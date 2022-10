Le 4 migliori offerte Internet senza linea fissa di Ottobre 2022

Offerte in evidenza Internet Unlimited per già clienti mobile 22,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fastweb Nexxt Casa + Plenitude 18,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Giocare online con i propri amici alla massima velocità. Tifare la propria squadra del cuore guardando tutti i goal in alta definizione. E ancora, seguire le lezioni dell’Università da remoto o scaricare la propria serie tv preferita in una manciata di secondi. Un tempo, queste attività erano prerogativa della fibra ottica tradizionale, considerata l’unica porta d’accesso all’Internet veloce in casa. Oggi, con lo sviluppo della tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), una connessione veloce e stabile è garantita anche nelle abitazioni che sono sprovviste di una linea telefonica fissa.

A cosa si devono queste top performance di navigazione? Dal fatto che il segnale viaggi per mezzo della fibra ottica fino al ripetitore più vicino alla propria abitazione, per poi proseguire il cosiddetto “ultimo miglio” (cioè dall’antenna del provider fino al modem di casa) attraverso la rete 4G e 4G+. Con il debutto del 5G, questa tecnologia è diventata sempre più rigogliosa tanto che, secondo una ricerca di Juniper Research (società inglese di ricerca e analisi), i servizi generati dal 5G FWA per le telco varranno un fatturato di 2,5 miliardi di dollari nel 2023, con un vero boom rispetto ai 515 milioni di ricavi previsti per la fine di quest’anno.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, è possibile confrontare le promozioni degli operatori delle telecomunicazioni che sfruttano tale tecnologia e individuare quelle più vantaggiose (per prezzo e servizi) a Ottobre 2022.

Le offerte Internet senza linea fissa più vantaggiose a Ottobre 2022

NOME OFFERTA NAVIGAZIONE CHIAMATE COSTO MENSILE 1 Linkem Promo Easy fino a 100 Mbps in download chiamate illimitate 19,90 euro per i primi 12 mesi, poi 24,90 euro 2 Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in download chiamate non incluse 19,95 euro 3 TIM Premium FWA fino a 40 Mbps in download

fino a 100 Mbps con l’opzione “Ultra velocità” chiamate a consumo 24,90 euro al mese con possibilità di attivare l’opzione “Ultra velocità” a 2 euro in più al mese 4 Eolo più fino a 30 Mbps in download

fino a 200 Mbps con pacchetti aggiuntivi chiamate illimitate 24,90 euro al mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, abbiamo analizzato le soluzioni wireless che possono essere attivate a Ottobre 2022 e che, a fronte di prezzi competitivi, assicurino una navigazione illimitata e alle massime velocità disponibili per la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

Le soluzioni analizzate di seguito sono proposte dai seguenti operatori:

Linkem

Fastweb

TIM

Eolo

Ecco una panoramica dettagliata delle offerte selezionate qui sotto:

Linkem Promo Easy

Linkem, tra gli operatori leader in Italia nel settore della banda ultra larga wireless, propone un pacchetto “Parla e Naviga” che include sia navigazione in Rete sia chiamate illimitate al prezzo agevolato di 19,90 euro al mese per il primo anno (anziché 24,90 euro al mese).

Ecco l’architrave su cui si fonda l’offerta di Linkem:

navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download ;

; opzione “ Parla e Naviga ” che consente di chiamare senza limiti da casa verso fissi e mobili nazionali senza costi aggiuntivi grazie alla tecnologia VoIP ;

” che consente di chiamare senza limiti da casa verso fissi e mobili nazionali senza costi aggiuntivi grazie alla ; contributo di attivazione una tantum: 48 euro (anziché 100 euro), suddiviso in 12 fatture. Qualora il metodo di pagamento sia tramite una carta di credito prepagata, il contributo avviene in un’unica soluzione.

assistenza Prime inclusa: supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sul modem, che è in comodato gratuito.

Fastweb Casa Light FWA

Scegliendo questa promozione firmata Fastweb si potrà navigare da casa ad alta velocità (fino a 1 Gbps in download) e senza limiti al prezzo di 19,95 euro al mese.

Ecco le principali caratteristiche dell’offerta:

navigazione illimitata a una velocità nominale fino a 1 Gbps in download ;

; modem Internet Box NeXXt di ultima generazione (con Wi-Fi 6 e Alexa integrata) per una maggior copertura in ogni angolo della casa e una navigazione sicura contro virus e malware;

installazione di un’antenna inclusa;

costo di attivazione pari a 2 euro al mese per 20 mesi;

accesso gratuito ai corsi in streaming e on-demand della Fastweb Digital Academy per acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro;

per acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro; nessun vincolo di durata e possibilità di disdire l’offerta in qualsiasi momento.

TIM Premium FWA

Anche TIM, il colosso della telefonia italiana, assicura ai propri clienti una soluzione Internet casa wireless da attivare in alternativa alle offerte in fibra ottica che, invece, richiedono una linea telefonica tradizionale.

La soluzione wireless messa a punto da TIM viaggia su un doppio binario: si può infatti attivare un pacchetto base (che raggiunge una velocità fino a 40 Mbps in download e prevede chiamate a consumo) a 24,90 euro al mese (in promo online). È però anche possibile contare su un “upgrade” dell’offerta base, grazie al pacchetto “Ultra velocità” (al costo di 2 euro in più al mese e con chiamate illimitate): in questo caso la velocità di navigazione sale fino a 100 Mbps in download e fino a 50 in upload. Chi scegliesse tale opzione, beneficerebbe del primo mese gratuito (offerto da TIM).

Ecco ulteriori dettagli per completare il quadro dell’offerta base:

modem FWA in comodato d’uso gratuito (Outdoor o Indoor a seconda della copertura di rete);

contributo di attivazione già incluso nell’offerta;

chiamate a consumo: 0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Attivando l’opzione voce a 2 euro in più al mese sul prezzo di listino dell’offerta è possibile avere le chiamate illimitate

Eolo Più

Eolo, l’operatore telco italiano specializzato nella fornitura di servizi Internet a banda ultra-larga, offre ai propri clienti il tandem chiamate illimitate e navigazione in Rete per la sua promozione Eolo Più. Non solo. Come TIM, il provider propone un pacchetto base (dal costo di 24,90 euro al mese) che può essere arricchito da opzioni aggiuntive per aumentarne velocità di navigazione e servizi. Si tratta delle soluzioni “+Intrattenimento” e “+Studio e Lavoro” (+ 5 euro al mese ciascuna) e “+Sicurezza” (a 3 euro in più al mese).

Ecco le caratteristiche dell’offerta base:

navigazione fino a una velocità di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload; fino a 200 Mbps in download e 50 Mbps in upload con i pacchetti opzionali a pagamento ;

e 50 Mbps in upload ; chiamate illimitate verso cellulari e rete fissa;

verso cellulari e rete fissa; EOLOrouter incluso e antenna fornita in comodato d’uso gratuito;

possibilità di ricevere assistenza entro 3 minuti dalla richiesta di aiuto;

possibilità di provare gratuitamente i pacchetti opzionali per un mese, durante il quale si potrà decidere se mantenerli al prezzo di 10 euro al mese, oppure eliminarli senza costi dalla propria area cliente online entro la fine del periodo di prova.

