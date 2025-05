Scopri le migliori tariffe mobile per avere minuti illimitati e fino a 200 GB in 5G a meno di 10 euro al mese anche con attivazione gratuita . Tutti i dettagli sulle proposte degli operatori e come attivarle

Quali sono le migliori tariffe mobile? Per determinare la convenienza di un piano di telefonia mobile bisogna considerare non solo il canone mensile ma anche la qualità della rete dell’operatore, la presenza di servizi aggiuntivi utili, eventuali vincoli o costi aggiuntivi come quello per l’attivazione, la possibilità di abbinare uno smartphone a rate, etc.

Migliori tariffe mobile tra cui scegliere a maggio 2025

Offerte mobile convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,99 Flash 100 Online di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps Very 5,99 di Very Mobile primo mese in omaggio , poi 5,99 €/mese

, poi Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G per sempre entro il 29/5/25 Promo Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile

5,99 €/mese

Attivazione a 10 € + 10 € minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps opzione 5G a 3 €/mese ho. 6,99 di ho. Mobile

6,99 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G a 1,49 €/mese Spusu 150 XL 5G 7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 5G + 300 GB di riserva Fastweb Mobile 8,95 €/mese

Attivazione gratis inclusa

inclusa SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G Giga 200 di Iliad 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G

Tra le migliori tariffe mobile figurano soluzioni per tutte i gusti e le necessità. Con meno di 10 euro al mese potete attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 200 GB in 5G. In molti casi l’attivazione è gratis.

Se dovete cambiare operatore potete mantenere il vostro numero di telefono facendo richiesta al nuovo gestore di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che la eseguirà gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Ecco quindi la descrizione dettagliata delle migliori tariffe mobile tra cui scegliere:

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima

L’offerta di Optima Mobile ha un prezzo di 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis.

4,99 Flash 100 Online di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di TIM

fino a 60 Mbps sulla rete di TIM 7 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile ha un prezzo di 4,99 euro al mese. Nel costo iniziale di 10 euro sono inclusi SIM e consegna, 5 euro per l’attivazione e il primo mese di canone. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Può attivarla solo chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Very 5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G per sempre fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre entro il 29/5/25

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre entro il 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile ha un prezzo di 5,99 euro al mese ma il primo mese è in omaggio. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE (Carta d’identità Elettronica).

Può attivarla solo chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Promo Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile

minuti e SMS illimitati

50 GB in 4G+ fino a 300 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 300 Mbps sulla rete di Vodafone 7,55 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile ha un prezzo di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro più una ricarica di 10 euro comprensiva del primo canone. La promozione è disponibile solo online per i nuovi clienti.

Potete passare al 5G attivando e navigare fino a 2 Gbps in download attivando l’apposita opzione da 3 euro al mese. Vi ricordiamo poi che nel 2026 i clienti di PosteMobile migreranno sulla rete di TIM.

ho. 6,99 di ho. Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 8,9 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile ha un prezzo di 6,99 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si può acquistare un’eSIM anche online al costo di 2,99 euro. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il costo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica.

Potete passare al 5G al costo di 1,49 euro al mese acquistando l’opzione ho. Il Turbo per navigare fino a 2 Gbps in download. La stessa funzione è già inclusa insieme a vantaggi come sconti e promozioni in ho.+ al costo di 1,99 euro al mese.

Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

1.000 minuti dall’Italia all’UE e Uk

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu ha un prezzo di 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM anche online.

I Giga di riserva non scadono e si possono utilizzare a partire dal successivo rinnovo. Potete accumulare Giga aggiuntivi fino alla soglia massima prevista dalla tariffa.

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone 14 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

WiFi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

L’offerta di Fastweb Mobile ha un prezzo di 8,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM con spedizione gratuita o eSIM, che potete acquistare anche online, costa 10 euro. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche SPID o CIE.

I nuovi clienti di Fastweb Mobile oggi parlano e navigano in 5G fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone ma a un prezzo generalmente più basso rispetto alle tariffe dell’operatore in rosso, che di recente è stato acquisto dal Gruppo Swisscom che già deteneva il marchio di Fastweb.

Aggiungendo uno smartphone a rate con finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione) avrete il doppio dei Giga inclusi ogni mese (300 GB invece di 150 GB).

Se siete interessati anche alla rete fissa, i clienti di Fastweb Mobile possono accedere a uno sconto sulla fibra per attivare un’offerta come Fastweb Casa Light con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem e attivazione a 23,95 euro al mese. Cliccando sul tasto di seguito potete attivare la fibra e poi aggiungere l’opzione per Fastweb Mobile. Il prezzo totale per l’offerta convergente è di 32,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Giga 200 di Iliad

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G in oltre 7.000 Comuni

in oltre 7.000 Comuni 25 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Iliad ha un prezzo di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Altrimenti potete acquistare un’eSIM a 9,99 euro anche online.

Attivando Giga 200 con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avete accesso a uno sconto sulla rete fissa e acquistare IliadBox con inclusi una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON, chiamate illimitate, modem Wi-Fi 7 e attivazione a 21,99 euro al mese per sempre. Potrete così risparmiare 48 euro l’anno.

Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere la SIM con Giga 200 o qualsiasi altra offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico dall’Area Personale Fibra. L’offerta convergente ha un costo totale di 31,98 euro al mese più 39,99 euro una tantum per l’installazione della linea.

