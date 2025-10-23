Negli ultimi anno il mercato della rete fissa e quello dell’energia si incontrati fino a diventare quasi un tutt’uno. Oggi infatti troviamo diverse tariffe fibra Luce e Gas che possono rivelarsi un’ottima opportunità per risparmiare non solo sul costo della connessione Internet di casa ma anche in bolletta.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte per la rete fissa dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare la soluzione migliore per le vostre esigenze di connettività direttamente online con pochi clic.

Tariffe fibra luce e gas: le migliori di ottobre 2025

Offerte fibra per clienti Luce e/o Gas Costi Servizi inclusi Plenitude Fibra 16,90 €/mese per 36 mesi

Attivazione a 39 € navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH

modem di ultima generazione

3 mesi di DAZN MyClubPass entro il 31/12/25 Iren Wi-Fi 18,99 €/mese per 12 mesi , poi 20,99 €/mese

, poi 20,99 €/mese Attivazione a 49,99 € navigazione in fibra FTTH o FWA 5G fino a 300 Mbps Super Casa Smart Fibra di Optima 19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese

, poi Attivazione a 29,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e 250 GB in 5G a con portabilità del numero sconto di benvenuto di 42 € in bolletta per i primi 6 mesi

Di seguito avete una descrizione dettagliata delle migliori tariffe fibra Luce e Gas disponibili sul comparatore di SOStariffe.it:

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

3 mesi di DAZN MyClubPass in regalo entro il 31/12/25

L’offerta di Plenitude costa 16,90 euro al mese per 36 mesi, invece di 24,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. Per i nuovi clienti fisso, invece, il prezzo è di 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Iren Wi-Fi

connessione senza limiti in fibra FTTH o FWA 5G fino a 300 Mbps in download

L’offerta di Iren costa 18,99 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, in abbinamento aIren Stay Luce Verde Prezzo Fisso Connettività o Iren Stay Gas Variabile Connettività. Il contributo per l’attivazione è di 49,99 euro più altre 24 rate mensili da 5,99 euro interamente scontate mantenendo attiva la linea fissa.

In caso di recesso dalle offerte energia il prezzo diventa di 27,99 euro al mese per 12 mesi, poi 29,99 euro al mese.

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di benvenuto di 42 euro in bolletta nei primi 6 mesi

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per un anno, invece di 29,90 euro al mese, in abbinamento a una fornitura Luce e/o Gas. A partire dal secondo anno l’offerta per la rete fissa si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G chiamata Optima Super 250 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Tariffe fibra luce e gas: le proposte degli operatori di rete fissa a ottobre 2025

Offerte fibra + Energia Offerta fibra Offerta Energia Super Fibra di WindTre connessione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

12 mesi di Amazon Prime

Giga illimitati fino a 3 SIM

a partire da 22,99 €/mese PUN/PSV + contributo fisso scontato a 90 €/anno da corrispondere mensilmente Fastweb Casa Start connessione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

a partire da 23,95 €/mese Fastweb Energia Flat scontata a partire da 42 €/mese Vodafone Casa Start connessione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

a partire da 23,95 €/mese Fastweb Energia Flat scontata a partire da 42 €/mese TIM WiFi Casa connessione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

bonus 100 € entro il 30/10/25

a partire da 24,90 €/mese per 20 mesi + 39,90 € per l’attivazione bonus complessivo per fibra, Luce e/o Gas fino a 190 € per il primo anno

Praticamente tutti i grandi operatori di rete fissa si sono lanciati nel mercato dell’energia, anche se in modalità differenti. Molte telco infatti consentono di abbinare a un’offerta fibra anche una fornitura Luce e/o Gas e ottenere vantaggi e sconti dalla convergenza.

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 rate già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di aggiungere Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura con SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre a partire da 24,99 euro al mese, invece di 30,99 euro al mese, in esclusiva online . Il contributo per l’attivazione è gratis.

Per i già clienti mobile, invece, il prezzo scende a 22,99 euro al mese.

Alla rete fissa potete abbinare un’offerta energia in collaborazione con Acea Energia:

Luce a 0,0278 euro/kWh più il prezzo all’ingrosso (PUN) e contributo fisso scontato a 90 euro all’anno da corrispondere mensilmente

a più il e contributo fisso scontato a da corrispondere mensilmente Gas a 0,0965 euro/Smc più il prezzo all’ingrosso (PSV) e contributo fisso scontato a 90 euro all’anno da corrispondere mensilmente

Fastweb Casa Start

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese.

Il prezzo diventa di 23,95 euro al mese abbinando alla linea fissa un’offerta di Fastweb Mobile con Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone più 32 GB in roaming in Ue a partire da 9,95 euro al mese. Il costo totale per l’offerta convergente diventa quindi di 33,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Alla rete fissa potete aggiungere Fastweb Energia Flat a prezzo scontato con inclusi fino a 4.000 kWh all’anno e potenza impegnata fino a 3 kW con canone fisso tutto incluso e bolletta digitale a partire da 42 euro al mese.

Vodafone Casa Start

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate illimitate

modem con WiFi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Acquistando l’offerta con Telepass avete inclusi anche 2 mesi di canone per la fibra in regalo, 3 mesi di abbonamento a Telepass Sempre e 6 mesi di Assistenza stradale europea, fino a 100 euro di cashback sul pedaggio in Italia.

La fibra costa invece 23,95 euro al mese per i già clienti mobile. Grazie all’opzione Infinito Insieme potete avere anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Potete avere la fibra scontata a 23,95 euro al mese anche abbinando alla linea fissa un piano mobile con minuti e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,95 euro al mese. Il costo per l’offerta convergente è di 33,90 euro al mese.

I clienti fisso possono poi attivare Fastweb Energia Flat a prezzo scontato con inclusi fino a 4.000 kWh all’anno e potenza impegnata fino a 3 kW con canone fisso tutto incluso e bolletta digitale a partire da 42 euro al mese. Se alla fine dell’anno avete ridotto i consumi del 10% rispetto alla soglia prevista potete ottenere un buono pari a 1,5 euro ogni 10 kWh da spendere sulla piattaforma “Per te“.

TIM WiFi Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (5 euro al mese per 48 rate già inclusi nel canone mensile)

bonus di 100 euro (5 euro al mese per 20 mesi) entro il 30/10/25

L’offerta di TIM grazie alla Promo Web costa 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese, acquistandola online entro il 30/10/25, salvo proroghe. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

La fibra invece costa 24,90 euro al mese senza limiti di tempo per i già clienti di TIM per il mobile o attivando contestualmente alla linea fissa anche un’offerta con inclusi minuti illimitati e 100 SMS più 20 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e accesso prioritario alla rete dell’operatore, di cui 11 GB utilizzabili in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il costo totale dell’offerta per clienti convergenti è quindi di 34,89 euro al mese.

I clienti dell’operatore per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare dell’offerta fibra) e altri vantaggi come TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 25/10/25.

Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere anche un abbonamento a TIMVISION con inclusi film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, Eurosport oltre a un abbonamento a Netflix, Disney+ e DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e tanto altro sport. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

In negozio potete abbinare alla fibra una delle offerte di TIM Energia Luce e Gas powered by Poste Italiane.

Per i già clienti di TIM per la rete fissa è previsto un bonus complessivo di 130 euro per il primo anno attivando una fornitura Luce & Gas. Scegliendo invece solo Luce o Gas il bonus diventa di 65 euro per il primo anno. Per i nuovi clienti che attivano TIM Wi-Fi Casa + TV + mobile, c’è un bonus complessivo di 190 euro per il primo anno attivando una fornitura Luce o Gas.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

