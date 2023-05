Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 793,01 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 862,57 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il prezzo del metano all’ingrosso al TTF di Amsterdam, la Borsa europea del gas in Europa, mantiene salda la sua parabola discendente e viaggia sui 26,9 euro al megawattora, ai minimi da novembre 2021 (prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia).

Su SOStariffe.it, l’analisi del comparto energetico a maggio 2023, gli effetti dell’abbassamento del prezzo del gas all’ingrosso sulle tariffe del Mercato Libero e un focus su come trovare le offerte metano che aiutino a trarre il massimo vantaggio dal calo netto dei listini gas (-61,3% da inizio 2023).

TTF Amsterdam: perché il gas costa meno e gli effetti a Maggio 2023

GIÙ IL TTF A MAGGIO 2023: LE DOMANDE GIÙ IL TTF A MAGGIO 2023: LE RISPOSTE Quanto costa oggi il gas all'ingrosso al TTF di Amsterdam? Il prezzo del gas si attesta sui 26,9 €/megawattora Quanto si è abbassato il prezzo del gas da gennaio 2023? È sceso del 61,3% (il 1° gennaio 2023 il prezzo si attestava a 71,5 €/megawattora) Quali sono le cause di tale contrazione del prezzo? Temperature più miti nei primi tre mesi dell'anno

Livelli di stoccaggio mai così elevati dopo l’inverno

Riduzione dei consumi da parte delle famiglie Quali effetti provoca il trend in discesa del prezzo sul mercato energetico? Le offerte a prezzo indicizzato del Mercato Libero sono più convenienti

Ritornano le offerte a prezzo bloccato, uscite dai radar nel 2022 con l'acuirsi della crisi energetica

Il trend in discesa delle quotazioni gas al TTF di Amsterdam nei primi tre mesi dell’anno è stato favorito da:

temperature più miti rispetto al primo trimestre 2022;

rispetto al primo trimestre 2022; scorte mai così alte alla fine dell’inverno: in Italia gli stock sono pieni al 65% , il 20% in più rispetto ad aprile 2022;

, il 20% in più rispetto ad aprile 2022; riduzione dei consumi da parte delle famiglie nel tentativo di alleggerire le bollette: stando ai dati Snam, la domanda di gas è scesa del 19,4% a 20,54 miliardi di metri cubi nel primo trimestre del 2023.

Condizioni (soprattutto l’elevata asticella degli stoccaggi) che continuano a rassicurare i mercati e che trainano verso il basso i listini gas al TTF di Amsterdam: secondo alcuni analisti del comparto, il prezzo del gas all’ingrosso potrebbe continuare la sua retromarcia, complici anche le temperature non eccessivamente elevate che fanno tenere ancora spenti i condizionatori (ricordiamo che il gas naturale in Italia incide per oltre il 40% sulla produzione elettrica).

L’andamento del TTF di Amsterdam influenza anche il PSV italiano, cioè l’indice di riferimento per la compravendita del gas nel mercato all’ingrosso nel nostro Paese.

Il risultato? Il costo al dettaglio della materia prima subirà una contrazione, con un alleggerimento degli importi in bolletta.

Il prezzo del gas in contrazione sta avendo anche un duplice effetto sull’attuale mercato energetico:

le tariffe a prezzo indicizzato del Mercato Libero (ovvero quelle collegate all'indice PSV) diventano ancora più vantaggiose nell'immediato, visto che consentono ai consumatori di accedere al prezzo del gas all'ingrosso;

le tariffe a prezzo bloccato tornano a diventare un'opzione tariffaria vantaggiosa del Mercato Libero: i prezzi della materia prima più contenuti rispetto al 2022 fanno diventare competitive queste offerte che assicurano una protezione dai rincari futuri.

Come tagliare le spese del gas in bolletta con il Mercato Libero a Maggio 2023

Che si voglia puntare su offerte metano a prezzo fisso o indicizzato, il comparatore di SOStariffe.it è lo strumento a cui affidarsi per orientarsi tra le soluzioni messe a disposizione dai fornitori energetici del Mercato Libero a maggio 2023.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, è possibile avere un quadro completo delle soluzioni disponibili nel Mercato Libero e metterle a confronto, a partire dai dati del proprio consumo annuale.

Il consumo annuale della propria fornitura di metano può essere recuperata in due modi:

consultandola nell’ultima bolletta del proprio fornitore (ecco un approfondimento su come leggere la bolletta del gas );

); stimandola attraverso i filtri integrati nel comparatore stesso: tali parametri possono essere facilmente impostati cliccando sul widget qui sotto:

Una volta ottenuto il dato sul proprio consumo di metano, basta inserirlo nel comparatore di SOStariffe.it: questo strumento gratuito restituirà in automatico un elenco delle offerte più convenienti per quel determinato profilo di consumo. Individuata la soluzione migliore per i propri stili di consumo e possibilità di spesa, si potrà procedere con l’attivazione dell’offerta sul sito del fornitore scelto.

Per procedere con questa operazione, online e gratuita, basta tenere sotto mano i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura e i dati della fornitura (codice PDR per il gas: anche quest’informazione è riportata in bolletta).