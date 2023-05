Con l’avvicinarsi dell’estate e delle vacanze, BBVA lancia un nuovo servizio My Trips per pianificare un viaggio in anticipo e tenere sotto controllo le spese. Su SOStariffe.it , una fotografia della vantaggiosa offerta di maggio 2023 del conto corrente online a canone gratuito per sempre della banca multinazionale spagnola.

BBVA My Trips: viaggiare conviene di più con il conto a zero spese

BBVA offre ai suoi clienti in Italia My Trips. Per i titolari del conto corrente online della banca multinazionale spagnola, si tratta di uno strumento disponibile nell’app dell’istituto bancario per pianificare un viaggio in anticipo, controllare le spese e aggiungere viaggi già effettuati dopo quattro mesi.

BBVA: il nuovo servizio My Trips pensato per chi viaggia

Questa funzione, “unica nel mercato italiano” come spiegano da BBVA, raggruppa e categorizza automaticamente tutte le spese del viaggio. Inoltre, My Trips consente a chi lo desideri, di stipulare una polizza assicurativa digitale personalizzata grazie alla collaborazione con Allianz Partners, leader mondiale nel settore delle assicurazioni viaggio.

Con il lancio di questo servizio, BBVA continua a rafforzare il suo impegno nei confronti dei clienti in Italia e offre loro una nuova esperienza che permette di controllare le spese, gestire il denaro in modo sicuro e risparmiare durante i loro viaggi. Attraverso “My Trips”, accessibile dal menu “Servizi speciali”, i clienti della banca possono:

creare un budget per controllare le spese di viaggio;

per controllare le spese di viaggio; raggruppare automaticamente tutti i viaggi;

attivare e disattivare la carta di debito quando si vuole;

cambiare i limiti di spesa della carta di debito tutte le volte che si vuole;

prelevare contante senza costi nell’area Euro a partire da 100 euro;

nell’area Euro a partire da 100 euro; acquistare in valuta estera senza pagare commissioni.

In vista delle vacanze estive, oltre a My Trips, BBVA permette anche di assicurare il proprio viaggio con la copertura di Allianz Assistance, ricevendo assistenza e protezione ovunque. È possibile:

scegliere chi includere nella copertura viaggi: persona singola, coppia o famiglia ;

; sottoscrivere una polizza personalizzabile in base alle proprie esigenze;

garantirsi una copertura valida in tutto il mondo.

Ma non solo, con l’attivazione della polizza di Allianz, optando tra la formula Standard o Premium, si potrà approfittare dei seguenti benefici offerti da BBVA durante il viaggio:

5% di cashback sui primi 500 euro di acquisti;

sui primi 500 euro di acquisti; ritiro contanti senza costi in tutti gli sportelli ATM in Italia e all’estero;

in tutti gli sportelli ATM in Italia e all’estero; acquisti e prelievi in valuta estera senza commissioni.

“Con questo tipo di servizio vogliamo continuare a offrire la migliore esperienza ai nostri clienti, tenendo sempre presente i pilastri della nostra value proposition: trasparenza, semplicità e sicurezza, che è ciò che ci differenzia nel mercato finanziario italiano“, ha spiegato Ignacio de Loyola Gil, head of product and partnerships in BBVA Italia.

“Supportare i nostri clienti in ogni momento chiave della vita, mettendo loro a disposizione soluzioni trasparenti e semplici, capaci di offrire serenità a portata di click è la nostra ragione d’essere – ha aggiunto Emanuele Basile, chief sales officer di Allianz Partners -. È dunque su una visione e su valori comuni che si fonda questa partnership con BBVA Italia, attraverso la quale desideriamo offrire ai clienti uno strumento pratico e intuitivo per gestire e vivere al meglio i propri viaggi”.

BBVA: conto corrente online a zero spese a Maggio 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

Cashback 20% BBVA per il primo mese

carta di debito inclusa

deposito libero con rendimento del 2% annuo

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

Con il conto corrente online di BBVA, il canone gratuito è per sempre. Si tratta di un conto 100% online, con codice IBAN italiano, che si apre in pochi minuti tramite Internet, con una procedura facile e veloce.

La banca riserva ai nuovi clienti tre promozioni:

Gran Cashback 20% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico direttamente sul conto;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico direttamente sul conto; Cashback 5% Shopping BBVA , con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’offerta è valida solo presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress;

, con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche. L’offerta è valida solo presso: Conad, Lidl, Carrefour, Zara, Zalando, Amazon e Aliexpress; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a un massimo di 200 euro. A sua volta, la persona portata in BBVA riceverà un bonus di 10 euro.

Il conto proposto dalla banca multinazionale spagnola si contraddistingue per:

carta di debito (fisica e virtuale) inclusa e senza spese con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per effettuare pagamenti online;

(fisica e virtuale) inclusa e senza spese con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per effettuare pagamenti online; prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM se pari o superiore a 100 euro;

ricarica del conto senza costi;

senza costi; pagamenti con lo smartphone online o in negozi a costo zero;

trasferimento del conto e dei pagamenti in BBVA gratuito;

bonifico ordinario gratuito fino a un massimo di 6.000 euro d’importo in area SEPA;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro in area SEPA.

La banca multinazionale spagnola offre altri servizi pay per-use che rendono questo conto molto all’avanguardia:

“ Pay&Plan ”, con la possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro;

”, con la possibilità di pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili, a partire da 0,50 euro; “Prestito Immediato” con cui richiedere un prestito personale a prezzi competitivi. La procedura è 100% online, quindi veloce e senza burocrazia;

con cui richiedere un prestito personale a prezzi competitivi. La procedura è 100% online, quindi veloce e senza burocrazia; accredito anticipato dello stipendio per beneficiare dell’anticipo sulla data dell’accredito e non si pagano commissioni se lo si richiede da 1 a 5 giorni prima della data di accredito.

Per nuovi e già clienti di BBVA è possibile anche ottenere un rendimento sui propri risparmi grazie al “Deposito flessibile“, un conto deposito senza alcuna spesa (né apertura né gestione) e senza vincoli (500 euro il minimo, 50.000 euro l’importo massimo) con un rendimento del 2% annuo e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Per maggiori dettagli dell’offerta di BBVA collegati al link qui di seguito:

