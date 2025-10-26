Il tema delle truffe luce e gas con l'attivazione di contratti fantasma è sempre molto attuale . Per i consumatori c'è, quindi, la necessità di imparare a riconoscere queste truffe e difendersi al meglio. Ecco come fare.

Le truffe sulle forniture di luce e gas sono molto diffuse e rappresentano una minaccia da non sottovalutare per i consumatori. In particolare, la tipologia di truffa più diffusa è rappresentata dall’attivazione non richiesta di un contratto di fornitura (spesso con condizioni molto vantaggiose per l’utente). Con questo sistema, i truffatori ottengono una provvigione sull’attivazione dal fornitore, in genere completamente estraneo alla truffa.

Un nuovo caso di truffa su luce e gas

A confermare la diffusione delle truffe su luce e gas è un nuovo caso relativo all’attività di Onepoint Group Srl, una società che si occupava della vendita di contratti luce e gas tramite una rete di agenti procacciatori. Secondo le indagini, quasi 200 contratti attivati dalla società erano intestati a persone fisiche oppure a società che non erano consapevoli di aver sottoscritto un contratto di fornitura. Con il sistema messo in piedi tra il 2019 e il 2022, la società ha incassato almeno 37 mila euro di commissioni on dovute. Tre uomini, amministratori unici della società, dovranno ora difendersi dalle accuse della procura per evitare una condanna.

Come difendersi dalle truffe su luce e gas

Per difendersi dalle truffe sulle forniture di luce e gas è necessario adottare alcuni rimedi. Come sottolineato in precedenza, la minaccia principale è quella dell’attivazione non richiesta di un contratto. In questo caso, proteggersi è facile: basta non comunicare mai i propri dati a soggetti terzi in modo evitare il rischio che questi dati vengano utilizzati per attivare un contratto senza consenso da parte del titolare.

Per attivare un contratto di luce e/o gas è necessario avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e i dati della fornitura (codice POD per la luce oppure codice PDR per il gas). Queste informazioni sono disponibili in bolletta. Per questo motivo, è importante non condividere mai la bolletta con soggetti terzi.

In linea generale, bisogna diffidare dalle richieste di presunti addetti del proprio fornitore che potrebbero cercare di entrare in possesso dei dati della propria fornitura. Seguendo lo stesso schema, continua a essere attiva la cosiddetta “truffa della fine del mercato tutelato” in cui i venditori cercano di convincere gli utenti a cambiare fornitore per evitare di restare senza luce e gas dopo la fine del regime tutelato (già terminato per tutti tranne che per i vulnerabili).

Attenzione anche alla truffa del sì. Si tratta di un vecchio schema utilizzato via telefono in cui i truffatori registrano la voce dell’utente per estrarre frammenti dell’audio (quelli in cui l’utente pronuncia frasi come “sì” oppure “accetto”) per attivare un contratto di fornitura. Da non sottovalutare i pericoli legati al phishing, una minaccia particolarmente diffusa via mail. In questo caso, i truffatori (fingendosi il servizio clienti del proprio fornitore), tenteranno di ottenere i dati personali oppure i dati della carta di pagamento dell’utente.

