Sky Multiscreen dal primo dicembre costerà 5,10 euro al mese in più. Il colosso della pay TV ha agià informato gli utenti interessati dalla rimodulazione, che come previsto dalla legge hanno la possibilità di rescindere il contratto senza costi aggiuntivi o penali. Sky a termine di componsazione per l’aumento di Sky Multiscreen a coloro che decideranno di mantere attivo il contratto ha previsto alcuni vantaggi e bonus come contenuti in omaggio, sconti sull’abbonamento e uno Sky Q gratis.

Sky Multiscreen, cosa cambia dal primo dicembre 2025

Sky Multiscreen Dettagli Cosa cambia dall’1/12/25? il prezzo aumenta di 5,10 €/mese per i già clienti Come recedere recesso senza penali o costi aggiuntivi entro il 31/12/25

le istruzioni sono contenute in fattura Offerte alternative Sky Q Mini o Sky Stream in regalo

Sky Wi-Fi a 20,90 euro al mese per 12 mesi e attivazione gratis

a e offerta speciale per Sky Mobile

3 film su Primafila

3 mesi gratis di Intrattenimento Plus

Sky Multiscreen è il servizio opzionale che permette di vedere i contenuti di Sky su più televisori di casa e disponibile solo per gli abbonati a Sky Q Platinum via satellite, Sky Stream e Sky Glass. Potete aggiungere fino a 4 Sky Mini aggiuntivi o fino a 6 Sky Stream allo stesso prezzo. La rimodulazione interesserà sia chi ha attivo un vecchio abbonamento sia coloro con un profilo Sky Open. Per gli abbonati a Sky Smart, quindi con canone mensile bloccato e vincolo di 18 mesi, l’aumento verrà applicato allo scadere del vincolo.

Sky ha comunque previsto alcuni bonus per convincere i clienti con Sky Multiscreen a mantenere attivo l’abbonamento nonostante l’aumento del servizio:

Sky Q Mini o Sky Stream in regalo per un valore di 49 euro, inclusa l’attivazione

per un valore di 49 euro, inclusa l’attivazione Sky Wi-Fi a 20,90 euro al mese per 12 mesi , invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’ attivazione è gratis , invece di 49 euro.

a , invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’ , invece di 49 euro. offerta speciale per Sky Mobile

3 film a scelta in FHD 1080p dal catalogo pay-per-view di Primafila

a scelta in FHD 1080p dal catalogo pay-per-view di 3 mesi gratis di Intrattenimento Plus con inclusi Sky TV e Netflix Premium con visione in 4K (Ultra HD) + HDR fino a 4 dispositivi in contemporanea

Chi invece non intende accettare l’aumento del prezzo per Sky Multiscreen troverà tutte le informazioni su come recedere senza costi aggiuntivi o penali nella prossima fattura. Avete tempo fino al 31/12/25 per farlo. Bisogna sottolineare che l’aumento comunque verrà applicato dal primo dicembre.

Le migliori offerte di Sky di ottobre 2025

Offerte di Sky Costi Cosa vedere Prova Sky Q 9,99 € Sky TV, Sky Cinema + Paramount, Sky Calcio, Sky Sport, Sky Kids, Nerflix Standard con pubblicità per 30 giorni Sky TV & Netflix 15,99 €/mese per 12 mesi

Attivazione a 19 Sky TV

Netflix Standard con pubblicità

6 mesi di di Sky Cinema + Paramount, poi 24,99 €/mese per 12 mesi

Cliccando sul tasto di seguito verrete re-indirizzati sul sito di Sky per attivare l’offerta Sky TV & Netflix al costo di 15,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.

Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.

Il pacchetto Sky TV include la visione dei migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, Bruno Barbieri – 4 Hotel e la nuova edizione di X Factor oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The Pitt, vincitrice di 5 premi Emmy, Task o It: Welcome to Derry insieme a produzioni originali come M – Il figlio del secolo, Gangs of Milano – Le nuove storie dal blocco e Dostoevskij.

Netflix Standard con pubblicità prevede la visione dei contenuti in HD su due dispositivi in contemporanea. Se avete già un account per lo streaming potrete continuare a utilizzarlo collegandolo a Sky.

Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:

Sky Cinema e Paramount+ incluso per 6 mesi , poi si rinnova 24,99 euro al mese per 12 mesi

, poi si rinnova 24,99 euro al mese per 12 mesi Sky Calcio a 8 euro al mese per vedere 3 partite di Serie A per giornata con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), tutta la Serie C fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di Premier League , Ligue

a per vedere con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di , 1 e Bundesliga

e Sky Sport a 22,90 euro al mese , invece di 26,90 euro al mese, per vedere tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour , basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

a , invece di 26,90 euro al mese, per vedere il grande tennis con tutti i tornei e , italiano e internazionale, con la e molte altre discipline. Sky Kids a 5 euro al mese

a Sky Ultra HD a 5 euro al mese

Con l’app Sky Go avete i principali canali pay TV a disposizione sul vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet, etc.) per vedere lo sport anche fuori casa.

Chi cerca un’offerta ancora più completa al costo di 9 euro può invece attivare l’offerta Prova Sky Q per vedere per 30 giorni tutti i pacchetti della pay TV (Sky TV, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio, Sky Sport, Sky Kids) e Netflix Standard con pubblicità senza rinnovo automatico. Allo scadere del mese promozione potete attivare il vostro abbonamento componendolo con i pacchetti che più vi interessano al costo corrente.

Se invece siete interessati alla rete fissa, potete attivare l’offerta di Sky Wi-Fi al prezzo scontato di 20,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,90 euro al mese, in abbinamento al pacchetto Sky Sport + Sky Ultra HD dal costo di 15 euro al mese con vincolo di permanenza di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione della fibra è gratis e avete inclusi una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH, chiamate illimitate e modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6. L’offerta convergente per rete fissa e pay TV costa quindi 35,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro, invece di 99 euro, per il decoder Sky Smart.

