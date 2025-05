Nei prossimi mesi sono in arrivo diverse rimodulazioni telefonia per i clienti mobile di TIM, WindTre e PosteMobile . Scopri di quanto aumenteranno le offerte e come recedere senza costi aggiuntivi o penali

Purtroppo per gli utenti non è raro che gli operatori effettuino delle rimodulazioni telefonia mobile. Si tratta di modifiche unilaterali del contratto stipulato con i clienti che di norma prevedono un aumento del canone mensile, nella maggior parte dei casi motivato da nuove esigenze di mercato o dalla necessità di trovare risorse necessarie a garantire la qualità del servizio.

Rimodulazioni telefonia: quali clienti mobile subiranno aumenti del canone a maggio 2025

In estate sono diversi gli operatori che effettueranno delle rimodulazioni telefonia. Gli utenti comunque non sono tenuti ad accettare le modifiche del contrattato se non vogliono. Secondo quanto prevede l’art. 98-septies decies, comma 5 del D. Lgs. 207/2021 (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03) si ha infatti il diritto di cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali entro 30 giorni dalla comunicazione dalla variazione contrattuale.

In caso di recesso, dovrete comunicare la vostra richiesta all’operatore nelle modalità da esso prevista e inserendo come causale “Modifica delle condizioni contrattuali“.

Rimodulazioni telefonia TIM

Rimodulazioni TIM Dettagli Cosa cambia da giugno? Dall’ 1/6/25 il costo delle offerte TIMVISION con incluso Netflix Standard con pubblicità aumenta di 2 €/mese

il costo delle offerte con incluso aumenta di Dall’ 8/6/25 il prezzo di alcune offerte mobili aumenta di 1,99 €/mese

il prezzo di alcune offerte mobili aumenta di Dall’1/7/25 il canone per il noleggio dei telefoni aumenta di 1,5 €/mese Come recedere dall’offerta senza penali? Potete fare richiesta nelle seguenti modalità: compilando online il “ Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”

via PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it

all’indirizzo nei negozi TIM

chiamando il Servizio Clienti 119

TIM ha già comunicato ai clienti interessati dalla rimodulazione che dall’8/6/25 il prezzo di alcune offerte mobili per schede Ricaricabili aumenterà di 1,99 euro al mese. I rincari sono stati motivate da “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato“. In ogni caso è possibile verificare le condizioni economiche della propria offerta dall’area personale MyTIM sul sito, dall’app o chiamando il Servizio Clienti al 187.

Non solo, a partire dall’1/6/25 il costo annuale delle offerte TIMVISION Gold annuale dilazionato e TIMVISION Gold Plus annuale dilazionato con incluso Netflix Standard con pubblicità aumenterà di 24 euro dilazionati in 12 mesi, pari a un aumento di 2 euro al mese. Eventuali promozioni in essere non subiranno modifiche.

Dall’1/7/25 aumenta invece di 1,50 euro il canone mensile relativo al noleggio dei telefoni.

Potete richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:

compilando online il “Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea” oppure scaricarlo, stamparlo e compilarlo per poi inviarlo all’indirizzo indicato sullo stesso

via PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it allegando copia della documentazione richiesta

all’indirizzo allegando copia della documentazione richiesta nei negozi TIM

chiamando il Servizio Clienti 119

Cessando la linea mobile si perderà definitivamente il numero di telefono.

Rimodulazioni telefonia WindTre

Rimodulazioni WindTre I dettagli Cosa cambia da luglio? dall’ 1/6/25 alcune offerte fisso aumentano di 2 €/mese e Più Sicuri Casa di 50 cent/mese

alcune offerte fisso aumentano di e di dall’ 1/7/25 il costo delle offerte Super Fibra & Netflix Standard con pubblicità sottoscritte entro il 28/2/25 aumenta di 1,5 €/mese

il costo delle offerte sottoscritte entro il 28/2/25 aumenta di dall’1/8/25 il prezzo di alcune offerte fisso aumenta da 2 a 3 €/mese Come recedere dall’offerta senza penali? Potete fare richiesta nelle seguenti modalità: online su www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-fisso

raccomandata A/R a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it

a servizioclienti159@pec.windtre.it Servizio Clienti al numero 159

negozi di WindTre Si può recedere da Netflix e mantenere la linea fissa? Sì, il canone mensile per l’offerta fisso sarà quello previsto al momento della sottoscrizione del contratto

WindTre al momento non ha annunciato rimodulazioni telefonia per il mobile mentre ha già comunicato che aumenti per quanto riguarda la rete fissa. Dall’1/7/25 il canone per l’offerta fibra con incluso Netflix Standard con pubblicità aumenterà di 1,5 euro al mese. Entro il 31/7/25 è possibile rinunciare gratuitamente al costo dell’abbonamento all’app di streaming ma mantenere attiva la linea fissa contattando il Servizio Clienti al 159.

A partire dall’1/6/25 altre offerte di rete fissa aumenteranno invece da 2 euro al mese mentre il costo del servizio Più Sicuri Casa crescerà di 50 cent al mese. Dall’1/8/25 è prevista una nuova tornata di rimodulazioni per le offerte fisso con aumenti da 2 a 3 euro al mese.

Chi non accetta i rincari può cambiare operatore o richiedere il recesso senza penali o costi aggiuntivi, inserendo come causale della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali“, nelle seguenti modalità:

raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

all’indirizzo PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

all’indirizzo chiamando il Servizio Clienti al 159

nei punti vendita WindTre

online compilando il form presente al link www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-fisso sul sito dell’operatore

Rimodulazioni telefonia PosteMobile

Rimodulazioni PosteMobile I dettagli Cosa cambia da luglio? dal 20/6/25 si applica una nuova tariffazione a consumo per le offerte Con Noi, Con Tutti, Convenienza, PM Unica 100%, PM Unica

si applica una nuova tariffazione a consumo per le offerte chiamate a 28 cent/minuto, SMS a 28 cent e 18 cent/min per l’ascolto della segreteria telefonica Come recedere dall’offerta senza penali? Potete fare richiesta nelle seguenti modalità: online su www.postemobile.it/assistenza/assistenza-privati/modulistica

via email a info@postemobile.it

via fax a 800.242.626

raccomandata A/R a Casella Postale 3000, 37138 Verona (VR)

PosteMobile ha previsto aumenti a partire dal 20/6/25 per le offerte Con Noi, Con Tutti, Con Tutti Premium, Con Tutti Super, Convenienza, Convenienza Special, Convenienza Più, PosteMobile Unica 100% e PosteMobile Unica. Nel dettaglio le nuove tariffe sono le seguenti:

chiamate a 28 cent al minuto con scatti anticipati di 60 secondi verso fissi e mobili nazionali

con scatti anticipati di 60 secondi verso fissi e mobili nazionali SMS a 28 cent

18 cent al minuto a scatti anticipati di 60 secondi per l’ascolto della segreteria telefonica

Sono previsti poi rincari differenti a seconda del piano utilizzato nelle seguenti modalità:

Con tutti e Con tutti Premium in caso di ricarica precedente pari ad almeno 10 euro al mese con chiamate a 26 cent al minuto a scatti anticipati di 60 secondi ed SMS a 26 cent. La tariffazione è la quella descritta anche in caso di ricarica da almeno 10 euro al mese per 6 mesi consecutivi o di fruizione di tariffe già scontate.

e in caso di ricarica precedente pari ad almeno 10 euro al mese con chiamate a 26 cent al minuto a scatti anticipati di 60 secondi ed SMS a 26 cent. La tariffazione è la quella descritta anche in caso di ricarica da almeno 10 euro al mese per 6 mesi consecutivi o di fruizione di tariffe già scontate. SuperConvenienza con chiamate a 20 cent al minuto a scatti anticipati di 60 secondi, SMS a 20 cent e 18 cent al minuto a scatti anticipati di 60 secondi per l’ascolto della segreteria telefonica. L’importo del canone mensile, qualora dovuto, resta invariato. In caso di mancato rinnovo si applica la tariffazione con chiamate a 28 cent al minuto a scatti anticipati di 60 secondi ed SMS a 28 cent

Come sempre è possibile cambiare operatore oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi compilando il modulo “Richiesta di Cessazione Contratto” disponibile nella sezione “Assistenza – Modulistica Offerta Mobile” sul sito di PosteMobile. Il documento potrà quindi essere inviato, allegando una copia di un documento d’identità del titolare dell’utenza, via email a info@postemobile.it, via fax al numero gratuito 800.242.626, oppure tramite lettera a Casella Postale 3000, 37138 Verona (VR).

Offerte 5G convenienti da attivare a maggio 2025

Offerte 5G a basso prezzo Costi Minuti, SMS e Gigabyte Very 5,99 di Very Mobile

primo mese in omaggio , poi 5,99 €/mese

, poi Attivazione gratis minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G per sempre (entro il 29/5/25) Spusu 150 XL 5G

7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 5G + 300 GB di riserva Fastweb Mobile 8,95 €/mese

Attivazione gratis inclusa

inclusa SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G Giga 200 di Iliad 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G

Oggi con meno di 10 euro al mese è possibile attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 200 GB per navigare su Internet alla massima velocità. Molto spesso, poi, l’attivazione è gratis. Ecco quindi alcune delle migliori tariffe mobile tra cui scegliere:

Very 5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G per sempre fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre entro il 29/5/25

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre entro il 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo per l’offerta di Very Mobile è di 5,99 euro al mese ma il primo mese è in omaggio. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è possibile richiedere anche online un’eSIM senza costi aggiuntivi. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche SPID o CIE (Carta d’identità Elettronica).

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva Very 5,99 per sempre »

Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

1.000 minuti dall’Italia all’UE e Uk

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre 300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo per l’offerta di Spusu è di 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Con Spusu potete cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM anche online.

I Giga di riserva non hanno scadenza e si possono utilizzare a partire dal successivo rinnovo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dalla tariffa.

Scopri le offerte di Spusu »

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone 14 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

WiFi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

Il prezzo per l’offerta di Fastweb Mobile è di 8,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM o eSIM, che potete acquistare anche online, costa 10 euro. Nel primo caso la spedizione è gratuita. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche SPID o CIE.

Bisogna poi ricordare che ora i nuovi clienti di Fastweb Mobile chiamano e navigano sulla rete di Vodafone ma pagando un canone mensile mediamente inferiore a quello proposto dall’operatore recentemente acquisito dal Gruppo Swisscom.

Attiva Fastweb Mobile »

Giga 200 di Iliad

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G in oltre 7.000 Comuni

in oltre 7.000 Comuni 13 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo per l’offerta di Iliad è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Altrimenti potete acquistare un’eSIM anche online al prezzo di 9,99 euro.

Attiva Giga 200 di Iliad »

