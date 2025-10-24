Con Conto Credem Link è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi e con sempre la possibilità di ottenere assistenza dal team di consulenti di Credem, sia online che in filiale. Il conto è a canone zero e consente l’accesso a un’offerta bancaria completa.

Per tutti i nuovi clienti che puntano su Credem, inoltre, c’è la possibilità di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon, inserendo il codice BUONUS200 al momento dell’apertura e seguendo le condizioni fissate dalla banca.

Per scoprire i dettagli della promo e per aprire il conto direttamente online basta raggiungere il sito ufficiale di Credem, tramite il box qui di sotto. La promo è valida per nuove aperture fino al prossimo 30 novembre.

Conto Credem Link non è l’unica opzione da considerare per aprire un nuovo conto online ricco di vantaggi. Per scoprire le offerte più vantaggiose del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it.

Premendo sul box qui di sotto, infatti, si potranno confrontare le promozioni proposte dalle banche partner e scegliere quale conto aprire direttamente online. Le opzioni a canone zero oppure a zero spese sono tante.

Conto Credem Link: la promo di ottobre 2025

3 MOTIVI PER SCEGLIERE CREDEM 1. Credem Link è un conto a canone zero, senza requisiti da rispettare 2. Al conto possono essere abbinate la carta di credito e il conto deposito 3. È possibile ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon

Con Credem Link è possibile sfruttare un conto online con le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza alcun requisito da rispettare

, senza alcun requisito da rispettare carta di debito internazionale inclus a, con canone zero per un anno e poi con canone di 1,5 euro al mese; la carta è utilizzabile con tutti i principali wallet digitali; in alternativa è possibile richiedere una carta di debito Bancomat a canone zero

a, con canone zero per un anno e poi con canone di 1,5 euro al mese; la carta è utilizzabile con tutti i principali wallet digitali; in alternativa è possibile richiedere una carta di debito Bancomat a canone zero prelievi gratis dagli ATM Credem

bonifici ordinari e istantanei con commissione di 0,5 euro

carta di credito Ego Classic richiedibile dopo l’apertura con un canone di 39,99 euro all’anno che viene azzerato spendendo almeno 6.000 euro all’anno

richiedibile dopo l’apertura con un canone di 39,99 euro all’anno che viene azzerato spendendo almeno 6.000 euro all’anno conto deposito con interessi al 2,25% per i primi 6 mesi

Per i nuovi clienti c’è la possibilità di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon. Le condizioni da rispettare sono queste:

all’apertura è necessario inserire il codice sconto BONUS200

almeno 2.000 euro di spese con carta di debito entro il 31 marzo 2026 per ottenere un Buono Amazon da 100 euro

con carta di debito entro il 31 marzo 2026 per ottenere un mantenere attivo l’accredito di stipendio o pensione oppure spendere almeno 1.000 euro con carta di debito tra aprile e maggio 2026 per ottenere un secondo Buono Amazon da 100 euro

Per l’apertura del conto corrente con le condizioni citate è sufficiente seguire il link qui di sotto. La procedura può essere completata anche tramite SPID. L’offerta è valida fino al 30 novembre.

