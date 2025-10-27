- Con gli operatori potete acquistare il telefono a rate anche senza anticipo e con finanziamento a tasso zero
- Confronta le migliori offerte smartphone incluso su SOStariffe.it
Con gli operatori di telefonia mobile potete avere iPhone 17 a rate anche senza anticipo e pagare con un finanziamento a tasso zero. Scopri le migliori offerte per tutti i modelli dell'ultima generazione di smartphone di Apple
La scelta più conveniente per acquistare iPhone 17 è quella di farlo tramite un operatore di telefonia mobile. Oggi infatti tutti i principali operatori propongono offerte smartphone incluso per iPhone 17 a rate che permettono di risparmiare anche cifre importanti rispetto al prezzo di listino.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori soluzioni dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e trovare così in pochi secondi la proposta per avere iPhone 17 al prezzo più basso insieme a un piano mobile adatto alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Trovata l’offerta giusta potrete poi attivarla comodamente online.
|Operatori
|iPhone 17 a rate
|iPhone 17 Pro a rate
iPhone 17 Pro Max a rate
|TIM
|Iliad
|Vodafone
|Fastweb Mobile
|WindTre
Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base
Tramite gli operatori di telefonia mobile è possibile effettuare l’acquisto di iPhone 17 a rate anche con finanziamento a tasso zero e anticipo zero. Nella maggior parte dei casi la spedizione è gratis e sono previsti sconti restituendo il telefono alla fine del finanziamento o dando in permuta un vecchio cellulare. Insieme ad iPhone 17 avrete in regalo anche 3 mesi gratis di Apple TV+ per vedere l’ultima stagione di “Scissione”.
iPhone 17 è disponibile nei colori Nero, Bianco, Azzurro Nebbia, Salvia e Lavanda.
iPhone Air è disponibile nei colori Nero siderale, Bianco nuvola, Oro chiaro e Celeste.
iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max sono disponibili nei colori Argento, Arancione cosmico e Blu profondo.
Con TIM potete acquistare iPhone 17 a rate senza anticipo con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito (solo per importi superiori a 330 euro) o conto corrente. Non sono invece accettate carte prepagate o emesse all’estero. I clienti di TIM per la rete fissa possono scegliere di addebitare le rate in bolletta. La spedizione è gratis ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro in negozio.
Con TIM Next Evolution potete ottenere una rata più bassa restituendo il telefono alla fine del finanziamento. A partire dal dodicesimo mese è possibile estinguere il finanziamento in anticipo. Una parte delle rate residue verrà coperto dal valore dello smartphone restituito. Potrete quindi aprire un nuovo finanziamento per l’acquisto di un nuovo modello. Con TIM Rivaluta Smartphone si ha poi possibilità di risparmiare fino a 743 euro dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple (iPhone, Apple Watch, iPad, Mac, etc.).
I prezzi sono i seguenti:
Potete quindi abbinare iPhone 17 a rate a una delle offerte 5G di TIM targate 5G Ultra per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutte le principali città e località turistiche in Italia. L’operatore vi permette di acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro ed effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.
TIM poi vi regala un anno Perplexity Pro senza rinnovo automatico per risparmiare 229 euro sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Una delle offerte più convenienti a cui abbinare iPhone 17 a rate è la seguente:
TIM Power Special 5G
Il prezzo è di 9,99 euro al mese con addebito automatico con TIM Ricarica Automatica ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.
Può attivarla solo chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.
Confronta le offerte mobile di TIM »
I clienti convergenti di TIM (fisso più mobile) possono poi attivare TIM Unica Power hanno Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 29/11/25.
Con Iliad potete comparare iPhone 17 a rate senza anticipo e pagare tramite un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) e rateizzazione fino a 24 mesi. Potete anche ottenere uno sconto sulla rate dando in permuta un vecchio telefono. La spedizione è gratis.
I prezzi sono i seguenti:
Una delle offerte più convenienti a cui abbinare iPhone 17 a rate è la seguente:
TOP 250 Plus
Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Al costo di 9,99 euro potete invece richiedere un’eSIM anche online. Questa offerta è disponibile, salvo proroghe, solo fino alle 15.00 del 13/11/25.
Attiva TOP 250 Plus di Iliad »
Vodafone permette di acquistare iPhone 17 a rate solo in negozio. Scegliendo Telefono No Problem (TNP) non è previsto il pagamento di un anticipo ed è prevista una rateizzazione di 24 mesi. Si può però pagare solo con carta di credito ed è richiesto un contributo per l’attivazione delle rate di 9,99 euro una tantum per i nuovi clienti.
I prezzi sono i seguenti:
La modalità Smartphone Easy è disponibile per i clienti sul nuovo sistema NEXT, soltanto con rata minima di 5 euro al mese e importo minimo finanziabile di 120 euro. In questo il caso il prezzo per iPhone 17 è a partire da 18,50 euro al mese per 48 rate.
Anche con Flexy Pay potete acquistare iPhone 17 a rate senza anticipo con pagamento tramite finanziamento Compass e addebito su carta di credito, conto corrente o bollettino postale. I prezzi sono i seguenti:
Per chi acquista un dispositivo a rate con Vodafone è prevista l’attivazione automatica del programma Vodafone Club 6 mesi TNP al prezzo scontato di 10 euro per 6 mesi. Per i già clienti che effettuano in negozio pagando in contanti, invece, Vodafone Club è scontato a 10 euro, senza rinnovo automatico al termine dei 6 mesi.
Una delle offerte più convenienti a cui abbinare iPhone 17 a rate è la seguente:
Vodafone Mobile Start
Il prezzo è di 9,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratis.
Attiva Vodafone Mobile Start »
I clienti di Vodafone per la telefonia mobile possono attivare Casa Start con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH, chiamate illimitate e modem con Wi-Fi ottimizzato al prezzo scontato di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. Attivando l’opzione Infinito Insieme si hanno Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.
Attiva Casa Start per clienti mobile »
Con Fastweb Mobile i nuovi clienti possono prenotare iPhone 17 a rate senza anticipo con finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione) e rateizzazione a 30 mesi direttamente online e poi completare l’acquisto in negozio. Per i già clienti dell’operatore, invece, è prevista anche una rateizzazione a 20 mesi e la spedizione gratuita.
I prezzi sono i seguenti:
Una delle offerte più convenienti a cui abbinare iPhone 17 a rate è la seguente:
Fastweb Mobile Start
Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.
Se siete interessati anche alla rete fissa, potete abbinare al piano mobile anche un’offerta fibra a prezzo scontato per avere Giga illimitati in 5G. Al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, potete quindi attivare Fastweb Casa Start con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate, modem e attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è di 33,90 euro al mese.
Attiva Fastweb Casa Start + mobile »
Per acquistare iPhone 17 a rate al prezzo più basso con WindTre potete abbinare il telefono a un’offerta con inclusi Giga illimitati in 5G Full Speed e 15 GB aggiuntivi per navigare in roaming in Ue per 3 mesi a 14,99 euro al mese. L’operatore richiede anche un addebito di 6,99 euro una tantum per l’attivazione delle rate.
I prezzi sono i seguenti:
Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, i clienti di WindTre per il mobile possono anche attivare Super Fibra al prezzo scontato di 22,99 euro al mese, invece di 27,99 euro. Avete inclusi:
Il contributo per l’attivazione è gratis.
Attiva Super Fibra di WindTre »