Le nuove offerte ho Mobile vi permettono di avere minuti illimitati e fino a 250 GB per navigare in 5G alla massima velocità a partire da meno di 6 euro al mese . Scopri come provare per un mese le promozioni dell'operatore low cost

ho. Mobile di recente ha rivisto il suo listino di offerte di telefonia mobile e ha introdotto nuovamente una delle sue tariffe della categoria Flash, ovvero con una scadenza determinata, tra le più richieste.

Con le offerte ho Mobile a partire da 5,95 euro al mese avete inclusi minuti illimitati e anche fino a 250 GB in 5G alla massima velocità sulla rete di Vodafone. Se invece avete scelto un’offerta 4G potete passare al 5G aggiungendo appena poco più di 1 euro al mese.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte ho Mobile con il comparatore di SOStariffe.it per trovare la promozione più conveniente in base alle vostre particolari esigenze ed abitudini di consumo. Selezionata la tariffa migliore potrete poi attivarla comodamente online in pochi clic.

Offerte ho Mobile: le migliori di ottobre 2025

Offerte Costi Minuti, SMS e Gigabyte Internet ho. Things 2,99 €/mese

Attivazione a 9 € 50 minuti e 500 SMS + 500 MB in 4G fino a 60 Mbps ho. 4,99 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 1 GB in 4G fino a 60 Mbps ho. 5,95 5,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps ho. 6,95 6,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps ho. 8,95 8,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 4G fino a 60 Mbps ho. 9,95 9,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. 11,95 11,95 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. Un’offerta per la casa

15,99 €/mese

13,99 €/mese per i già clienti

per i già clienti Attivazione a 3,99 € minuti e SMS a consumo + 30 0 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps sconto su un router 4G

Tutte le offerte ho Mobile sono quindi senza vincoli né costi nascosti. Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete poi provarle per trenta giorni e scegliere se continuare con il piano oppure richiedere direttamente online con un clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

L’operatore low cost vi consente di acquistare anche online un’eSIM al costo di 1,99 euro una tantum e di effettuare la verifica dell’identità più comodamente con SPID.

Di seguito avete un descrizione dettagliata delle offerte ho Mobile attualmente disponibili:

ho. 5,95

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,95 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo online entro il 3/11/25.

Attiva ho. 5,95 »

ho. 6,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 8,8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 6,95 »

ho. 8,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 11,3 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8,95 euro al mese più una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 8,95 »

ho. 9,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 12,6 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 9,95 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 9,95 »

ho. 11,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 15,2 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 11,95 euro al mese più una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 11,95 »

Salvo diversa indicazione, per tutte le offerte ho Mobile il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica.

SIM e spedizione sono gratis: la riceverete direttamente a casa nella cassetta delle lettere tramite posta ordinaria entro pochi giorni lavorativi. Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard, PostePay, PayPal, Apple Pay e Google Pay. In alternativa potete attivare il servizio di autoricarica, che ogni mese vi addebiterà in automatico l’esatto importo necessario a coprire il costo dell’offerta.

In alternativa potete scegliere di ritirare le SIM presso una delle edicole convenzionate con ho. Mobile. In questo caso si può pagare anche in contanti al momento del ritiro. Per ricevere la SIM dovrete presentare un documento d’identità valido e il QR Code presente nell’email di conferma dell’ordine.

Con le offerte ho Mobile potete navigare sulla rete di Vodafone in 4G fino a 60 Mbps in download e upload con una copertura del 99% della popolazione italiana. L’integrazione della tecnologia VoLTE vi consente poi di chiamare con audio di altissima qualità anche mentre utilizzate le app e navigate su Internet in contemporanea.

Le offerte ho Mobile con inclusa la navigazione in 5G, invece, la velocità arriva fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. In assenza di adeguata copertura, si naviga in 4G fino a 300 Mbps in upload. In qualsiasi momento chi ha attivato un’offerta ho Mobile con inclusa la sola connettività in 4G può passare al 5G al costo di 1,29 euro al mese attivando l’apposita opzione ho. Il Turbo. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore low cost al costo di 1,99 euro al mese.

L’app ho. con un semplice tap sul telefono potete effettuare diverse operazioni come verificare il credito residuo e i consumi, acquistare una ricarica online, gestire l’offerta e le opzioni attiva, etc.

Offerte ho Mobile: servizi aggiuntivi e iniziative

Nelle offerte ho Mobile avete inclusi tutti i servizi di base più richiesti come Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata, SMS ho. chiamato e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e navigare anche in contemporanea.

Quando si esaurisce il traffico dati incluso nelle offerte ho Mobile, la connessione viene bloccata in automatico per evitarvi spese inutili. In qualsiasi momento potete però tornare a navigare utilizzando il servizio “Riparti” e aprendo un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso prezzo di sempre. L’apposito tasto comparare nell’app ho. o nell’Area Personale sul sito nel momento in cui stanno per finire i Giga e resta disponibile fino a poche ore dall’effettivo rinnovo della promozione. Utilizzare “Riparti” potrebbe modificare la scadenza della promozione, che in ogni caso potete verificare in qualsiasi momento dall’app ho.

Se avete attivato una delle offerte ho Mobile con un nuovo numero potete personalizzarlo scegliendo se inserire una data, cambiare da due a quattro cifre libere oppure seguire i suggerimenti dell’operatore low cost grazie al servizio ho. Il numero che voglio. Per effettuare la modifica basta accedere all’apposita sezione dopo aver cliccato su “La mia offerta” nel menu dell’app ho. Il costo del servizio è di 4,99 euro una tantum.

ho. Mobile per i propri clienti ha poi predisposto alcune iniziative che gli permettono di ottenere premi e vantaggi. ho. Stickers, ad esempio, vi regala una ricarica da 5 euro ogni trenta adesivi raccolti rispondendo a quiz o attivando servizi come “Riparti” o “Autoricarica”. Con Porta tutti in ho., invece, riceverete fino a 150 euro di ricariche bonus per ogni amico che attiva online una delle offerte ho Mobile utilizzando il vostro codice in fase di acquisto. Superata la soglia di dieci amici si ottiene un super bonus di 50 euro. Con il profilo “Ambassador” oltre ai premi già descritti l’operatore vi regala anche un buono Amazon da 50 euro.

Se avete bisogno di assistenza per l’attivazione delle offerte ho Mobile, potete chiamare gratuitamente il Servizio Clienti al 192121. Sul sito è disponibile la sezione “Supporto” con guide e FAQ che vi aiuteranno a risolvere qualsiasi problema. All’interno della community della ho.fficina, invece, si ha la possibilità di chiedere suggerimenti dagli esperti di ho. Mobile e confrontare la vostra esperienza con quella di altri clienti.

