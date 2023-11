Surfshark colloca l’Italia al 24° posto a livello mondiale nella quinta edizione dell’Indice sulla qualità della vita digitale (DQL). Il nostro Paese scende quindi di cinque posizioni rispetto al 2022. L’analisi ha riguardato 121 Paesi (quattro in più rispetto all’anno scorso) pari al 92% della popolazione globale. L’indice DQL prende in considerazione cinque pilastri fondamentali che consistono in 14 indicatori. I dati provengono dalle informazioni open-source delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale e altri fonti.

Internet in Italia: tutti i dati di novembre 2023

I dati sulla qualità di Internet in Italia I dettagli Italia per i 5 pilastri del DQL 19° per sicurezza digitale

19° per e-government

30° per infrastruttura digitale

33° qualità di Internet

47° per accessibilità a Internet Velocità media per rete fissa e mobile in Italia 139 Mbps per la rete fissa (+28%)

74 Mbps per il mobile (+32%) Costi per la rete fissa e mobile in Italia gli italiani devono lavorare 2 ore e 2 minuti al mese per pagare la connessione fissa (-11%)

gli italiani devono lavorare 1 ora e 56 minuti al mese per pagare la connessione fissa (-26%)

L’Italia ha ottenuto i risultati migliori per sicurezza digitale ed e-government, piazzandosi in 19° posizione in entrambi i casi. Per il primo pilastro è calata di due posizioni rispetto all’anno scorso. Il nostro Paese è poi 30° per l’infrastruttura digitale e 33° per la qualità di Internet. Nell’indice complessivo al primo posto troviamo la Francia. L’Italia invece si dimostra indietro per l’accessibilità a Internet con il 47° posto. Le nazioni europee sono le migliori a livello mondiale per la qualità della vita digitale, con l’Italia che occupa il 18° posto in questa area geografica.

“In molte nazioni, la ‘qualità della vita digitale’ è confluita nel concetto più ampio di ‘qualità della vita’ generale. Non esistono altri modi per vedere la situazione diversamente ora che così tante attività quotidiane, tra cui il lavoro, l’istruzione e il tempo libero, vengono svolte online. Questo è il motivo per cui è fondamentale individuare le aree in cui la qualità della vita digitale di una nazione prospera e quelle in cui è necessario prestare attenzione, il che è esattamente lo scopo dell’indice DQL“, spiega Gabriele Racaityte-Krasauske, portavoce di Surfshark.

In Italia la velocità media per la rete fissa è di 139 Mbps. Al primo posto si piazza Singapore con 300 Mbps mentre all’ultimo c’è lo Yemen con 11 Mbps. Per quanto riguarda la telefonia mobile, invece, la velocità media è di 74 Mbps. Il Paese con le migliori prestazioni al mondo sono gli Emirati Arabi Uniti con 310 Mbps mentre il Venezuela è il più lento con 10 Mbps. L’Italia quindi è migliorata del 32% per il mobile e del 28% per la banda larga fissa.

Per quanto riguarda il costo delle offerte Internet Casa, gli italiani devono lavorare 2 ore e 2 minuti al mese per pagare la propria connessione fissa a banda larga. Rispetto al 2022 in media le persone devono lavorare 42 minuti in meno al mese. La rete fissa è quindi diventata l’11% più conveniente negli ultimi 12 mesi. La cifra è inferiore alla media globale ma è comunque sette volte quella della Romania, ovvero il Paese con i costi più bassi.

Per pagare il proprio piano mobile, invece, gli italiani devono lavorare 1 ora e 56 minuti al mese (41 minuti in meno e il 26% di convenienza in più rispetto al 2022). La somma è quattro volte superiore a quella del Lussemburgo, al primo posto per i prezzi più bassi.

Le migliori offerte mobile di novembre 2023

Le offerte mobile più convenienti Minuti, SMS e Giga Prezzo 1 Super 20 di PosteMobile minuti e SMS a consumo + 20 GB in 4G 4 €/mese 2 Super Mobile di Optima Italia minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 3 Top 150 di 1Mobile minuti illimitati e 50 SMS + 150 GB in 4G 5 euro per un mese, poi 7,99 €/mese 4 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese 5 ho. 5,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese

Per trovare l’offerta di telefonia mobile più conveniente in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere tutte le informazioni che vi servono per scegliere in modo più consapevole e avere la certezza di attivare la proposta migliore per voi. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

1. Super 20 di PosteMobile

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 3,64 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di PosteMobile è di 4 euro al mese. L’operatore non prevede un contributo per l’attivazione. La SIM costa 10 euro ma dovrete aggiungere altri 10 euro per una prima ricarica. La spedizione è gratuita.

2. Optima Super Mobile Smart

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload 4,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di Optima Italia è di 4,95 euro al mese. L’operatore non prevede un contributo per l’attivazione. La SIM costa 19,90 euro ma acquistandola online il prezzo scende a 9,90 euro. La spedizione è gratuita.

3. Top 150 di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

150 GB in 4G

Il prezzo dell’offerta di 1Mobile è di 5 euro per un mese, poi si rinnova 7,99 euro al mese. L’operatore non prevede un contributo per l’attivazione. Può acquistarla solo chi richiede la portabilità gratuita del numero da TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e tutti gli MVNO.

4. Spusu 100

2000 minuti e 500 SMS

100 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 200 GB di riserva da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi

da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi Riserva dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo da utilizzare a partire primo rinnovo e che non ha scadenza

Il prezzo dell’offerta di Spusu è di 5,98 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa si può richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiuntivi o cambiare offerta in qualsiasi momento.

5. ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 5,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di ho. Mobile è di 5,99 euro al mese ma si deve aggiungere una ricarica di 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati si può provare l’offerta per un mese e decidere poi se continuare con ho. o richiedere online con due clic la disattivazione senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. Al costo di 1,49 euro al mese potete navigare fino a 60 Mbps in download con l’opzione ho. Il Turbo.

Può acquistarla solo chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Le migliori offerte per la fibra ottica di novembre 2023

Le migliori offerte fibra ottica Velocità Chiamate Costo mensile 1 Illumia Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 19,99 €/mese per 12 mesi 2 Next Fiber Luce e Gas di Sorgenia

fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 21,99 €/mese per 12 mesi, poi 27 €/mese, per i già clienti Luce & Gas 3 PosteCasa Ultraveloce Start fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 23,90 €/mese 4 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 24,90 €/mese o 22,90€/mese per i già clienti mobile 5 Sky Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 €/mese per 12 mesi

Se invece state certando un’offerta per la rete fissa oggi ci sono tantissime promozioni per una connessione in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) o in alternativa in fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la cabina stradale e la vostra abitazione. Potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

1. Illumia Wi-Fi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH

modem incluso per 12 mesi (poi 2,99 euro al mese)

Il prezzo dell’offerta di Illumia è di 19,99 euro al mese per 12 mesi, invece di 26,99 euro al mese. Per chi è già cliente del fornitore per Luce & Gas il contributo per l’attivazione è gratuito, invece di 39,90 euro.

2. Next Fiber Luce e Gas di Sorgenia

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

modem incluso

attivazione e installazione incluse

Il prezzo dell’offerta di Sorgenia è di 21,90 euro al mese per 12 mesi, poi 27 euro al mese. Può attivarla solo chi ha già attiva una fornitura Luce & Gas. Per i nuovi clienti per la rete fissa è previsto uno sconto di 120 euro in bolletta.

3. PosteCasa Ultraveloce Start

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH

modem in comodato d’uso gratuito

chiamate illimitate a 5 euro in più al mese

Il primo mese è gratis per l’offerta di PosteMobile Casa se si richiede la portabilità del numero fisso entro il 31/12/23, poi si rinnova a 23,90 euro al mese invece di 27,90 euro al mese. Attivazione, consegna e installazione della linea costano in tutto 39 euro, invece di 99 euro.

4. Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

buono Amazon da 100 euro fino all’16/11/23

fino all’16/11/23 attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo dell’offerta di Vodafone è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro più 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel contributo mensile. I già clienti di Vodafone per la telefonia mobile possono avere la fibra senza chiamate incluse a 22,90 euro al mese e attivazione gratuita.

5. Sky Wi-Fi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

buono Amazon da 75 euro

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

Il prezzo dell’offerta di Sky Wi-Fi è di 24,90 euro al mese per 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29 euro, invece di 49 euro. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 27/11/23.

Alla fibra potete aggiungere l’offerta Prova Sky Q per vedere per 30 giorni tutti i pacchetti della pay TV senza parabola (Sky TV + Netflix, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids, Sky Family) a 9 euro. Se attivate la promozione per la TV, il contributo per l’attivazione per la rete fissa diventa di 20 euro mentre quella per Sky Q via Internet è di 9 euro.

