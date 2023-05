La crisi energetica, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ha spinto il Governo italiano ad intervenire in modo deciso per aiutare famiglie e imprese, garantendo una riduzione delle bollette di luce e gas. Per raggiungere quest'obiettivo, però, sono stati impiegati ingenti fondi pubblici. Secondo le ultime raccomandazioni dell'UE , pubblicate in queste ore, l 'Italia dovrà ridurre gli aiuti per le bollette , arrivando ad azzerarli nel 2024 . Ecco i dettagli in merito.

La Commissione europea ha pubblicato un documento contenente una serie di raccomandazioni future per lo sviluppo economico dei Paesi membri. Il documento dedicato all’Italia analizza, in vari aspetti, la situazione economica e finanziaria del nostro Paese, andando ad evidenziare le prospettive di sviluppo per il prossimo futuro.

In questo documento c’è spazio anche per la crisi energetica che, nell’ultimo anno e mezzo, ha giocato un ruolo di primo piano nel determinare le strategie economiche del Governo, intervenuto in più occasioni con provvedimenti mirati a sostenere famiglie e imprese.

L’Italia deve fare i conti con un deficit eccessivo: per ridurre la spesa pubblica, secondo la Commissione europea, è ora necessario intervenire sugli aiuti per le bollette di luce e gas. L’obiettivo è arrivare ad azzerare i sussidi entro il 2024, in modo da poter ridurre il deficit con interventi mirati nel corso del prossimo futuro.

Ricordiamo che il Governo ha già avviato una serie di misure per ridurre gli aiuti in bolletta a partire dal secondo trimestre del 2023. Per famiglie e imprese, quindi, diventa sempre più importante ridurre il costo dell’energia affidandosi alle migliori offerte del Mercato Libero per riuscire a ridurre l’importo delle bollette.

Cosa chiede l’UE al Governo sugli aiuti per le bollette di luce e gas

COSA CHIEDE LA COMMISSIONE UE ALL’ITALIA 1. Contenere il deficit nel corso del prossimo futuro 2. Per raggiungere quest’obiettivo è necessario azzerare gli aiuti sulle bollette di luce e gas entro il 2024 3. In caso di nuovi aumenti dei prezzi bisognerà varare misure “fiscalmente sostenibili”

Le raccomandazioni dell’UE in merito ai provvedimenti futuri del Governo italiano sulla questione delle bollette di luce e gas sono chiare. Con l’obiettivo di contenere il deficit, infatti, è necessario ridurre i sussidi fino ad azzerarli nel 2024. In particolare, in questo momento, il focus riguarda gli aiuti alle aziende che possono contare su un meccanismo di credito di imposta che consente di ridurre, in modo indiretto, la spesa per le bollette.

Tale meccanismo richiede uno stanziamento significativo di fondi pubblici e deve essere ridotto, fino all’azzeramento, secondo il punto di vista della Commissione europea. Anche se non si fa un riferimento diretto alla questione, anche gli aiuti per le famiglie potrebbero dover essere progressivamente ridotti e poi azzerati per contribuire alla riduzione della spesa pubblica.

Secondo il punto di vista della Commissione, in ogni caso, in caso di nuovi aumenti dei prezzi dell’energia sarà necessario intervenire nuovamente ma con “misure mirate a proteggere famiglie e imprese vulnerabili” andando a ricorrere a interventi “fiscalmente sostenibili” e continuando ad incentivare, il più possibile, politiche di risparmio energetico che dovranno continuare a rappresentare un riferimento importante per il futuro.

Ricordiamo, in ogni caso, che il Governo ha già intrapreso la strada indicata oggi dalla Commissione UE. Con il recente Decreto Bollette, che da poco ha completato il suo iter parlamentare, si registra una decisa riduzione degli aiuti per le famiglie e le imprese. Tra le misure del decreto troviamo il ritorno degli oneri di sistema nella bolletta della luce e l’eliminazione della componente negativa degli oneri nella bolletta del gas (di fatto, si trattava di uno sconto in bolletta).

Il provvedimento del Governo ha limitato anche il ricorso al credito di imposta per le aziende, andando però a confermare il taglio dell’IVA per il gas, confermata al 5% almeno fino alla fine del secondo trimestre del 2023. Continuano anche gli aiuti per le famiglie con il Bonus Luce e Gas potenziato, sia per quanto riguarda i requisiti d’accesso che per l’importo effettivo.

Cosa succederà adesso con gli aiuti per le bollette di luce e gas?

Per il momento, almeno fino a fine giugno 2023, non cambia nulla. Le misure previste dal Decreto Bollette varato a fine marzo restano attive. Nel corso delle prossime settimane, in ogni caso, il Governo dovrà valutare il da farsi per quanto riguarda le misure da adottare nel secondo semestre del 2023. Per il prossimo autunno è già confermato l’arrivo del Bonus Riscaldamento, che però scatterà solo in caso di ulteriori aumenti del prezzo del gas.

All’orizzonte potrebbe esserci il ripristino degli oneri di sistema anche per il gas oltre che il ritorno dell’aliquota ordinaria dell’IVA. Potrebbero essere confermati sia il potenziamento dei Bonus Luce e Gas che, anche se in versione ridotta, gli aiuti alle imprese tramite il sistema del credito di imposta. Ulteriori dettagli in tal senso arriveranno nelle prossime settimane.

Come ridurre le bollette di luce e gas da subito

Per dare un taglio alle bollette di luce e gas è fondamentale ridurre il costo dell’energia. Famiglie e imprese di varie dimensioni possono raggiungere quest’obiettivo grazie alle migliori tariffe disponibili sul Mercato Libero che consentono di accedere al prezzo dell’energia più basso possibile, considerando l’attuale condizione del mercato.

Per attivare una delle offerte luce e gas del Mercato Libero è sufficiente avere a disposizione:

i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura

della fornitura i dati identificativi della fornitura come il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas riportati in bolletta

