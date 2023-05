Puntando sulle assicurazioni moto online più economiche di maggio 2023 è possibile dare un taglio netto al costo della polizza moto , andando ad attivare una copertura completa e, allo stesso tempo, conveniente. A disposizione dei motociclisti italiani ci sono tante soluzioni molto vantaggiose su cui puntare. Grazie al comparatore di preventivi di SOStariffe.it , in pochi minuti, è possibile scegliere una delle assicurazioni moto più convenienti del momento, valutando oltre alla copertura RC anche le garanzie accessorie. Ecco, quindi, quali sono le caratteristiche che non possono mancare alle migliori assicurazioni moto e come fare a individuare le più economiche di maggio 2023.

Per ridurre il costo dell’assicurazione moto, senza compromessi sulla qualità e la completezza della polizza, è necessario valutare con attenzione tutte le opzioni a propria disposizione, in modo da poter individuare l’assicurazione più economica e vantaggiosa su cui puntare. Il risparmio sulla polizza moto è alla porta di tutti i motociclisti e individuare l’assicurazione moto online più conveniente è davvero semplice.

Ricorrendo alla comparazione dei preventivi, infatti, è possibile confrontare tra loro varie proposte delle compagnie assicurative, scartando quelle poco convenienti e concentrandosi su quelle realmente vantaggiose e in grado di garantire sia un risparmio che la possibilità di accedere ad una polizza completa. La comparazione dei preventivi viene effettuata “su misura” dell’utente, con l’inserimento dei dati anagrafici e assicurativi richiesti da tutte le compagnie.

Ecco come funziona il confronto delle polizze moto e come fare a individuare l’assicurazione online più economica del momento.

Come si trovano le migliori polizze moto

3 MOTIVI PER AFFIDARSI ALLA COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI SU SOSTARIFFE.IT 1. Con la comparazione è possibile individuare polizze moto convenienti in base ai propri dati 2. La comparazione è gratuita e imparziale 3. È possibile richiedere assistenza gratuita, nella scelta e/o nell’attivazione della polizza, in qualsiasi momento chiamando al numero 800 999 565

Per individuare le migliori polizze moto del momento è possibile affidarsi alla comparazione dei preventivi, un meccanismo semplice e veloce che permette di individuare, con precisione, le opzioni più vantaggiose sul mercato. Grazie al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni moto, infatti, è possibile individuare la polizza più conveniente effettuando un confronto tra un gran numero di opzioni proposte da diverse compagnie assicurative attive sul mercato italiano.

Basta inserire i dati una volta sola per poter calcolare svariati preventivi da confrontare. I dati da inserire sono quelli necessari al calcolo di un qualsiasi preventivo di una polizza moto. La comparazione, però, permette di inserire una volta i dati e ottenere un gran numero di preventivi da confrontare. C’è anche la possibilità di estendere il confronto alle garanzie accessorie, in modo da poter contare su di un quadro più completo e dettagliato per individuare l’opzione migliore tra quelle disponibili su SOStariffe.it.

Il confronto online è sempre gratuito e imparziale. I preventivi sono ordinati in base alla convenienza (dalla polizza più economica a quella più costosa) e calcolati in base ai dati forniti dall’utente. Per ogni polizza proposta, inoltre, c’è la possibilità di verificarne, nel dettaglio, le caratteristiche andando a scaricare in formato PDF tutto il materiale informativo messo a disposizione dalla compagnia.

Per accedere subito al confronto dei preventivi è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Una volta scelta la polizza moto da attivare sarà poi possibile procedere con l’attivazione online: si tratta di una procedura rapidissima che prevede il raggiungimento del sito della compagnia, l’inserimento di pochi dati e il pagamento del premio. Tutta la documentazione sarà poi inviata tramite e-mail al contrante. Da notare, inoltre, che è sempre possibile ottenere assistenza gratuita, sia nella scelta che per l’attivazione della polizza, chiamando al Numero Verde 800 999 565.

Assicurazione moto online: quali sono le più convenienti

Non è possibile individuare un’assicurazione moto più conveniente in assoluto. La scelta della polizza da attivare, infatti, si basa su una valutazione personale e sul calcolo di più preventivi utilizzando i propri dati personali e assicurativi oltre che i dati del veicolo da assicurare. In questo modo, è possibile realizzare un’analisi su misura in grado di identificare con precisione l’opzione più adatta alle proprie necessità.

Il costo finale di un’assicurazione moto dipende dalla combinazione di vari elementi come:

la provincia di residenza del proprietario

la classe di merito , in base al meccanismo bonus malus

, in base al meccanismo bonus malus l’ età e la storia assicurativa del proprietario del veicolo

del veicolo il modello di moto da assicurare e il suo valore commerciale al momento della sottoscrizione della polizza

e il suo al momento della sottoscrizione della polizza la presenza di eventuali limitazioni all’utilizzo del veicolo assicurato come la Guida Esperta che limita l’utilizzo del veicolo assicurato a motociclisti più esperti e che consente di ridurre il costo rispetto alla Guida Libera

del veicolo assicurato come la che limita l’utilizzo del veicolo assicurato a motociclisti più esperti e che consente di ridurre il costo rispetto alla Guida Libera l’aggiunta di garanzie accessorie

Tutti questi fattori, elaborati dalle singole compagnie seguendo linee guida interne che possono variare in modo significativo da una compagnia all’altra, vanno a determinare il costo finale dell’assicurazione moto. Sfruttando il confronto dei preventivi tramite SOStariffe.it è possibile, quindi, tenere in considerazione tutti questi fattori e, tramite il confronto, individuare l’opzione più vantaggiosa.

Le 3 migliori polizze moto 2023

Non potendo definire una polizza moto più vantaggiosa in assoluto, per identificare le migliori polizze moto del momento, tra le opzioni disponibili su SOStariffe.it, è necessario andare a definire il profilo di un “motociclista tipo”. Sulla base dei dati descritti qui di sotto sarà, quindi, possibile andare a identificare le polizze più vantaggiose. Ecco il profilo di motociclista tipo:

uomo nato nel 1985 in 1° classe di merito senza sinistri negli ultimi 5 anni

residente a Milano

moto da assicurare: Yamaha T-Max

Inserendo questi dati nel tool di calcolo dei preventivi del comparatore di SOStariffe.it sarà possibile accedere subito ad una panoramica delle migliori opzioni disponibili per attivare una nuova assicurazione moto online a maggio 2023. Naturalmente, modificando anche un solo parametro, i risultati potranno cambiare anche in modo significativo.

Come scegliere l’assicurazione moto online più economica

LA MIGLIORE POLIZZA DISPONIBILE SU SOSTARIFFE.IT COSTO 1° posizione ConTe.it Assicurazioni (con Guida Esperta) 430 euro

452 euro con Assistenza Stradale 2° posizione Linear (con Guida Libera) 795 euro

825 euro con clausola di sospensione 3° posizione Quixa (con Guida Libera) 895 euro

La tabella qui di sopra riassume le tre migliori assicurazioni moto disponibili a maggio 2023 con la comparazione dei preventivi su SOStariffe.it per il profilo di motociclista individuato in precedenza. Ecco le caratteristiche delle polizze:

ConTe.it Assicurazioni: costo di 430 euro oppure 452 euro con Assistenza Stradale inclusa ; la polizza presenta la clausola di Guida Esperta impedendo ai motociclisti più giovani e neo-patentati di poter mettersi alla guida del veicolo assicurato; entrambe le versioni della polizza di ConTe.it presentano la clausola di sospensione

costo di oppure ; la polizza presenta la clausola di impedendo ai motociclisti più giovani e neo-patentati di poter mettersi alla guida del veicolo assicurato; entrambe le versioni della polizza di ConTe.it presentano la clausola di sospensione Linear: costo di 785 euro oppure di 825 euro con clausola di sospensione ; la polizza presenta la clausola di Guida Libera , eliminando qualsiasi vincolo relativo all’età o all’esperienza di guida del motociclista

costo di oppure di ; la polizza presenta la clausola di , eliminando qualsiasi vincolo relativo all’età o all’esperienza di guida del motociclista Quixa: costo di 895 euro; la polizza presenta la clausola di Guida Libera, eliminando qualsiasi vincolo relativo all’età o all’esperienza di guida del motociclista

Non sempre il risparmio è l’opzione migliore

Nella scelta della polizza moto da attivare è necessario tenere in considerazione svariati elementi e non fermarsi al confronto del solo premio assicurativo. Oltre al prezzo della copertura, infatti, ci sono diversi elementi aggiuntivi da considerare che, in un modo o in un altro, possono fare la differenza nella scelta della polizza moto da attivare. Per ogni motociclista, inoltre, un elemento può avere un peso maggiore rispetto ad un altro.

Tra i fattori da considerare (oltre al prezzo) nella scelta della polizza moto da attivare troviamo:

il massimale che rappresenta il limite massimo del risarcimento erogato dalla compagnia; un valore troppo basso si traduce nel rischio di dover versare un risarcimento molto alto a seguito di un sinistro con colpa; di conseguenza, è molto importante verificare che il massimale non si tra troppo ridotto

che rappresenta il limite massimo del risarcimento erogato dalla compagnia; un valore troppo basso si traduce nel rischio di dover versare un risarcimento molto alto a seguito di un sinistro con colpa; di conseguenza, è molto importante verificare che il massimale non si tra troppo ridotto la Formula di Guida ; si tratta di uno dei principali limiti delle polizze moto; la Formula di Guida è un vincolo contrattuale che può limitare la possibilità di mettersi alla guida del veicolo assicurato andando a fissare un’età minima e/o un valore minimo di esperienza di guida (ad esempio “patente conseguita da almeno 2 anni”); la Guida Esperta e la Guida Esclusiva sono vincoli contrattuali che puntano a limitare la possibilità per i più giovani (e inesperti) di mettersi alla guida di un veicolo assicurato; con la Guida Libera , generalmente concessa a fronte del pagamento di un premio più alto, si eliminano tutti i vincoli

; si tratta di uno dei principali limiti delle polizze moto; la Formula di Guida è un vincolo contrattuale che può limitare la possibilità di mettersi alla guida del veicolo assicurato andando a fissare un’età minima e/o un valore minimo di esperienza di guida (ad esempio “patente conseguita da almeno 2 anni”); la e la sono vincoli contrattuali che puntano a limitare la possibilità per i più giovani (e inesperti) di mettersi alla guida di un veicolo assicurato; con la , generalmente concessa a fronte del pagamento di un premio più alto, si eliminano tutti i vincoli la clausola di sospensione ; si tratta di un elemento contrattuale che contribuisce a rendere più flessibile la polizza moto; questa clausola permette di sospendere la validità della copertura, posticipandone la scadenza per un periodo pari al periodo di sospensione; questa clausola è ottima in tutti quei casi in cui il veicolo assicurato non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo

; si tratta di un elemento contrattuale che contribuisce a rendere più flessibile la polizza moto; questa clausola permette di sospendere la validità della copertura, posticipandone la scadenza per un periodo pari al periodo di sospensione; questa clausola è ottima in tutti quei casi in cui il veicolo assicurato non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo le garanzie accessorie; limitarsi ad attivare una polizza che include la sola copertura RC (obbligatoria per poter circolare) espone a vari rischi aggiuntivi; aggiungendo le garanzie accessorie (facoltativa ma spesso utilissime) si può ottenere una polizza ancora più completa; queste garanzie (Furto e Incendio, Kasko, Assistenza Stradale, Tutela Legale etc.) prevedono un costo aggiuntivo che viene fissato dalla compagnia

Appare evidente che nella scelta dell’assicurazione moto più conveniente sia necessario tenere in considerazione non solo il costo della copertura RC ma anche una lunga serie di altri fattori che, in un modo o nell’altro, possono aiutare a identificare l’opzione più vantaggiosa.

