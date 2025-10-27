- Si possono aggiungere fino a 2 utenti extra con cui condividere l'account di Netflix a partire da 3,99 €/mese
- Potete attivare l'opzione direttamente dall'app di streaming
Tra poco tempo i clienti con attiva un'offerta Netflix con TIMVISION potranno aggiungere un utente extra con cui condividere l'account dell'app di streaming a partire da 3,99 euro al mese
A breve Netflix abiliterà la funzione Utente Extra, che permette di condividere il proprio account anche con persone che non fanno parte del proprio nucleo domestico, anche per i clienti che hanno attivo il servizio tramite un abbonamento a TIMVISION. L’app di streaming ha già inviato una apposita comunicazione che annuncia la novità ad alcuni clienti con attivo Netxflix con TIMVISION con piano Standard o Premium.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente in base ai vostri gusti.
|Utente Extra di Netflix
|I dettagli
|Come funziona
|
|Costi
|
|Pagamento
|
L’opzione Utente Extra di Netflix costa 4,99 euro al mese ma è disponibile anche la versione con pubblicità al costo di 3,99 euro al mese. Con attivo Netflix Standard si può aggiungere un solo utente extra mentre con quello Premium fino a due.
Se avete attivato un’offerta Netflix con TIMVISION possono condividere l’account attivando l’opzione direttamente dalle impostazioni dell’app di streaming inserendo un metodo di pagamento, se non già presente. Il costo del servizio non verrà infatti acceeditato in bolletta o sul credito di TIM ma verrà pagato direttamente a Netflix.
L’azienda di Los Gatos sottolinea che la presenza di utenti extra non influisce sull’esperienza del titolare dell’account, a cui spetta il pagamento del servizio per la condizione dell’account. Gli utenti aggiuntivi comunque dispongono di un proprio profilo personale, nome utente e password. In caso di disattivazione dell’offerta Netflix con TIMVISION, se il titolare dell’account ha registrato un altro metodo di pagamento valido sull’app di streaming, gli utenti extra rimarranno attivi.
|TIMVISION con Netflix
|Costi
|Servizi inclusi
|TIMVISION con Netflix
|
|
|TIMVISION Intrattenimento
|
|
|
TIMVISION Family S/M/L
|
|
|TIMVISION Gold/Plus
|
|
Le offerte Netflix con TIMVISION sono disponibili per tutti i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti è possibile utilizzare una carta di credito. Se poi avete già attivo un piano per lo streaming incluso nella promozione potrete comunque continuare a utilizzarlo senza problemi. Le promozione sono disponibili, salvo proroghe, fino al 3/11/25. Potete quindi scegliere tra i seguenti piani:
Il prezzo è di 7,99 euro al mese. Si risparmia il 67% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Il prezzo è di 15,99 euro al mese. Si risparmia il 36% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION vi permette di noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e nell’abbonamento e offre la visione di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come 97 minuti o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.
DAZN Goal vi permette di vedere:
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attualmente è comunque possibile attivare un piano di prova di 7 giorni a 49 cent. Attivando le offerte Netflix con TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League ma anche per usufruire di servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
I prezzi sono i seguenti:
Si risparmia il 50% per tutto il campionato di Serie A rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
DAZN Full e DAZN Family vi permettono di vedere:
DAZN Family rispetto a DAZN Goal permette la visione dei contenuti su 2 dispositivi connessi a reti differenti.
Per tutte le offerte Netflix con TIMVISION il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro o 9,99 euro in base alla promozione.
Il TIMVISION Box è incluso in comodato d’uso gratuito. Anche la spedizione è gratis e riceverete il decoder direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa è disponibile TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos con rate azzerate per 6 mesi, che poi diventano da 5 euro al mese.
Se poi non siete soddisfatti del vostro piano per lo streaming, potete passare a un piano di categoria superiore ai seguenti prezzi: