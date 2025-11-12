- DAZN Sport gratis per 3 mesi, poi 11,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
- DAZN Full a 15,49 €/mese per 3 mesi ma con vincolo di 12 mesi
DAZN ha rinnovato la collaborazione con la Carta Giovani Nazionale permettendo ai ragazzi tra 18 e 35 anni di attivare il piano DAZN Full a meno di 16 euro al mese per 3 mesi
DAZN ha rinnovato anche per il 2025 la partnership con la Carta Giovani Nazionale. La piattaforma di streaming è stata la prima Over-The-Top (OTT), ovvero quei servizi che forniscono contenuti multimediali come video e musica tramite Internet, ad aderite nel 2023 al progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovani e il Servizio Civile Universale per “valorizzare la passione sportiva e rafforzare il legame con le nuove generazioni”.
Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ritiene infatti che sia fondamentale sostenere le nuove generazioni attraverso iniziative come questa: “Proseguire anche nel 2025 questa collaborazione — che conta sul sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale — è per noi motivo di grande orgoglio. Il nostro obiettivo è avvicinare sempre più giovani appassionati di sport a nuove modalità di fruizione, interattive e coinvolgenti, grazie al live streaming”.
Se state cercando un’offerta TV conveniente per il vostro intrattenimento, cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori proposte sul comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online quella che meglio rispecchia i vostri gusti.
|Le offerte DAZN con Carta Giovani Nazionale
|Costi
|Servizi inclusi
|DAZN Sport
|
|
|DAZN Full
|
|
I titolari della Carta Giovani Nazionale possono accedere alle seguenti offerte:
DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica. Il piano annuale con vincolo di 12 mesi costa 15,49 euro al mese per 3 mesi, poi si rinnova a 34,99 euro al mese. Potete risparmiare oltre 50 euro rispetto all’offerta standard.
DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica di tutti i contenuti, esclusi il calcio, dell’app di streaming. I primi 3 mesi sono gratis del piano annuale con vincolo di 12 mesi, poi si rinnova a 11,99 euro al mese. Potete risparmiare quasi 36 euro rispetto all’offerta standard.
Per i nuovi clienti il piano DAZN Full costa invece 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 44,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.
Con DAZN Full sono inclusi i seguenti contenuti:
Per i nuovi clienti il piano DAZN Sport costa invece 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari poco più di 8 euro al mese.
La Carta Giovani Nazionale è disponibile gratuitamente per i ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia. Al progettopartecipano oltre 170 partner tra operatori pubblici e privati con agevolazioni e percorsi dedicati per accedere a “esperienze e vantaggi in ogni ambito della vita quotidiana: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, stili green, mobilità sostenibile, formazione, opportunità professionali in Italia e in Europa”.
Per ottenere la Carta Giovani Nazionale dovete quindi scaricare l’app IO, disponibile gratuitamente per iOS e Android, e poi accedere con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Fatto questo, basta poi cliccare su “Portafoglio” > “Aggiungi” > “Sconti, Bonus e altre iniziative” > “Carta Giovani Nazionale”. L’attivazione è immediata e potrete utilizzarla fin da subito tramite l’apposito QR Code.
|Le offerte di DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|DAZN Goal
|
|
|DAZN MyClubPass
|
|
|DAZN Family
|
|
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno (pari a circa 28 euro al mese).
Eventualmente potete poi passare al piano annuale di DAZN Full al costo di 19,99 euro al mese, invece di 34,99 euro al mese, risparmiando 180 euro rispetto all’offerta attuale. Potete verificare la disponibilità della promozione dopo aver effettuato il login.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.
DAZN Goal include:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
DAZN Family, invece, permette di vedere gli stessi contenuti inclusi su DAZN Full.
I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali dell’app di streaming sui canali DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente sui canali 214 e 215. Potete attivare DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al costo di 10 euro al mese.
|Le offerte TIMVISION con DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|
TIMVISION Family S/M/L
|
|
|TIMVISION con DAZN e Prime
|
|
|TIMVISION Gold/Plus
|
|
DAZN è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION, disponibili per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti potete utilizzare una carta di credito. Se avete già incluso un piano per lo streaming tra quelli inclusi nell’abbonamento potrete continuare a utilizzarlo tranquillamente.
I prezzi sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:
I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:
Si risparmia fino all’81% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Con DAZN Goal potete vedere:
I prezzi sono i seguenti:
Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.
Il TIMVISION Box è incluso vi verrà spedito gratuitamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Anche TIMVISION Box Atmosphere è incluso in comodato d’uso gratuito ma solo fino al 29/11/25.
Con TIMVISION potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e nell’abbonamento e offre la visione di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come 97 minuti o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.
Vi ricordiamo poi che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. In questi giorni è comunque possibile attivare un abbonamentodi prova di 7 giorni a 49 cent. Con TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Se non siete soddisfatti del vostro piano per lo streaming e volete passare a un’offerta di categoria superiore potete farlo ai seguenti prezzi: