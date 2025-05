Optima Mobile ha lanciato ufficialmente sul mercato le sue prime offerte 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G a meno di 10 euro al mese . Scopri come attivarle e caratteristiche

Optima Mobile è l’ultimo tra gli operatori di telefonia mobile in Italia a lanciare la sue offerte 5G, anche se non sono attivabile online. Tutti i dettagli su queste promozioni, che sono state lanciate ufficialmente sul mercato il 12 maggio, sono disponibili nei documenti di trasparenza tariffaria attualmente sottoscrivibili.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori offerte dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it. Trovata la promozione più conveniente per le vostre esigenze e abitudini di consumo potrete poi attivarla comodamente online.

Optima Mobile: prezzo e caratteristiche delle sue prime offerte 5G a maggio 2025

Offerte 5G di Optima Mobile Optima Super Mobile 5G Optima Super 250 5G Costi 6,95 €/mese

Attivazione a 19,90 € 9,90 €/mese

Attivazione a 19,90 € Servizi inclusi minuti illimitati

200 SMS

250 GB in 5G fino a 1 Gbps

fino a 1 Gbps 1 GB in roaming in Ue minuti illimitati

200 SMS

250 GB in 5G fino a 1 Gbps

fino a 1 Gbps 1 GB in roaming in Ue Chi può attivarla i nuovi clienti con nuovo numero o portabilità solo in negozio in convergenza per i clienti Luce e/o Gas sia online sia in negozio

La prima offerta 5G di Optima Mobile si chiama Optima Super Mobile 5G e include:

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

200 SMS verso numeri nazionali

250 GB in 5G

1 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,95 euro al mese. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti sia se attivano una SIM con un nuovo numero sia con richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro. La spesa iniziale complessiva è quindi di 26,85 euro.

Ad oggi è possibile acquistarla solo presso i rivenditori autorizzati di Optima Mobile.

Potete poi arricchire la promozione anche i servizi aggiuntivi:

Total Security per la protezione dei dispositivi connessi a 1,95 euro al mese ma il primo mese è gratis

per la protezione dei dispositivi connessi a ma il Safe Call per una videochiamata sulla sicurezza con un operatore sempre disponibili a 95 cent al mese ma il primo mese è gratis

La seconda offerta 5G di Optima Mobile si chiama Optima Super 250 5G ma è disponibile solo in convergenza con l’offerta Super Casa Smart e quindi in abbinamento alla fornitura Luce e/Gas. Sono sempre inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G ma al prezzo di 9,90 euro al mese. La promozione convergente si può attivare sia online sia in negozio.

I clienti di Optima per Luce e/o Gas possono attivare anche un’offerta fibra con inclusi una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate a 18 cent al minuto, modem a 3,95 euro al mese e un buono Amazon da 49,90 euro. Il prezzo per la rete fissa è di 19,90 euro al mese per un anno. A partire dal secondo anno diventa di 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Optima Mobile è un operatore virtuale di tipo ESP (Enhanced Service Provider) che si appoggia tramite l’aggregatore Effortel alla rete di Vodafone. I suoi clienti possono navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Grazie all’abilitazione della tecnologia VoLTE (Voice Over LTE) consente poi di chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea.

Stando invece a quanto indicato nei documenti di trasparenza tecnica e tariffaria, con le nuove offerte 5G di Optima Mobile è possibil navigare in 5G fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload. All’interno dei documenti di trasparenza tecnica è presente un link che riporta alla pagina dedicata sul sito di Vodafone dove verificare la copertura 5G e assicurarsi che la propria città sia raggiunta dall’operatore in rosso. Per navigare in 5G è poi necessario utilizzare un dispositivo compatibile con questa tecnologia.

Nel caso in cui abbiate consumato tutti i Giga inclusi nella vostra offerta, Optima Mobile blocca in automatico la navigazione Internet per evitare all’utente spese inutili ma permette di aggiungere apposite opzioni per aumentare il traffico dati, utilizzabile anche all’estero, come:

1 Giga Plus con 1 GB a 1,50 euro al mese

con 2 Giga Plus con 2 GB a 3 euro al mese

con a 5 Giga Plus con 5 GB a 7,5 euro al mese

1 GB per navigare in roaming in Ue

In merito al roaming in Ue, si ricorda che Optima Mobile con la delibera 202/24/CONS è stata autorizzata dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ad applicare un sovrapprezzo alla navigazione fino a luglio 2025.

L’unica offerta attivabile online di Optima Mobile, che però non include la navigazione 5G, si chiama Super Mobile Smart e al prezzo di 4,95 euro al mese include:

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 1 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica per ogni amico che passa a Optima

Il prezzo è di 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis.

Attiva Super Mobile Smart »

Alcune offerte 5G convenienti a maggio 2025

Offerte 5G a basso prezzo Costi Minuti, SMS e Gigabyte Very 5,99 di Very Mobile

primo mese in omaggio , poi 5,99 €/mese

, poi Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G per sempre (entro il 29/5/25) Spusu 150 XL 5G

7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 5G + 300 GB di riserva Fastweb Mobile 8,95 €/mese

Attivazione gratis inclusa

inclusa SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G Giga 200 di Iliad 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G

Sul mercato sono disponibili diverse offerte 5G molto convenienti. Con meno di 10 euro al mese potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 200 GB in 5G anche con attivazione gratis. Ad esempio oggi potete attivare le seguenti promozioni:

Very 5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G per sempre fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre entro il 29/5/25

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre entro il 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile ha un costo di 5,99 euro al mese ma il primo mese è in omaggio. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile richiedere anche online un’eSIM senza costi aggiuntivi.

Per effettuare la verifica dell’identità potete scegliere tra video identificazione, SPID o CIE (Carta d’identità Elettronica).

Può attivarla solo chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva Very 5,99 per sempre »

Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

1.000 minuti dall’Italia all’UE e Uk

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu ha un costo di 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. L’operatore vi permette di cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM anche online.

I Giga di riserva non scadono e diventano disponibili a partire dal successivo rinnovo. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla tariffa.

Scopri le offerte di Spusu »

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone 14 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

WiFi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

L’offerta di Fastweb Mobile ha un costo di 8,95 euro al mese senza vincoli. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM con spedizione gratuita o eSIM, che potete acquistare anche online, costa 10 euro. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche SPID o CIE.

Vi ricordiamo che i nuovi clienti di Fastweb Mobile oggi chiamano e navigano sulla rete di Vodafone ma le offerte del primo operatore hanno un costo mediamente inferiore rispetto a quelle del secondo gestore acquisito dal Gruppo Swisscom.

Attiva Fastweb Mobile »

Anche i clienti di Fastweb Mobile possono accedere a un vantaggio per i clienti convergenti per attivare un’offerta fibra come Fastweb Casa Light con inclusi una connessione fino a 2,5 Gbps in download, modem e attivazione a 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese. Per ottenere lo sconto dovrete prima attivare la fibra cliccando sul tasto di seguito e poi aggiungere la vostra offerta mobile. In totale andrete quindi a spendere 32,90 euro al mese più 10 euro per la SIM/eSIM.

Attiva Fastweb Casa Light »

Giga 200 di Iliad

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G in oltre 7.000 Comuni

in oltre 7.000 Comuni 13 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Iliad ha un costo di 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Altrimenti potete acquistare un’eSIM anche online al prezzo di 9,99 euro.

Attiva Giga 200 di Iliad »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

