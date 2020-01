Le tre tariffe per risparmiare sull’energia elettrica a gennaio 2020

Per tutti quelli alla ricerca di nuove soluzioni per tagliare i costi delle bollette, proponiamo in questa guida le tre migliori tariffe per risparmiare sull’energia elettrica a gennaio 2020. Confrontate la promozione più adatta alle vostre esigenze tra le offerte di questo mese proposte sul mercato dagli operatori wekiwi, Illumia e Eni gas e luce.

Con l’arrivo del 2020, state pensando di dare un taglio alle vostre bollette della luce? In questa giuda vi proponiamo le tre tariffe per risparmiare sull’energia elettrica. Si tratta delle migliori proposte che i principali operatori sul mercato nazionale dell’energia disponibili a gennaio 2020.

Di seguito, troverete dunque le offerte luce più convenienti di Illumia, Eni e wekiwi. Consultando il comparatore di SosTariffe.it, potrete inoltre informarvi sulle promozioni attualmente in corso degli altri operatori presenti in Italia, come E.ON, Sorgenia, Edison, Engie, Iberdrola, AGSM e tanti altri.

Vi ricordiamo che la classifica di questo articolo si basa sul calcolo di un profilo di consumo medio dell’energia elettrica pari a 2.500 kWh. Questo corrisponde al consumo effettuato da due persone adulte in casa, che dispongono dei principali elettrodomestici, come forno elettrico, lavatrice, frigorifero e lavastoviglie. La ripartizione del consumo considerata si concentra prevalentemente nel corso degli orari serali e notturni (dalle 19 fino alle 8 del mattino seguente) e nel corso del fine settimana.

1. Luce Super Web di Illumia

La tariffa in promozione di gennaio 2020 presentata da Illumia è Luce Super Web, che propone ai nuovi clienti di “illuminare la stagione buia” con uno speciale prezzo bloccato per 12 mesi e 100 kWh di energia in omaggio. Il costo della tariffa monoraria di Luce Super Web, ovvero un costo unico per tutte le ore del giorno, è pari a 0,0350 Euro/kWh. L’offerta è attivabile fino al 31/01/2020.

Tra i principali vantaggi inclusi nel pacchetto, troviamo:

prezzo bloccato per 12 mesi , a partire dal momento dell’attivazione dell’offerta;

, a partire dal momento dell’attivazione dell’offerta; nessuna richiesta di deposito cauzionale ;

; 100 kWh in omaggio, distribuiti sulle bollette mensili;

in omaggio, distribuiti sulle bollette mensili; opzione energia verde, al costo di 2 Euro in più al mese.

Nel dettaglio, l’opzione energia verde vi consente di scegliere di consumare solamente energia proveniente da fonti rinnovabili, quindi di contribuire a ridurre le emissioni di CO2. Inoltre, con l’attivazione di Luce Super Web, potrete anche fare richiesta del kit di 10 lampadine a LED Illumia. Il set è disponibile nelle versioni a luce calda, naturale e fredda. Potrete pagare il set ad un prezzo speciale, in un’unica rata oppure a rate. Nel kit, saranno presenti anche due confezioni di pile ultra power di Illumia.

Scopri l’offerta »

2. Sceltasicura di Eni gas e luce

Sceltasicura di Eni gas e luce è la proposta che offre una delle maggiori opportunità di risparmio sul mercato libero a gennaio 2020. Si tratta di un’offerta esclusivamente dedicata ai nuovi clienti luce. La promozione è attivabile con la tariffa monoraria (al costo di 0,051 Euro/kWh) oppure bioraria (variabile tra 0,055 e 0,049 Euro/kWh, rispettivamente per la fascia 1 e fascia 2-3). Sceltasicura è disponibile fino al 31/01/2020.

Annunci Google

L’operatore descrive questa proposta come semplice, grazie alla chiarezza e all’assenza di costi aggiuntivi nascosti, affidabile, con il prezzo bloccato, innovativa e vantaggiosa, in quanto si tratta dell’offerta luce più conveniente di Eni gas e luce.

In breve, questi sono gli aspetti più interessanti dell’offerta Eni gas e luce:

-20% di sconto sul Prezzo Energia tutelato luce fino al 30/06/2020;

di sconto sul Prezzo Energia tutelato luce fino al 30/06/2020; Prezzo Energia tutelato luce bloccato fino al 31/12/2020;

fino al 31/12/2020; 6 mesi di prezzo bloccato sulla componente energia tra il 01/07/2020 e il 31/12/2020.

Basandosi su un consumo annuo di 2.700 kWh, l’operatore promette un risparmio di 40,27 Euro/annuo. In alternativa, per i single con un consumo annuo di energia elettrica pari a 1.200 kWh, si parla di un risparmio di 17,90 Euro/anno. Le famiglie di 5 persone con un consumo stimato di 3.500 kWh arrivano a risparmiare fino a 52,50 Euro ogni anno.

Scopri l’offerta »

3. Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

wekiwi è l’operatore italiano smart. Il cavallo di battaglia dell’azienda è la totale trasparenza sul prezzo e le condizioni contrattuali della fornitura e la disponibilità di servizi online semplici ed efficaci, che consentono di guadagnare tempo e soprattutto denaro.

Con Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi potrete beneficiare delle seguenti caratteristiche:

fatture solo online , inviate tramite e-mail e addebitate mediante strumenti di addebito automatico a vostra scelta (come il RID);

, inviate tramite e-mail e addebitate mediante strumenti di addebito automatico a vostra scelta (come il RID); modalità di fatturazione basata sul concetto di carica mensile , che si basa sulla vostra stima dei consumi;

, che si basa sulla vostra stima dei consumi; prezzo conveniente con margine chiaro, ovvero costituito da un prezzo “alla fonte” collegato al mercato all’ingrosso dell’energia.

Il meccanismo della carica mensile permette di evitare le fatture basate sulla stima dei consumi, con il rischio di dovere pagare un costo sovrastimato rispetto alla reale utenza. Con la carica mensile sarete invece voi a decidere quale prezzo pagare scegliendo tra un frequenza mensile, trimestrale o quadrimestrale.

wekiwi vi consente di ottenere due tipologie di sconti in base ai meccanismi di funzionamento della fornitura:

sconto on-line , se nel periodo di fatturazione considerato non avrete utilizzato il servizio telefonico di assistenza, ma solamente i canali di supporto online, ovvero l’area riservata del sito web wekiwi e la mail clienti@wekiwi.it;

, se nel periodo di fatturazione considerato non avrete utilizzato il servizio telefonico di assistenza, ma solamente i canali di supporto online, ovvero l’area riservata del sito web wekiwi e la mail clienti@wekiwi.it; sconto carica mensile, nel caso in cui la carica mensile scelta da voi in partenza si avvicina o corrisponde al vostro reale consumo, garantendo in questo modo anche un’ottimizzazione dei processi allo stesso fornitore.

Scopri l’offerta »