Apple a metà ottobre ha presentato il suo nuovo iPad Pro con processore M5 di ultima generazione. L’ultima versione del tablet di fascia alta del colosso di Cupertino garantirebbe prestazione fino “a 3,5 volte più veloci rispetto ad iPad Pro con M4 e grafica fino a 5,6 volte più scattante rispetto ad iPad Pro con M1“.

Dato il prezzo non propriamente per tutte le tasche, acquistare iPad Pro con TIM vi permette non solo di rateizzare la spesa ma anche di risparmiare una cifra interessante rispetto a quella proposta dai principali rivenditori di elettronica.

iPad Pro con TIM: le offerte per il modello con M5 a novembre 2025

Tablet disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino iPad Pro M5 da 11″ a partire da 39 €/mese per 30 rate a partire da 1.119 € (solo Wi-Fi) iPad Pro M5 da 13″ a partire da 50 €/mese per 30 rate a partire da 1.469 € (solo Wi-Fi)

Possono acquistare iPad Pro con TIM i clienti dell’operatore per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Per comprare il vostro tablet dovete prima collegarvi al sito di TIM e poi cliccare su Prodotti > Tablet, PC e Modem. Dopo aver premuto su “Scopri” in corrispondenza del box di presentazione del modello desiderato, verrete re-indirizzati verso una nuova pagina dove scegliere colore, taglio di memoria, durata del finanziamento e se si ha intenzione di restituire l’iPad alla fine del pagamento per ottenere una riduzione delle rate e dare in permuta un vecchio smartphone o altro dispositivo per risparmiare fino a 743 euro. Per completare l’acquisto basterà quindi cliccare su “Acquista” e inserire le credenziali per accedere a MyTIM.

Se ancora non siete clienti di TIM, cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte dell’operatore con quelle di altri gestori tramite il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni che vi servono per scegliere la soluzione migliore per avere il vostro nuovo iPad al prezzo più basso e attivarla poi comodamente online.

Scegliendo di acquistare iPad Pro con TIM con TIM Netx Evolution potete avere il vostro tablet a rate senza anticipo e pagarlo con finanziamento TIMFin a tasso zero e anticipo zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito e debito (solo con importo inferiore a 330 euro) o su conto corrente. Non sono invece accettate carte prepagate o emesse all’estero. Chi ha la rete fissa con TIM può scegliere invece di addebitare le rate in bolletta. La spedizione è gratis e riceverete il vostro tablet con garanzia per 24 mesi entro pochi giorni lavorativi.

Vi ricordiamo che acquistando un dispositivo con finanziamento TIMFin permette di accedere ai vantaggi e promozioni con TIM Club. Potete trovare le offerte a voi dedicate nell’app MyTIM nella sezione “Offerte per te”.

I prezzi di iPad Pro con TIM sono i seguenti:

iPad Pro M5 11” da 256 GB a 39 euro al mese per 30 rate o 49 euro al mese per 24 rate

da 256 GB a 39 euro al mese per 30 rate o 49 euro al mese per 24 rate iPad Pro M5 11” da 512 GB a 47 euro al mese per 30 rate o 59 euro al mese per 24 rate

da 512 GB a 47 euro al mese per 30 rate o 59 euro al mese per 24 rate iPad Pro M5 13” da 256 GB a 50 euro al mese per 30 rate o 63 euro al mese per 24 rate

da 256 GB a 50 euro al mese per 30 rate o 63 euro al mese per 24 rate iPad Pro M5 13” da 512 GB a 56 euro al mese per 30 rate o 70 euro al mese per 24 rate

Il colori disponibili sono nero siderale e argento.

Facendo richiesta di recesso o passando ad altro operatore prima della fine del finanziamento, dovrete comunque corrispondere a TIM tutte le rate residue continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento oppure in un’unica soluzione senza penali con richiesta in qualsiasi momento dall’area MyTIM. Entro 14 giorni dalla consegna del tablet potete invece esercitare il diritto di ripensamento e restituirlo all’operatore senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione.

Le migliori offerte mobile e per la rete fissa di TIM di novembre 2025

Offerte mobile e fisso di TIM Costi Cosa include TIM Power Iron primo mese gratis , poi 6,99 €/mese

, poi attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 200 in 5G fino a 250 Mbps TIM Power Special 5G

primo mese gratis , poi 9,99 €/mese

, poi attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 300 in 5G Ultra fino a 2 Gbps TIM WiFi Casa 29,90 €/mese

24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile 29,90 €/mese con offerta TV

con offerta TV Attivazione a 39,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

Per acquistare iPad Pro con TIM potete abbinare il tablet a una delle offerte 5G dell’operatore, che permettono di navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete (5G Ultra) in tutte le principali città e località turistiche in Italia.

Chi passa a TIM da un altro operatore per non perdere il numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

L’operatore vi permette di acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro e di effettuare la verifica dell’identità tramite SPID per una maggiore comodità. TIM poi regala ai suoi clienti mobile e fisso un anno gratis di Perplexity Pro senza rinnovo automatico, permettendovi di risparmiare oltre 200 euro sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Tra le migliori offerte 5G di TIM a cui abbinare iPad Pro abbiamo:

TIM Power Iron

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps 8 GB per navigare il roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 6,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

TIM Power Special 5G

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps (200 GB con addebito su credito residuo)

fino a 2 Gbps (200 GB con addebito su credito residuo) 11 GB per navigare il roaming in Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

Entrambe le promozioni sono riservate a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Le offerte di TIM per la fibra ottica

Chi vuole acquistare iPad Pro con TIM ma preferisce la rete fissa può invece attivare un’offerta fibra ottica con inclusa una connessione alla massima velocità sulla rete in fibra FTTH (Fiber to the Home) che raggiunge oltre 1.500 Comuni in tutta Italia.

TIM WiFi Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone)

Il prezzo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

La fibra costa invece 24,90 euro al mese per i già clienti mobile di TIM o per chi abbina alla rete fissa un’offerta con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. In questo caso il costo totale per la fibra più piano mobile è di 34,89 euro al mese.

I clienti convergenti di TIM possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa). Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 29/11/25.

Al prezzo di 29,90 euro al mese, invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere un pacchetto TIMVISION con inclusi film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, Eurosport e un piano Standard con pubblicità di Netflix e Disney+ oltre a DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e tanto altro sport. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

iPad Pro con M5: caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche iPad Pro con M5 Schermo Schermo Ultra Retina XDR da 11″ o 13″ Dimensioni e peso 281,6 x 215,5 x 5,1 mm (modello da 13″)

fino a 579 g Fotocamera Anteriore da 12 MP

Posteriore da 12 MP Processore Apple M5 Memoria fino a 1 TB Batteria fino a 38,99 Wh Sistema operativo iPadOS 26

iPad Pro con M5 si distingue per una potenza di calcolo mai vista, supportata da Apple Intelligence e da Neural Accelerator per prestazioni AI di livello superiore. L’intelligenza artificiale renderà più semplice comunicare, creare e fare tutto ciò che si vuole.

Il display con tecnologia ProMotion, che garantisce una luminosità estrema insieme a un contrasto preciso, unito al design Liquid Glass di iPad OS 26 rivoluzionerà al vostra produttività. Con il sistema di gestione finestre intuitivo e flessibile potete poi organizzare i flussi di lavoro come mai prima d’ora. Infine, scansionando il viso con Face ID potete non solo sbloccare il tablet e accedere alle app ma anche effettuare pagamenti.

iPad Pro con M5 è compatibile con Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) e la tastiera Magic Keyboard per ampliare ulteriormente la gamma di funzioni disponibili..

Di seguito le caratteristiche tecniche principali dei nuovi iPad Pro:

iPad Pro con M5

Schermo Ultra Retina XDR – OLED tandem con tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo da 10Hz a 120Hz da 11″ (2420×1668 pixel a 264 ppi ) o 13″ (2752×2064 pixel a 264 ppi)

o 13″ (2752×2064 pixel a 264 ppi) Dimensioni: 249,7 x 177,5 x 5,3 mm (11″) o 281,6 x 215,5 x 5,1 mm (13″)

Peso: 444 g (11″) o 579 g (13″)

Fotocamera frontale da 12 MP

Fotocamera posteriore da 12 MP

Processore Apple M5

RAM da 12 GB (11″) o 16 GB (13″)

Memoria massima fino a 2 TB

Batteria da 31,29 Wh (11″) o 38,99 Wh (13″)

Connettività 5G

eSIM

Sistema operativo: iPadOS 26

Compatibile con Magic Keyboard

Compatibile con Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C)

