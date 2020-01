Le 10 migliori offerte di luce e gas nel mercato libero a confronto

Si può risparmiare anche più di 100 euro in un anno passando da un contratto luce e gas del mercato tutelato a quelli del libero mercato. Questo è quanto è emerso da uno studio di SosTariffe.it. Scoprite le migliori offerte luce e gas di Gennaio e quanto potreste alleggerire le bollette per la fornitura dei servizi

Gli utenti che nel 2019 sono passati dal mercato tutelato a quello libero hanno risparmiato sulle bollette dell’energia elettrica circa 85 euro e 15 euro su quelle del gas. Questi sono i risultati di uno studio condotto da SosTariffe.it e basato sui clienti luce che abbiano consumato 2700 kWh in un anno, mentre per il gas ha selezionato la fascia di utenti con un consumo di 1400 m3 annui.

Nella ricerca è stato anche mostrato come questo risparmio andrà ad aumentare quest’anno. La stima del sito parla di bollette più leggere di 119 euro l’anno per gli utenti luce del mercato libero e di 7 euro in meno per i clienti gas nel 2020.

Come scegliere le migliori offerte del libero mercato

Se non siete ancora passati alle tariffe del libero mercato il comparatore di SosTariffe.it può essere un alleato per conoscere costi e condizioni delle offerte gas ed energia elettrica. Selezionando i parametri potete personalizzare la ricerca, per la stima delle promozioni luce dovrete indicare:

quante persone vivono in casa

quali elettrodomestici usate

quanto è grande l’appartamento

in che fasce del giorno o della notte utilizzate la luce

Le tariffe luce più vantaggiose di Gennaio

Avrete quindi una classifica approssimativa delle offerte luce più convenienti di Gennaio 2020 con un’ipotesi di spesa mensile e annuale e un confronto con i costi previsti dal mercato a Maggiori tutele.

Le promozioni descritte sono state calcolate per una coppia che condivida un appartamento di 75 mq con forno, frigo, lavastoviglie e lavatrice. L’ipotetica bolletta è stimata su un consumo concentrato nelle ore serali e nei weekend. Ecco quali sono questo mese le 5 migliori tariffe offerte energia elettrica disponibili e quali condizioni propongono:

Luce Super Web

Sceltasicura

Energia Prezzo Fisso

E.ON Luce e Gas Insieme

Edison Prezzo Fisso

1. Luce Super Web

Illumia è riuscita a guadagnarsi la testa della classifica grazie ad un’offerta a prezzo fisso per 1 anno che omaggia il cliente di 100 kWh di energia gratis. Il costo della materia prima proposto da questo fornitore è uno dei più bassi e questo è di sicuro uno dei maggiori punti di forza di questo piano.

Nelle bollette dell’energia elettrica il prezzo della luce è la maggior voce di spesa, pesa per quasi il 40% sull’importo pagato mensilmente dagli utenti. Il prezzo dell’energia con Luce Super Web sarà di 0.03500 €/kWh.

La spesa media per la coppia tipo sarà quindi di 35.50 euro al mese e quella annuale si avvicinerà a 426 euro. Il risparmio stimato con questa soluzione sarà di 92 euro in 12 mesi rispetto alle attuali tariffe del mercato tutelato. Aggiungendo 2 euro in più in bolletta la società garantisce ai clienti la fornitura di energia prodotta solo da fonti rinnovabili.

2. Sceltasicura

La proposta di Eni Gas e Luce è una tariffa monoraria, quindi con un prezzo dell’energia unico per ogni fascia oraria della giornata. Questa offerta viene rivista ogni trimestre secondo le direttive ARERA sul costo della materia prima. Il prezzo dell’energia per chi sottoscrive a Gennaio l’offerta è di 0.05135 €/kWh.

Come incentivi per gli utenti Eni propone degli sconti addizionali:

-20% rispetto al prezzo energia posto dall’ARERA fino a giugno 2020

prezzo fisso fino a Dicembre 2020

Stando a queste condizioni la bolletta dei nostri conviventi sarà di 37 euro circa al mese, quindi di 443.50 euro in un anno. Il risparmio che si potrebbe ottenere quindi passando dal mercato tutelato al libero mercato in questo caso sarebbe di quasi 75 euro in 12 mesi.

3. Energia Prezzo Fisso 12 Mesi

L’operatore Wekiwi entra in classifica con una tariffa dual fuel, questo vuol dire che è un piano luce e gas. Per il momento ci concentriamo sulla parte che interessa la fornitura di energia elettrica, poi vedremo quella gas.

La versione monoraria di questa offerta offre un costo della materia prima di 0.03500 €/kWh. Con questo prezzo la bolletta mensile stimata sarebbe di 37.70 euro e quella annuale salirebbe a 452.70 euro (-65.60 euro circa rispetto al mercato a Maggiori tutele).

Il sistema di pagamento di Wekiwi è unico, la società infatti ha lanciato la Carica mensile. L’utente deve stimare i propri consumi e quindi il costo medio della propria bolletta e in base a questi calcoli effettuare una ricarica del conto Wekiwi. Se la propria ipotesi è corretta si ricevono dei premi, altrimenti si deve pagare la differenza di importo.

Tra i benefit proposti ci sono:

sconto del 10% su e-shop

buoni online per chi usa la pagina personale wekiwi

piano di sconti per chi consuma meno della stima mensile

4.E.ON Luce e Gas Insieme

Altra tariffa combinata e che può essere sottoscritta solo da chi attivi entrambe le forniture con E.ON. Si tratta di un’offerta energia verde monoraria a prezzo bloccato per un anno. Il costo della materia prima con questa tariffa sarà di 0.03740 €/kWh.

La bolletta mensile sarà di 38 euro circa su un consumo concentrato al 60% durante le sere e nei weekend. In un anno questo porterebbe il contro energetico ad essere di 455.40 euro, 63 euro circa inferiore rispetto a quello dei clienti tutelati.

Questa offerta propone diversi sconti ulteriori:

10 % di sconto sul costo dell’energia

abbuono per chi scelga la bolletta smart e pagamento tramite conto corrente

5. Luce Prezzo Fisso 12

Edison risponde agli operatori con una tariffa monoraria a prezzo bloccato per 1 anno. Il costo dell’energia abbinato al piano Luce Prezzo Fisso è di 0.07500 €/kWh, in questo caso il peso che la componente energia ha sulla bolletta schizza a quasi il 65% dell’importo.

La coppia tipo presa ad esempio scegliendo questa tariffa pagherebbe ogni mese 39.70 euro. Il primo anno infatti Edison propone uno sconto di 100 € ai clienti che attivino questa promozione. In un anno questo porterà ad un abbattimento del 20% dei costi per la fornitura fermando il conto annuale a 476.45 euro. Il risparmio rispetto ai clienti tutelati in questo caso sarà di 42 euro circa.

Le tariffe gas più convenienti

Anche per individuare le migliori promozioni gas di Gennaio ci siamo affidati dal comparatore di SosTariffe.it. In questo caso i parametri tra cui scegliere sono stati:

dimensioni appartamento

numero di conviventi

utilizzo del gas (acqua calda, cottura, riscaldamento, ecc)

Ogni stima che vi mostriamo come ipotesi di spesa si basa sulla stessa coppia tipo adottata per le bollette luce, quindi 2 conviventi in un appartamento di 75 mq. Le altre caratteristiche utilizzate per il calcolo dei costi della fornitura gas sono un consumo anno di 1080m3 e l’utilizzo del gas per cucinare, scaldare l’acqua e far funzionare l’impianto dei caloriferi.

Ecco quindi le 5 migliori tariffe gas di questo mese e i benefit aggiuntivi proposti per i nuovi clienti dai fornitori del servizio:

HERAcomm Prezzo Netto Speciale Web Casa Gas

Gas Prezzo Fisso 12 mesi

E.ON Luce e Gas Insieme

Gas Super Web

Edison Web Gas

1. HERAComm Prezzo Netto

Nel caso della bolletta gas il costo della materia prima ha un peso meno impattante sull’importo finale che gli utenti si trovano a pagare per la fornitura. Nonostante ciò questa è comunque la prima voce di spesa della fattura gas mensile.

La tariffa proposta da HERAComm è di 0.1746 €/smc, questo porta la bolletta mensile a 62 euro circa e quella annuale a quasi 744.50 euro. In ogni caso questa offerta del mercato libero farebbe risparmiare alla nostra coppia 63 euro rispetto alle attuali tariffe del mercato tutelato.

A contorno la società aggiunge alcune promozioni per i nuovi clienti, tra cui:

uno sconto di 30 euro per chi attivi la tariffa gas/diventano 60 per utenti luce e gas

2. Gas Prezzo Fisso 12 Mesi

Un costo del gas di 0.1700 €/smc quello offerto da Wekiwi con questa offerta a prezzo fisso del gas per un anno. La bolletta mensile stimata per la coppia modello sarebbe di 62.40 euro, questo porterebbe il conto annuale a 748.69 euro. Il risparmio annuale rispetto ai clienti del mercato tutelato si avvicinerebbe quindi ai 59 euro.

Con Wekiwi sono previsti degli sconti per chi utilizzi i servizi di e-shop, per chi stimi correttamente i propri consumi e per i clienti che utilizzino la propria pagina personale Wekiwi. Inoltre con il programma Ticket Compliments si avrà un buono da 20 euro (raddoppiato a 40 euro per clienti luce e gas) da spendere in 11 mila punti vendita tra negozi e supermercati convenzionati.

3. E.ON Luce e Gas Insieme

Ed eccoci alla seconda parte dell’offerte luce e gas di E.ON. Come già accennato questa soluzione può essere attivata solo combinando la fornitura di entrambi i servizi. Il prezzo della materia prima di questa tariffa sarà di 0.1900 €/kWh.

A queste condizioni la stima della bolletta gas della nostra coppia sarà di 64.65 euro al mese, quindi 775.84 all’anno considerando anche uno sconto legato alla bolletta smart proposta da E.ON. Il risparmio di un cliente che scelga questa soluzione libera invece delle tariffe tutelate sarà di quasi 32 euro in un anno.

4. Gas Super Web

Con questa soluzione Illumia regala ai nuovi clienti 20 smc in omaggio. Il prezzo del gas proposto è di 0.1500 €/smc e questo porta la bolletta mensile stimata a quasi 65 euro. In un anno quindi la nostra coppia di conviventi si troverà a spendere 777.68 euro, quasi 30 euro in meno rispetto a quanto gli costerebbe restare con le tariffe del mercato tutelato.

5. Edison Web Gas

E siamo in chiusura di classifica. Ritroviamo Edison e la sua Web Gas. Il costo della materia prima proposto dalla sua tariffa a prezzo bloccato è di 0.1950 €/smc. La stima della spesa mensile, data la mancanza di particolari sconti, sarà di 64.90 euro, questo significa che ogni anno la coppia tipo pagherà per la fornitura del gas 778.76 euro.

Anche se la società non propone dei voucher o dei buoni ha un interessante programma a premi EdisonVille con bonus crescenti in base agli anni di fedeltà accumulati. Incluso nell’offerta c’è anche il pacchetto Prontissimo Casa, un servizio di assistenza 24 ore su 24 con migliaia di artigiani convenzionati in caso di guasti o per lavori di manutenzione.

Per avere maggiori informazioni sui piani tariffari, sui vantaggi e sulle condizioni di attivazione o di recesso dai contratti potete usare il servizi di consulenza offerto da SosTariffe.it. Dando il consenso ad essere contattati dagli operatori sarete richiamati e potrete rivolgere tutte le domande del caso ai consulenti specializzati e avere assistenza durante la sottoscrizione delle offerte. Si tratta di un servizio gratuito e senza impegno all’acquisto.