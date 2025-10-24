- il canone è zero, senza requisiti da rispettare
- il conto è personalizzabile con carta di credito e conto deposito
- è possibile ottenere fino a 200 euro in regalo su Amazon
La nuova promo partita questa settimana è l'occasione giusta per puntare su Conto Credem Link a canone zero. Per tutti i nuovi clienti, infatti, Credem offre la possibilità di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon, rispettando le condizioni fissate dalla banca. Ecco tutti i dettagli.
Con Conto Credem Link è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi e con sempre la possibilità di ottenere assistenza dal team di consulenti di Credem, sia online che in filiale. Il conto è a canone zero e consente l’accesso a un’offerta bancaria completa.
Per tutti i nuovi clienti che puntano su Credem, inoltre, c’è la possibilità di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon, inserendo il codice BUONUS200 al momento dell’apertura e seguendo le condizioni fissate dalla banca.
Per scoprire i dettagli della promo e per aprire il conto direttamente online basta raggiungere il sito ufficiale di Credem, tramite il box qui di sotto. La promo è valida per nuove aperture fino al prossimo 30 novembre.
Conto Credem Link non è l’unica opzione da considerare per aprire un nuovo conto online ricco di vantaggi. Per scoprire le offerte più vantaggiose del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it.
Premendo sul box qui di sotto, infatti, si potranno confrontare le promozioni proposte dalle banche partner e scegliere quale conto aprire direttamente online. Le opzioni a canone zero oppure a zero spese sono tante.
Con Credem Link è possibile sfruttare un conto online con le seguenti caratteristiche:
Per i nuovi clienti c’è la possibilità di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon. Le condizioni da rispettare sono queste:
Per l’apertura del conto corrente con le condizioni citate è sufficiente seguire il link qui di sotto. La procedura può essere completata anche tramite SPID. L’offerta è valida fino al 30 novembre.
