Scopri le migliori offerte telefonia mobile oggi disponibili. Potete avere anche minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G a partire da meno di 5 euro al mese . In alcuni casi l' attivazione è gratis

Le migliori offerte telefonia mobile sono quelle che presentano alcune caratteristiche ben precise. Oltre al prezzo basso bisogna infatti considerare anche altri fattori come la quantità di Giga inclusi, la qualità della rete dell’operatore e la velocità di navigazione, il supporto al 5G, l’assenza di costi aggiuntivi (attivazione, SIM, etc.) e i servizi aggiuntivi.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte telefonia mobile con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la promozione che meglio si adatta alle vostre esigenze ed abitudini di consumo al prezzo più basso.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Migliori offerte telefonia mobile: quali attivare a novembre 2025

Offerte convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte Super Mobile Smart di Optima Mobile

4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

Opzione 5G fino a 1 Gbps a 1,95 €/mese ma primo mese gratis 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G di Kena Mobile

5,99 €/mese

primi 2 mesi in omaggio

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica Very 5,99 di Very Mobile 5,99 €/mese per sempre

Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps Full Speed 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese ma primo mese gratis ho. 6,95 di ho. Mobile

6,95 €/mese

A partire da a 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps ho.Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese Creami EXTRA WOW 150 di PosteMobile 6,99 €/mese

Attivazione a 10 € minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps Spusu 200 XL 5G 7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G + 400 GB di riserva CoopVoce EVO 100

7,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 4G fino a 150 Mbps TOP 250 Plus di Iliad

9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G

Tra le migliori offerte telefonia mobile si possono trovare piani con inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G a meno di 10 euro al mese. In molti casi l’attivazione è gratis. Di seguito avete una descrizione dettagliata delle tariffe più convenienti sul comparatore di SOStariffe.it.

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima Mobile

Per l’offerta di Optima Mobile il prezzo è di 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro una tantum, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis.

Attiva Super Mobile 150 »

Attivando l’opzione 5G potete navigare in 5G fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,95 euro al mese ma con primo mese gratis.

5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con ricarica automatica)

fino a 250 Mbps sulla rete di TIM (+ 100 GB con ricarica automatica) 8 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile ha un prezzo di 5,99 euro al mese ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM anche online. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche con SPID.

Può attivarla solo chi richiede la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce o Digimobile.

La navigazione in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM ed è inclusa acquistando l’offerta entro il 12/11/25, salvo ulteriori proroghe. In seguito potete attivare l’apposita opzione 5G al costo di 99 cent al mese.

Attiva Kena 5,99 Special 5G »

Le prestazioni in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sono incluse, salvo ulteriori proroghe, acquistando l’offerta entro il 12/11/25 e sono le stesse previste dalle offerte 5G “di base” di TIM.

Very 5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre

fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese per sempre acquistandola entro il 13/11/25, salvo ulteriori proroghe, e include anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Può attivarla solo chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e altri.

Attivando l’opzione Full Speed 5G è possibile portare la velocità in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 99 cent al mese ma con primo mese gratis. La stessa funzione è inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi e altri vantaggi come sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro il 3/12/25, ma con primo mese gratis.

Attiva Very 5G 5,99 »

ho. 6,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 8,8 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di ho. Mobile il prezzo è di 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con l’operaroew low cost oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali direttamente online insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM al costo di 1,49 euro.

Attiva ho. 6,95 »

Attivando l’opzione ho. Il Turbo avrete incluso il 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,29 euro al mese. Il canone mensile per l’offerta di ho. Mobile diventa quindi di poco più di 8 euro. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore low cost al costo di 1,99 euro al mese.

Creami EXTRA WOW 150 di PosteMobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 300 Mbps sulla rete di Vodafone 8,81 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile ha un prezzo di 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, a cui aggiungere altri 10 euro di ricarica comprensiva del primo canone. L’offerta è disponibile solo online per i nuovi clienti.

Attiva Creami EXTRA WOW 150 »

Potete aggiungere l’opzione 5G per navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 3 euro al mese.

A partire dal 2026 i già clienti di PosteMobile verranno migrati sulla rete di TIM.

Spusu 200 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

1.000 minuti dall’Italia all’Ue e Uk

200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo dell’offerta di Spusu è di 7,89 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM anche online. La promozione è disponibile, salvo proroghe, fino al 30/11/25.

I Giga di riserva non scadono e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino al limite massimo previsto dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

CoopVoce EVO 100

minuti illimitati e 1000 SMS

100 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue

fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue per i primi 30 giorni sono disponibili tutti i Giga in roaming, poi 12 GB al mese

Il prezzo per l’offerta di CoopVoce è di 7,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro e comprende la spedizione della SIM. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

I nuovi clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi nella propria offerta per il roaming in Ue per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese si hanno a disposizione 12 GB per navigare in Europa. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue al costo di 16 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Attiva EVO 100 di CoopVoce »

Il servizio di Autoricarica con la spesa converte in automatico tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa in ricariche telefoniche.

TOP 250 Plus di Iliad

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G

25 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Per l’offerta di Iliad il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro una tantum.

La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino alle 15.00 del 13/11/25.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

La copertura in 5G fino a circa 400 Mbps in download è disponibile in oltre 7.000 Comuni.

Attivando TOP 250 Plus con pagamento automatico potete accedere a uno sconto sulla rete fissa per attivare IliadBox con inclusi una connessione illimitata fino a 5 Gbps on fibra FTTH, chiamate illimitate e modem Wi-Fi 7 a 21,99 euro al mese per sempre, invece di 25,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della linea è di 39,99 euro.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

« notizia precedente Le offerte luce e gas a prezzo fisso di Novembre 2025 notizia successiva »