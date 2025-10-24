Conto Credem Link con Buono Amazon di 200 euro: la promo di ottobre 2025

di Davide Raia

La nuova promo partita questa settimana è l'occasione giusta per puntare su Conto Credem Link a canone zero. Per tutti i nuovi clienti, infatti, Credem offre la possibilità di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon, rispettando le condizioni fissate dalla banca. Ecco tutti i dettagli.

Perché scegliere Conto Credem Link a ottobre 2025:
  • il canone è zero, senza requisiti da rispettare
  • il conto è personalizzabile con carta di credito e conto deposito
  • è possibile ottenere fino a 200 euro in regalo su Amazon
Con Conto Credem Link è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi e con sempre la possibilità di ottenere assistenza dal team di consulenti di Credem, sia online che in filiale. Il conto è a canone zero e consente l’accesso a un’offerta bancaria completa.

Per tutti i nuovi clienti che puntano su Credem, inoltre, c’è la possibilità di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon, inserendo il codice BUONUS200 al momento dell’apertura e seguendo le condizioni fissate dalla banca.

Per scoprire i dettagli della promo e per aprire il conto direttamente online basta raggiungere il sito ufficiale di Credem, tramite il box qui di sotto. La promo è valida per nuove aperture fino al prossimo 30 novembre.

Apri qui il Conto Credem Link »

Conto Credem Link non è l’unica opzione da considerare per aprire un nuovo conto online ricco di vantaggi. Per scoprire le offerte più vantaggiose del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it.

Premendo sul box qui di sotto, infatti, si potranno confrontare le promozioni proposte dalle banche partner e scegliere quale conto aprire direttamente online. Le opzioni a canone zero oppure a zero spese sono tante.

Scegli qui il nuovo conto corrente »

Conto Credem Link: la promo di ottobre 2025

3 MOTIVI PER SCEGLIERE CREDEM
1. Credem Link è un conto a canone zero, senza requisiti da rispettare
2. Al conto possono essere abbinate la carta di credito e il conto deposito
3. È possibile ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon

Con Credem Link è possibile sfruttare un conto online con le seguenti caratteristiche:

  • canone zero, senza alcun requisito da rispettare
  • carta di debito internazionale inclusa, con canone zero per un anno e poi con canone di 1,5 euro al mese; la carta è utilizzabile con tutti i principali wallet digitali; in alternativa è possibile richiedere una carta di debito Bancomat a canone zero
  • prelievi gratis dagli ATM Credem 
  • bonifici ordinari e istantanei con commissione di 0,5 euro
  • carta di credito Ego Classic richiedibile dopo l’apertura con un canone di 39,99 euro all’anno che viene azzerato spendendo almeno 6.000 euro all’anno
  • conto deposito con interessi al 2,25% per i primi 6 mesi

Per i nuovi clienti c’è la possibilità di ottenere fino a 200 euro in Buoni Amazon. Le condizioni da rispettare sono queste:

  • all’apertura è necessario inserire il codice sconto BONUS200
  • almeno 2.000 euro di spese con carta di debito entro il 31 marzo 2026 per ottenere un Buono Amazon da 100 euro
  • mantenere attivo l’accredito di stipendio o pensione oppure spendere almeno 1.000 euro con carta di debito tra aprile e maggio 2026 per ottenere un secondo Buono Amazon da 100 euro

Per l’apertura del conto corrente con le condizioni citate è sufficiente seguire il link qui di sotto. La procedura può essere completata anche tramite SPID. L’offerta è valida fino al 30 novembre.

Apri qui il Conto Credem Link »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
