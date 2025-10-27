Le migliori offerte ho mobile di ottobre 2025

ho.
di Matteo Testa

Le nuove offerte ho Mobile vi permettono di avere minuti illimitati e fino a 250 GB per navigare in 5G alla massima velocità a partire da meno di 6 euro al mese. Scopri come provare per un mese le promozioni dell'operatore low cost

In 30 sec.
Le offerte di ho. Mobile di ottobre 2025
  1. Avete inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
  2. Il prezzo è a partire da 5,95 €/mese
  3. Potete provarle per un mese e decidere poi se recedere senza costi aggiuntivi o penali
Le migliori offerte ho mobile di ottobre 2025

ho. Mobile di recente ha rivisto il suo listino di offerte di telefonia mobile e ha introdotto nuovamente una delle sue tariffe della categoria Flash, ovvero con una scadenza determinata, tra le più richieste.

Con le offerte ho Mobile a partire da 5,95 euro al mese avete inclusi minuti illimitati e anche fino a 250 GB in 5G alla massima velocità sulla rete di Vodafone. Se invece avete scelto un’offerta 4G potete passare al 5G aggiungendo appena poco più di 1 euro al mese.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte ho Mobile con il comparatore di SOStariffe.it per trovare la promozione più conveniente in base alle vostre particolari esigenze ed abitudini di consumo. Selezionata la tariffa migliore potrete poi attivarla comodamente online in pochi clic.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Offerte ho Mobile: le migliori di ottobre 2025

Offerte Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Internet ho. Things
  • 2,99 €/mese
  • Attivazione a 9
  • 50 minuti e 500 SMS + 500 MB in 4G fino a 60 Mbps
ho. 4,99
  • 4,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti e SMS illimitati + 1 GB in 4G fino a 60 Mbps
ho. 5,95
  • 5,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
ho. 6,95
  • 6,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps
ho. 8,95
  • 8,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99
  • minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 4G fino a 60 Mbps
ho. 9,95
  • 9,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps
ho. 11,95
  • 11,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99
  • minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
ho. Un’offerta per la casa
  • 15,99 €/mese
  • 13,99 €/mese per i già clienti
  • Attivazione a 3,99
  • minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • sconto su un router 4G

Tutte le offerte ho Mobile sono quindi senza vincoli né costi nascosti. Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete poi provarle per trenta giorni e scegliere se continuare con il piano oppure richiedere direttamente online con un clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

L’operatore low cost vi consente di acquistare anche online un’eSIM al costo di 1,99 euro una tantum e di effettuare la verifica dell’identità più comodamente con SPID.

Di seguito avete un descrizione dettagliata delle offerte ho Mobile attualmente disponibili:

ho. 5,95

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,95 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo online entro il 3/11/25.

Attiva ho. 5,95 »

ho. 6,95

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • 8,8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 6,95 »

ho. 8,95

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 250 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • 11,3 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8,95 euro al mese più una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 8,95 »

ho. 9,95

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 12,6 GB per navigare in roaming in Ue
  • assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 9,95 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 9,95 »

ho. 11,95

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 15,2 GB per navigare in roaming in Ue
  • assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 11,95 euro al mese più una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 11,95 »

Salvo diversa indicazione, per tutte le offerte ho Mobile il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica.

SIM e spedizione sono gratis: la riceverete direttamente a casa nella cassetta delle lettere tramite posta ordinaria entro pochi giorni lavorativi. Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard, PostePay, PayPal, Apple Pay e Google Pay. In alternativa potete attivare il servizio di autoricarica, che ogni mese vi addebiterà in automatico l’esatto importo necessario a coprire il costo dell’offerta.

In alternativa potete scegliere di ritirare le SIM presso una delle edicole convenzionate con ho. Mobile. In questo caso si può pagare anche in contanti al momento del ritiro. Per ricevere la SIM dovrete presentare un documento d’identità valido e il QR Code presente nell’email di conferma dell’ordine.

Con le offerte ho Mobile potete navigare sulla rete di Vodafone in 4G fino a 60 Mbps in download e upload con una copertura del 99% della popolazione italiana. L’integrazione della tecnologia VoLTE vi consente poi di chiamare con audio di altissima qualità anche mentre utilizzate le app e navigate su Internet in contemporanea.

Le offerte ho Mobile con inclusa la navigazione in 5G, invece, la velocità arriva fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. In assenza di adeguata copertura, si naviga in 4G fino a 300 Mbps in upload. In qualsiasi momento chi ha attivato un’offerta ho Mobile con inclusa la sola connettività in 4G può passare al 5G al costo di 1,29 euro al mese attivando l’apposita opzione ho. Il Turbo. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore low cost al costo di 1,99 euro al mese.

L’app ho. con un semplice tap sul telefono potete effettuare diverse operazioni come verificare il credito residuo e i consumi, acquistare una ricarica online, gestire l’offerta e le opzioni attiva, etc.

Offerte ho Mobile: servizi aggiuntivi e iniziative

Nelle offerte ho Mobile avete inclusi tutti i servizi di base più richiesti come Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata, SMS ho. chiamato e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e navigare anche in contemporanea.

Quando si esaurisce il traffico dati incluso nelle offerte ho Mobile, la connessione viene bloccata in automatico per evitarvi spese inutili. In qualsiasi momento potete però tornare a navigare utilizzando il servizio “Riparti” e aprendo un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso prezzo di sempre. L’apposito tasto comparare nell’app ho. o nell’Area Personale sul sito nel momento in cui stanno per finire i Giga e resta disponibile fino a poche ore dall’effettivo rinnovo della promozione. Utilizzare “Riparti” potrebbe modificare la scadenza della promozione, che in ogni caso potete verificare in qualsiasi momento dall’app ho.

Se avete attivato una delle offerte ho Mobile con un nuovo numero potete personalizzarlo scegliendo se inserire una data, cambiare da due a quattro cifre libere oppure seguire i suggerimenti dell’operatore low cost grazie al servizio ho. Il numero che voglio. Per effettuare la modifica basta accedere all’apposita sezione dopo aver cliccato su “La mia offerta” nel menu dell’app ho. Il costo del servizio è di 4,99 euro una tantum.

ho. Mobile per i propri clienti ha poi predisposto alcune iniziative che gli permettono di ottenere premi e vantaggi. ho. Stickers, ad esempio, vi regala una ricarica da 5 euro ogni trenta adesivi raccolti rispondendo a quiz o attivando servizi come “Riparti” o “Autoricarica”. Con Porta tutti in ho., invece, riceverete fino a 150 euro di ricariche bonus per ogni amico che attiva online una delle offerte ho Mobile utilizzando il vostro codice in fase di acquisto. Superata la soglia di dieci amici si ottiene un super bonus di 50 euro. Con il profilo “Ambassador” oltre ai premi già descritti l’operatore vi regala anche un buono Amazon da 50 euro.

Se avete bisogno di assistenza per l’attivazione delle offerte ho Mobile, potete chiamare gratuitamente il Servizio Clienti al 192121. Sul sito è disponibile la sezione “Supporto” con guide e FAQ che vi aiuteranno a risolvere qualsiasi problema. All’interno della community della ho.fficina, invece, si ha la possibilità di chiedere suggerimenti dagli esperti di ho. Mobile e confrontare la vostra esperienza con quella di altri clienti.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Le migliori offerte ho mobile di ottobre 2025
ho.
angle-right
Netflix con TIMVISION: arrivano gli utenti extra
Tim
angle-right
iPhone 17 a rate: tutte le offerte con gli operatori mobile di ottobre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Truffe luce e gas con contratti fantasma: come difendersi
Energia
angle-right
Sky Multiscreen costerà di più: ecco cosa cambia per i già clienti
SKY
angle-right
Conto Credem Link con Buono Amazon di 200 euro: la promo di ottobre 2025
Conti Correnti
angle-right
Tariffe fibra luce e gas: le più convenienti da attivare a ottobre 2025
Internet Casa
angle-right
Formula 1, GP Messico: orario e come vedere la gara in TV e in streaming
NOW TV
angle-right
Offerte indicizzate all'inflazione: ritorno a sorpresa grazie al DDL Concorrenza 2025?
Telefonia Mobile
angle-right
SOStariffe.it diventa legalmente Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l.
Energia
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Bonus affitto 2025: guida a funzionamento, requisiti, domanda
di Alessandro Voci
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a ottobre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a ottobre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di ottobre 2025
di Davide Raia
angle-right
Conto corrente con carta di credito gratuita: le offerte di ottobre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.