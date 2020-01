Le migliori offerte di EOLO a gennaio 2020

Scoprite le migliori offerte internet casa di EOLO a gennaio 2020. Questo mese, presentiamo i pacchetti EOLO Easy e EOLO Super, in promozione speciale rispettivamente a soli 26,90 Euro/mese e 27,90 Euro/mese. Avete tempo fino al 24/01 per approfittare di questa offerta!

Tra le migliori offerte internet casa di gennaio 2020, quelle di EOLO sono una delle opzioni più interessanti da considerare questo mese se siete interessati a conoscere nuove proposte che uniscano la convenienza del prezzo alla qualità del servizio. In questa guida, descriviamo nel dettaglio costo, caratteristiche e vantaggi dei pacchetti dell’operatore che sono al momento disponibili sul mercato: EOLO Easy e EOLO Super.

EOLO è un operatore di telecomunicazioni specializzato in banda larga dal 1999. Si tratta di uno dei leader a livello nazionale del settore, soprattutto per quanto riguarda soluzioni professionali specializzate ad alto contenuto tecnologico. Grazie ai propri servizi, EOLO consente l’accesso ad internet per oltre 1 milione di persone e decine di migliaia di aziende in tutta Italia. Il 2019 è stato un anno particolarmente positivo per l’azienda, che ha registrato una crescita dei ricavi pari al 27% rispetto all’anno precedente. Con uffici operativi presenti a Varese, Roma e Padova, EOLO impiega in Italia oltre 1.000 persone e più di 10.000 addetti agli impianti, fra collaboratori, installatori tecnici e partner commerciali.

Ad oggi, EOLO fornisce la più grande rete di accesso a banda ultra larga alternativa a Telecom Italia. Conta quasi 400.000 clienti attivi, con un tasso di crescita di oltre 10.000 nuovi clienti al mese. Uno delle caratteristiche distintive dei servizi EOLO è la possibilità di un servizio internet veloce anche in zone non coperte dalle tipologie di connessione più usuali come ADSL e fibra. Attraverso le antenne, EOLO invia un segnale radio. Basterà quindi l’installazione di un’antenna ad hoc per attivare il servizio. Confrontate le opinioni degli attuali clienti sul sito di SosTariffe.it.

Migliori offerte EOLO

Le offerte internet casa EOLO si distinguono in linea di massima tra la soluzione EOLO Easy e EOLO Super. Entrambe le opzioni sono in promozione speciale a gennaio 2020. Continuate la lettura per approfondire i dettagli delle offerte.

1. EOLO Easy

EOLO Easy è un’offerta semplice e dal costo contenuto, pari a 26,90 Euro/mese, invece che 29,90 Euro/mese. Nessun costo aggiuntivo è previsto per l’installazione dell’antenna con tecnico EOLO certificato. La promozione è valida fino al 24/01 ed è riservata esclusivamente ai nuovi clienti.

EOLO Easy utilizza la tecnologia fibra mista radio, che consente di raggiungere buone velocità di navigazione anche in zone non coperte da ADSL oppure fibra. Per sapere di più su ulteriori alternative internet in assenza di copertura ADSL o fibra, puoi approfondire con questo articolo.

Questo pacchetto prevede:

Internet Ultraveloce , fino a 30/ Mb/s;

, fino a 30/ Mb/s; chiamate illimitate gratuite verso cellulari e rete fissa, senza costi di scatto;

verso cellulari e rete fissa, senza costi di scatto; EOLOrouter gratuito, rispetto al costo originale di 3 Euro/mese, oppure in alternativa EOLOrouterEVO, in promozione al costo di 2 Euro/mese, invece che 5 Euro/mese.

Ulteriori opzioni incluse sono:

installazione rapida , garantita entro 5 giorni lavorativi, in promo a 39,90 Euro una tantum;

, garantita entro 5 giorni lavorativi, in promo a 39,90 Euro una tantum; assistenza rapida , ovvero risposta dell’assistenza tecnica telefonica entro 20 secondi e priorità nel ripristino del servizio, in promozione al costo di 2 Euro, invece che 3 Euro;

, ovvero risposta dell’assistenza tecnica telefonica entro 20 secondi e priorità nel ripristino del servizio, in promozione al costo di 2 Euro, invece che 3 Euro; EOLO Rete Protetta , che promette navigazione e shopping online in piena sicurezza e possibilità di aggiungere il filtro “controllo genitori”, al costo di 2 Euro/mese. Prova gratuita per un mese;

, che promette navigazione e shopping online in piena sicurezza e possibilità di aggiungere il filtro “controllo genitori”, al costo di 2 Euro/mese. Prova gratuita per un mese; IP statico, per raggiungere la propria casa da remoto, al costo di 7,50 Euro una tantum.

Nel caso di recesso anticipato dal contratto, EOLO richiede il pagamento di 54,90 Euro per la disinstallazione degli apparati, oppure, in caso di sconto applicato sul canone mensile per 24 mesi, non verrà addebitato alcun importo.

2. EOLO Super

EOLO Super è disponibile al costo di 27,90 Euro/mese, al posto di 39,90 Euro/mese. Anche in questo caso, si tratta di una speciale promozione valida fino al 24/01 e dedicata esclusivamente a coloro che effettuano un acquisto per la prima volta.

Con EOLO Super, potrete usufruire della speciale connessione a tecnologia radio con ripetitori collegati in fibra ottica per i collegamenti wireless. In alternativa, richiedete quella in fibra ottica, con standard FTTH (Fiber To The Home).

Vediamo l’offerta nel dettaglio:

Internet fino a 100/10 Mb/s in copertura wireless e 1 Gb/s / 300 Mb/s in fibra ottica (con standard FTTH, dove disponibile);

in copertura wireless e in fibra ottica (con standard FTTH, dove disponibile); chiamate illimitate gratuite verso cellulari e rete fissa, senza scatto fisso;

verso cellulari e rete fissa, senza scatto fisso; EOLOrouter , gratuito, oppure EOLOrouterEVO , in promozione al costo di 2 Euro/mese, oppure gratuito con l’opzione EOLO Cento/Ultra ;

, gratuito, oppure , in promozione al costo di 2 Euro/mese, oppure gratuito con l’opzione ; installazione gratuita dell’antenna con tecnico certificato EOLO;

dell’antenna con tecnico certificato EOLO; nessun costo di recesso, tranne quello di disinstallazione apparati.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa offerta è la possibilità di attivare un servizio digitale, il cui canone è incluso nel prezzo dell’abbonamento. Potrete scegliere tra:

NOW Tv , con sei mesi di intrattenimento;

, con sei mesi di intrattenimento; Amazon Prime , per dodici mesi;

, per dodici mesi; XBOX Live Gold, per dodici mesi.

Oltre a selezionare tra i tre servizi proposti, potrete anche godere di sei mesi in omaggio della programmazione DAZN, specializzata sui contenuti sportivi, a livello nazionale e internazionale. Il pacchetto EOLO&DAZN include 3 match della massima serie ogni settimana, la serie completa degli eventi BKT, boxe, rugby e molto altro. È possibile inoltre scegliere in promo l’opzione Multiscreen, che consente la massima qualità DAZN su più dispositivi. Allo scadere del semestre di prova, potrete continuare a pagare DAZN direttamente tramite la fattura EOLO a 9,99 Euro/mese.

Anche nel caso di EOLO Super, sono previsti i seguenti importi in caso di recesso anticipato:

54,90 Euro in caso di collegamento wireless, oppure 85,40 Euro in caso di fibra ottica con standard FTTH, per la disinstallazione degli apparati;

in caso di collegamento wireless, oppure in caso di fibra ottica con standard FTTH, per la disinstallazione degli apparati; in caso di sconto applicato sul canone mensile per 24 mesi, non sarà invece addebitato alcun importo.

