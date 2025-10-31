- Potete acquistarlo a rate senza anticipo con finanziamento TIMFin a tasso zero
- Il prezzo è a partire da 39 €/mese per 30 rate
Scopri come acquistare iPad Pro con TIM nelle versioni da 11" o 13" pagandolo a rate senza anticipo con un finanziamento a tasso zero. La spedizione è gratis
Apple a metà ottobre ha presentato il suo nuovo iPad Pro con processore M5 di ultima generazione. L’ultima versione del tablet di fascia alta del colosso di Cupertino garantirebbe prestazione fino “a 3,5 volte più veloci rispetto ad iPad Pro con M4 e grafica fino a 5,6 volte più scattante rispetto ad iPad Pro con M1“.
Dato il prezzo non propriamente per tutte le tasche, acquistare iPad Pro con TIM vi permette non solo di rateizzare la spesa ma anche di risparmiare una cifra interessante rispetto a quella proposta dai principali rivenditori di elettronica.
|Tablet disponibili
|Prezzo a rate con TIM
|Prezzo di listino
|iPad Pro M5 da 11″
|
|
|iPad Pro M5 da 13″
|
|
Possono acquistare iPad Pro con TIM i clienti dell’operatore per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Per comprare il vostro tablet dovete prima collegarvi al sito di TIM e poi cliccare su Prodotti > Tablet, PC e Modem. Dopo aver premuto su “Scopri” in corrispondenza del box di presentazione del modello desiderato, verrete re-indirizzati verso una nuova pagina dove scegliere colore, taglio di memoria, durata del finanziamento e se si ha intenzione di restituire l’iPad alla fine del pagamento per ottenere una riduzione delle rate e dare in permuta un vecchio smartphone o altro dispositivo per risparmiare fino a 743 euro. Per completare l’acquisto basterà quindi cliccare su “Acquista” e inserire le credenziali per accedere a MyTIM.
Se ancora non siete clienti di TIM, cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte dell’operatore con quelle di altri gestori tramite il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni che vi servono per scegliere la soluzione migliore per avere il vostro nuovo iPad al prezzo più basso e attivarla poi comodamente online.
Scegliendo di acquistare iPad Pro con TIM con TIM Netx Evolution potete avere il vostro tablet a rate senza anticipo e pagarlo con finanziamento TIMFin a tasso zero e anticipo zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito e debito (solo con importo inferiore a 330 euro) o su conto corrente. Non sono invece accettate carte prepagate o emesse all’estero. Chi ha la rete fissa con TIM può scegliere invece di addebitare le rate in bolletta. La spedizione è gratis e riceverete il vostro tablet con garanzia per 24 mesi entro pochi giorni lavorativi.
Vi ricordiamo che acquistando un dispositivo con finanziamento TIMFin permette di accedere ai vantaggi e promozioni con TIM Club. Potete trovare le offerte a voi dedicate nell’app MyTIM nella sezione “Offerte per te”.
I prezzi di iPad Pro con TIM sono i seguenti:
Il colori disponibili sono nero siderale e argento.
Facendo richiesta di recesso o passando ad altro operatore prima della fine del finanziamento, dovrete comunque corrispondere a TIM tutte le rate residue continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento oppure in un’unica soluzione senza penali con richiesta in qualsiasi momento dall’area MyTIM. Entro 14 giorni dalla consegna del tablet potete invece esercitare il diritto di ripensamento e restituirlo all’operatore senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione.
|Offerte mobile e fisso di TIM
|Costi
|Cosa include
|TIM Power Iron
|
|
|
TIM Power Special 5G
|
|
|TIM WiFi Casa
|
|
Per acquistare iPad Pro con TIM potete abbinare il tablet a una delle offerte 5G dell’operatore, che permettono di navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete (5G Ultra) in tutte le principali città e località turistiche in Italia.
Chi passa a TIM da un altro operatore per non perdere il numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.
L’operatore vi permette di acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro e di effettuare la verifica dell’identità tramite SPID per una maggiore comodità. TIM poi regala ai suoi clienti mobile e fisso un anno gratis di Perplexity Pro senza rinnovo automatico, permettendovi di risparmiare oltre 200 euro sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Tra le migliori offerte 5G di TIM a cui abbinare iPad Pro abbiamo:
TIM Power Iron
Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 6,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.
TIM Power Special 5G
Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.
Entrambe le promozioni sono riservate a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.
Chi vuole acquistare iPad Pro con TIM ma preferisce la rete fissa può invece attivare un’offerta fibra ottica con inclusa una connessione alla massima velocità sulla rete in fibra FTTH (Fiber to the Home) che raggiunge oltre 1.500 Comuni in tutta Italia.
TIM WiFi Casa
Il prezzo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.
La fibra costa invece 24,90 euro al mese per i già clienti mobile di TIM o per chi abbina alla rete fissa un’offerta con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. In questo caso il costo totale per la fibra più piano mobile è di 34,89 euro al mese.
I clienti convergenti di TIM possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa). Sono inclusi altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per almeno 24 mesi e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi libera. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano 3 SIM entro il 29/11/25.
Al prezzo di 29,90 euro al mese, invece di 47,89 euro al mese, potete aggiungere un pacchetto TIMVISION con inclusi film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, Eurosport e un piano Standard con pubblicità di Netflix e Disney+ oltre a DAZN Goal per vedere 3 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie B e tanto altro sport. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.
|Caratteristiche tecniche
|iPad Pro con M5
|Schermo
|
|Dimensioni e peso
|
|Fotocamera
|
|Processore
|
|Memoria
|
|Batteria
|
|Sistema operativo
|
iPad Pro con M5 si distingue per una potenza di calcolo mai vista, supportata da Apple Intelligence e da Neural Accelerator per prestazioni AI di livello superiore. L’intelligenza artificiale renderà più semplice comunicare, creare e fare tutto ciò che si vuole.
Il display con tecnologia ProMotion, che garantisce una luminosità estrema insieme a un contrasto preciso, unito al design Liquid Glass di iPad OS 26 rivoluzionerà al vostra produttività. Con il sistema di gestione finestre intuitivo e flessibile potete poi organizzare i flussi di lavoro come mai prima d’ora. Infine, scansionando il viso con Face ID potete non solo sbloccare il tablet e accedere alle app ma anche effettuare pagamenti.
iPad Pro con M5 è compatibile con Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) e la tastiera Magic Keyboard per ampliare ulteriormente la gamma di funzioni disponibili..
Di seguito le caratteristiche tecniche principali dei nuovi iPad Pro: