Domenica 28 maggio è in programma il GP di Monaco di Formula 1 . Scopri tutti i dettagli sugli orari e dove vedere la gara in TV e in streaming

Formula 1, GP Monaco: orario e come vederlo in TV e streaming

Dopo la parentesi italiana la Formula 1 si sposta nel Principato di Monaco per uno dei Gran Premi più attesi della stagione, dove storicamente la fase delle qualifiche e la strategia di gara acquistano ancora più valore. Max Verstappen su Red Bull punta alla terza vittoria dopo il primo posto a Imola ma deve vedersela con le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris che guidano la classifica mondiale. La Ferrari invece cerca ancora riscatto, anche se i problemi di inizio stagione non sembrano ancora superati.

Dato che il GP di Monaco è ormai alle porte, se non volete perdervelo, la soluzione più semplice e conveniente per guardarlo in streaming, quindi senza un abbonamento alla pay TV, è quella di attivare il Pass Sport di NOW TV. Cliccando sul tasto di seguito potete acquistare con pochi clic il vostro abbonamento e iniziare subito la visione.

Attiva Sport di NOW TV »

Formula 1, GP di Monaco: dove vederlo in TV e streaming a maggio 2025

Potete seguire tutte le gare di Formula 1, compreso il GP di Monaco, sono trasmesse su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) oltre che in streaming su NOW TV.

La telecronaca della gara come da tradizione è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené. Roberto Chinchero. All’analisi tecnica dalla Sky Sport Tech Room ci saranno Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Per gli approfondimenti pre e postgara potete seguire Davide Camicioli, affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria. In collegamento dai box ci sarà Mara Sangiorgio. A seguire Fabio Tavelli e i suoi ospiti per i commenti postgara a Race Anatomy.

Le qualifiche e la gara sono disponibili anche in chiaro ma in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

Di seguito il dettaglio il programma del weekend di Formula 1 e dove vederla su Sky e NOW TV:

Giovedì 22 maggio

Ore 13.05 F3 – Prove Libere

Ore 14.30: Conferenza stampa piloti

Ore 14.30: Conferenza stampa piloti

Ore 16.25: Porsche Super Cup – Prove Libere

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 23 maggio

Ore 11: F3 – Qualifiche

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15:05 F2 – Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – Prove Libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.40: Porsche Supercup – Qualifiche

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 24 maggio

Ore 10.40: F3 – Sprint Race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.00: F1 – Qualifiche (differita su TV8 alle 19:00)

(differita su TV8 alle 19:00) Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 25 maggio

Ore 07.55: F3 – Feature Race

Ore 09.35 F2 – Feature Race

Ore 11.55: Porsche Supercup – Gara

Ore 11.55: Porsche Supercup – Gara

Ore 15: F1 – Gara (differita su TV8 alle 18:30)

(differita su TV8 alle 18:30) Ore 17: Paddock Live Post-Gara

Ore 17.20: Debriefing

Ore 17.45: Notebook

Ore 18: Race Anatomy

Formula 1 MotoGP streaming: le migliori offerte TV di maggio 2025

Il Pass Sport di NOW TV è la soluzione perfetta per gli amanti dei motori ma oltre tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP avete inclusi anche:

Tennis internazionale (inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile)

(inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile) NBA (inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026)

(inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026) Eurosport 1 ed Eurosport 2

ed 3 partire di Serie A per giornata fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato

fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tutta la Serie C NOW (inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia)

(inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia) UEFA Champions League (con 185 partite su 203 a stagione)

(con 185 partite su 203 a stagione) UEFA Europa League

UEFA Europa Conference League

una selezione di partite di Premier League fino al 2028 e di Bundesliga fino al 2025

Il prezzo è di 24,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa, potete attivare l’offerta da 14,99 euro al mese per un anno ma che prevede un vincolo di permanenza minima di 12 mesi.

Potete poi aggiungere l’opzione Premium con inclusi visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1 al costo di 5 euro al mese.

Attiva Sport di NOW TV »

Anche in questi giorni è ancora disponibile la nuova offerta Pass Cinema + Entertainment + Sport con inclusi anche show, serie TV e film al prezzo di 24,99 euro al mese per 12 mesi. Attivandola potrete risparmiare il 32% rispetto all’acquisto dei singoli pacchetti per un totale di 144 euro in un anno.

Grazie al servizio EXTRA Cam potete seguire le gare di Formula 1 da altre prospettive oppure scegliere la visuale del vostro pilota preferito. Con la funzione Pause&Rewind potete invece mettere in pausa la trasmissione su tutti i canali live e tornare indietro fino alle 2 ore precedenti. L’app di streaming vi consente poi di scaricare i contenuti che preferiti sul vostro dispositivo per rivederli anche offline senza connessione a Internet.

Al proprio abbonamento a NOW TV è possibile associare fino a 6 differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. Per poter usufruire del servizio di NOW TV con la massima qualità la velocità minima della connessione a Internet consigliata dalla piattaforma è di 2,5 Mbps.

L’offerta di Sky

Attivando un’abbonamento a Sky potete vedere non solo tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP ma anche programmi di successo come Cucine da Incubo e il nuovissimo Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo insieme a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari come The Last of Us e The White Lotus oltre a produzioni originali come M – Il figlio del secolo, Gangs of London e L’arte della gioia.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete attivare il pacchetto Sky TV + Sky Sport al costo di 15,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 33 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con decoder Sky Stream.

Per vedere la Formula 1 dovete cliccare sul tasto di seguito, che vi re-indirizzerà verso il sito di Sky. Nella pagina che vi si aprirà dovrete quindi premere su “Acquista online” e poi aggiungere il pacchetto Sky Sport al prezzo scontato di 22,90 euro al mese, invece di 26,90 euro al mese. Se volete potete aggiungere anche Sky Cinema con Paramount+ incluso a 10 euro al mese, Sky Kids a 5 euro al mese e Sky Ultra HD a 5 euro al mese.

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Grazie al pacchetto Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport al costo totale di 38,80 euro al mese avete quindi inclusi la visione di:

tutta la Formula 1 fino al 2025 e la MotoGP fino a 2027 (compresi test, prove libere, qualifiche, sprint race e Gran Premi)

fino al 2025 e la fino a 2027 (compresi test, prove libere, qualifiche, sprint race e Gran Premi) 3 partite di Serie A per giornata (del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione)

(del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione) Champions League (121 partite su 137 a stagione), tutta l’Europa League ed Europa Conference League grazie anche a Diretta Gol

(121 partite su 137 a stagione), tutta l’Europa League ed Europa Conference League grazie anche a Diretta Gol tutta la Serie C (Regular Season, Playoff, la Coppa Italia dagli ottavi di finale e la Supercoppa)

(Regular Season, Playoff, la Coppa Italia dagli ottavi di finale e la Supercoppa) le migliori sfide di Premier League e Bundesliga

e ATP Tour e il WTA Tour fino al 2028, Wimbledon, Nitto ATP Finals, WTA Finals e Davis Cup by Rakuten

e il fino al 2028, Wimbledon, Nitto ATP Finals, WTA Finals e Davis Cup by Rakuten oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo

altri sport come rugby, atletica, golf con il DP World Tour e i Grandi Major

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

App Sky Go per vedere una selezione di contenuti su mobile

Anche in questo sono incluse le funzioni “Pausa” e “Restart”.

Se cercate un’offerta ancora più completa, con Prova Sky Q al costo di 9 euro avete inclusi per 30 giorni tutti i pacchetti della pay TV (Sky TV + Netflix Standard senza pubblicità o Intrattenimento Plus, Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport). Allo scadere del periodo promozionale, potete scegliere se attivare un abbonamento e comporlo aggiungendo i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso in quel momento.

Prova Sky Q »

