Netflix con TIMVISION: arrivano gli utenti extra

Tim
di Matteo Testa

Tra poco tempo i clienti con attiva un'offerta Netflix con TIMVISION potranno aggiungere un utente extra con cui condividere l'account dell'app di streaming a partire da 3,99 euro al mese

In 30 sec.
Utente Extra di Netflix per i clienti TIMVISION a ottobre 2025
  1. Si possono aggiungere fino a 2 utenti extra con cui condividere l'account di Netflix a partire da 3,99 €/mese
  2. Potete attivare l'opzione direttamente dall'app di streaming
A breve Netflix abiliterà la funzione Utente Extra, che permette di condividere il proprio account anche con persone che non fanno parte del proprio nucleo domestico, anche per i clienti che hanno attivo il servizio tramite un abbonamento a TIMVISION. L’app di streaming ha già inviato una apposita comunicazione che annuncia la novità ad alcuni clienti con attivo Netxflix con TIMVISION con piano Standard o Premium.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente in base ai vostri gusti.

Confronta le offerte TV »

Netflix con TIMVISION: come aggiungere un utente extra a ottobre 2025

Utente Extra di Netflix I dettagli
Come funziona
  • permette di condividere l’account con un utente che non appartiene al proprio nucleo domestico. A pagare il servizio è il titolare dell’account
  • l’utente extra dispone di un proprio account, profilo personale e password
  • con Netflix Standard si può aggiungere un utente extra mentre con quello Premium fino a due
Costi
  • 3,99 €/mese per utente extra con pubblicità
  • 4.99 €/mese per utente extra senza pubblicità
Pagamento
  • il pagamento non avviene con domiciliazione in bolletta o credito TIM ma direttamente a Netflix

L’opzione Utente Extra di Netflix costa 4,99 euro al mese ma è disponibile anche la versione con pubblicità al costo di 3,99 euro al mese. Con attivo Netflix Standard si può aggiungere un solo utente extra mentre con quello Premium fino a due.

Se avete attivato un’offerta Netflix con TIMVISION possono condividere l’account attivando l’opzione direttamente dalle impostazioni dell’app di streaming inserendo un metodo di pagamento, se non già presente. Il costo del servizio non verrà infatti acceeditato in bolletta o sul credito di TIM ma verrà pagato direttamente a Netflix.

L’azienda di Los Gatos sottolinea che la presenza di utenti extra non influisce sull’esperienza del titolare dell’account, a cui spetta il pagamento del servizio per la condizione dell’account. Gli utenti aggiuntivi comunque dispongono di un proprio profilo personale, nome utente e password. In caso di disattivazione dell’offerta Netflix con TIMVISION, se il titolare dell’account ha registrato un altro metodo di pagamento valido sull’app di streaming, gli utenti extra rimarranno attivi.

Netflix con TIMVISION: le offerte di ottobre 2025

TIMVISION con Netflix Costi Servizi inclusi
TIMVISION con Netflix
  • 7,99 €/mese
  • 67% di risparmio
  • TIMVISION
  • Netflix Standard con pubblicità
TIMVISION Intrattenimento
  • 15,99 €/mese
  • 36% di risparmio
  • TIMVISION
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità
TIMVISION Family S/M/L
  • a partire da 5,99 €/mese per 12 mesi, poi 14,99 €/mese
  • a partire da 20,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole
  • fino all’84% di risparmio
  • TIMVISION
  • DAZN Goal
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità
TIMVISION Gold/Plus
  • 34,99 €/mese per 8 mesi, poi 44,99 €/mese con DAZN Full
  • 59,99 €/mese per 8 mesi, poi 69,99 €/mese con DAZN Family
  • 56,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole
  • il 50% di risparmio per tutto il campionato
  • TIMVISION
  • DAZN Full o Family
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità

Le offerte Netflix con TIMVISION sono disponibili per tutti i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti è possibile utilizzare una carta di credito. Se poi avete già attivo un piano per lo streaming incluso nella promozione potrete comunque continuare a utilizzarlo senza problemi. Le promozione sono disponibili, salvo proroghe, fino al 3/11/25. Potete quindi scegliere tra i seguenti piani:

TIMVISION con Netflix

  • TIMVISION
  • Netflix Standard con pubblicità

Il prezzo è di 7,99 euro al mese. Si risparmia il 67% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION Intrattenimento

  • TIMVISION
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità

Il prezzo è di 15,99 euro al mese. Si risparmia il 36% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION Family S/M/L

  • TIMVISION
  • DAZN Goal
  • Infinity+ (fino al 30/11/25)
  • Disney+ Standard con pubblicità (solo Family M e L)
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità (solo Family L)

I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:

  • 5,99 euro al mese per 12 mesi, poi 14,99 euro al mese pari a 71,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 179,88 euro
  • 20,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:

  • 7,99 euro al mese per 12 mesi, poi 17,99 euro al mese pari a 95,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro
  • 23,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:

  • 9,99 euro al mese per 12 mesi, poi 19,99 euro al mese pari a 119,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro
  • 25,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Attiva TIMVISION Family »

TIMVISION vi permette di noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e nell’abbonamento e offre la visione di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come 97 minuti o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.

DAZN Goal vi permette di vedere:

  • 3 partite di Serie A per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione
  • tutta la Serie BTK, compresi playoff e playout
  • tutti gli Highlights di Serie A
  • La Liga
  • il calcio femminile con la Serie A eBay
  • Jupiler Pro League
  • una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. Attualmente è comunque possibile attivare un piano di prova di 7 giorni a 49 cent. Attivando le offerte Netflix con TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League ma anche per usufruire di servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

TIMVISION Gold/Gold Plus

  • TIMVISION
  • DAZN Full/Family
  • Infinity+ (fino al 30/11/25)
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i seguenti:

  • 34,99 euro al mese per 8 mesi, poi 44,99 euro al mese, con DAZN Full, pari a 459,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro
  • 59,99 euro al mese per 8 mesi, poi 69,99 euro al mese, con DAZN Family, pari a 759,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro
  • 56,99 euro al mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia il 50% per tutto il campionato di Serie A rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

DAZN Full e DAZN Family vi permettono di vedere:

  • tutta la Seria A (10 partite su 10 per giornata)
  • tutta la Serie BTK
  • La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic
  • FA CUP, Carabao Cup e Community Shield
  • calcio femminile
  • una selezione di partite di NFL
  • basket italiano ed europeo (Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League)
  • boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing
  • freccette
  • Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e i principali sport invernali
  • Serie A Elite di rugby
  • campionato di volley maschile e femminile
  • programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

DAZN Family rispetto a DAZN Goal permette la visione dei contenuti su 2 dispositivi connessi a reti differenti.

Per tutte le offerte Netflix con TIMVISION il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro o 9,99 euro in base alla promozione.

Il TIMVISION Box è incluso in comodato d’uso gratuito. Anche la spedizione è gratis e riceverete il decoder direttamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa è disponibile TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos con rate azzerate per 6 mesi, che poi diventano da 5 euro al mese.

Se poi non siete soddisfatti del vostro piano per lo streaming, potete passare a un piano di categoria superiore ai seguenti prezzi:

  • Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese
  • Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese
  • Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese
  • Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese
  • DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese
  • Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi, poi 9,99 euro al mese
Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
