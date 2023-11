La competizione nel mercato mondiale degli integratori delle batterie ad accumulo per fotovoltaico si è fatta più agguerrita nel 2022. Lo rivela un report di Wood Mackenzie , analizzato dagli esperti di SOStariffe.it. Oltre a un focus sui passi per calcolare il miglior preventivo fotovoltaico a novembre 2023 con il comparatore di SOStariffe.it.

Il mercato globale degli integratori di sistemi di stoccaggio dell’energia a batteria BESS (Battery Energy Storage Systems) è diventato sempre più competitivo nel 2022. Ad accendere i riflettori su questo trend relativo alle batterie ad accumulo per fotovoltaico è l’ultima analisi di Wood Mackenzie, il gruppo internazionale di ricerca e consulenza nel settore dell’energia e delle rinnovabili, con sede nel Regno Unito.

Prima di entrare nelle pieghe del report, è bene segnalare che, anche sulla scia degli incentivi fotovoltaico per privati previsti dal governo, sempre più famiglie stanno valutando l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico domestico per spingere l’acceleratore su indipendenza energetica, riduzione delle emissioni inquinanti e risparmio in bolletta.

Il comparatore di SOStariffe.it è a fianco dei consumatori in questa sfida. Infatti, grazie a questo tool gratuito, è possibile avere un quadro esaustivo dei migliori preventivi fotovoltaico per incentivare la produzione di energia elettrica pulita a casa a novembre 2023. L’utilizzo di questo strumento è molto semplice: basta inserire alcuni dati (indirizzo e posizione dell’impianto da installare, calcolo dei consumi e dati di contatto) per vedersi restituito, in pochi click, un elenco di soluzioni (con prezzi e caratteristiche degli impianti) con il miglior rapporto qualità/prezzo a novembre 2023.

CALCOLA IL TUO PREVENTIVO PER FOTOVOLTAICO »

Batterie ad accumulo per fotovoltaico: mercato più competitivo nel 2022

IL REPORT DI WOOD MACKENZIE: COSA SAPERE 1 Più competizione nel mercato globale degli integratori di sistemi di accumulo dell’energia a batteria (BESS) nel 2022 2 5 player hanno dominato il mercato mettendo a segno il 62% delle vendite complessive di BESS 3 Sungrow è il fornitore leader, con il 16% di quota di mercato globale

Secondo l’ultima analisi di Wood Mackenzie, il mercato globale degli integratori di sistemi di accumulo dell’energia a batteria (BESS) è diventato sempre più “agguerrito” nel 2022, con i cinque principali player che hanno messo a segno il 62% delle vendite complessive di BESS. Sungrow, il fornitore leader, ha dominato il mercato con il 16% delle classifiche di quota di mercato globale, seguito congiuntamente da:

Fluence (14%);

(14%); Tesla (14%);

(14%); Huawei (9%);

(9%); BYD (9%).

“Mentre i principali sviluppi politici spingono il mercato dei sistemi di accumulo dell’energia delle batterie, il settore degli integratori BESS sta diventando sempre più competitivo”, ha spiegato Kevin Shang, analista di ricerca senior presso Wood Mackenzie. “Mentre gli integratori di sistemi esistenti stanno cercando di aumentare la propria quota di mercato, il mercato in rapida crescita dello stoccaggio dell’energia ha attirato anche molti nuovi operatori in questo spazio”.

Restringendo il focus sull’analisi della catena di approvvigionamento, il report di Wood Mackenzie ha messo in evidenza che “la fornitura limitata di trasformatori è diventata il nuovo collo di bottiglia della catena di approvvigionamento di stoccaggio dell’energia”. Perché? A chiarirlo è stato lo stesso Shang: “Il settore è alle prese con la scarsità dell’offerta e l’impennata dei prezzi dei trasformatori, con tempi di consegna minimi di oltre un anno per trasformatori di tutte le dimensioni. Ciò ha un impatto diretto sugli integratori di sistema poiché i trasformatori sono parte integrante della connessione alla rete”.

Sempre secondo il report, il Nord America è un’area geografica che registra un’alta concentrazione di player in questo comparto, con i primi cinque operatori che detengono l’81% della quota di mercato dell’area nel 2022. Nel mercato nordamericano, sul gradino più alto del podio si è piazzata Tesla (con una fetta di mercato del 25%), seguita da Fluence (22%), mentre al terzo gradino è salita l’azienda cinese Sungrow (13%), che però è leader a livello mondiale. La Cina ha invece guidato il mercato degli integratori BESS in Asia, con una quota di mercato dell’86% nel 2022.

Offerte in evidenza Risparmia con l'energia solare Detrazioni fiscali del 50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio del 90% calcolato con una spesa media annua per l’energia elettrica di 960€, grazie ad autoconsumo ed abbinando il sistema di accumulo la spesa annua prevista può arrivare a 96€.