DAZN Full e possibilità di disdire quando si vuole. Si risparmia il 31% rispetto all’acquisto dei singoli pacchetti per lo streaming.

Le offerte, salvo proroghe, sono disponibili fino al 3/11/25.

Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online, invece di 19,99 euro. Avete poi incluso il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. Anche la spedizione è gratis e riceverete il decoder direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa è disponibile TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos con rate azzerate per 6 mesi, che poi diventano da 5 euro al mese.

Con TIMVISION potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e nell’abbonamento e offre la visione di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come 97 minuti o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.

Vi ricordiamo poi che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. In questi giorni è comunque possibile attivare un abbonamentodi prova di 7 giorni a 49 cent. Con TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
