Conti Correnti
di Davide Raia

La sesta emissione del BTP Valore si è conclusa. Per i risparmiatori c'è ora la necessità di valutare nuove soluzioni per ottenere un buon guadagno sulla propria liquidità. Un'opzione da considerare con attenzione è il Conto Deposito che permette di ottenere interessi fino al 4% con le offerte di fine ottobre 2025. Andiamo a fare il punto sulle opzioni disponibili.

In 30 sec.
Le migliori offerte per un conto deposito:
  • per un deposito a 6 mesi c'è ING con interessi al 4%
  • per un deposito a 24 mesi è possibile puntare su ViViBanca che propone interessi al 3,25%
  • per un deposito a 36 mesi si può scegliere Banca Aidexa che propone il 3,5%
  • per un deposito a 60 mesi c'è ContoTe con interessi al 3% e imposta di bollo a carico della banca
Il Conto Deposito rappresenta oggi una soluzione molto vantaggiosa per poter ottenere un buon guadagno sulla propria liquidità, senza i rischi tipici degli investimenti. Dopo l’ultima emissione di BTP Valore, conclusa con una raccolta di 16.572,074 milioni di euro e 506.992 contratti registrati, per i risparmiatori ci sono nuove opzioni da considerare.

Per scoprire un’offerta vantaggiosa per un Conto Deposito è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it che permette di confrontare tutte le opzioni proposte dalle banche partner. Con il confronto online, in questo momento, è possibile accedere a interessi fino al 4%. Per tutti i dettagli in merito basta premere sul banner qui di sotto.

Ecco le migliori promozioni da sfruttare per un nuovo Conto Deposito in base alle offerte disponibili su SOStariffe.it. Per individuare il rendimento si prende in considerazione il tasso annuo lordo.

Ecco le migliori opzioni disponibili oggi per un nuovo Conto Deposito:

6 mesi: Conto Arancio di ING senza vincoli

Tra le offerte da tenere d’occhio c’è quella di ING che mette a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di accedere al Conto Arancio con interessi al 4% per 6 mesi, su depositi non vincolati fino a 50.000 euro. Per accedere a questa promo è sufficiente aprire il Conto Corrente Arancio a canone zero (oppure la versione Più a canone azzerabile) inserendo il codice ING2025. Con la carta di debito abbinata al conto corrente è possibile sfruttare il cashback del 4% per i primi 6 mesi (fino a 20 euro di rimborso mensile). Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto.

6 mesi: Conto BBVA remunerato al 3%

Un’altra opzione da considerare è rappresentata dal Conto BBVA. Si tratta di un conto corrente remunerato che garantisce interessi al 3% per i primi 6 mesi  (poi la remunerazione continua fino al 31 dicembre 2027 con un tasso da definire) con liquidazione mensile degli interessi. Il conto ha canone zero e include la carta di debito con cashback del 10% per il primo mese (sui primi 500 euro di spese) e del 3% per sei mesi (sui primi 280 euro di spese). Per aprire il conto basta premere sul box qui di sotto.

24 mesi: c’è ViViConto Extra di ViViBanca

Tra le opzioni da considerare per un nuovo conto deposito, in questo momento, c’è spazio anche per ViViConto Extra di ViViBanca. Si tratta di un conto vincolato che permette di ottenere fino al 3,25% di interessi, scegliendo un deposito a 24 mesi. Sono disponibili anche altre opzioni di vincolo, con un tasso compreso tra il 3% e il 3,1%, in base alla durata del vincolo scelta. Gli interessi sono liquidati alla scadenza del vincolo. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

36 mesi: 3,5% con Banca AideXa

Una delle opzioni più convenienti per chi è alla ricerca di un conto deposito è, senza dubbio, Conto Deposito X Risparmio di Banca AideXa. Si tratta di un conto vincolato con possibilità di svincolo anticipato e liquidazione degli interessi a scadenza. Scegliendo un deposito a 36 mesi è possibile ottenere un tasso di interesse del 3,5%. Questa soluzione rappresenta l’opzione giusta per chi è alla ricerca di un prodotto di garantire un buon guadagno nel lungo periodo. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

60 mesi: ContoTe di Tyche Bank al 3% e senza imposta di bollo

Con Tyche Bank di ContoTe è possibile accedere a una prodotto molto vantaggioso grazie a un buon tasso di interesse e al vantaggio garantito dall’assenza dell’imposta di bollo, che sarà a carico della banca. Il prodotto in questione garantisce  interessi al 3% per 60 mesi, con liquidazione trimestrale. Ci sono anche altre opzioni di durata da considerare. Per scoprire l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
Conto Deposito: le migliori offerte del momento dopo il BTP Valore
Conti Correnti
