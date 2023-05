Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 793,01 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 862,57 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il trend in costante calo dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici sta spingendo i gestori energia e gas del Mercato Libero a riproporre le offerte luce e gas a prezzo fisso a Maggio 2023.

Grazie al costo unitario della materia prima bloccato per almeno 12 mesi, questa tipologia tariffaria del Mercato Libero è solitamente la preferita tra i clienti domestici in quanto rappresenta uno “scudo” contro inaspettati rialzi dei prezzi. Tuttavia, lo shock energetico del 2022 aveva fatto lievitare a tal punto i prezzi di energia e metano da spingere tali tariffe fuori dal radar della convenienza.

Ora, invece, la maggior stabilità del comparto ha ridato appeal alle tariffe a prezzo bloccato tanto che è nutrita la schiera dei fornitori energetici che le ha reintrodotte nel proprio ventaglio di offerte. Tra questi brand dell’energia, c’è anche Plenitude. A maggio 2023, infatti, la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica lancia la gamma Fixa Time con tariffe luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi, in esclusiva online.

Di seguito, il team di SOStariffe.it ha passato sotto la lente d’ingrandimento le offerte luce e gas Fixa Time di Plenitude, confrontandole con le migliori alternative a prezzo fisso a maggio 2023.

I clienti domestici che vogliano avviare subito un confronto delle migliori tariffe a prezzo bloccato possono contare sull’aiuto del comparatore di SOStariffe.it. Il confronto funziona in modo semplice: basta indicare una stima del proprio consumo annuo per individuare le tariffe maggiormente in linea con i propri stili di consumo. Il dato del proprio consumo annuo di energia elettrica e gas è facilmente reperibile nell’ultima bolletta dell’attuale fornitore.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Fixa Time di Plenitude: l’offerta luce e gas a prezzo bloccato a Maggio 2023

FIXA TIME: CONDIZIONI TARIFFARIE FORNITURA LUCE FORNITURA GAS Tipologia di offerta Prezzo bloccato per 12 mesi Prezzo bloccato per 12 mesi Costo unitario della materia prima (con domiciliazione bancaria delle bollette) 0,2090 €/kWh 0,6584 €/Smc Costo unitario della materia prima (senza addebito su conto corrente delle fatture) 0,2200€/kWh 0,6930 €/Smc Contributo fisso per costi di commercializzazione 144 €/anno (12 €/mese) 144 €/anno (12 €/mese)

Come accennato poco sopra, le offerte luce e gas Fixa Time di Plenitude sono a prezzo bloccato per un anno. Ecco quali sono le condizioni tariffarie che resteranno, dunque, in vigore per 12 mesi una volta sottoscritte (in esclusiva online):

l’energia elettrica ha un costo di 0,2090 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); il gas costa 0,6584 €/Smc.

A queste tariffe (che si applicano nel caso di domiciliazione bancaria delle bollette), bisogna poi aggiungere un contributo fisso annuale per spese di commercializzazione (slegato dai consumi) pari a:

144 euro per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa di 12 euro al mese);

per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa di 12 euro al mese); 144 euro per la fornitura di metano (la rata mensile è, anche in questo caso, di 12 euro al mese).

L’offerta luce è disponibile anche in versione bioraria alle seguenti condizioni tariffarie:

0,2239 €/kWh in F1 (ricordiamo che tale prezzo si applica nella fascia oraria dalle 8 alle 19 nei giorni feriali);

(ricordiamo che tale prezzo si applica nella fascia oraria dalle 8 alle 19 nei giorni feriali); 0,2015 €/kWh in F23 (tale prezzo si applica nella fascia oraria nei giorni feriali dalle 19 alle 8 del mattino, nei weekend e festivi).

Come detto, l’attivazione della domiciliazione bancaria delle fatture consente di beneficiare del 5% di sconto in bolletta. In caso di mancato accredito su conto corrente, le condizioni tariffarie sono le seguenti:

l’energia elettrica ha un costo di 0,2200 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); il gas costa 0,6930 €/Smc.

Tariffe luce a prezzo bloccato: le migliori alternative a Maggio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Octopus Energy Octopus Fissa 12 mesi 0,1850 €/kWh 71,94 €/mese 2 Iren Prezzo Fisso Luce Verde Web 0,1975 €/kWh 79,97 €/mese 3 NeN Luce Special 48 0,2180 €/kWh 80,56 €/mese

Ecco le offerte luce a prezzo bloccato più vantaggiose del Mercato Libero che possono essere attivate a maggio 2023. Le stime di spesa elencate nella tabella qui sopra sono allineate al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Octopus Fissa 12 mesi di Octopus Energy

Tra le offerte più convenienti tra quelle che bloccano il prezzo dell’energia elettrica a maggio 2023, c’è la Octopus Fissa 12 mesi messa a punto da Octopus Energy. Eccone sintetizzate le caratteristiche:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,1850 €/kWh ;

; corrispettivo fisso di 7 euro al mese a copertura dei costi di commercializzazione (84 euro in 12 mesi);

a copertura dei costi di commercializzazione (84 euro in 12 mesi); bonus di benvenuto di 3o euro per quanti attivino un’offerta della gamma Octopus;

per quanti attivino un’offerta della gamma Octopus; tariffazione monoraria: il prezzo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta; energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

spesa mensile per la “famiglia tipo”: 71,94 euro.

Per conoscere maggiori dettagli sull’offerta di Octopus Energy o per procedere con l’attivazione, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Scopri Octopus Fissa 12 Mesi »

Prezzo Fisso Luce Verde Web di Iren

Iren propone ai nuovi clienti “Prezzo Fisso Luce Verde“, con le seguenti peculiarità:

prezzo dell’energia elettrica bloccato fino al 31 marzo 2024: 0,1975 €/kWh ;

fino al 31 marzo 2024: ; contributo fisso mensile a copertura dei costi di commercializzazione: 9 euro al mese, per una spesa complessiva di 108 euro l’anno;

tariffa monoraria: usare l’energia elettrica ha lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore;

energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili ;

; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 79,97 euro al mese.

Per saperne di più sull’offerta, clicca al link di seguito:

SCOPRI PREZZO FISSO LUCE VERDE WEB DI IREN »

Luce Special 48 di NeN

Anche NeN propone un’offerta (in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it) che scommette su:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,2180 €/kWh ;

; 8 euro di contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita, pari a 96 euro all’anno ;

di contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita, pari a ; bonus di benvenuto di 48 euro a fornitura;

a fornitura; sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi;

stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi; tariffazione monoraria: il costo dell’energia non varia nell’arco delle 24 ore;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 80,56 euro.

Clicca sul link qui sotto per maggiori informazioni sull’offerte luce di NeN:

Scopri NeN Luce Special 48 »