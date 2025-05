La scelta di un nuovo conto corrente diventa oggi più semplice grazie alla promozione di Credem. L'istituto, punto di riferimento del mercato bancario, mette a disposizione dei nuovi clienti il Conto Credem Link. Si tratta di un conto online a canone zero che, per aperture fino a fine maggio, mette a disposizione dei nuovi clienti anche un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Ecco come funziona la promozione.

Conto Credem: canone zero e 100 euro in regalo su Amazon a maggio 2025

Il Conto Credem Link è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto online ricco di vantaggi e in grado di garantire, in caso di necessità, anche l’assistenza in filiale, con un team di consulenti Credem che sarà sempre a disposizione (da remoto oppure in una delle filiali della banca). Il conto è a canone zero, senza requisiti da rispettare, e include la carta di debito oltre alla possibilità di richiedere la carta di credito (con canone azzerabile).

Sfruttando la promozione in corso, inoltre, Credem Link permette di ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo. La promozione è semplice: bisogna aprire il conto entro il 31 maggio e inserire il codice PROMO100 in fase di apertura. Successivamente, è necessario impostare l’accredito di stipendio/pensione. Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

Per chi vuole approfondire le caratteristiche del conto corrente, invece, di seguito andremo ad analizzare tutti i dettagli di Credem Link, evidenziando i motivi per cui la proposta di Credem rappresenta la scelta giusta per aprire un nuovo conto.

Conto Credem Link: le caratteristiche

3 MOTIVI PER SCEGLIERE CREDEM 1. Si tratta di un conto online con possibilità di assistenza in filiale 2. La carta di credito ha canone azzerabile 3. C’è un Buono Amazon da 100 euro per i nuovi clienti

Il conto corrente proposto da Credem è un conto online (con possibilità di assistenza in filiale) che prevede canone zero, senza alcun requisito da rispettare. Al conto è sempre abbinata una carta di debito con prelievi gratis dagli ATM Credem. I clienti possono scegliere tra:

la Credemcard su circuito nazionale , con canone zero

, con canone zero la Credemcard Internazionale Mastercard, con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) e possibilità di utilizzare i wallet digitali

A completare i vantaggi del conto c’è la possibilità di richiedere la Carta di Credito Ego Classic. Questa carta ha un canone di 39,99 euro all’anno che viene azzerato raggiungendo quota 6.000 euro di spese nel corso dell’anno. La carta permette anche di rateizzare le spese. Con Credem Link è possibile sfruttare bonifici ordinari e istantanei, con una commissione di 0,5 euro per operazione.

A rendere ancora più interessante il conto corrente proposto da Credem è la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo. La promozione è disponibile per tutti i nuovi clienti che, in fase di apertura, inseriscono il codice PROMO100. Per ottenere il buono è necessario impostare l’accredito di stipendio/pensione sul conto.

Per aprire il conto c’è tempo fino al 31 maggio.

Ricordiamo che è sempre possibile confrontare la proposta di Credem con le proposte di altre banche. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, infatti, si può accedere a una panoramica completa delle migliori opzioni disponibili oggi.

