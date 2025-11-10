Le offerte luce e gas a prezzo fisso di Novembre 2025

Energia
di Davide Raia

Ridurre le bollette ed evitare i rincari del mercato all'ingrosso: grazie alle migliori offerte luce e gas a prezzo fisso è possibile raggiungere entrambi gli obiettivi, con un risparmio enorme, sia nel breve che nel lungo periodo. Ecco quali sono le migliori offerte a prezzo fisso per luce e gas da attivare nel corso del mese di novembre 2025.

In 30 sec.
  • con le offerte a prezzo fisso è possibile bloccare il costo dell'energia per almeno 12 mesi
  • queste offerte garantiscono una protezione dai rincari del mercato all'ingrosso nel lungo periodo
  • per scegliere offerte a prezzo fisso convenienti è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it
Le offerte luce e gas a prezzo fisso di Novembre 2025

Con le migliori offerte luce e gas disponibili sul Mercato Libero è possibile alleggerire le bollette, grazie alla possibilità di ridurre al minimo il costo dell’energia. Nello stesso tempo, però, è possibile puntare su offerte a prezzo fisso, per bloccare il costo dell’energia per un lungo periodo di tempo. Combinando le due caratteristiche, quindi, le bollette saranno più leggere e il costo sarà fisso, evitando i rincari del mercato all’ingrosso.

Per individuare le offerte giuste basta consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo oppure caricare una versione digitale della bolletta per poter accedere al confronto dei preventivi per individuare quali sono le offerte più vantaggiose in base al proprio profilo di consumo.

Le offerte scelte potranno essere poi attivate direttamente online, avendo a disposizione i dati dell’intestatario e i dati della fornitura (riportati in bolletta). Per assistenza nella scelta è sempre possibile fare riferimento al servizio di consulenza telefonica, gratuito e senza alcun impegno, disponibile al numero 02 5005 111. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Le migliori offerte luce e gas a prezzo fisso di novembre 2025

Ecco le offerte selezionate da SOStariffe.it per una famiglia tipo (consumo annuo di 2.000 kWh per l’energia elettrica e 1.000 Smc per il gas naturale). Per attivare una delle promo segnalate è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (riportati in bolletta). Non c’è alcun obbligo di scegliere lo stesso fornitore per luce e gas. Gli utenti sono liberi di puntare sulla tariffa desiderata, sia per la luce sia per il gas.

Energia Punto Fisso di Engie

Tra le promozioni più interessanti del momento troviamo Energia Punto Fisso di Engie che permette di bloccare il prezzo per 24 mesi. Le condizioni della fornitura sono le seguenti:

  • energia elettrica: 0,105 €/kWh, con una quota fissa di 6 euro al mese
  • gas naturale: 0,3938 €/Smc, con una quota fissa di 6 euro al mese (oltre a una quota variabile di 0,0079 €/Smc)

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Engie »

Acea Fix Luce e Gas

Tra le promozioni da considerare è possibile puntare anche su Acea Fix Luce e Gas. Si tratta di soluzioni con prezzo bloccato per 12 mesi. Tra le caratteristiche delle forniture troviamo:

  • energia elettrica: 0,12 €/kWh, con una quota fissa di 5 euro al mese
  • gas naturale: 0,39 €/Smc, con una quota fissa di 6 euro al mese

Le offerte sono attivabili qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Acea »

Next Energy 24 di Sorgenia

Un’altra promozione da considerare arriva da Sorgenia, con l’offerta Next Energy 24. Anche in questo caso è possibile accedere a una soluzione a prezzo bloccato per 24 mesi. Le condizioni di fornitura sono:

  • energia elettrica: 0,108 €/kWh, con una quota fissa di 9 euro al mese
  • gas naturale: 0,36 €/Smc, con una quota fissa di 15 euro al mese

Per attivare le offerte basta seguire il link qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Sorgenia »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
