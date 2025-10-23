Formula 1, GP Messico: orario e come vedere la gara in TV e in streaming

NOW TV
di Matteo Testa

Scopri gli orari e dove vedere prove, qualifiche e gara per il Gran Premio del Messico e le migliori offerte per seguire la Formula 1 in streaming sulla pay TV

In 30 sec.
GP del Messico di Formula 1: gli orari e dove vederlo
  • La gara dalle 21:00 di domenica 26 ottobre
  • Potete vederla su Sky Sport o NOW
  • Confronta le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it
Formula 1, GP Messico: orario e come vedere la gara in TV e in streaming

La Formula 1 continua la sua tournè americana e sbarca all’Autódromo Hermanos Rodríguez per il Gran Premio del Messico, ventesima gara in calendario. Il Mondiale piloti si è riaperto dopo Max Verstappen vincendo negli Stati Uniti si è riportato a una distanza di 40 punti da Oscar Piastri, il cui vantaggio sul compagno di scuderia Lando Norris è invece di appena 14 punti.

La Ferrari invece con il podio di Austin di Charles Leclerc ha recuperato 20 punti sulla Mercedes, distante solo sette lunghezze dal secondo posto in classifica Costruttori.

Se non volete perdervi il Gran Premio del Messico e tutte le altre gare di Formula 1, la soluzione più conveniente e rapida per seguire i motori senza abbonarsi alla pay TV è quella di attivare il Pass Sport di NOW. Cliccando sul tasto di seguito potete acquistare comodamente online il vostro abbonamento a partire da 19,99 euro al mese e iniziare fin da subito la visione.

Attiva Sport di NOW »

Formula 1, GP Messico: orari e dove vederlo ad ottobre 2025

Sky detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le gare di Formula 1 fino al 2025. Potete quindi seguirle sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport 4K (213). La Formula 1 è invece disponibile in streaming su NOW.

A raccontare la gara ci sarà sempre come sempre Carlo Vanzini affiancato da Marc Gené in cabina di commento. Roberto Chinchero, Ivan Capelli Matteo Bobbi in diretta dalla Sky Sport Tech Room per i commenti tecnici. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli, affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria e con i collegamenti di Mara Sangiorgio dai box. Fabio Tavelli conduce Race Anatomy con le analisi delle azioni di gara insieme ai suoi ospiti e le parole dei protagonisti.

Potrete invece seguire le prove e la gara in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

Di seguito gli orari del weekend di Formula 1:

Giovedì 23 ottobre

  • Ore 21.30: Conferenza stampa piloti in live streaming su Skysport.it
  • Ore 22.30: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 24 ottobre

  • Ore 20.15: Paddock Live
  • Ore 20.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 21.45: Paddock Live
  • Ore 23.45: Paddock Live
  • Ore 24: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 1: Paddock Live
  • Ore 1.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 25 ottobre

  • Ore 19.15: Paddock Live
  • Ore 19.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 20.30: Paddock Live
  • Ore 22.15: Warm Up
  • Ore 22.30: Paddock Live
  • Ore 23: F1 – Qualifiche (differita su TV8 alle 00:30 di domenica)
  • Ore 00.15: Paddock Live

Domenica 26 ottobre

  • Ore 19.30: Paddock Live
  • Ore 21: F1 – Gara (differita su TV8 alle 22:30)
  • Ore 23: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 23.15: Debriefing
  • Ore 23.45: Notebook
  • Ore 24: Race Anatomy

Formula 1, le offerte per lo streaming e pay TV di ottobre 2025

Con il Pass Sport di NOW potete vedere in streaming non solo tutte le gare di Formula 1 ma anche molto altro sport come:

  • tutta la Moto GP oltre alle gare di Moto 2, Moto 3 e tutti i round della World Superbike
  • Tennis internazionale (inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile)
  • il basket con NBA (inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026), la Serie A – LBA,EuroLeague e BKT EuroCup
  • 3 partire di Serie A per giornata fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato
  • tutta la Serie C Sky Wifi (inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia)
  • UEFA Champions League fino al 2026 (con 185 partite su 203 a stagione)
  • UEFA Europa League
  • UEFA Europa Conference League
  • una selezione di partite di Premier League fino al 2028, Ligue 1 e di Bundesliga fino al 2025

Il prezzo è di 29,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa, potete attivare l’offerta da 19,99 euro al mese per un anno (12 mesi al prezzo di 8) ma con vincolo di permanenza minima di 12 mesi.

Attivando l’opzione Premium dal costo di 5 euro al mese avrete inclusi anche la visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

Attiva Sport di NOW »

La funzione Pause&Rewind consente di mettere in pausa la trasmissione su tutti i canali live e tornare indietro fino alle 2 ore precedenti. Restart, invece, vi permette di far ripartire un programma dall’inizio anche sui canali in chiaro. Grazie alla funzione EXTRA Cam potete poi seguire le gare di Formula 1 da altre prospettive oppure di scegliere la visuale del vostro pilota preferito. Con NOW potete anche scaricare i contenuti sul vostro dispositivo per rivederli in qualsiasi momento anche senza una connessione Internet attiva.

Ad ogni profilo di NOW si possono abbinare fino a sei differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. Al fine di garantirvi una visione ottimale dei contenuti, NOW consiglia di disporre di una connessione a Internet con una velocità di almeno 2,5 Mbps in download.

L’offerta di Sky

Gli appassionati Formula 1 possono vedere la Formula 1 anche su Sky insieme a tanti altri contenuti. Abbonandovi alla pay TV avrete inclusi anche programmi di successo come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, Bruno Barbieri – 4 Hotel e la nuova edizione di X Factor oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The Pitt, vincitrice di 5 premi Emmy, Task o It: Welcome to Derry insieme a produzioni originali come M – Il figlio del secolo, Gangs of Milano – Le nuove storie dal blocco e Dostoevskij.

Cliccando sul tasto di seguito verrete re-indirizzati sul sito di Sky per attivare l’offerta Sky TV & Netflix al costo di 15,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,99 euro al mese. In questo caso per vedere la Formula 1 dovrete però cliccare “Acquista online” per aggiungere il pacchetto Sky Sport al prezzo scontato di 22,90 euro al mese, invece di 26,90 euro al mese. Sky TV + Netflix + Sky Sport costa quindi 38,89 euro al mese per 18 mesi.

Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi.

Attiva Sky TV & Netflix »

L’offerta include un piano Netflix Standard con pubblicità e con il pacchetto Sky Sport oltre alla Formula 1 avete inclusi anche Champions League, Europa League, Conference League, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline.

Con l’app Sky Go avete i principali canali pay TV a disposizione sul vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet, etc.) per vedere lo sport anche fuori casa.

Per il pagamento potete scegliere tra carta di credito o addebito su conto corrente. Le transazioni sono protette da crittografia dati SSL.

Dopo aver cliccato su “Acquista online” potrete aggiungere anche:

  • Sky Cinema e Paramount+ incluso per 6 mesi, poi si rinnova 24,99 euro al mese per 12 mesi
  • Sky Calcio a 8 euro al mese per vedere 3 partite di Serie A per giornata con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato (tra cui 4 scontri diretti tra le “big”), tutta la Serie C fino alla stagione 2027/28 e il calcio internazionale con le migliori sfide di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga
  • Sky Kids a 5 euro al mese
  • Sky Ultra HD a 5 euro al mese

Se invece siete interessati alla rete fissa, potete attivare l’offerta di Sky Wi-Fi al prezzo scontato di 20,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 29,90 euro al mese, in abbinamento al pacchetto Sky Sport + Sky Ultra HD dal costo di 15 euro al mese con vincolo di permanenza di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione della fibra è gratis e avete inclusi una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH, chiamate illimitate e modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6. L’offerta convergente per rete fissa e pay TV costa quindi 35,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro, invece di 99 euro, per il decoder Sky Smart.

Attiva Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport»

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
