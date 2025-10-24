- Dall'1/12/25 il prezzo di Sky Multiscreen per i già clienti aumenta di 5,10 €/mese
- Potete recedere senza costi aggiuntivi o penali
- Sky propone alcuni sconti, vantaggi e bonus come compensazione per la rimodulazione
Sky Multiscreen dal primo dicembre costerà 5,10 euro al mese in più. Il colosso della pay TV ha agià informato gli utenti interessati dalla rimodulazione, che come previsto dalla legge hanno la possibilità di rescindere il contratto senza costi aggiuntivi o penali. Sky a termine di componsazione per l’aumento di Sky Multiscreen a coloro che decideranno di mantere attivo il contratto ha previsto alcuni vantaggi e bonus come contenuti in omaggio, sconti sull’abbonamento e uno Sky Q gratis.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione perfetta per i vostri gusti ed esigenze.
Sky Multiscreen è il servizio opzionale che permette di vedere i contenuti di Sky su più televisori di casa e disponibile solo per gli abbonati a Sky Q Platinum via satellite, Sky Stream e Sky Glass. Potete aggiungere fino a 4 Sky Mini aggiuntivi o fino a 6 Sky Stream allo stesso prezzo. La rimodulazione interesserà sia chi ha attivo un vecchio abbonamento sia coloro con un profilo Sky Open. Per gli abbonati a Sky Smart, quindi con canone mensile bloccato e vincolo di 18 mesi, l’aumento verrà applicato allo scadere del vincolo.
Sky ha comunque previsto alcuni bonus per convincere i clienti con Sky Multiscreen a mantenere attivo l’abbonamento nonostante l’aumento del servizio:
Chi invece non intende accettare l’aumento del prezzo per Sky Multiscreen troverà tutte le informazioni su come recedere senza costi aggiuntivi o penali nella prossima fattura. Avete tempo fino al 31/12/25 per farlo. Bisogna sottolineare che l’aumento comunque verrà applicato dal primo dicembre.
Cliccando sul tasto di seguito verrete re-indirizzati sul sito di Sky per attivare l’offerta Sky TV & Netflix al costo di 15,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.
Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.
Il pacchetto Sky TV include la visione dei migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, Bruno Barbieri – 4 Hotel e la nuova edizione di X Factor oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The Pitt, vincitrice di 5 premi Emmy, Task o It: Welcome to Derry insieme a produzioni originali come M – Il figlio del secolo, Gangs of Milano – Le nuove storie dal blocco e Dostoevskij.
Netflix Standard con pubblicità prevede la visione dei contenuti in HD su due dispositivi in contemporanea. Se avete già un account per lo streaming potrete continuare a utilizzarlo collegandolo a Sky.
Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:
Con l’app Sky Go avete i principali canali pay TV a disposizione sul vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet, etc.) per vedere lo sport anche fuori casa.
Chi cerca un’offerta ancora più completa al costo di 9 euro può invece attivare l’offerta Prova Sky Q per vedere per 30 giorni tutti i pacchetti della pay TV (Sky TV, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio, Sky Sport, Sky Kids) e Netflix Standard con pubblicità senza rinnovo automatico. Allo scadere del mese promozione potete attivare il vostro abbonamento componendolo con i pacchetti che più vi interessano al costo corrente.
Se invece siete interessati alla rete fissa, potete attivare l’offerta di Sky Wi-Fi al prezzo scontato di 20,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,90 euro al mese, in abbinamento al pacchetto Sky Sport + Sky Ultra HD dal costo di 15 euro al mese con vincolo di permanenza di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione della fibra è gratis e avete inclusi una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH, chiamate illimitate e modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6. L’offerta convergente per rete fissa e pay TV costa quindi 35,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro, invece di 99 euro, per il decoder Sky Smart.
Attiva Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport»