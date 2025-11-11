Se siete interessati solamente a una connessione Internet stabile e veloce al giusto prezzo, ecco le migliori offerte casa senza telefono tra cui scegliere

L’arrivo dei cellulari prima e degli smartphone poi ha reso sostanzialmente obsoleto il telefono fisso. Ora quindi sono molti gli utenti che sono interessati prima di tutto a una connessione Internet ad alte prestazioni e che non presenti problemi di segnale. Le chiamate da fisso sono per tanti un servizio superfluo.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte per la rete fissa senza le chiamate incluse con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare la soluzione più economica per le vostre esigenze in termini di connettività Internet.

Scopri le offerte fibra »

Offerte casa senza telefono: le più convenienti di novembre 2025

Offerte fibra senza chiamate incluse Costi Servizi inclusi Plenitude Fibra 16,90 €/mese per 36 mesi abbinata a una fornitura Luce e/o Gas

abbinata a una fornitura Luce e/o Gas 24,90 €/mese

Attivazione a 39 € navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

modem

3 mesi di DAZN MyClubPass entro il 31/12/25 Iren Wi-Fi a partire da 18,99 €/mese per 12 mesi abbinata a una fornitura Luce e/o Gas

Attivazione a 49 € navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH o in FWA 4G/5G fino a 300 Mbps Sky WiFi

22,90 €/mese per 12 mesi solo online

solo online 20,90 €/mese per 18 mesi con offerta TV

con offerta TV 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV Attivazione a 29 € o gratis con offerta TV navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV a 9 €/mese per 18 mesi + 19 € per Sky Smart

buono Amazon da 100 € per i già clienti Sky TV

Oggi la maggior parte degli operatori sceglie di includere gratuitamente le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali nelle proprie promozioni per la rete fissa ma è ancora possibile trovare offerte casa senza telefono. Di seguito avete una descrizione dettagliata delle soluzioni per coloro che cercando una connessione Internet veloce e stabile per navigare da casa su più dispositivi, anche in contemporanea, ma non sono interessati a una linea telefonica fissa:

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Iren Wi-Fi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH o in FWA 4G/5G fino a 300 Mbps in download e 30 Mbps in upload

L’offerta di Iren costa a partire da 18,99 euro al mese per 12 mesi, poi 20,90 euro al mese, con abbinata un’offerta Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 49 euro una tantum ma diventa gratuito per i nuovi clienti Iren Stay Luce Verde prezzo fisso connettività.

Scopri le offerte di Iren »

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

3 mesi di DAZN MyClubPass entro il 31/12/25

L’offerta di Plenitude costa 16,90 euro al mese per 36 mesi per i già clienti o abbinando una fornitura Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. In caso di migrazione della linea esistente non si potrà mantenere il numero telefonico fisso.

Per i nuovi clienti per la rete fissa l’offerta costa invece 24,90 euro al mese.

Con DAZN MyClubPass potete vedere tutte le partite solo della propria squadra del cuore di Serie A Enilive, gli highlight di tutti gli incontri del campionato e contenuti esclusivi. Il codice ricevuto per email è anche cedebile a terzi.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Sky WiFi

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate (zero euro per 13

modem Sky Wifi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi per il Black Friday costa 22,90 euro al mese per 12 mesi per i nuovi clienti acquistandola online entro l’1/12/25, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29 euro, invece di 49 euro.

L’opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate verso fissi e mobili è inclusa a zero euro per 12 mesi, poi si rinnova a 5 euro al mese. In qualsiasi momento è comunque possibile disattivarla.

Per i già clienti Sky TV la rete fissa costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi e l’attivazione è gratis. Fino al 16/11/25 avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro.

Il prezzo è ancora di 20,90 euro al mese per 18 mesi e l’attivazione è gratis anche abbinando un abbonamento a Sky TV a 9 euro al mese, invece di 25 euro al mese. L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi di 29,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream. Questa offerta è disponibile fino al 28/12/25.

Attiva Sky Wi-Fi »

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?

« notizia precedente Le migliori offerte per telefonia mobile di novembre 2025 notizia successiva »