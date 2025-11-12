DAZN ha rinnovato la collaborazione con la Carta Giovani Nazionale permettendo ai ragazzi tra 18 e 35 anni di attivare il piano DAZN Full a meno di 16 euro al mese per 3 mesi

DAZN ha rinnovato anche per il 2025 la partnership con la Carta Giovani Nazionale. La piattaforma di streaming è stata la prima Over-The-Top (OTT), ovvero quei servizi che forniscono contenuti multimediali come video e musica tramite Internet, ad aderite nel 2023 al progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovani e il Servizio Civile Universale per “valorizzare la passione sportiva e rafforzare il legame con le nuove generazioni”.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ritiene infatti che sia fondamentale sostenere le nuove generazioni attraverso iniziative come questa: “Proseguire anche nel 2025 questa collaborazione — che conta sul sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale — è per noi motivo di grande orgoglio. Il nostro obiettivo è avvicinare sempre più giovani appassionati di sport a nuove modalità di fruizione, interattive e coinvolgenti, grazie al live streaming”.

DAZN Carta Giovani: le offerte dedicate a novembre 2025

Le offerte DAZN con Carta Giovani Nazionale Costi Servizi inclusi DAZN Sport 3 mesi gratis , poi 11,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

, poi con vincolo di 12 mesi quasi 36 € di risparmio visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutti i contenuti dell’app escluso il calcio DAZN Full 15,49 €/mese per 3 mesi, poi 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

poi con vincolo di 12 mesi oltre 50 € di risparmio visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport

I titolari della Carta Giovani Nazionale possono accedere alle seguenti offerte:

DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica. Il piano annuale con vincolo di 12 mesi costa 15,49 euro al mese per 3 mesi, poi si rinnova a 34,99 euro al mese. Potete risparmiare oltre 50 euro rispetto all’offerta standard.

DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica di tutti i contenuti, esclusi il calcio, dell’app di streaming. I primi 3 mesi sono gratis del piano annuale con vincolo di 12 mesi, poi si rinnova a 11,99 euro al mese. Potete risparmiare quasi 36 euro rispetto all’offerta standard.

Per i nuovi clienti il piano DAZN Full costa invece 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 44,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 359 euro all’anno in un’unica soluzione (180 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 30 euro al mese.

Con DAZN Full sono inclusi i seguenti contenuti:

tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)

(10 partite su 10 per giornate) tutta la Serie BTK

Europa League

i migliori incontri della Conference League

La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

e una selezione di partite della FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

e calcio femminile

una selezione di partite di NFL

basket italiano ed europeo (Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League)

(Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League) boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing

grazie alla partnership con Matchroom Boxing freccette

i canali tematici di Juventus, Inter, Roma, Lazio e Milan

e Eurosport

Serie A Elite di rugby

Redbull TV

programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

Per i nuovi clienti il piano DAZN Sport costa invece 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari poco più di 8 euro al mese.

Carta Giovani Nazionale: come ottenerla

La Carta Giovani Nazionale è disponibile gratuitamente per i ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia. Al progettopartecipano oltre 170 partner tra operatori pubblici e privati con agevolazioni e percorsi dedicati per accedere a “esperienze e vantaggi in ogni ambito della vita quotidiana: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, stili green, mobilità sostenibile, formazione, opportunità professionali in Italia e in Europa”.

Per ottenere la Carta Giovani Nazionale dovete quindi scaricare l’app IO, disponibile gratuitamente per iOS e Android, e poi accedere con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Fatto questo, basta poi cliccare su “Portafoglio” > “Aggiungi” > “Sconti, Bonus e altre iniziative” > “Carta Giovani Nazionale”. L’attivazione è immediata e potrete utilizzarla fin da subito tramite l’apposito QR Code.

Le altre offerte di DAZN per nuovi clienti di novembre 2025

Le offerte di DAZN Costi Servizi inclusi DAZN Goal 13,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 19,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 129 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

3 partite di Serie A per giornata e gli highlights di tutti gli incontri, tutta la Serie BTK, calcio femminile DAZN MyClubPass 29,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 329 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore, gli highlights di tutte le partite di Serie A e gli approfondimenti DAZN Family 59,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 69,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 599 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport

DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese.

DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno (pari a circa 28 euro al mese).

Eventualmente potete poi passare al piano annuale di DAZN Full al costo di 19,99 euro al mese, invece di 34,99 euro al mese, risparmiando 180 euro rispetto all’offerta attuale. Potete verificare la disponibilità della promozione dopo aver effettuato il login.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (119 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 69,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti potete pagare 599 euro all’anno in un’unica soluzione (240 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 50 euro al mese.

DAZN Goal include:

3 partite di Serie A per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

(le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione tutta la Serie BTK , compresi playoff e playout

, compresi playoff e playout tutti gli Highlights di Serie A

La Liga

il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League

con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.

DAZN Family, invece, permette di vedere gli stessi contenuti inclusi su DAZN Full.

I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full o DAZN Family possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley, oltre a contenuti originali dell’app di streaming sui canali DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente sui canali 214 e 215. Potete attivare DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al costo di 10 euro al mese.

Le offerte TIMVISION con DAZN incluso di novembre 2025

Le offerte TIMVISION con DAZN Costi Servizi inclusi TIMVISION Family S/M/L

a partire da 7 €/mese per 12 mesi , poi 14,99 €/mese

, poi a partire da 20,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole

con possibilità di disdire quando si vuole fino all’81% di risparmio per i primi 6 mesi TIMVISION

DAZN Goal

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità TIMVISION con DAZN e Prime 29,99 €/mese per 6 mesi , poi 34,99 €/mese con DAZN Full

, poi con DAZN Full 49,99 €/mese per 6 mesi , poi 59,99 €/mese con DAZN Family

, poi con DAZN Family 44,99 €/mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole

con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole 29,99 €/mese con MyClubPass

con MyClubPass fino al 46% di risparmio nei primi 6 mesi TIMVISION

DAZN Full/Family/MyClubPass

Infinity+

Amazon Prime con pubblicità TIMVISION Gold/Plus 39,99 €/mese per 6 mesi , poi 44,99 €/mese con DAZN Full

, poi con DAZN Full 59,99 €/mese per 6 mesi , poi 69,99 €/mese con DAZN Family

, poi con DAZN Family 56,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole

con possibilità di disdire quando si vuole fino al 43% di risparmio per i primi 6 mesi TIMVISION

DAZN Full o Family

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

DAZN è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION, disponibili per i clienti di TIM per la rete fissa o che mantengono attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. Altrimenti potete utilizzare una carta di credito. Se avete già incluso un piano per lo streaming tra quelli inclusi nell’abbonamento potrete continuare a utilizzarlo tranquillamente.

TIMVISION con DAZN e Prime

TIMVISION

DAZN (Full/Family/MyClubPass)

(Full/Family/MyClubPass) Infinity+ (fino al 30/11/25)

(fino al 30/11/25) Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i sono i seguenti:

29,99 euro al mese per 6 mesi , poi 34,99 euro al mese, con DAZN Full , pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro

, poi 34,99 euro al mese, con , pari a 389,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro 49,99 euro al mese per 6 mesi , poi 59,99 euro al mese, con DAZN Family , pari a 659,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro

, poi 59,99 euro al mese, con , pari a 659,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 719,88 euro 29,99 euro al mese con DAZN MyClubPass pari a 359,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate.

con pari a 359,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate. 44,99 euro al mese con DAZN Full e possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’84% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION Family S/M/L

TIMVISION

DAZN Goal

Infinity+ (fino al 30/11/25)

(fino al 30/11/25) Disney+ Standard con pubblicità (solo Family M e L)

(solo Family M e L) Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità (solo Family L)

I prezzi per TIMVISION Family S sono i sono i seguenti:

7 euro al mese per 6 mesi , poi 14,99 euro al mese pari a 131,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 179,88 euro

, poi pari a 131,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 179,88 euro 20,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family M sono i sono i seguenti:

10 euro al mese per 6 mesi , poi 17,99 euro al mese pari a 167,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro

, poi pari a 167,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 215,88 euro 23,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

I prezzi per TIMVISION Family L sono i sono i seguenti:

12 euro al mese per 6 mesi , poi 19,99 euro al mese pari a 191,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro

, poi pari a 191,94 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro 25,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino all’81% per i primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Con DAZN Goal potete vedere:

3 partite di Serie A per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

(le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione tutta la Serie BTK , compresi playoff e playout

, compresi playoff e playout tutti gli Highlights di Serie A

La Liga

il calcio femminile con la Serie A eBay

con la Serie A eBay Jupiler Pro League

una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

TIMVISION Gold/Gold Plus

TIMVISION

DAZN Full/Family

Infinity+ (fino al 30/11/25)

(fino al 30/11/25) Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i seguenti:

39,99 euro al mese per 6 mesi , poi 44,99 euro al mese, con DAZN Full , pari a 509,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro

, poi 44,99 euro al mese, con , pari a 509,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 539,88 euro 59,99 euro al mese per 6 mesi , poi 69,99 euro al mese, con DAZN Family , pari a 779,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro

, poi 69,99 euro al mese, con , pari a 779,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 839,88 euro 56,99 euro al mese con DAZN Full e la possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 43% nei primi 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online, invece di 19,99 euro per i nuovi clienti o 9,99 euro se già in possesso del TIMVISION Box.

Il TIMVISION Box è incluso vi verrà spedito gratuitamente a casa entro pochi giorni lavorativi. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Anche TIMVISION Box Atmosphere è incluso in comodato d’uso gratuito ma solo fino al 29/11/25.

Con TIMVISION potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e nell’abbonamento e offre la visione di serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come 97 minuti o La strada stretta verso il profondo nord oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, Eurosport e Discovery+.

Vi ricordiamo poi che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno. In questi giorni è comunque possibile attivare un abbonamentodi prova di 7 giorni a 49 cent. Con TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come The Boys, Gen V e Il Signore degli anelli: gli anelli del potere oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Se non siete soddisfatti del vostro piano per lo streaming e volete passare a un’offerta di categoria superiore potete farlo ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi, poi 9,99 euro al mese

