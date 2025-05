Netflix resta la prima app di streaming TV per numero di utenti unici ma perde molto terreno rispetto alla concorrenza. Disney+ e in particolare Amazon Prime Video sono in crescita costante negli ultimi anni. Scopri tutti gli ultimi dati sul settore

Netflix in crisi mentre crescono Disney+ e Prime Video: i dati dello streaming in Italia

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con il suo Osservatorio sulle Comunicazioni n. 1/2025 fornisce una panoramica piuttosto dettagliata sul mercato dello streaming TV in Italia. Alcune piattaforme come Netflix vedono calare vistosamente il numero di accessi mensili mentre altre come Disney+ e soprattutto Amazon Prime Video crescono costantemente da diversi anni a questa parte.

Streaming TV: i numeri delle principali app di maggio 2025

App di streaming Utenti unici mensili a dicembre 2024 Variazione rispetto a dicembre 2023 Netflix 8,2 milioni – 500.000 Amazon Prime Video 7,2 milioni + 500.000 Disney+ 3,6 milioni + 100.000 DAZN 2,2 milioni + 100.000 NOW TV 1,4 milioni + 200.000

A dicembre 2024 stando ai dati forniti da Comscore sono stati 15.000.546 gli utenti unici che si sono collegati a siti o app di video on demand, ovvero 453mila in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il tempo trascorso su questi servizi è di poco meno di 38 milioni di ore. Comunque in media ogni visitatore resta mensilmente su queste piattaforme per un tempo di 2 ore e 27 minuti.

Netflix guida la classifica con una media annuale di 8,2 milioni di utenti unici, in calo però di 500mila unità rispetto alla precedente rilevazione. Va detto che il trend negativo per la piattaforma di Los Gatos è iniziato nel 2022 e da allora ha portato alla perdita di 700mila abbonati.

Amazon Prime Video segue con 7,2 milioni ma è l’app di streaming con il tasso di crescita più alto. La piattaforma di Jeff Bezos cresce costantemente dal 2021 e non accenna a fermarsi. Anche Disney+ si migliora rispetto al dicembre 2023 arrivando a 3,2 milioni di utenti unici. In questo caso l’andamento è piuttosto stabile. Completano poi la classifica DAZN (2,2 milioni) e NOW TV (1,4 milioni).

I dati si riferiscono al traffico su desktop e mobile e sono includono quindi gli accessi da Connected TV.

Streaming TV: le migliori offerte di maggio 2025

App di streaming Prezzi mensili Netflix a partire da 6,99 €/mese Prime Video 4,99 €/mese o 49,90 €/anno

o opzione senza pubblicità a 1,99 €/mese Disney+ a partire da 5,99 €/mese DAZN a partire da 19,99 €/mese con la Serie A inclusa NOW TV a partire da 14,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

Amazon Prime Video è quindi la piattaforma con il tasso di crescita più alto in Italia. Il motivo probabilmente è da ricercarsi non solo nella qualità dei contenuti offerti come, ad esempio, una partita per turno di mercoledì della Champions League e LOL: Chi ride è fuori, ma anche nel fatto che è già incluso nell’abbonamento Amazon Prime insieme a consegne rapide su milioni di prodotti. Potete provare Prime Video per 30 giorni e poi decidere se rinnovarlo a 4,99 euro al mese o 49,90 euro l’anno.

La piattaforma include anche interruzioni pubblicitarie ma basta acquistare l’apposita opzione da 1,99 euro al mese per eliminarle.

Disney+ è invece al secondo posto tra le app per lo streaming TV più utilizzate. La piattaforma vi permette di vedere film, serie TV e contenuti originali di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star a partire da 5,99 euro al mese con visione in contemporanea su 2 dispositivi.​

Se siete amanti dello sport non potete invece non abbonarvi a DAZN. L’app per lo streaming TV vi offre in esclusiva tutta la Serie A (10 partite su 10 per giornata) e Serie BTK oltre a coppe europee, basket, motori, rugby e tanti altri sport a partire da 19,99 euro al mese con visione su 2 dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete.

Con il Pass Sport di NOW TV, invece, avete 3 partire su 10 di Serie A per giornata (almeno 30 delle migliori, compresi i big match), Champions League, Europea League, Conference League, i motori con F1 e MotoGP, il tennis con i Grandi Slam e il basket italiano e internazionale. Il prezzo è a partire da 14,99 euro al mese con vincolo di permanenza di un anno. Potete poi aggiungere l’opzione Premium per la visione sue 2 dispositivi in contemporanea, Audio Dolby Digital 5.1 e on demand senza pubblicità al costo di 5 euro al mese.

Netflix potete invece averlo incluso con il pacchetto Intrattenimento Plus di Sky insieme a programmi di successo come Cucine da Incubo e contenuti in esclusiva come The Last of Us al costo di 17,90 euro al mese per 18 mesi. Il contributo per l’attivazione è di 19 euro con decoder Sky Stream.

Le offerte di TIMVISION

Le offerte TIMVISION Costi Servizi inclusi TIMVISION con Disney+ 6,99 €/mese TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità TIMVISION con Netflix 7,99 €/mese TIMVISION

Netflix Standard con pubblicità TIMVISION Intrattenimento 9,99 €/mese per 6 mesi, poi 15,99 €/mese TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità TIMVISION Family L

9,99 €/mese per 3 mesi , poi 19,99 €/mese

, poi 25,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole TIMVISION

DAZN Goal Pass

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità TIMVISION Calcio e Sport Light 9,99 €/mese per 3 mesi , poi 13,99 €/mese con DAZN Goal Pass

, poi con 19,99 €/mese con DAZN Goal Pass e possibilità di disdire quando si vuole

con e possibilità di disdire quando si vuole 29,99 €/mese per 9 mesi, poi 34,99 €/mese con DAZN Standard TIMVISION

DAZN

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità TIMVISION Calcio e Sport 34,99 €/mese

44,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità TIMVISION Gold 44,99 €/mese

56,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

La soluzione migliore per avere tutte le app per lo streaming TV in un solo abbonamento è quello di attivare una delle offerte di TIMVISION riservate ai clienti di TIM per la rete fissa o con attiva una SIM mobile per almeno 24 mesi. In alternativa avete la possibilità di attivare una delle offerte per lo streaming utilizzando una carta di credito. Potete scegliere tra i seguenti pacchetti:

TIMVISION con Disney+

TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

Il prezzo è di 6,99 euro al mese. Si risparmia fino al 46%.

TIMVISION con Netflix

TIMVISION

Netflix Standard con pubblicità

Il prezzo è di 7,99 euro al mese. Si risparmia fino al 43%.

TIMVISION Intrattenimento

TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese. Si risparmia fino al 36%.

TIMVISION FAMILY L

TIMVISION

DAZN Goal Pass

Infinity+ (fino al 30/9/25)

(fino al 30/9/25) Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i sono i seguenti:

9,99 euro al mese per 3 mesi , poi 19,99 euro al mese pari a 209,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro

, poi pari a 209,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro 25,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 57%.

TIMVISION Calcio e Sport Light

TIMVISION

DAZN

Infinity+ (fino al 30/9/25)

(fino al 30/9/25) Disney+ Standard con pubblicità

I prezzi sono i sono i seguenti:

9,99 euro al mese per 3 mesi , poi 13,99 euro al mese con incluso DAZN Goal Pass pari a 155,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 167,88 euro

, poi con incluso pari a 155,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 167,88 euro 19,99 euro al mese con incluso DAZN Goal Pass e possibilità di disdire quando si vuole

con incluso e possibilità di disdire quando si vuole 29,99 euro al mese per 9 mesi poi 34,99 euro al mese con incluso DAZN Standard pari a 374,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro

Si risparmia fino al 60%.

TIMVISION Calcio e Sport

TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+ (fino al 30/9/25)

(fino al 30/9/25) Disney+ Standard con pubblicità

I prezzi sono i sono i seguenti:

34,99 €/mese , pari a 419,88 euro dilazionati in 12 rate

, pari a 419,88 euro dilazionati in 12 rate 44,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 37%.

TIMVISION Gold

TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+ (fino al 30/9/25)

(fino al 30/9/25) Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i seguenti:

44,99 euro al mese , pari a 515,88 euro dilazionati in 12 rate

, pari a 515,88 euro dilazionati in 12 rate 56,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 34%.

Per tutte le offerte di TIMVISION il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro. Avete poi incluso in comodato d’uso gratuito il TIMVISION Box. Lo riceverete direttamente a casa senza costi aggiuntivi. In alternativa si può acquistare il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. I primi 6 mesi sono gratis, poi 5 euro al mese.

Se non siete soddisfatti del vostro piano per lo streaming TV, potete passare a un abbonamento di categoria superiore ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Plus aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico