Truffe luce e gas con contratti fantasma: come difendersi

Energia
di Davide Raia

Il tema delle truffe luce e gas con l'attivazione di contratti fantasma è sempre molto attuale. Per i consumatori c'è, quindi, la necessità di imparare a riconoscere queste truffe e difendersi al meglio. Ecco come fare.

In 30 sec.
  • le truffe su luce e gas sono ancora molto diffuse 
  • l'attivazione di contratti fantasma è la minaccia principale
  • per difendersi basta adottare alcuni accorgimenti
Truffe luce e gas con contratti fantasma: come difendersi

Le truffe sulle forniture di luce e gas sono molto diffuse e rappresentano una minaccia da non sottovalutare per i consumatori. In particolare, la tipologia di truffa più diffusa è rappresentata dall’attivazione non richiesta di un contratto di fornitura (spesso con condizioni molto vantaggiose per l’utente). Con questo sistema, i truffatori ottengono una provvigione sull’attivazione dal fornitore, in genere completamente estraneo alla truffa.

Per attivare offerte luce e gas convenienti e trasparenti è possibile puntare sulla comparazione online tramite SOStariffe.it. Si tratta di un sistema semplice e immediato per scegliere tariffe vantaggiose andando a confrontare le proposte di fornitori affidabili e verificati. Ogni promozione viene  descritta nei minimi dettagli, senza costi nascosti e brutte sorprese dopo l’attivazione. Per iniziare subito il confronto basta premere sul box qui di sotto.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Un nuovo caso di truffa su luce e gas

A confermare la diffusione delle truffe su luce e gas è un nuovo caso relativo all’attività di Onepoint Group Srl, una società che si occupava della vendita di contratti luce e gas tramite una rete di agenti procacciatori. Secondo le indagini, quasi 200 contratti attivati dalla società erano intestati a persone fisiche oppure a società che non erano consapevoli di aver sottoscritto un contratto di fornitura. Con il sistema messo in piedi tra il 2019 e il 2022, la società ha incassato almeno 37 mila euro di commissioni on dovute. Tre uomini, amministratori unici della società, dovranno ora difendersi dalle accuse della procura per evitare una condanna.

Come difendersi dalle truffe su luce e gas

Per difendersi dalle truffe sulle forniture di luce e gas è necessario adottare alcuni rimedi. Come sottolineato in precedenza, la minaccia principale è quella dell’attivazione non richiesta di un contratto. In questo caso, proteggersi è facile: basta non comunicare mai i propri dati a soggetti terzi in modo evitare il rischio che questi dati vengano utilizzati per attivare un contratto senza consenso da parte del titolare.

Per attivare un contratto di luce e/o gas è necessario avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e i dati della fornitura (codice POD per la luce oppure codice PDR per il gas). Queste informazioni sono disponibili in bolletta. Per questo motivo, è importante non condividere mai la bolletta con soggetti terzi.

In linea generale, bisogna diffidare dalle richieste di presunti addetti del proprio fornitore che potrebbero cercare di entrare in possesso dei dati della propria fornitura. Seguendo lo stesso schema, continua a essere attiva la cosiddetta “truffa della fine del mercato tutelato” in cui i venditori cercano di convincere gli utenti a cambiare fornitore per evitare di restare senza luce e gas dopo la fine del regime tutelato (già terminato per tutti tranne che per i vulnerabili).

Attenzione anche alla truffa del sì. Si tratta di un vecchio schema utilizzato via telefono in cui i truffatori registrano la voce dell’utente per estrarre frammenti dell’audio (quelli in cui l’utente pronuncia frasi come “sì” oppure “accetto”) per attivare un contratto di fornitura. Da non sottovalutare i pericoli legati al phishing, una minaccia particolarmente diffusa via mail. In questo caso, i truffatori (fingendosi il servizio clienti del proprio fornitore), tenteranno di ottenere i dati personali oppure i dati della carta di pagamento dell’utente.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Truffe luce e gas con contratti fantasma: come difendersi
Energia
angle-right
Sky Multiscreen costerà di più: ecco cosa cambia per i già clienti
SKY
angle-right
Conto Credem Link con Buono Amazon di 200 euro: la promo di ottobre 2025
Conti Correnti
angle-right
Tariffe fibra luce e gas: le più convenienti da attivare a ottobre 2025
Internet Casa
angle-right
Formula 1, GP Messico: orario e come vedere la gara in TV e in streaming
NOW TV
angle-right
Offerte indicizzate all'inflazione: ritorno a sorpresa grazie al DDL Concorrenza 2025?
Telefonia Mobile
angle-right
SOStariffe.it diventa legalmente Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l.
Energia
angle-right
Fibra TIM a prezzo scontato con la Promo Web di ottobre 2025
Internet Casa
angle-right
Cambio fornitore luce e gas: lo switch rapido è stato rinviato, nuove regole in arrivo
Energia
angle-right
Già clienti Iliad: come avere più Giga per l'estero con la nuova offerta limited edition
Telefonia Mobile
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Bonus affitto 2025: guida a funzionamento, requisiti, domanda
di Alessandro Voci
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a ottobre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a ottobre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di ottobre 2025
di Davide Raia
angle-right
Conto corrente con carta di credito gratuita: le offerte di ottobre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.