Scopri le migliori offerte di maggio per le SIM ricaricabili senza canone e pagare così solo per i minuti, SMS e Gigabyte effettivamente utilizzati durante il mese

Se non siete utilizzatori frenetici dello smartphone o semplicemente volete un maggiore controllo delle vostre spese per la telefonia mobile dovrete valutare le offerte per le SIM ricaricabili senza canone. Queste promozioni consentono infatti di pagare solo per i minuti, SMS e Megabyte effettivamente utilizzati durante il mese. La tariffazione è quindi a consumo. Le offerte tutto incluso, invece, prevedono un bundle per il traffico voce e dati a fronte di un costo mensile fisso (salvo rimodulazioni).

SIM ricaricabili senza canone: le offerte di Vodafone, TIM e WindTre di maggio 2023

Offerte a consumo di TIM, WindTre e Vodafone Minuti e SMS Navigazione Internet Costo mensile 1 TIM Base New Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 23 cent al minuto

SMS a 19 cent

MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno 1,99 euro (gratis per chi attiva offerte con minuti, SMS e Gigabyte) 2 TIM Base19 Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 19 cent al minuto

SMS a 29 cent

MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno primo mese gratuito, poi 1,99 euro 3 TIM Facile Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 49 cent al minuto senza scatto alla risposta

SMS a 7,32 cent

MMS a 1,30 euro Navigazione illimitata a 2 euro al giorno Gratuita 4 Vodafone 25 New Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 25 cent al minuto

SMS a 29 cent

MMS a 1,30 euro

Videochiamate a 50 cent al minuto verso Vodafone o 1,50 euro al minuto verso tutti gli altri operatori fino a 5 GB a 6 euro al giorno (poi 2 euro ogni 100 MB) Gratuita 5 Vodafone 19 Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 19,9 cent al minuto

SMS a 29 cent

MMS a 1,30 euro

Videochiamate a 50 cent al minuto verso Vodafone o 1,50 euro al minuto verso tutti gli altri operatori fino a 5 GB a 6 euro al giorno (poi 2 euro ogni 100 MB) 1,96 euro 6 New Basic di WindTre Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 29 cent al minuto senza scatto alla risposta

SMS a 29 cent

MMS a 50 cent

Videochiamate a 50 cent al minuto verso WindTre o 1 euro al minuto verso tutti gli altri operatori 1 GB a 99 cent al giorno 4 euro con pari importo di traffico incluso (gratis per chi attiva offerte con minuti, SMS e Gigabyte 7 Easy di WindTre Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 30 cent al minuto

SMS a 30 cent

MMS a 50 cent

Videochiamate a 50 cent al minuto verso WindTre o 1 euro al minuto verso tutti gli altri operatori 24 cent per MB con tariffazione a KB Gratuita

Tutti i maggiori operatori prevedono delle offerte per le SIM ricaricabili senza canone. Per averle dovete attivare i cosidetti piani base, che in generale sono comunque già inclusi gratuitamente all’interno delle tariffe tutto incluso con minuti, SMS e traffico dati. TIM permette di scegliere tra tre differenti proposte. Le chiamate di TIM Base prevedono 20 cent di scatto alla risposta a scatti anticipati di 60 secondi. Il costo mensile viene azzerato acquistando un’offerta con minuti e Giga inclusi. Con TIM Facile invece non avete scatto alla proposta. Per tutte le promozioni a consumo di TIM l’attivazione è gratuita e dopo aver consumato 500 MB di traffico dati viene ridotta in automatico la velocità di navigazione a 32 Kbps in download.

Con Vodafone potete invece scegliere tra due piani base, già inclusi in tutte le offerte dell’operatore con minuti e Giga. Per le chiamate è previsto uno scatto alla risposta di 20 cent tariffati a scatti anticipati di 60 secondi. Attivazione e SIM sono gratuite. Con il piano Vodafone 25 New si hanno inclusi anche:

Smart Passport+ – fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno a 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo nei Paesi extra Ue e USA

– fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno a 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo nei Paesi extra Ue e USA Ricevuta di ritorno SMS – per ricevere informazioni sui messaggi inviati. Se entro 48 ore non avviene la consegna si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio si attiva solo attraverso le impostazioni del telefono e prevede un costo di 25 cent per SMS a prescindere dal piano tariffario attivo

– per ricevere informazioni sui messaggi inviati. Se entro 48 ore non avviene la consegna si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio si attiva solo attraverso le impostazioni del telefono e prevede un costo di 25 cent per SMS a prescindere dal piano tariffario attivo Continuità del servizio – navigazione e chiamate illimitate per 48 ore quando si esaurisce il credito residuo. Il costo è di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di utilizzo

– navigazione e chiamate illimitate per 48 ore quando si esaurisce il credito residuo. Il costo è di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di utilizzo Segreteria telefonica a 1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo

a 1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo Chiamami e Recall a 12 cent al giorno solo in caso di utilizzo

Anche WindTre dispone di due piani base per le SIM ricaricabili senza canone. Le chiamate nel piano Easy hanno uno scatto alla risposta di 20 cent. In ogni momento potete comunque passare al piano New Basic senza costi aggiuntivi. Entrambe le offerte poi includono:

SMS Ti Ho cercato – per ricevere informazioni sulle chiamate ricevute mentre il telefono è spento, irraggiungibile o si è occupati in un’altra conversazione. Il servizio è gratuito

– per ricevere informazioni sulle chiamate ricevute mentre il telefono è spento, irraggiungibile o si è occupati in un’altra conversazione. Il servizio è gratuito Segreteria telefonica gratuita al 4200. Per disattivarla si deve digitare ##004# INVIO

gratuita al 4200. Per disattivarla si deve digitare ##004# INVIO SMS ricevuta di ritorno a 29 cent per SMS solo se abilitato volontariamente dal cliente sul telefono

SIM ricaricabili senza canone: le offerte degli operatori virtuali di maggio 2023

Offerte a consumo degli operatori virtuali Minuti e SMS Navigazione Internet Costo 1 6 X Tutti di PosteMobile Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 6 cent al minuto e 16 cent di scatto

SMS a 6 cent 3,5 euro per 400 MB al giorno (poi 0,1 cent ogni 100 KB) Gratuita 2 PosteMobile Unica New Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 18 cent al minuto senza scatto alla risposta

SMS a 18 cent 3,5 euro per 400 MB al giorno (poi 0,1 cent ogni 100 KB) Gratuita 3 PosteMobile Super Ricarica Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 18 cent al minuto senza scatto

SMS a 18 cent 4 GB al mese Gratuita 4 Piano Base di Kena Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 35 cent al minuto

SMS a 25 cent 50 cent ogni 50 MB Gratuita 5 Spusu Mini Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 4 cent al minuto

4 cent per SMS

4 euro per 1 GB 4 euro per 1 GB per navigare in 4G+ solo in caso di utilizzo Gratuita 6 Mobile a Consumo di Fastweb Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 5 cent al minuto

5 cent per SMS 0,94 cent per MB solo in caso di utilizzo Gratuita

Attualmente pochi operatori virtuali prevedono offerte per le SIM ricaricabili senza canone in quanto preferiscono proporre offerte tutto incluso ma in compenso la maggior parte o blocca in automatico la connesione Internet quando si esaurisce il traffico dati o applica un’apposita tariffazione a consumo per continuare a navigare. Fanno eccezione Very Mobile e ho. Mobile. Entrambi infatti permettono ai propri clienti di aprire un nuovo ciclo mensile dell’offerta allo stesso prezzo quando si vuole.

Una tariffazione a consumo si applica anche quando ci si trova all’estero. In ogni caso vi ricordiamo che grazie al roaming quando siete in un Paese dell’Unione Europea potete chiamare, inviare SMS e navigare per una certa porzione di traffico dati alle stesse condizioni della vostra offerta nazionale. Esaurito il traffico voce e dati per l’estero di attiverà la tariffazione specifica in base alla nazione in cui ci trova.

PosteMobile è tra i pochi operatori virtuali a permette di acquistare SIM ricaricabili senza canone. Una delle sue offerte più convenienti è PosteMobile Unica New, che però si può attivare solo online. PosteMobile Super Ricarica invece permette di raddoppiare il valore di tutte le ricariche acquistate fino a una soglia massima di 50 euro al mese. Il credito aggiuntivo si deve utilizzare entro 30 giorni per coprire il costo del rinnovo dell’offerta o per acquistare traffico voce e dati aggiuntivo in Italia o in roaming in Ue. L’attivazione per tutte le offerte è gratuita mentre la SIM ha un prezzo di 15 euro ma con 15 euro di traffico incluso per i nuovi clienti.

PosteMobile poi applica una tariffazione a consumo quando non si ha sufficiente credito per rinnovare il piano. La tariffa giornaliera è di 18 cent al minuto per chiamare, 12 cent per ogni SMS e 2 euro al giorno alla prima connessione per avere 500 MB per la navigazione su Internet. Per bloccarla l’accesso alla rete mobile potete inviare un SMS gratuito al 4071160 con testo “SI BLOCCO”, chiamare il 160 o dall’app Postepay.

Il piano base di Kena Mobile è invece già incluso in tutte le sue offerte con minuti e Giga e si attiva nel momento in cui si finiscono gli SMS e il traffico dati, a meno che non siano attive opzioni specifiche per aggiungere Giga.

Per chi preferisce le SIM ricaricabili senza canone, tra le offerte più convenienti c’è Spusu Mini di Spusu. Il piano a consumo prevede chiamate a 4 cent al minuto, SMS a 4 cent e 1 GB per navigare in 4G fino a 300 Mbps in download a 4 euro solo in caso di effettivo utilizzo. Avete inclusa anche una ricarica di 20 euro e 2 GB in regalo se si acquista una ricarica. L’operatore calcola gli scatti al secondo e al KB. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Potete poi scegliere un’eSIM o cambiare offerta quando volete e senza costi aggiuntivi. Il pagamento è previsto con carta di credito o debito dei circuiti Visa o Mastercard e PayPal.

Mobile a Consumo di Fastweb prevede chiamate a 5 cent al minuto, 5 cent per inviare un SMS e navigazione a 0,94 cent per MB solo in caso di effettivo utilizzo. E’ possibile attivarla solo in negozio.

Le migliori offerte tutto incluso a meno di 7 euro di maggio 2023

Offerte mobile più convenienti Minuti, SMS e Giga Costo mensile Per chi arriva da… 1 Super 20 di PosteMobile chiamate e SMS a consumo + 20 GB in 4G+ 4 €/mese Qualsiasi operatore 2 Super Mobile di Optima minuti illimitati, 200 SMS + 100 GB in 4G+ 4,95 €/mese Qualsiasi operatore 3 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti, 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese Qualsiasi operatore 4 Kena 6,99 130GB STAR Promo minuti illimitati, 1000 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps 6,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati 5 ho. 6,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese Iliad, Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri MVNO selezionati

Le SIM ricaricabili senza canone sono certamente convenienti per chi ha un controllo molto stretto dei propri consumi ma con una spesa anche molto ridotta si può attivare un’offerta tutto incluso altrettanto conveniente. Per confrontarle potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per creare il proprio profilo di consumo personale, che funzionerà come parametro fondamentale per trovare la migliore promozione per le proprie esigenze. Trovata la proposta più conveniente potrete poi acquistarla online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore dove completare l’acquisto-

A meno di 7 euro al mese oggi potete attivare:

Super 20 di PosteMobile con chiamate a 18 cent al minuto, SMS a 18 cent e 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 4 euro al mese. La SIM costa 10 euro a cui si aggiungono altri 10 euro per una prima ricarica. Attivazione e spedizione sono invece gratuite. In Ue avete a disposizione 3,64 GB per navigare in roaming.

Super Mobile di Optima Italia con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. L’attivazione è di 19,90 euro ma acquistando l’offerta online scende a 9,90 euro. In Ue avete a disposizione tutti i minuti e i Giga inclusi per navigtare in roaming.

Spusu 70 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload a 5,98 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Avete inclusi anche 140 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dato previsto dal piano e il servizio Riserva Dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che diventano disponibili dal primo rinnovo utile e non hanno scadenza. In Ue avete a disposizione 5,45 GB per navigare in roaming. Spusu permette poi di richiedere un’eSIM o passare ad un’altra sua offerta senza costi aggiuntivi e quando volete.

Kena 6,99 130GB STAR Promo di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 6,99 euro al mese. Se attivate il sistema di ricarica automatica entro il 14/6/23 si hanno inclusi altri 50 GB al mese a partire dal primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratruite. In Ue avete a disposizione 7 GB per navigare in roaming. La tariffa è disponibile per chi richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri.

ho. 6,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 6,99 euro al mese. Dovrete anche acquistare una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratruite. In Ue avete a disposizione 6.4 GB per navigare in roaming. Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per 30 giorni e se non soddisfatti richiedere poi online due clic il recesso dal piano e il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese. La tariffa è disponibile per chi richiede la portabilità gratuita da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri.

