Con American Express è possibile richiedere una carta di credito da utilizzare per i propri acquisti anche senza dover aprire un nuovo conto corrente (le spese saranno addebitate, infatti, sul proprio conto già aperto con un’altra banca).

In questo momento, le carte Amex sono in promozione con tre offerte molto interessanti. La prima riguarda la Carta PAYBACK a canone zero, ideale per gli utenti che cercando una nuova carta di credito a costo zero.

Ci sono poi le promo sulle carte “premium”, la Carta Oro, con canone zero per un anno, e la più completa Carta Platino, che offre i massimi vantaggi proposti da American Express ai suoi clienti. Tutte le carte possono essere richieste direttamente online.

Per saperne di più è possibile visitare il comparatore di SOStariffe.it da cui poi si può raggiungere la sezione del sito di American Express da cui richiedere la nuova carta di credito, scegliendo l’offerta più adatta alle proprie necessità.

Andiamo a scoprire, invece, qui di seguito, tutti i dettagli sulle promozioni in corso.

Le carte di credito American Express da richiedere oggi

Le promozioni in corso sono tre. Tutte possono essere richieste direttamente online.

Carta PAYBACK

La prima promo riguarda la Carta PAYBACK a canone zero, senza requisiti da rispettare. Questa carta consente di ottenere un punto PAYBACK (programma fedeltà multi-brand) per ogni 2 euro di spesa con carta. I punti accumulati potranno poi essere trasformati in bonus di vario tipo.

La carta in questione permette anche di rateizzare le spese e può essere richiesta con un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro. Con la promozione in corso, la Carta PAYBACK include:

fino a 70 euro in punti extra spendendo 100 euro al mese nei negozi Carrefour con la carta (la promo termina il 31 dicembre 2025)

spendendo 100 euro al mese nei negozi Carrefour con la carta (la promo termina il 31 dicembre 2025) 30 euro in punti extra effettuando un primo acquisto con la carta

Per richiedere la carta basta seguire il link qui di sotto.

Carta Oro

Carta Oro è una delle carte più interessanti proposte da American Express. Il canone è di 20 euro al mese ma il primo anno è gratis. Questa carta consente di accumulare punti Membership Rewards e di rateizzare le spese. In più aggiunge:

50 euro di sconto per gli eventi su Vivaticket

un voucher di 50 euro per le prenotazioni di voli, hotel e autonoleggio con American Express

due ingressi gratuiti ogni anno nelle VIP Lounge

Per ottenere la carta serve un reddito annuo lordo di almeno 25.000 euro.

Con la promozione in corso, inoltre, i nuovi clienti che richiedono Carta Oro ricevono 120 euro di sconto (in punti Rewards) spendendo 2.500 euro nei primi 3 mesi dall’emissione. L’offerta è richiedibile di seguito.

Carta Platino

La terza opzione è Carta Platino, la più completa della gamma American Express, con un canone di 70 euro al mese. Questa carta garantisce una lunga serie di vantaggi con l’assicurazione viaggi globale, il Priorità Pass per l’accesso gratuito e illimitato alle lounge, sconti sui viaggi e sugli eventi. Per ottenere la carta serve un reddito annuale lordo di almeno 45.000 euro.

Per i nuovi clienti che richiedono Carta Platino c’è un bonus di 1.000 euro in punti Rewards al raggiungimento di 6.000 euro di spese nei primi tre mesi dall’emissione della carta. La promozione è richiedibile di seguito.

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’