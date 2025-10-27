La scelta più conveniente per acquistare iPhone 17 è quella di farlo tramite un operatore di telefonia mobile. Oggi infatti tutti i principali operatori propongono offerte smartphone incluso per iPhone 17 a rate che permettono di risparmiare anche cifre importanti rispetto al prezzo di listino.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori soluzioni dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e trovare così in pochi secondi la proposta per avere iPhone 17 al prezzo più basso insieme a un piano mobile adatto alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Trovata l’offerta giusta potrete poi attivarla comodamente online.

iPhone 17 a rate: le migliori offerte di ottobre 2025

Operatori iPhone 17 a rate iPhone 17 Pro a rate iPhone 17 Pro Max a rate

TIM a partire da 17 €/mese per 30 rate a partire da 23 €/mese per 30 rate a partire da 26 €/mese per 30 rate Iliad a partire da 27 €/mese per 20 rate a partire da 53,56 €/mese per 20 rate a partire da 59,56 €/mese per 24 rate Vodafone a partire da 40 €/mese per 24 rate a partire da 55 €/mese per 24 rate a partire da 62 €/mese per 24 rate Fastweb Mobile a partire da 29,60 €/mese per 30 rate a partire da 41,60 €/mese per 30 rate a partire da 48,60 €/mese per 30 rate WindTre a partire da 22,99 €/mese per 36 rate + 99,99 € di anticipo a partire da 34,99 €/mese per 36 rate + 99,99 € di anticipo a partire da 31,99 €/mese per 36 rate + 339,99 € di anticipo

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base

Tramite gli operatori di telefonia mobile è possibile effettuare l’acquisto di iPhone 17 a rate anche con finanziamento a tasso zero e anticipo zero. Nella maggior parte dei casi la spedizione è gratis e sono previsti sconti restituendo il telefono alla fine del finanziamento o dando in permuta un vecchio cellulare. Insieme ad iPhone 17 avrete in regalo anche 3 mesi gratis di Apple TV+ per vedere l’ultima stagione di “Scissione”.

iPhone 17 è disponibile nei colori Nero, Bianco, Azzurro Nebbia, Salvia e Lavanda.

iPhone Air è disponibile nei colori Nero siderale, Bianco nuvola, Oro chiaro e Celeste.

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max sono disponibili nei colori Argento, Arancione cosmico e Blu profondo.

iPhone 17 a rate con TIM

Con TIM potete acquistare iPhone 17 a rate senza anticipo con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito (solo per importi superiori a 330 euro) o conto corrente. Non sono invece accettate carte prepagate o emesse all’estero. I clienti di TIM per la rete fissa possono scegliere di addebitare le rate in bolletta. La spedizione è gratis ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro in negozio.

Con TIM Next Evolution potete ottenere una rata più bassa restituendo il telefono alla fine del finanziamento. A partire dal dodicesimo mese è possibile estinguere il finanziamento in anticipo. Una parte delle rate residue verrà coperto dal valore dello smartphone restituito. Potrete quindi aprire un nuovo finanziamento per l’acquisto di un nuovo modello. Con TIM Rivaluta Smartphone si ha poi possibilità di risparmiare fino a 743 euro dando in permuta un vecchio dispositivo di Apple (iPhone, Apple Watch, iPad, Mac, etc.).

I prezzi sono i seguenti:

iPhone 17 da 256 GB a 28 euro al mese per 30 rate o 17 euro al mese per 30 rate restituendo iPhone 15 Pro da 256 GB usato

da 256 GB a 28 euro al mese per 30 rate o 17 euro al mese per 30 rate restituendo iPhone 15 Pro da 256 GB usato iPhone 17 da 512 GB a 35 euro al mese per 30 rate

da 512 GB a 35 euro al mese per 30 rate iPhone 17 Pro da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate o 23 euro al mese per 30 rate restituendo iPhone 15 Pro da 256 GB usato

da 256 GB a 37 euro al mese per 30 rate o 23 euro al mese per 30 rate restituendo iPhone 15 Pro da 256 GB usato iPhone 17 Pro da 512 GB a 44 euro al mese per 30 rate

da 512 GB a 44 euro al mese per 30 rate iPhone 17 Pro da 1 TB a 52 euro al mese per 30 rate

da 1 TB a 52 euro al mese per 30 rate iPhone 17 Pro Max da 256 GB a 41 euro al mese per 30 rate o 26 euro al mese per 30 rate restituendo iPhone 15 Pro da 256 GB usato

da 256 GB a 41 euro al mese per 30 rate o 26 euro al mese per 30 rate restituendo iPhone 15 Pro da 256 GB usato iPhone 17 Pro Max da 512 GB a 48 euro al mese per 30 rate

da 512 GB a 48 euro al mese per 30 rate iPhone 17 Pro Max da 1 TB a 56 euro al mese per 30 rate

da 1 TB a 56 euro al mese per 30 rate iPhone 17 Pro Max da 2 TB a 70 euro al mese per 30 rate

da 2 TB a 70 euro al mese per 30 rate iPhone Air da 256 GB a 35 euro al mese per 30 rate o 21 euro al mese per 30 rate restituendo iPhone 15 Pro da 256 GB usato

da 256 GB a 35 euro al mese per 30 rate o 21 euro al mese per 30 rate restituendo iPhone 15 Pro da 256 GB usato iPhone Air da 512 GB a 41 euro al mese per 30 rate

da 512 GB a 41 euro al mese per 30 rate iPhone Air da 1 TB a 48 euro al mese per 30 rate

Potete quindi abbinare iPhone 17 a rate a una delle offerte 5G di TIM targate 5G Ultra per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutte le principali città e località turistiche in Italia. L’operatore vi permette di acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro ed effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

TIM poi vi regala un anno Perplexity Pro senza rinnovo automatico per risparmiare 229 euro sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Una delle offerte più convenienti a cui abbinare iPhone 17 a rate è la seguente:

TIM Power Special 5G

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G Ultra (200 GB con addebito su credito residuo)

(200 GB con addebito su credito residuo) 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese con addebito automatico con TIM Ricarica Automatica ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che acquistano l’offerta online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Può attivarla solo chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce e altri.

I clienti convergenti di TIM (fisso più mobile) possono poi attivare TIM Unica Power hanno Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 29/11/25.

iPhone 17 a rate con Iliad

Con Iliad potete comparare iPhone 17 a rate senza anticipo e pagare tramite un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) e rateizzazione fino a 24 mesi. Potete anche ottenere uno sconto sulla rate dando in permuta un vecchio telefono. La spedizione è gratis.

I prezzi sono i seguenti:

iPhone 17 da 256 GB a 39,16 euro al mese per 20 rate

da 256 GB a 39,16 euro al mese per 20 rate iPhone 17 da 512 GB a 49,16 euro al mese per 20 rate

da 512 GB a 49,16 euro al mese per 20 rate iPhone 17 Pro da 256 GB a 53,56 euro al mese per 20 rate

da 256 GB a 53,56 euro al mese per 20 rate iPhone 17 Pro da 512 GB a 63,56 euro al mese per 20 rate o 27 euro al mese per 20 rate restituendo il telefono alla fine del finanziamento e dando in permuta iPhone 15 Pro Max da 256 GB usato

da 512 GB a 63,56 euro al mese per 20 rate o 27 euro al mese per 20 rate restituendo il telefono alla fine del finanziamento e dando in permuta iPhone 15 Pro Max da 256 GB usato iPhone 17 Pro da 1 TB a 73,56 euro al mese per 20 rate

da 1 TB a 73,56 euro al mese per 20 rate iPhone 17 Pro Max da 256 GB a 59,56 euro al mese per 20 rate

da 256 GB a 59,56 euro al mese per 20 rate iPhone 17 Pro Max da 512 GB a 69,56 euro al mese per 20 rate

da 512 GB a 69,56 euro al mese per 20 rate iPhone 17 Pro Max da 1 TB a 79,56 euro al mese per 20 rate

da 1 TB a 79,56 euro al mese per 20 rate iPhone 17 Pro Max da 2 TB a 99,56 euro al mese per 20 rate

da 2 TB a 99,56 euro al mese per 20 rate iPhone Air da 256 GB a 49,56 euro al mese per 20 rate

da 256 GB a 49,56 euro al mese per 20 rate iPhone Air da 512 GB a 59,56 euro al mese per 20 rate

da 512 GB a 59,56 euro al mese per 20 rate iPhone Air da 1 TB a 69,45 euro al mese per 56 rate

Una delle offerte più convenienti a cui abbinare iPhone 17 a rate è la seguente:

TOP 250 Plus

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G

25 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Al costo di 9,99 euro potete invece richiedere un’eSIM anche online. Questa offerta è disponibile, salvo proroghe, solo fino alle 15.00 del 13/11/25.

iPhone 17 a rate con Vodafone

Vodafone permette di acquistare iPhone 17 a rate solo in negozio. Scegliendo Telefono No Problem (TNP) non è previsto il pagamento di un anticipo ed è prevista una rateizzazione di 24 mesi. Si può però pagare solo con carta di credito ed è richiesto un contributo per l’attivazione delle rate di 9,99 euro una tantum per i nuovi clienti.

I prezzi sono i seguenti:

iPhone 17 a partire da 40 euro al mese per 24 rate

a partire da 40 euro al mese per 24 rate iPhone 17 Pro a partire da 55 euro al mese per 24 rate

a partire da 55 euro al mese per 24 rate iPhone 17 Pro Max a partire da 62 euro al mese per 24 rate

a partire da 62 euro al mese per 24 rate iPad Air a partire da 51 euro al mese per 24 rate

La modalità Smartphone Easy è disponibile per i clienti sul nuovo sistema NEXT, soltanto con rata minima di 5 euro al mese e importo minimo finanziabile di 120 euro. In questo il caso il prezzo per iPhone 17 è a partire da 18,50 euro al mese per 48 rate.

Anche con Flexy Pay potete acquistare iPhone 17 a rate senza anticipo con pagamento tramite finanziamento Compass e addebito su carta di credito, conto corrente o bollettino postale. I prezzi sono i seguenti:

iPhone 17 a partire da 29 euro al mese per 36 rate + rata finale da 73,99 euro

a partire da 29 euro al mese per 36 rate + rata finale da 73,99 euro iPhone 17 Pro a partire da 40 euro al mese per 36 rate + rata finale da 61,99 euro

a partire da 40 euro al mese per 36 rate + rata finale da 61,99 euro iPhone 17 Pro Max a partire da 46 euro al mese per 36 rate

a partire da 46 euro al mese per 36 rate iPhone Air a partire da 37 euro al mese per 36 rate + rata finale da 57,99 euro

Per chi acquista un dispositivo a rate con Vodafone è prevista l’attivazione automatica del programma Vodafone Club 6 mesi TNP al prezzo scontato di 10 euro per 6 mesi. Per i già clienti che effettuano in negozio pagando in contanti, invece, Vodafone Club è scontato a 10 euro, senza rinnovo automatico al termine dei 6 mesi.

Una delle offerte più convenienti a cui abbinare iPhone 17 a rate è la seguente:

Vodafone Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G alla massima velocità

alla massima velocità 32 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera

Il prezzo è di 9,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratis.

I clienti di Vodafone per la telefonia mobile possono attivare Casa Start con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH, chiamate illimitate e modem con Wi-Fi ottimizzato al prezzo scontato di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. Attivando l’opzione Infinito Insieme si hanno Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

iPhone 17 con Fastweb Mobile

Con Fastweb Mobile i nuovi clienti possono prenotare iPhone 17 a rate senza anticipo con finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione) e rateizzazione a 30 mesi direttamente online e poi completare l’acquisto in negozio. Per i già clienti dell’operatore, invece, è prevista anche una rateizzazione a 20 mesi e la spedizione gratuita.

I prezzi sono i seguenti:

iPhone 17 da 256 GB a 29,60 euro al mese per 30 rate (880 euro in totale)

da 256 GB a 29,60 euro al mese per 30 rate (880 euro in totale) iPhone 17 da 512 GB a 38,40 euro al mese per 30 rate (1.152 euro in totale)

da 512 GB a 38,40 euro al mese per 30 rate (1.152 euro in totale) iPhone Air da 256 GB a 38,40 euro al mese per 30 rate (1.152 euro in totale)

da 256 GB a 38,40 euro al mese per 30 rate (1.152 euro in totale) iPhone Air da 512 GB a 47,20 euro al mese per 30 rate (1.416 euro in totale)

da 512 GB a 47,20 euro al mese per 30 rate (1.416 euro in totale) iPhone Air da 1 TB a 55,20 euro al mese per 30 rate (1.656 euro in totale)

da 1 TB a 55,20 euro al mese per 30 rate (1.656 euro in totale) iPhone 17 Pro da 256 GB a 41,60 euro al mese per 30 rate (1.248 euro in totale)

da 256 GB a 41,60 euro al mese per 30 rate (1.248 euro in totale) iPhone 17 Pro da 512 GB a 50,40 euro al mese per 30 rate (1.512 euro in totale)

da 512 GB a 50,40 euro al mese per 30 rate (1.512 euro in totale) iPhone 17 Pro da 1 TB a 58,40 euro al mese per 30 rate (1.752 euro in totale)

da 1 TB a 58,40 euro al mese per 30 rate (1.752 euro in totale) iPhone 17 Pro Max da 256 GB a 48,70 euro al mese per 30 rate (1.461 euro in totale)

da 256 GB a 48,70 euro al mese per 30 rate (1.461 euro in totale) iPhone 17 Pro Max da 512 GB a 55,20 euro al mese per 30 rate (1.656 euro in totale)

da 512 GB a 55,20 euro al mese per 30 rate (1.656 euro in totale) iPhone 17 Pro Max da 1 TB a 63,20 euro al mese per 30 rate (1.896 euro in totale)

Una delle offerte più convenienti a cui abbinare iPhone 17 a rate è la seguente:

Fastweb Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G

17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Se siete interessati anche alla rete fissa, potete abbinare al piano mobile anche un’offerta fibra a prezzo scontato per avere Giga illimitati in 5G. Al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, potete quindi attivare Fastweb Casa Start con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate, modem e attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è di 33,90 euro al mese.

iPhone 17 a rate con WindTre

Per acquistare iPhone 17 a rate al prezzo più basso con WindTre potete abbinare il telefono a un’offerta con inclusi Giga illimitati in 5G Full Speed e 15 GB aggiuntivi per navigare in roaming in Ue per 3 mesi a 14,99 euro al mese. L’operatore richiede anche un addebito di 6,99 euro una tantum per l’attivazione delle rate.

I prezzi sono i seguenti:

iPhone 17 da 256 GB a 22,99 euro al mese per 36 rate + 99,99 euro di anticipo

da 256 GB a 22,99 euro al mese per 36 rate + 99,99 euro di anticipo iPhone 17 da 512 GB a 30,99 euro al mese per 36 rate + 119,99 euro di anticipo

da 512 GB a 30,99 euro al mese per 36 rate + 119,99 euro di anticipo iPhone 17 Pro da 256 GB a 34,99 euro al mese per 36 rate + 99,99 euro di anticipo

da 256 GB a 34,99 euro al mese per 36 rate + 99,99 euro di anticipo iPhone 17 Pro da 512 GB a 33,99 euro al mese per 36 rate + 379,99 euro di anticipo

da 512 GB a 33,99 euro al mese per 36 rate + 379,99 euro di anticipo iPhone 17 Pro da 1 TB a 34,99 euro al mese per 36 rate + 579,99 euro di anticipo

da 1 TB a 34,99 euro al mese per 36 rate + 579,99 euro di anticipo iPhone 17 Pro Max da 256 GB a 31,99 euro al mese per 36 rate + 339,99 euro di anticipo

da 256 GB a 31,99 euro al mese per 36 rate + 339,99 euro di anticipo iPhone 17 Pro Max da 512 GB a 31,99 euro al mese per 36 rate + 579,99 euro di anticipo

da 512 GB a 31,99 euro al mese per 36 rate + 579,99 euro di anticipo iPhone 17 Pro Max da 1 TB a 35,99 euro al mese per 36 rate + 709,99 euro di anticipo

da 1 TB a 35,99 euro al mese per 36 rate + 709,99 euro di anticipo iPhone 17 Pro Max da 2 TB a 40,99 euro al mese per 36 rate + 709,99 euro di anticipo

da 2 TB a 40,99 euro al mese per 36 rate + 709,99 euro di anticipo iPhone Air da 256 GB a 30,99 euro al mese per 36 rate + 119,99 euro di anticipo

da 256 GB a 30,99 euro al mese per 36 rate + 119,99 euro di anticipo iPhone Air da 512 GB a 31,99 euro al mese per 36 rate + 339,99 euro di anticipo

da 512 GB a 31,99 euro al mese per 36 rate + 339,99 euro di anticipo iPhone Air da 1 TB a 31,99 euro al mese per 36 rate + 579,99 euro di anticipo

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, i clienti di WindTre per il mobile possono anche attivare Super Fibra al prezzo scontato di 22,99 euro al mese, invece di 27,99 euro. Avete inclusi:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Il contributo per l’attivazione è gratis.

